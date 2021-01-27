В Украине будут по-новому рассчитывать прожиточный минимум

Кабинет Министров одобрил проекты законов о введении в Украине новой современной методологии исчисления прожиточного минимума.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 27 января.

"Сегодня на заседании Минсоцполитики вносит ряд законопроектив, направленных на выполнение указа Президента Владимира Зеленского и программы деятельности правительства по внедрению в Украине новой современной методологии исчисления прожиточного минимума", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная, представляя проекты законов.

По ее словам, Минсоцполитики разработало все предложения вместе с комитетом Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, и они отражены в законопроектах.

"Мы предлагаем ввести в Украине новую методологию формирования прожиточного минимума, мы определяем сферу прожиточного минимума. Мы говорим, что прожиточный минимум - это должно быть стоимостная величина для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне. То есть прожиточный минимум будет определяться и применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником дохода. Это именно так, как определено в Конституции Украины. Это у нас минимальная заработная плата, это минимальная пенсия по возрасту, это государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются основным источником доходов человека", - рассказала Лазебная.

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Она добавила, что Минсоцполитики вместе с другими министерствами провели масштабный аудит законодательства на предмет роста величины прожиточного минимума.

"На сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения не только размера социальных выплат: это и штрафы, это и сборы и платежи, и взыскания. Почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума в таких кодексах, как Уголовный, Хозяйственный, Административный", - отметила министр.

Лазебная уточнила, что "это в два раза превышает количество норм, регулирующих вопросы социальных выплат".

"Поэтому мы предлагаем для расчета ввести в законопроектах базовые величины для расчета таких выплат и сборов. Если будет принят такой законопроект будет базовая величина для социальных выплат для детей, базовая величина для социальных выплат населения, предлагается установить базовую величину для денежных платежей и взысканий, базовая величина для административных сборов. Все эти базовые величины и будут соответствовать тем размерам, какими они на сегодня есть, но, по крайней мере, это будет структурированная и четкая политика", - считает министр соцполитики.

Лазебная отметила, что "эти законодательные изменения являются первым шагом для того, чтобы навести порядок в системе применения прожиточного минимума в Украине".

"Но вторым шагом правительство и Верховная Рада будут определять этапность достижения основных социальных стандартов до реального прожиточного минимума с учетом, безусловно, экономических возможностей государства", - добавила министр.

В Украине по состоянию на 1 января 2021 прожиточный минимум составляет 2189 грн; с 1 июля 2021 прожиточный минимум вырастет до 2294 грн, а с 1 декабря 2021 - до 2393 грн.