"Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что на сегодня нет никаких оснований для сепаратизма среди украинских венгров. А эмоции и недоверие только мешают Киеву и Будапешту развивать отношения.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму. Так же, как и нет никаких оснований считать, что украинское государство хочет нанести вред украинским венграм Закарпатье. Мы являемся одной страной, одним обществом и такими будем всегда", - заявил Кулеба.

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