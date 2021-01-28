РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7108 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
7 668 84
Гейтс (27) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Мы не готовы к следующей пандемии, - Гейтс

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Мы не готовы к следующей пандемии, - Гейтс

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал "извлечь уроки" из сложившейся ситуации и более интенсивно сотрудничать для борьбы с пандемией COVID-19.

Пандемия коронавируса стала новым новым нормальным явлением - таким, как землетрясения, торнадо или изменение климата. Об этом Билл Гейтс заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он подчеркнул, что "мы не готовы к следующей пандемии", которая, по его мнению, может быть в десять раз хуже.

Основатель фонда Билла и Мелинды Гейтс призвал страны мира "извлечь уроки" из сложившейся ситуации и более интенсивно сотрудничать для борьбы с пандемией. Возвращение к нормальной жизни может занять "в лучшем случае целый год", считает Гейтс.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Гейтс сделал прививку от COVID-19. ФОТО

В то же время он положительно отозвался о научном прогрессе в разработке и изготовлении вакцины от коронавируса. "Это чудо: если бы пандемия возникла пять лет назад, то тогда бы за такое короткое время вакцины бы не было", - предположил Гейтс.

Как известно, благотворительный фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды, выделил всего около 1,75 миллиарда долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Деньги из фонда пошли на поддержку некоторых разработчиков вакцин, исследования перспективных методов лечения и тому подобное.

Также на Цензор.НЕТ: Гейтс сделал прививку от COVID-19. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
А звідки він знає за майбутні пандемії? В нього освіта зовсім інша,щоб говорити за віруси.
показать весь комментарий
28.01.2021 01:30
+13
Бла-бла-бла. Если бы в Украине жили немцы, или поляки, то они жили бы на этой территории соответственно. А если нарид вместо Черновола выбирает бесхребетного коммуниста Кравчука, трижды судимого урку и тупого клоуна, то кто вам доктор? Как голосуете, так и живете. Это аксиома и факт.
показать весь комментарий
28.01.2021 07:23
+12
Sergey Gorbunenko Якщо віруси природні.то їх неможливо передбачити.
показать весь комментарий
28.01.2021 01:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А звідки він знає за майбутні пандемії? В нього освіта зовсім інша,щоб говорити за віруси.
показать весь комментарий
28.01.2021 01:30 Ответить
просто термінатори незабаром Мы не готовы к следующей пандемии, - Гейтс - Цензор.НЕТ 5752
показать весь комментарий
28.01.2021 01:32 Ответить
у этого дяди
информации столько
шо хватит на любую тему
показать весь комментарий
28.01.2021 01:32 Ответить
Sergey Gorbunenko Якщо віруси природні.то їх неможливо передбачити.
показать весь комментарий
28.01.2021 01:46 Ответить
В 19-му ВОЗ анонсував і епідемію СНІДу. Чи не пов'язано це з вакциною від ковідли?
показать весь комментарий
28.01.2021 06:40 Ответить
Погрожує, **** !
показать весь комментарий
28.01.2021 08:46 Ответить
Гейтс, это ты не готов. Человечество жило в условиях пандемий раньше, и выживало без компьтерщика, возомнившего себя доктором. Ты хочешь впаривать человечеству обновленные версии вакцин, как привык впаривать обновленные версии операционных систем. На это здоровья у человечества точно не хватит. Заколешь всех до смерти., и вся планета твоя. Хитер, однако.
показать весь комментарий
28.01.2021 09:09 Ответить
Позвонили сказали,что Билл прочитал Ваш комментарий и закрылся у себя в кабинете ,уже вызвал всех своих помошников. Будет сегодня собирать пресс-конференцию.
показать весь комментарий
28.01.2021 10:14 Ответить
ну в принципе да - пол-Европы умирало за раз от чумы, а так конечно - выживало без компьютерщика Ми не готові до наступної пандемії, - Гейтс - Цензор.НЕТ 644 подумай тыковкой прежде чем гнать кацапские мемы здесь Ми не готові до наступної пандемії, - Гейтс - Цензор.НЕТ 9965
показать весь комментарий
09.02.2021 00:26 Ответить
Вавилов еще в начале 20 века сформулировал закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (правда, он больше к растениям его применял, но он прменим к любім организмам)
Генетически близкие виды и роды характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов.

Кстати, его еще в школе учили... Ну, те, кто учился...
Так что много чего можно предсказать.
показать весь комментарий
28.01.2021 12:10 Ответить
Антип61 Много чего,не все.А Гейтс не вірусолог.До речі.його виперли з Майкрософт,він навіть не в раді директорів.
показать весь комментарий
28.01.2021 13:19 Ответить
скорей подавай свою кандидатуру Ми не готові до наступної пандемії, - Гейтс - Цензор.НЕТ 3600 Ми не готові до наступної пандемії, - Гейтс - Цензор.НЕТ 243
показать весь комментарий
09.02.2021 00:27 Ответить
Макс Полиграф Завтра подам.
показать весь комментарий
09.02.2021 00:56 Ответить
Закон Мерфі...
показать весь комментарий
28.01.2021 02:30 Ответить
він тебе, ватніка, чіпірує, а потім ще й продейлить. можливо й гайку вкрутить, якщо ти не здасися
показать весь комментарий
28.01.2021 03:20 Ответить
Vovcheg Zak Та краще нехай тебе чіпують. Мы не готовы к следующей пандемии, - Гейтс - Цензор.НЕТ 999До речі саме казочки за чіпування,пішли з США,як і байки за пласку землю.Москалі лише підхоплюють це для дурників.
показать весь комментарий
28.01.2021 03:38 Ответить
Необов'язково мати освіту, щоб бути розумним. Є люди з освітою, але тупі і навпаки.
показать весь комментарий
28.01.2021 07:18 Ответить
Оттуда же, откуда он предупреждал об этой ещё в 2015-м.
показать весь комментарий
28.01.2021 07:25 Ответить
Если это произошло ,то логично ,что может произойти еще. Человек призывает вынести уроки и готовиться. Только Швондер или Шариков может задать такой вопроя.
показать весь комментарий
28.01.2021 07:56 Ответить
Вероятно, он один из бенефициаров будущих пандемий.
показать весь комментарий
28.01.2021 10:19 Ответить
Якби ви поклали зі воєї кишені понад 1,75 млрд. власних долларів на підтримку процесу боротьби з хворобою, то і ви би знали про коронавірус трішки більше ніж знаєте зараз.
показать весь комментарий
28.01.2021 12:06 Ответить
Знаешь, как пишутся антивирусные компьютерные программы ? Под созданный ранее компьютерный вирус. Примерно так же и с обычными вирусами обстоит. Сперва вбухали бабки в создание вируса, а потом --в вакцину. И в чем героизм?
показать весь комментарий
28.01.2021 14:39 Ответить
Можливо з програмами, наприклад, Кашперського саме так все і відбувається. Але я не чув, щоб Кашперський витратив хоч би копійчину на боротьбу з біологічним вірусом. Я не чув, щоб хоч один російський "товстосум" потратив майже 2 лярді доларів на допомогу людям від короновірусу. Я не чув жодного хоч найменшого доказу, що Б. Гейтс витратив хоча би 10 доларів на створений раніше вірус, щоб потім заробити на вакцині проти нього хочаби 01 цент. У вас є такі докази? Негайно звертайтесь в Конгрес і Сенат США і ви заробите на цій інформації мільйони доларів. ЯКЩО... Якщо ваша інформація буде правдивою і витримає перевірку на вашу вшивість.
Ну що, слабо відповісти за свої нікчемні слова? Слабо довести, що Б. Гейтс спочатку вкладає власні кошти в створення біологічного вірусу, а потім в його вакцину? Слабо довести, що людина такого складу розуму, як у Б. Гейтса буде більше перейматися суто медицинськими проблемами для вирішення питань у програмуванні і комп"ютерних розробках, замість прямої матеріальної допомоги для вирішення нагальної проблеми.

Наведіть хоч найменший довід, того що Гейтс витратив свій долар на створення проблеми, а не на її вирішення.

Дуже цікаво послухати Вашу "доказову" базу))
показать весь комментарий
28.01.2021 22:09 Ответить
а шо уже нам боятся...
у нас чемпион мира по борьбе с короной
показать весь комментарий
28.01.2021 01:31 Ответить
Но только под одеялом и только левой рукой
показать весь комментарий
28.01.2021 01:34 Ответить
Вот что значит когда ты имеешь доступ ко ВСЕЙ информации... ***.. Билл - нам страшно .. Мы не готовы к следующей пандемии, - Гейтс - Цензор.НЕТ 9574
показать весь комментарий
28.01.2021 01:37 Ответить
Почему страшно?
Разве можно умереть больше одного раза? ))
показать весь комментарий
28.01.2021 01:40 Ответить
Пандемия коронавируса стала новым новым нормальным явлением Источник: https://censor.net/ru/n3244521

Типичное НЛП.
показать весь комментарий
28.01.2021 01:44 Ответить
если численность населения Земли, будет бесконтрольно расти, то не только пандемии, но и катострофические землетрясения, вулкани и метеорные потоки ждут человечество, ибо природа будет стремится к балансу (сокращению человеческой популяции) и причиной бед является жуткий дисбаланс!
показать весь комментарий
28.01.2021 01:54 Ответить
На Земле живут миллиарды людей и совсем не 7 как вам говорят горе ученые ,Земля имеет форму Соты пчелиной...
показать весь комментарий
28.01.2021 02:12 Ответить
ты это серъезно?
показать весь комментарий
28.01.2021 09:12 Ответить
Мы не готовы к следующей пандемии, - Гейтс - Цензор.НЕТ 2505
показать весь комментарий
28.01.2021 02:15 Ответить
Мы не готовы к следующей пандемии, - Гейтс - Цензор.НЕТ 1020
показать весь комментарий
28.01.2021 02:16 Ответить
более интенсивно сотрудничать для борьбы с пандемией COVID-19.Источник: https://censor.net/ru/n3244521

Це напевно більш інтенсивно нести йому гроші за вакцину ,від хвороби, яку можливо його "контора" і створила.
показать весь комментарий
28.01.2021 02:46 Ответить
так, Біллі хоче щоб ти здох, а він відіжме твою квартиру
показать весь комментарий
28.01.2021 03:23 Ответить
американцы протестировали на индекс Омега-3 (O3I - суммарный уровень жирных кислот EPA и DHA в мембранах красных кровяных телец) анализы крови пациентов с COVID-19.
Из более чем ста пациентов скончались четырнадцать человек. Выяснилось, говорится в отчете, что сразу тринадцать смертей пришлись на группу с минимальным индексом O3I в крови.
«Длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, такие как EPA и DHA, содержащиеся в рыбьем жире, обладают мощной биологической активностью и противовоспалительным действием и ослабляют чрезмерную воспалительную реакцию (цитокиновый шторм), которая является одной из ключевых причин смерти при данной болезни»
fraza.com/news/297467-uchenye-povedali-kak-snizit-smertnost-ot-koronavirusa-
показать весь комментарий
28.01.2021 03:46 Ответить
И вот здесь спрашивается, почему не убрать налог на импорт омега-3 содержащих морепродуктов, не запустить на полную мощность фармацевтические фабрики по производству капсул? А вместо этого убивать экономику локдаунами на многие миллиарды и тратить сотни миллионов на вакцинацию? Почему в протоколы лечения не введены моноклональные антитела, если это давно известный и эффективный метод?
Потому что вся иудоглобализаторская политико-медийная машина устремлена поставить клеймо на лбу о вакцинации и надеть долговой ошейник.
показать весь комментарий
28.01.2021 03:57 Ответить
омега3 достатньо і в соєвій олії. Олії рижія, льону, гарбузового та горіхового насіння.
показать весь комментарий
28.01.2021 05:13 Ответить
В салі теж
показать весь комментарий
28.01.2021 11:03 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
28.01.2021 12:11 Ответить
В салі - омега6. Теж потрібна жирна кислота. Соєва олія вільно у продажі - той же "Королівський смак". Порівняно з аптечним дуже недороге джерело омега 3. Але зловживати я б не радив.
показать весь комментарий
28.01.2021 12:24 Ответить
А каким боком Билл Гейтс к "пандемии ковид" ? Он же типа компутерных дел мастер.
Кто спрашивал его мнения ? Сам себя палит, вакцинатор хабадный.
показать весь комментарий
28.01.2021 05:19 Ответить
Мы не готовы к следующей пандемии, - Гейтс - Цензор.НЕТ 340
показать весь комментарий
28.01.2021 05:39 Ответить
Героя росії присвоїти))
показать весь комментарий
28.01.2021 08:17 Ответить
Гейтс стареет при всех своих миллиардах и сдохнет не позже остальных.
Если его не пристрелят за всё хорошее.
Более 300 миллионов единиц нарезного оружия на руках в США - это ему не ковид.
показать весь комментарий
28.01.2021 08:21 Ответить
}{уйло сдохнет раньше при всех своих украденных триллионах. Ми не готові до наступної пандемії, - Гейтс - Цензор.НЕТ 4743
показать весь комментарий
28.01.2021 08:35 Ответить
Мы никогда не получим то,чего мы хотим,пока не будем благодарны за то что имеем...
показать весь комментарий
28.01.2021 05:55 Ответить
Вы не готовы к любой рандемии. Это не ошибка. Просто разные весовые категории противников на ринге. Разные уровни технологий.
показать весь комментарий
28.01.2021 06:50 Ответить
Где то читал, что ЕС выделила деньги по разработке собственных программ взамен Microsoft , так что если это будет реализовано, то значительный кусок доходов Билл Гейтс потеряет, а если и Китай пойдет по этому пути, то придет конец эпохи Microsoft .
показать весь комментарий
28.01.2021 06:53 Ответить
Уже есть надежная и кросплатформенная ОС с достаночным и разнообразным софтом - это Linux, нужно только поддержать финансово и провести политику полного портирования софта между разными ветками системы /взаимной совместимости после несложной конвертации/. Я перепробывал много версий Linux и с итоге мой выбор пал на LMDE /Linux Mint основаном и полностью совместимом с Debian - это альтернативная ветка Mint, основная совместима с Ubunt, поэтому тяжеловата и громоздка/. Простая, удачная и интуитивнопонятная графическая оболочка Mint даст легкий переход пользователям с винды, а стабильная платформа Debian - надежная и безглюковая работа приложений /видна просто кошмар/!
показать весь комментарий
28.01.2021 07:42 Ответить
главное перестань пользоваться американским интернетом! Ми не готові до наступної пандемії, - Гейтс - Цензор.НЕТ 4917 уйди скорее в чебурнет! Ми не готові до наступної пандемії, - Гейтс - Цензор.НЕТ 2928
показать весь комментарий
09.02.2021 00:30 Ответить
Майкрософт оказалась конторой по изотовлению шпионскоо оборудования для слежки за пользователми. Вот и весь маланский хайтек Била Гейтса. А Джобсу он объявлял джихад..
показать весь комментарий
28.01.2021 08:08 Ответить
ага..ЄС вже запланувало і власний літак 6-го покоління.
.І свої "європейські війська" замість НАТО Ми не готові до наступної пандемії, - Гейтс - Цензор.НЕТ 1169
показать весь комментарий
28.01.2021 10:15 Ответить
Гейтс отдал почти 2 млрд долларов на борьбу с коронавирусом, а наши миллиардеры купят пару банок кислорода и потом полгода об этом рассказывают. У нас в науку инвестировать никто не будет, во всякую там борьбу и спасение человечества, у нас по-прежнему инвестируют в золотые унитазы, если так обобщить любовь нашей элиты к роскоши, брендам, золоту, огромным домам и тд. Они даже не понимают, что их огромные дома и ролсройсы выглядят нелепо посредине разбитых дорог и коронавируса.
показать весь комментарий
28.01.2021 07:16 Ответить
Бла-бла-бла. Если бы в Украине жили немцы, или поляки, то они жили бы на этой территории соответственно. А если нарид вместо Черновола выбирает бесхребетного коммуниста Кравчука, трижды судимого урку и тупого клоуна, то кто вам доктор? Как голосуете, так и живете. Это аксиома и факт.
показать весь комментарий
28.01.2021 07:23 Ответить
Ты пропустил ещё после урки его министра экономики и олигарха , который имел все шансы все изменить в стране, но предпочёл этому разбогатеть ещё больше.
показать весь комментарий
28.01.2021 07:28 Ответить
а профіьлні сайти кажуть, що збіднів! тож не кізді вонюча кацапська свиня
показать весь комментарий
28.01.2021 07:35 Ответить
Полная брехня от руссише пропаганда. Никто не менял Украину так, как это сделала это "кровавая хунта". Чего стоит только одна декомунизация. В 2014 году власти начали делать все то, что было проделано поляками в Польше в начале 90-х. Могли сделать больше? Возможно. Но до этого ни одна власть не решалась на кардинальные реформы. Курт Волкер об этом говорил. Умные люди это знают и видят. А вы хотите, чтобы большая коррумпированная страна с совковым населением за пять лет стала жить, как Норвегия, или хотя бы Словакия? Поляки к успеху шли более двадцати лет. И это при том, что там нет нарида.
показать весь комментарий
28.01.2021 07:35 Ответить
И вообще речь идёт о меценатах, а богатых людей в Украине очень много, но они не спешат масштабно тратить деньги на благотворительность , ограничиваются минимальными тратами, ношением вышиванки и разговорами про мову
показать весь комментарий
28.01.2021 07:31 Ответить
И естественно ты говоришь о Порошенко. Так вот, он единственный богач, кто на Украину потратил более миллиарда своих средств, а именно на ПВО, снайперские винтовки и т.п., и сейчас тратит на Ковид. А сколько потратили все остальные? А?
показать весь комментарий
28.01.2021 07:41 Ответить
Порошенко потратив НА ПОПУЛІЗМ максимум 5 від сотків спи..женого на 'схемах'..

але Баризі це..уй допоможе знову прорватись до Влади..
Ми не готові до наступної пандемії, - Гейтс - Цензор.НЕТ 5827
показать весь комментарий
28.01.2021 10:20 Ответить
НАМ доктор? Иди нахер на сруша.ру
показать весь комментарий
28.01.2021 08:05 Ответить
Да, вам. Тупому нариду. Любителям "Сватов", "95-го Квартала" и др. тупого руссише и быдлячего контента.
показать весь комментарий
28.01.2021 08:19 Ответить
У элиты не может быть золотых унитазов по определению.
Янукович никогда не былэлитой - разве что для донецких.
Необразованный жлоб на ворованном золотом унитазе.
показать весь комментарий
28.01.2021 08:11 Ответить
Элита в кавычках, естественно. А золотой унитаз как символ пошлости и жлобства, и понятие объемное
показать весь комментарий
28.01.2021 10:19 Ответить
Де це він 2 млрд давав на бортьбу так щей з короновірусом? Він фінансував ВООЗ (з дозволу ідіота Дональда Трампа) як приватна людина в ВООЗ, замість фінансування ВООЗ державою США. Тобто, він як інвестор фармкорпорацій СЕРІ, NIН затикав роти хабарями керівникам ВООЗ, а отже він не тільки фінансував створеня ковіду-19, але і був ініціатором пандемії і хаосу в світі. Тому ваша брехня тут не доречна.
показать весь комментарий
28.01.2021 08:56 Ответить
Обычный грип А и В выдан под видом ковид 19 -всё ради денег и прибыли кукловодов .
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
показать весь комментарий
28.01.2021 07:54 Ответить
НАКОНЕЦ-ТО ! ДАВНО ПОРА СУДИТЬ ЗА КОВИДНЫЙ ОБМАН !!!
показать весь комментарий
28.01.2021 08:15 Ответить
Обман чи не обман а трибунал в Гаазі потрібен цим мальтузіанським свиням плутократії.
показать весь комментарий
28.01.2021 09:17 Ответить
/\Фейк: COVID-19 - это просто очередной штамм гриппа
2021-01-1
Пользователи сети активно распространяют письмо якобы доктора вирусологии и иммунологии Корнельского университета Роба Освальда, в котором говорится, что COVID-19 является лишь очередным штаммом гриппа, а его исследование доказывает это. Роб Освальд, который, на самом деле, является профессором молекулярной медицины, никогда не писал подобного письма, а в профильных научных изданиях подобное исследование не публиковалось. Также не соответствует действительности и утверждение, что SARS-CoV-2 является лишь очередным штаммом гриппа.https://www.stopfake.org/ru/fejk-covid-19-eto-prosto-ocherednoj-shtamm-grippa/
На самом деле, Роб Освальд является профессором молекулярной медицины Колледжа ветеринарной медицины Корнельского университета. Также на сайте его факультета можно найти заявление, где ученый опровергает информацию, которую ему ложно приписывают пользователи сетиМи не готові до наступної пандемії, - Гейтс - Цензор.НЕТ 6890
показать весь комментарий
28.01.2021 10:13 Ответить
"Обычный грип А и В выдан под видом ковид 19." Так А или В? Вы там определитесь... И источник этого бреда не забывайте указывать.
показать весь комментарий
28.01.2021 12:14 Ответить
https://cont.ws/@infopjst/1877719 Университетские лаборатории подали в суд на CDC за мошенничество с Covid: вируса не существует и он вымышленный.
3 января 12:00
показать весь комментарий
29.01.2021 12:42 Ответить
Вирус в 10 раз заразнее и в 10 раз смертельнее - это будет минус пол планеты за 1 год. Перенаселение планеты перестанет быть проблемой!
показать весь комментарий
28.01.2021 08:03 Ответить
Заразны хитросделанные людишки, окупировавшие медицину, медиа, науку,
и занимающиеся циничным обманом с целью ограничения ражданских свобод.
Ну и ради наживы на наивных гоях.
показать весь комментарий
28.01.2021 08:18 Ответить
А не треба пану Біллу фінасувати було Ральфа Баріка і створювати штучний ковід для знищеня життя і економік третього світу. А також хабарі в ВООЗ надавати їх керівникам. Мальтузіанець і рідний виродок, промоутер всесвітннього хаосу методом доктора Адольфа Айхмана.
показать весь комментарий
28.01.2021 08:45 Ответить
"мы не готовы к следующей пандемии"Источник: https://censor.net/ru/n3244521

Что же так то, неужто деньги закончились?
А вы поищите.
показать весь комментарий
28.01.2021 08:57 Ответить
COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу », - сказав пан Монтаньє в ефірі CNEws
EXCLUSIF - Pour le Pr Montagnier, SARS-CoV-2 serait un virus manipulé par les Chinois avec de l'ADN de VIH !
Le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 120 000 morts dans le monde serait un virus manipulé, sorti accidentellement d'un laboratoire chinois à la recherche d'un vaccin contre le SIDA. C'est l'incroyable révélation que le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la "découverte" du VIH, fait aujourd**** à Pourquoi Docteur au micro du Dr Jean-François Lemoine.
показать весь комментарий
28.01.2021 09:26 Ответить
Шановны відкрийте статю журнала Природна медицина за 2015 рік A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 і прочитає:
Роботи міжнародної дослідницької групи (зокрема це міжнародні корпорації - СЕРІ, NIH, Імперській коледж в Лондоні, японські спеціалісти і Уханьский інститут вірусології (КНР) велися ( в Ухані США фінансували роботи до квітня 2020), зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому Коронавіруси здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили світу про їх тріумфальний успіх. Один зі співавторів епохального прориву д-р Ральф Барік (ремарка моя - роботи якого фінасували Білл і Мелінда Гейтс) так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус
показать весь комментарий
28.01.2021 09:32 Ответить
Може й так. але як вже видно із досвіду в один рік смертність новітнього вірусу насправді дуже невисока - 0,03%. Летальність - 2%. І то така висока летальність - результат невмілого а то й навмисно невмілого лікування. Абсолютно всі лікарі призначають парацетамол, аби не дозволити організму самостійно боротися з вірусом високою температурою. Мало хто призначає комплекс вітамінів та мінералів, потрібних для підвищення імунітету. Абсолютно не сприймаються препарати подібні до амізону та аміксину. Киснем збагачувати повітря, яким пацієнт дихає, теж треба вміло. Бо при перенасиченні кисень - отруйний. Та й апарати швл не налаштовані чи поламані самі без всяких вірусів порвуть легені. Недарма вдома виживає значно більше пацієнтів ніж в лікарнях. А ще ось нове повідомлення про омега3. Я й раніше чув про важливість для здоровья подібних хімічних та біологічних речовин. А тепер згадайте: чи багатьом людям лікарі призначали це хоча б як зміцнюючий засіб? - Парацетамол та антибіотики - ось їх основний арсенал. До речі: антибіотики без протигрибкових препаратів типу ністатіну - дуже небезпечна для здоровья річ.
показать весь комментарий
28.01.2021 12:44 Ответить
Прокремлевские СМИ проводят кампанию против вакцины Pfizer
Прокремлевские дезинформационные СМИ овладевают техникой «почти не лгать». Несколько СМИ в дезинформационной экосистеме старательно сообщают почти о каждом случае зарегистрированных побочных эффектов вакцины Pfizer, столь же старательно избегая упоминаний о проблемах с вакциной «Спутник V»
«РИА Новости» ввело тег «Pfizer, Inc.», чтобы более эффективно направлять читателей к материалам об угрозах, исходящих от американо-немецкой вакцины. «В Ирландии получили более 80 сообщений о побочных эффектах вакцины Pfizer», «Киргизия откажется от вакцины Pfizer»; «Стало известно о давлении на регулятор ЕС при одобрении вакцины Pfizer», «Житель Бельгии умер после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer», «В Германии умерли десять человек, привившихся вакциной Pfizer», «Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после гибели 23 норвежцев» - все эти заголовки появились с 14 по 19 января.Ми не готові до наступної пандемії, - Гейтс - Цензор.НЕТ 2487

«Война вакцин»
Сообщения российских СМИ о «Спутнике V» практически стерильно очищены от любых сообщений о побочных эффектах. СМИ «РИА Новости» сообщает об успехе: «Сербия ожидает поставку 250 тысяч доз вакцины "Спутник V"», «В Казахстане опровергли сообщения о побочных эффектах "Спутника V"»; «Экс-посол Швейцарии в России привился вакциной "Спутник V"». Порой можно найти заголовки о том, что иностранные государства отказываются покупать российскую вакцину. Любую критику, сомнения или обсуждения оттесняют в чат-румы или маленькие независимые СМИ, такие как, например, «Медиазона». Россия официально не уточнила свой план вакцинации. Сколько человек были привиты вакциной? Как вакцинация влияет на распространение вируса?
Прокремлевские СМИ часто упоминают «войну вакцин»; то, что Запад объявляет «Спутник V» биологическим оружием, а российских ученых - террористами. Мы уже писали о риторическом приеме «соломенное чучело»: метод нападения на взгляды или идеи, которые оппонент даже не высказывал. Западные компании предлагали сотрудничество в целях разработки вакцин, предусматривая сочетание российских исследований с международными проектами.
показать весь комментарий
28.01.2021 10:09 Ответить
Прошу учасників форуму висловлювати свої думки тільки українською "клавою" і мовою.
І тоді, всім буде дуже зрозуміло, хто є хто. "Тролів і козачків" навіть не потрібно буде виявляти. Вони самі себе виялятимуть)) Ці ж дебіли, окрім матірної і расєйською нічого не знають. Якщо їх мокрувати в історію і культуру, то там просто - суцільний кінець "російського світу".
Питаннячко №1 для русопусів. З якого року почалася така собі Росія? З якого бодуна Росія почала себе ідинтифікувати з державою Русь зі столицею у Києві? З якого путінсько х... історія повинна вважати віковічних загарбників і ворогів Русі своїм "народом"? З якого х... росіяни і українці є "братніми" народами? Більше ніж росіяни ніхто не знищував українців. Ніхто більше росіян не грабував українське. Ніхто більше ніж росіяни не гвалтували Україну і її народ.
Може вже досить толерантності для тих, хто є окупантом?
показать весь комментарий
28.01.2021 22:58 Ответить
 
 