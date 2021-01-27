"Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму", - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что на сегодня нет никаких оснований для сепаратизма среди украинских венгров. А эмоции и недоверие только мешают Киеву и Будапешту развивать отношения.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.
"Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму. Так же, как и нет никаких оснований считать, что украинское государство хочет нанести вред украинским венграм Закарпатье. Мы являемся одной страной, одним обществом и такими будем всегда", - заявил Кулеба.
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Хто б цьому черговому патріоту-інтернаціоналісту пояснив, що в Україні немає ніяких українських угррців (поляків, чехів, росіян, німців, ізраїльтян, грузинів, вірменів, туркменів, сирійців, чи ще яких ефіопів) - є самі лиш українці (в тому числі й угорського, польського, чеського. російського etc) походження.