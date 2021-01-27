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В Украине будут по-новому рассчитывать прожиточный минимум

В Украине будут по-новому рассчитывать прожиточный минимум

Кабинет Министров одобрил проекты законов о введении в Украине новой современной методологии исчисления прожиточного минимума.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 27 января.

"Сегодня на заседании Минсоцполитики вносит ряд законопроектив, направленных на выполнение указа Президента Владимира Зеленского и программы деятельности правительства по внедрению в Украине новой современной методологии исчисления прожиточного минимума", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная, представляя проекты законов.

По ее словам, Минсоцполитики разработало все предложения вместе с комитетом Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, и они отражены в законопроектах.

"Мы предлагаем ввести в Украине новую методологию формирования прожиточного минимума, мы определяем сферу прожиточного минимума. Мы говорим, что прожиточный минимум - это должно быть стоимостная величина для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне. То есть прожиточный минимум будет определяться и применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником дохода. Это именно так, как определено в Конституции Украины. Это у нас минимальная заработная плата, это минимальная пенсия по возрасту, это государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются основным источником доходов человека", - рассказала Лазебная.

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Она добавила, что Минсоцполитики вместе с другими министерствами провели масштабный аудит законодательства на предмет роста величины прожиточного минимума.

"На сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения не только размера социальных выплат: это и штрафы, это и сборы и платежи, и взыскания. Почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума в таких кодексах, как Уголовный, Хозяйственный, Административный", - отметила министр.

Лазебная уточнила, что "это в два раза превышает количество норм, регулирующих вопросы социальных выплат".

"Поэтому мы предлагаем для расчета ввести в законопроектах базовые величины для расчета таких выплат и сборов. Если будет принят такой законопроект будет базовая величина для социальных выплат для детей, базовая величина для социальных выплат населения, предлагается установить базовую величину для денежных платежей и взысканий, базовая величина для административных сборов. Все эти базовые величины и будут соответствовать тем размерам, какими они на сегодня есть, но, по крайней мере, это будет структурированная и четкая политика", - считает министр соцполитики.

Лазебная отметила, что "эти законодательные изменения являются первым шагом для того, чтобы навести порядок в системе применения прожиточного минимума в Украине".

"Но вторым шагом правительство и Верховная Рада будут определять этапность достижения основных социальных стандартов до реального прожиточного минимума с учетом, безусловно, экономических возможностей государства", - добавила министр.

В Украине по состоянию на 1 января 2021 прожиточный минимум составляет 2189 грн; с 1 июля 2021 прожиточный минимум вырастет до 2294 грн, а с 1 декабря 2021 - до 2393 грн.

Кабмин (14024) прожиточный минимум (181)


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Топ комментарии
+18
Зеленое стадо решило прожиточный минимум считать как канал Г+Г стоимость борщевого набора без мяса..
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27.01.2021 14:52
+14
Все за что берется зеленое стадо...все превращается в дерьмо...
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27.01.2021 14:57
+12
В Украине будут по-новому рассчитывать прожиточный минимум - Цензор.НЕТ 124
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27.01.2021 15:01
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В Украине будут по-новому рассчитывать прожиточный минимум - Цензор.НЕТ 2891
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27.01.2021 14:52 Ответить
В Украине будут по-новому рассчитывать прожиточный минимум - Цензор.НЕТ 124
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27.01.2021 15:01 Ответить
Зеленое стадо решило прожиточный минимум считать как канал Г+Г стоимость борщевого набора без мяса..
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27.01.2021 14:52 Ответить
зеленый борщ с крапивОю вприкуску с видосиками.. С сытными видосиками, кушай-ТЕ.
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27.01.2021 14:56 Ответить
Просто в добавили в " социальные потребности человека" билеты на 95 квартал 1 раз в месяц и деньги на вакцинацию китайской вакциной по цене Файзер.
А Г+Г бесплатно, так что не в счет (хотя Бабушка и обидеться может, что ему тут бабла не нарезали)
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27.01.2021 15:10 Ответить
А что там исчислять.
Берем средний расход слуг в год.
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27.01.2021 14:54 Ответить
понятно...для штрафов и взысканий базовую величину увеличат.
а для пенсий и пособий нет.или уменьшат-и тогда сразу упадет число людей за гранью бедности
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27.01.2021 14:54 Ответить
по тому, сколько рядовой бомж тратит в месяц на питание и комунальные услуги.
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27.01.2021 14:56 Ответить
Все за что берется зеленое стадо...все превращается в дерьмо...
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27.01.2021 14:57 Ответить
хто говорить про здорожчення ЖКХ - той агент Кремля
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27.01.2021 15:22 Ответить
А если за дерьмо берутся,то просто тратят меньше сил
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27.01.2021 22:19 Ответить
Посчитают по пачке мивины в день и нормалёк!
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27.01.2021 14:59 Ответить
А как же пол-вареника?
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27.01.2021 16:22 Ответить
грабить народ по новому
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27.01.2021 15:01 Ответить
Готовьтесь, зелепупики, Азировская капуста теперь деликатесом станет... хуже не будет!
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27.01.2021 15:01 Ответить
Будут грабить.
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27.01.2021 15:01 Ответить
Постепенно возвращаемся в совок, где наши потребности очень придирчиво рассчитаны где-то наверху.
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27.01.2021 15:08 Ответить
Сильно
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27.01.2021 15:43 Ответить
Тупорылые лошары сходили на выборы по приколу: мало того, что теперь пенсия стала ниже стоимости комунальных услуг, так теперь шобла зеленского придумала еще один способ грабить нищих дураков 73%.
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27.01.2021 15:09 Ответить
ЗЕфилитики уже новые тарифы от слуг урода намазали на хлеб, теперь им готовят прожиточный минимум чтобы намазывали на сдобную булочку. Включайте Вечерний квартал и поржём. Смешно ведь
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27.01.2021 15:31 Ответить
до реального прожиточного минимума с учетом, безусловно, экономических возможностей государства

И это главное из всего посыла. Еще немного,и, эти самые возможности исчезнут

"Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами" (с) Ильф, Петров
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27.01.2021 15:39 Ответить
"В Украине по состоянию на 1 января 2021 прожиточный минимум составляет 2189 грн; с 1 июля 2021 прожиточный минимум вырастет до 2294 грн, а с 1 декабря 2021 - до 2393 грн." - https://dengi.ua/budget/2888331-realnyj-prozhitochnyj-minimum-otsenili-v-4100-grn-podrobnosti Ориентировочный реальный прожиточный минимум в Украине составляет не менее 4100 гривен в месяц вместо официально утвержденных на сегодняшний день 2270 грн/месяц. Средний реальный прожиточный минимум составляет не менее 4,546, а не официальные 2,189 грн.
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27.01.2021 15:40 Ответить
То есть прожиточный минимум будет определяться и применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником дохода(пара носков- на 6 месяцев ,трусы- на год ,туфльо- на 3-года кирзовый сапог-5 лет ,фуфайка - 10 лет .галстук- не положен "тройной " или "русский лес"- фанфурик на 3 месяца и т,д) но на суму не прывышающую больше 1000 грн.Уря
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27.01.2021 15:40 Ответить
Все,ребята приплыли! После ихнего пересчета...были бедными станем НИЩИМИ...
Как вы служите народу!!! Может не надо нам служить.Жили же без слуг,а со слугами разленились...лучше уж сами будем убирать,готовить КОФИЙ....
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27.01.2021 15:58 Ответить
ТОГДА НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ С РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ ПО КОНСТИТУЦИИ !!!
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27.01.2021 16:14 Ответить
Два процента от дня седьмого отдыха харанта и минус тупой собачий рот. Прахфисианалы ва всём!
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27.01.2021 16:33 Ответить
полбуханки черного хлеба в день рабочему, четвертинка иждивенцу
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27.01.2021 18:17 Ответить
Сколько съест Юзик?
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27.01.2021 18:44 Ответить
Что такое прожиточный минимум ясно всем, а вот как называется то, что пенсия намного ниже прожиточного минимума, как тогда выживать таким пенсионерам, и зачем тогда нужен такой прожиточный минимум???
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27.01.2021 18:58 Ответить
Политика Всё похерить, подписать, но ситуативные политические цели - достичь! Это очередная попытка обмануть судьбу и выглядеть самыми умными в надежде на то что 73% идиотов нихрена не поймут.
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27.01.2021 19:44 Ответить
шавки сывочолого, чё вы опять захныкали? или вы считаете, что прожиточный минимум не нужно пересматривать; при чем, каждые 5 лет?
на фоне безделья предыдущего года эта инициатива положительная.
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27.01.2021 19:52 Ответить
Даже сложно логику этого вброса объяснить. Если правда прожиточный реально приблизить к реальному, то все у кого пенсии до 3,500----а таких запросто 6 мил, то удвоить схода пенсии. У кого пенсия от 5, 500, то навскидку добавить 50%. Да откуда при таком дефиците Пенс-фонда? И это только по пенсам. Абы Шо!
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27.01.2021 20:08 Ответить
 
 