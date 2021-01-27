В Украине будут по-новому рассчитывать прожиточный минимум
Кабинет Министров одобрил проекты законов о введении в Украине новой современной методологии исчисления прожиточного минимума.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 27 января.
"Сегодня на заседании Минсоцполитики вносит ряд законопроектив, направленных на выполнение указа Президента Владимира Зеленского и программы деятельности правительства по внедрению в Украине новой современной методологии исчисления прожиточного минимума", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная, представляя проекты законов.
По ее словам, Минсоцполитики разработало все предложения вместе с комитетом Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, и они отражены в законопроектах.
"Мы предлагаем ввести в Украине новую методологию формирования прожиточного минимума, мы определяем сферу прожиточного минимума. Мы говорим, что прожиточный минимум - это должно быть стоимостная величина для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне. То есть прожиточный минимум будет определяться и применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником дохода. Это именно так, как определено в Конституции Украины. Это у нас минимальная заработная плата, это минимальная пенсия по возрасту, это государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются основным источником доходов человека", - рассказала Лазебная.
Она добавила, что Минсоцполитики вместе с другими министерствами провели масштабный аудит законодательства на предмет роста величины прожиточного минимума.
"На сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения не только размера социальных выплат: это и штрафы, это и сборы и платежи, и взыскания. Почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума в таких кодексах, как Уголовный, Хозяйственный, Административный", - отметила министр.
Лазебная уточнила, что "это в два раза превышает количество норм, регулирующих вопросы социальных выплат".
"Поэтому мы предлагаем для расчета ввести в законопроектах базовые величины для расчета таких выплат и сборов. Если будет принят такой законопроект будет базовая величина для социальных выплат для детей, базовая величина для социальных выплат населения, предлагается установить базовую величину для денежных платежей и взысканий, базовая величина для административных сборов. Все эти базовые величины и будут соответствовать тем размерам, какими они на сегодня есть, но, по крайней мере, это будет структурированная и четкая политика", - считает министр соцполитики.
Лазебная отметила, что "эти законодательные изменения являются первым шагом для того, чтобы навести порядок в системе применения прожиточного минимума в Украине".
"Но вторым шагом правительство и Верховная Рада будут определять этапность достижения основных социальных стандартов до реального прожиточного минимума с учетом, безусловно, экономических возможностей государства", - добавила министр.
В Украине по состоянию на 1 января 2021 прожиточный минимум составляет 2189 грн; с 1 июля 2021 прожиточный минимум вырастет до 2294 грн, а с 1 декабря 2021 - до 2393 грн.
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А Г+Г бесплатно, так что не в счет (хотя Бабушка и обидеться может, что ему тут бабла не нарезали)
Берем средний расход слуг в год.
а для пенсий и пособий нет.или уменьшат-и тогда сразу упадет число людей за гранью бедности
И это главное из всего посыла. Еще немного,и, эти самые возможности исчезнут
"Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами" (с) Ильф, Петров
Как вы служите народу!!! Может не надо нам служить.Жили же без слуг,а со слугами разленились...лучше уж сами будем убирать,готовить КОФИЙ....
на фоне безделья предыдущего года эта инициатива положительная.