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Новости Общество
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Словакия (757) инвесторы (331)

Посол Словакии просит защитить инвесторов из его государства в Украине

Новости Цензор.НЕТ Общество

Общество с ограниченной ответственностью "ФК" Инвестохиллс Веста" второй раз отобрало объект недвижимого имущества у словацких инвесторов. Посол Словацкой Республики Марек Шафин просит компетентные органы защитить права иностранных инвесторов в Украине.

Об этом господин Шафин сообщил во время совместной пресс-конференции с народной депутатом Галиной Янченко и адвокатом юридической компании "Миллер" Маси Найемом, передает Зеркало недели.

В октябре прошлого года вышеупомянутая финансовая компания незаконно завладела имуществом словацких инвесторов в Киеве. Речь идет об объекте недвижимости на улице Кирилловской, 69, находящемся в собственности ООО "Фрунзе 69". Бенефициарами компании являются граждане Словакии. Перерегистрацией права собственности, по информации адвоката Маси Найема, занимался частный нотариус Юдин.

"Мы подали жалобу в Антирейдерскую Коллегию Министерства юстиции Украины. И как результат - жалоба была удовлетворена, и объект вернули законному владельцу ", - сообщил Найем.

По словам адвоката, вернуть объект удалось за 2 месяца. Этому способствовало, в частности, внимание Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты инвесторов, которая взяла ситуацию под свой контроль.

Повторный захват объекта состоялся 23 января.

"Частный нотариус Киевского городского нотариального округа Бригида Владимир Александрович повторно перерегистрировал право собственности на объект недвижимости на компанию" ФК "Инвестохиллс Веста". Упомянутая финансовая компания внезапно получила право на собственность объекта, в который иностранный инвестор честно вложил деньги ", - отметил Маси Найем.

"Позиция Спецкомиссии и моя как народного депутата непреклонна - права инвесторов в Украине должны быть защищены. Как украинских инвесторов, так и иностранных. Мы понимаем, что такие ситуации имеют негативные последствия вне нашей страны. Это не добавляет баллов к репутации нашей страны как места для инвестиций ", - отметила руководительница парламентской комиссии по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко.

По словам народного депутата, ВСК рассмотрит этот вопрос повторно на ближайшем заседании 4 февраля. Также обещают определить, какие государственные органы повлияли на этот процесс.

"Официальная позиция украинской власти показала нам, что в этой стране уважают право иностранных граждан чувствовать себя защищенными. Это важно для тех граждан Словакии, которые намерены вкладывать в Украину свои деньги. Однако сейчас существует повторная угроза нарушения прав граждан Словацкой Республики. Финансовая компания второй раз пытается отобрать объект инвестиций ", - выразил обеспокоенность Посол Словакии в Украине Марек Шафин.

"В связи с этим я обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и соответствующим правоохранительным органам за помощью. От имени Словацкой республики я прошу вмешаться в упомянутую ситуацию и защитить права инвесторов из нашего государства в Украине", - добавил он.

По фактам, связанным с захватом имущества финансовой компанией, ведутся следственные действия по трем уголовным производствах. По данным юридической компании "Миллер", адвокаты ожидают вручения подозрения в одном из эпизодов в ближайшее время. Об этом сообщается в заметке компании на странице в Facebook.

Кроме того, юристы сопровождают 10 судебных процессов в хозяйственных судах.


Как сообщают владельцы здания, сегодня с утра на объект прибыли неизвестные, которые называют себя "новыми владельцами" и пытаются захватить здание. Инвесторы намерены подать заявление в правоохранительные органы о незаконном захвате недвижимого имущества.
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Топ комментарии
+13
Зеленський!!! Де твої "фінансові няні"?!... Знову "взяв на особистий контроль"?...
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28.01.2021 10:23
+9
Хороший сигнал для инвесторов ёпт, будем всех бомбить нах
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28.01.2021 10:24
+9
а чем няньки заняты? слюнявчики готовят для зеленьського?
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28.01.2021 10:24
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Зеленський!!! Де твої "фінансові няні"?!... Знову "взяв на особистий контроль"?...
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28.01.2021 10:23 Ответить
Результат контроля Зели

Посол Словаччини просить захистити інвесторів з його держави в Україні - Цензор.НЕТ 2369
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28.01.2021 10:37 Ответить
Хороший сигнал для инвесторов ёпт, будем всех бомбить нах
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28.01.2021 10:24 Ответить
а чем няньки заняты? слюнявчики готовят для зеленьського?
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28.01.2021 10:24 Ответить
Вони бізнес у інвесторів віджимають.
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28.01.2021 14:05 Ответить
Инвест няни, епта))))
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28.01.2021 10:24 Ответить
Посол Словаччини просить захистити інвесторів з його держави в Україні - Цензор.НЕТ 9882
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28.01.2021 10:44 Ответить
Посол прекрасно говорит на украинском
А вот ДЕПУТАТЫ, Аваков, Ермак - не могут его выучить 😎😎😎
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28.01.2021 10:24 Ответить
Это наверно ИНВЕСТ НЯНИ прихватили 😀😀😀
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28.01.2021 10:27 Ответить
ИНВЕСТ няни
Посол Словакии просит защитить инвесторов из его государства в Украине - Цензор.НЕТ 3794
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28.01.2021 10:30 Ответить
инвест няни всех защитят )) за какие-то 70-80% от прибыли
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28.01.2021 10:33 Ответить
С таким беззаконием и повсеместным рейдерством мы уже превратились в Сомали, а не Европу. Отдельное спасибо - 73%.
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28.01.2021 10:34 Ответить
Украина реально скатилась до уровня Сомали
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28.01.2021 10:41 Ответить
Поки що дике гуляйполе.
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28.01.2021 14:07 Ответить
В країні панує зелене свавілля та хаос, керований фуйлом і коломойським.
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28.01.2021 10:35 Ответить
позор,уже посол обращается к властям чтобы те защитили инвесторов с его страны,кто будет иневстировать в Украину с таким подходом?
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28.01.2021 10:36 Ответить
Так судьи же себе устроили ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ . Платят себе зарплаты по 500 тыс из налогов нищих украинцев , отдыхают как шейхи
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28.01.2021 10:42 Ответить
А шо зелёные няни говорят?
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28.01.2021 10:37 Ответить
Гроши гребут , бо их скоро выгонят
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28.01.2021 10:43 Ответить
Зелень в очередной раз обосралась. Кстати, была бы это украинская фирма - никто бы на рейдерство и внимания не обратил.
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28.01.2021 10:42 Ответить
ЗЕ мог бы и покраснеть перед Чапутовой . Она его с днём рождения поздравила 😀😀😀
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28.01.2021 10:44 Ответить
БОЛЬШЕ НЕ ПОЗДРАВИТ
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28.01.2021 10:44 Ответить
мало того, пошлет на...й. И правильно сделает.
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28.01.2021 11:31 Ответить
Инцест-няни какие-то.
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28.01.2021 10:50 Ответить
Ау, няни, словаки вааще берега потеряли, не хатят добровольно деньхи отдавать! Шо, Зиленскому пожаловацца?
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28.01.2021 11:13 Ответить
Наконец-то Украина вернулась на криминальную помойку. Спасибо всем любителям СН, ЖОПАблока и Матькивщины за их безграничную тупость. Только быдло избиратель может удержать Украину на помойке - своей природной среде обитания.
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28.01.2021 13:15 Ответить
Ну это явно к "инвестняням" надо обращаться...😂😂😂
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28.01.2021 13:31 Ответить
 
 