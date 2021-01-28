Мы не готовы к следующей пандемии, - Гейтс

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал "извлечь уроки" из сложившейся ситуации и более интенсивно сотрудничать для борьбы с пандемией COVID-19.

Пандемия коронавируса стала новым новым нормальным явлением - таким, как землетрясения, торнадо или изменение климата. Об этом Билл Гейтс заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он подчеркнул, что "мы не готовы к следующей пандемии", которая, по его мнению, может быть в десять раз хуже.

Основатель фонда Билла и Мелинды Гейтс призвал страны мира "извлечь уроки" из сложившейся ситуации и более интенсивно сотрудничать для борьбы с пандемией. Возвращение к нормальной жизни может занять "в лучшем случае целый год", считает Гейтс.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Гейтс сделал прививку от COVID-19. ФОТО

В то же время он положительно отозвался о научном прогрессе в разработке и изготовлении вакцины от коронавируса. "Это чудо: если бы пандемия возникла пять лет назад, то тогда бы за такое короткое время вакцины бы не было", - предположил Гейтс.

Как известно, благотворительный фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды, выделил всего около 1,75 миллиарда долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Деньги из фонда пошли на поддержку некоторых разработчиков вакцин, исследования перспективных методов лечения и тому подобное.

Также на Цензор.НЕТ: Гейтс сделал прививку от COVID-19. ФОТО