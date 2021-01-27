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"Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что на сегодня нет никаких оснований для сепаратизма среди украинских венгров. А эмоции и недоверие только мешают Киеву и Будапешту развивать отношения.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму. Так же, как и нет никаких оснований считать, что украинское государство хочет нанести вред украинским венграм Закарпатье. Мы являемся одной страной, одним обществом и такими будем всегда", - заявил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто заявил, что Украина и Венгрия договорились о переговорах про язык и образование: Если все пройдет успешно, мы продвинемся вперед

Автор: 

Венгрия (1928) нацменьшинства (231) Кулеба Дмитрий (2880) Закарпатская область (2580)


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Топ комментарии
+12
Именно поэтому они поют гимн другой страны на официальном открытии местного совета.
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27.01.2021 13:18
+6
венгрия открыто спонисирует сепаратистов- а вы с ними решаете вопросы по поводу языка и образования на венгерском-
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27.01.2021 13:21
+3
Ну конечно. Они склонны отделиться.
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27.01.2021 13:18
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Ну конечно. Они склонны отделиться.
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27.01.2021 13:18 Ответить
Именно поэтому они поют гимн другой страны на официальном открытии местного совета.
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27.01.2021 13:18 Ответить
венгрия открыто спонисирует сепаратистов- а вы с ними решаете вопросы по поводу языка и образования на венгерском-
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27.01.2021 13:21 Ответить
Интересно а сколько в процентном отношении украинских школ на востоке Украины,еденицы но никто это не хочет видеть.
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27.01.2021 13:33 Ответить
Если дома коррупция ,несправедливость ,нищета , бесправие и ты ни чего не можешь сделать по тому что 75% этого не хотят , то будешь по любому смотреть в сторону соседей , где нет этой жо..ы , другое дело что правильней просто уехать нафиг от сюда , чем бузить и требовать передвигать границы !
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27.01.2021 13:24 Ответить
"и ты ни чего не можешь сделать по тому что 75% этого не хотят" - ось це не правда. З 75% - біля 50% - це пристосуванці та бовдури. І це співвідношення однакове у всіх країнах. Просто у нас багато проросійських ЗМІ які за російські гроші переконують наших бовдурів та пристосуванців у тому що голосувати проти своєї країни їм вигідно.
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27.01.2021 20:15 Ответить
І тому ти можеш багато зробити для того щоб з 75% ця цифра перетворилася у 25%. Для цього тобі треба лише переконати більшість свого оточення.
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27.01.2021 20:16 Ответить
Вони просто не українські.
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27.01.2021 13:28 Ответить
Что все прицепились к украинским венграм?Разве украинские венгры воюют на востоке Украины.Венгров видят все и в первую очередь украинские кацапы которые как псы разрывают Украину а сепаратистами их почему то никто не называет.
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27.01.2021 13:30 Ответить
КАКОЙ УЖЕ СЕПАРАТИЗМ !? УЖЕ ЭКСПАНСИЯ ПРИ ЧЁМ РАЗНОГО ВИДА !!! ЭТОГО ОНИ У ГИТЛИРОВЦЕВ НАУЧИЛИСЬ !!!
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27.01.2021 13:30 Ответить
Полный дебил. А для чего они по твоему все ето делают что даже не хотят самих жителей закарпатской области видеть в ЕС и НАТО?
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27.01.2021 13:31 Ответить
Те,що більшість з них мають мадярські паспорти і працюють в Угорщині то ,звичайно,ніякі не "основанія так счітать"...Як на мене,найбільш схиляє закарпатських угорців до сепаратизму дебілізм та інфантильність Кулеби...
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27.01.2021 13:32 Ответить
СИЯРТО **** ВИДНО ХЙЛОВСКИЙ ТРУПЛЕЙ КУЛЕБЕ ПРИВЕЗ !!!
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27.01.2021 13:33 Ответить
Какой сепаратизм, если венгерские цыгане называют детей "славными" именами- то Хамом, то Зелей.
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27.01.2021 13:43 Ответить
Сказочний долбо.б...
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27.01.2021 13:46 Ответить
Не успел Сийярто приехать а Кулеба уже и очко ему вылизал )))
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27.01.2021 14:45 Ответить
А що, до нього схильні лиш "українські росіяни"? А як щодо "українських поляків" (румунів, чи ще яких русинів)?
Хто б цьому черговому патріоту-інтернаціоналісту пояснив, що в Україні немає ніяких українських угррців (поляків, чехів, росіян, німців, ізраїльтян, грузинів, вірменів, туркменів, сирійців, чи ще яких ефіопів) - є самі лиш українці (в тому числі й угорського, польського, чеського. російського etc) походження.
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27.01.2021 14:58 Ответить
Тобто в США, Канаді та інших країнах діаспори то вже не українці?
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27.01.2021 21:00 Ответить
З моменту проголошення Україною незалежності. Відтоді всі вони враз перетворилися на закордонців (американців, канадійців, австралійців, угугвайців...) українського походження.
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27.01.2021 23:19 Ответить
интересно, а есть венгерские украинцы?
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27.01.2021 15:37 Ответить
факти є а основаній нема - буває і так
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27.01.2021 17:27 Ответить
 
 