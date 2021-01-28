Мы не готовы к следующей пандемии, - Гейтс
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал "извлечь уроки" из сложившейся ситуации и более интенсивно сотрудничать для борьбы с пандемией COVID-19.
Пандемия коронавируса стала новым новым нормальным явлением - таким, как землетрясения, торнадо или изменение климата. Об этом Билл Гейтс заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Он подчеркнул, что "мы не готовы к следующей пандемии", которая, по его мнению, может быть в десять раз хуже.
Основатель фонда Билла и Мелинды Гейтс призвал страны мира "извлечь уроки" из сложившейся ситуации и более интенсивно сотрудничать для борьбы с пандемией. Возвращение к нормальной жизни может занять "в лучшем случае целый год", считает Гейтс.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Гейтс сделал прививку от COVID-19. ФОТО
В то же время он положительно отозвался о научном прогрессе в разработке и изготовлении вакцины от коронавируса. "Это чудо: если бы пандемия возникла пять лет назад, то тогда бы за такое короткое время вакцины бы не было", - предположил Гейтс.
Как известно, благотворительный фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды, выделил всего около 1,75 миллиарда долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Деньги из фонда пошли на поддержку некоторых разработчиков вакцин, исследования перспективных методов лечения и тому подобное.
Также на Цензор.НЕТ: Гейтс сделал прививку от COVID-19. ФОТО
Пожалуйста, подождите...
информации столько
шо хватит на любую тему
Генетически близкие виды и роды характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов.
Кстати, его еще в школе учили... Ну, те, кто учился...
Так что много чего можно предсказать.
Ну що, слабо відповісти за свої нікчемні слова? Слабо довести, що Б. Гейтс спочатку вкладає власні кошти в створення біологічного вірусу, а потім в його вакцину? Слабо довести, що людина такого складу розуму, як у Б. Гейтса буде більше перейматися суто медицинськими проблемами для вирішення питань у програмуванні і комп"ютерних розробках, замість прямої матеріальної допомоги для вирішення нагальної проблеми.
Наведіть хоч найменший довід, того що Гейтс витратив свій долар на створення проблеми, а не на її вирішення.
Дуже цікаво послухати Вашу "доказову" базу))
у нас чемпион мира по борьбе с короной
Разве можно умереть больше одного раза? ))
Типичное НЛП.
Це напевно більш інтенсивно нести йому гроші за вакцину ,від хвороби, яку можливо його "контора" і створила.
Из более чем ста пациентов скончались четырнадцать человек. Выяснилось, говорится в отчете, что сразу тринадцать смертей пришлись на группу с минимальным индексом O3I в крови.
«Длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, такие как EPA и DHA, содержащиеся в рыбьем жире, обладают мощной биологической активностью и противовоспалительным действием и ослабляют чрезмерную воспалительную реакцию (цитокиновый шторм), которая является одной из ключевых причин смерти при данной болезни»
fraza.com/news/297467-uchenye-povedali-kak-snizit-smertnost-ot-koronavirusa-
Потому что вся иудоглобализаторская политико-медийная машина устремлена поставить клеймо на лбу о вакцинации и надеть долговой ошейник.
Кто спрашивал его мнения ? Сам себя палит, вакцинатор хабадный.
Если его не пристрелят за всё хорошее.
Более 300 миллионов единиц нарезного оружия на руках в США - это ему не ковид.
.І свої "європейські війська" замість НАТО
але Баризі це..уй допоможе знову прорватись до Влади..
Янукович никогда не былэлитой - разве что для донецких.
Необразованный жлоб на ворованном золотом унитазе.
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
2021-01-1
Пользователи сети активно распространяют письмо якобы доктора вирусологии и иммунологии Корнельского университета Роба Освальда, в котором говорится, что COVID-19 является лишь очередным штаммом гриппа, а его исследование доказывает это. Роб Освальд, который, на самом деле, является профессором молекулярной медицины, никогда не писал подобного письма, а в профильных научных изданиях подобное исследование не публиковалось. Также не соответствует действительности и утверждение, что SARS-CoV-2 является лишь очередным штаммом гриппа.https://www.stopfake.org/ru/fejk-covid-19-eto-prosto-ocherednoj-shtamm-grippa/
На самом деле, Роб Освальд является профессором молекулярной медицины Колледжа ветеринарной медицины Корнельского университета. Также на сайте его факультета можно найти заявление, где ученый опровергает информацию, которую ему ложно приписывают пользователи сети
3 января 12:00
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И ссыка у них на такую же помойку.
и занимающиеся циничным обманом с целью ограничения ражданских свобод.
Ну и ради наживы на наивных гоях.
Что же так то, неужто деньги закончились?
А вы поищите.
EXCLUSIF - Pour le Pr Montagnier, SARS-CoV-2 serait un virus manipulé par les Chinois avec de l'ADN de VIH !
Le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 120 000 morts dans le monde serait un virus manipulé, sorti accidentellement d'un laboratoire chinois à la recherche d'un vaccin contre le SIDA. C'est l'incroyable révélation que le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la "découverte" du VIH, fait aujourd**** à Pourquoi Docteur au micro du Dr Jean-François Lemoine.
Роботи міжнародної дослідницької групи (зокрема це міжнародні корпорації - СЕРІ, NIH, Імперській коледж в Лондоні, японські спеціалісти і Уханьский інститут вірусології (КНР) велися ( в Ухані США фінансували роботи до квітня 2020), зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому Коронавіруси здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили світу про їх тріумфальний успіх. Один зі співавторів епохального прориву д-р Ральф Барік (ремарка моя - роботи якого фінасували Білл і Мелінда Гейтс) так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус
Прокремлевские дезинформационные СМИ овладевают техникой «почти не лгать». Несколько СМИ в дезинформационной экосистеме старательно сообщают почти о каждом случае зарегистрированных побочных эффектов вакцины Pfizer, столь же старательно избегая упоминаний о проблемах с вакциной «Спутник V»
«РИА Новости» ввело тег «Pfizer, Inc.», чтобы более эффективно направлять читателей к материалам об угрозах, исходящих от американо-немецкой вакцины. «В Ирландии получили более 80 сообщений о побочных эффектах вакцины Pfizer», «Киргизия откажется от вакцины Pfizer»; «Стало известно о давлении на регулятор ЕС при одобрении вакцины Pfizer», «Житель Бельгии умер после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer», «В Германии умерли десять человек, привившихся вакциной Pfizer», «Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после гибели 23 норвежцев» - все эти заголовки появились с 14 по 19 января.
«Война вакцин»
Сообщения российских СМИ о «Спутнике V» практически стерильно очищены от любых сообщений о побочных эффектах. СМИ «РИА Новости» сообщает об успехе: «Сербия ожидает поставку 250 тысяч доз вакцины "Спутник V"», «В Казахстане опровергли сообщения о побочных эффектах "Спутника V"»; «Экс-посол Швейцарии в России привился вакциной "Спутник V"». Порой можно найти заголовки о том, что иностранные государства отказываются покупать российскую вакцину. Любую критику, сомнения или обсуждения оттесняют в чат-румы или маленькие независимые СМИ, такие как, например, «Медиазона». Россия официально не уточнила свой план вакцинации. Сколько человек были привиты вакциной? Как вакцинация влияет на распространение вируса?
Прокремлевские СМИ часто упоминают «войну вакцин»; то, что Запад объявляет «Спутник V» биологическим оружием, а российских ученых - террористами. Мы уже писали о риторическом приеме «соломенное чучело»: метод нападения на взгляды или идеи, которые оппонент даже не высказывал. Западные компании предлагали сотрудничество в целях разработки вакцин, предусматривая сочетание российских исследований с международными проектами.
І тоді, всім буде дуже зрозуміло, хто є хто. "Тролів і козачків" навіть не потрібно буде виявляти. Вони самі себе виялятимуть)) Ці ж дебіли, окрім матірної і расєйською нічого не знають. Якщо їх мокрувати в історію і культуру, то там просто - суцільний кінець "російського світу".
Питаннячко №1 для русопусів. З якого року почалася така собі Росія? З якого бодуна Росія почала себе ідинтифікувати з державою Русь зі столицею у Києві? З якого путінсько х... історія повинна вважати віковічних загарбників і ворогів Русі своїм "народом"? З якого х... росіяни і українці є "братніми" народами? Більше ніж росіяни ніхто не знищував українців. Ніхто більше росіян не грабував українське. Ніхто більше ніж росіяни не гвалтували Україну і її народ.
Може вже досить толерантності для тих, хто є окупантом?