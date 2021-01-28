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Новини Суспільство
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Словаччина (544) інвестори (145)

Посол Словаччини просить захистити інвесторів з його держави в Україні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК "Інвестохіллс Веста" вдруге відібрала об’єкт нерухомого майна у словацьких інвесторів. Посол Словацької Республіки Марек Шафін просить компетентні органи захистити права іноземних інвесторів в Україні.

Про це пан Шафін повідомив під час спільної пресконференції із народною депутаткою Галиною Янченко та адвокатом юридичної компанії "Міллер" Масі Найємом, передає Дзеркало тижня.

У жовтні минулого року вищезгадана фінансова компанія незаконно заволоділа майном словацьких інвесторів у Києві. Йдеться про об’єкт нерухомості на вулиці Кирилівській, 69, що перебуває у власності ТОВ "Фрунзе 69". Бенефіціарами компанії є громадяни Словаччини. Перереєстрацією права власності, за інформацією адвоката Масі Найєма, займався приватний нотаріус Юдін.

"Ми подали скаргу до Антирейдерської Колегії Міністерства юстиції України. І як результат - скарга була задоволена, і об’єкт повернули законному власнику",- повідомив Найєм. З

а словами адвоката, повернути об’єкт вдалося за 2 місяці. Цьому сприяла, зокрема, увага Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту інвесторів, яка взяла ситуацію під власний контроль.

Повторне захоплення об’єкта відбулося 23 січня.

"Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бригіда Володимир Олександрович повторно перереєстрував право власності на об’єкт нерухомості на компанію "ФК "Інвестохіллс Веста". Згадана фінансова компанія вдруге здобула право на власність об’єкта, в який іноземний інвестор чесно вклав гроші", - зазначив Масі Найєм.

"Позиція Спецкомісії та моя як народного депутата непохитна - права інвесторів в Україні повинні бути захищені. Як українських інвесторів, так і іноземних. Ми розуміємо, що такі ситуації мають негативні наслідки поза межами нашої країни. Це не додає балів до репутації нашої країни як місця для інвестицій", - зазначила очільниця парламентської комісії з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.

За словами народної депутатки, ТСК розгляне це питання повторно на найближчому засіданні 4 лютого. Також обіцяють визначити, які державні органи вплинули на цей процес.

"Офіційна позиція української влади показала нам, що в цій країні поважають право іноземних громадян почуватися захищеними. Це важливо для тих громадян Словаччини, які мають намір вкладати в Україну свої гроші. Проте зараз існує повторна загроза порушення прав громадян Словацької Республіки. Фінансова компанія вдруге намагається відібрати об’єкт інвестицій", - висловив занепокоєння Посол Словаччини в Україні Марек Шафін.

"У зв’язку з цим я звертаюся до Президента України Володимира Зеленського та відповідних правоохоронних органів по допомогу. Від імені Словацької республіки я прошу втрутитися в згадану ситуацію та захистити права інвесторів із нашої держави в Україні", - додав він.

За фактами, пов’язаними із захопленням майна фінансовою компанією, ведуться слідчі дії у трьох кримінальних провадженнях. За даними юридичної компанії "Міллер", адвокати очікують на вручення підозри в одному з епізодів найближчим часом. Про це повідомляється в дописі компанії на сторінці у Facebook.

Крім того, юристи супроводжують 10 судових процесів у господарських судах.

Як повідомляють власники будівлі, сьогодні з ранку на об’єкт прибули невідомі, які називають себе "новими власниками" і намагаються захопити будівлю. Інвестори мають намір подати заяву до правоохоронних органів щодо незаконного захоплення нерухомого майна.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Зеленський!!! Де твої "фінансові няні"?!... Знову "взяв на особистий контроль"?...
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28.01.2021 10:23
+9
Хороший сигнал для инвесторов ёпт, будем всех бомбить нах
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28.01.2021 10:24
+9
а чем няньки заняты? слюнявчики готовят для зеленьського?
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28.01.2021 10:24
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Зеленський!!! Де твої "фінансові няні"?!... Знову "взяв на особистий контроль"?...
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28.01.2021 10:23 Відповісти
Результат контроля Зели

Посол Словаччини просить захистити інвесторів з його держави в Україні - Цензор.НЕТ 2369
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28.01.2021 10:37 Відповісти
Хороший сигнал для инвесторов ёпт, будем всех бомбить нах
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28.01.2021 10:24 Відповісти
а чем няньки заняты? слюнявчики готовят для зеленьського?
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28.01.2021 10:24 Відповісти
Вони бізнес у інвесторів віджимають.
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28.01.2021 14:05 Відповісти
Инвест няни, епта))))
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28.01.2021 10:24 Відповісти
Посол Словаччини просить захистити інвесторів з його держави в Україні - Цензор.НЕТ 9882
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28.01.2021 10:44 Відповісти
Посол прекрасно говорит на украинском
А вот ДЕПУТАТЫ, Аваков, Ермак - не могут его выучить 😎😎😎
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28.01.2021 10:24 Відповісти
Это наверно ИНВЕСТ НЯНИ прихватили 😀😀😀
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28.01.2021 10:27 Відповісти
ИНВЕСТ няни
Посол Словакии просит защитить инвесторов из его государства в Украине - Цензор.НЕТ 3794
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28.01.2021 10:30 Відповісти
инвест няни всех защитят )) за какие-то 70-80% от прибыли
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28.01.2021 10:33 Відповісти
С таким беззаконием и повсеместным рейдерством мы уже превратились в Сомали, а не Европу. Отдельное спасибо - 73%.
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28.01.2021 10:34 Відповісти
Украина реально скатилась до уровня Сомали
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28.01.2021 10:41 Відповісти
Поки що дике гуляйполе.
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28.01.2021 14:07 Відповісти
В країні панує зелене свавілля та хаос, керований фуйлом і коломойським.
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28.01.2021 10:35 Відповісти
позор,уже посол обращается к властям чтобы те защитили инвесторов с его страны,кто будет иневстировать в Украину с таким подходом?
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28.01.2021 10:36 Відповісти
Так судьи же себе устроили ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ . Платят себе зарплаты по 500 тыс из налогов нищих украинцев , отдыхают как шейхи
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28.01.2021 10:42 Відповісти
А шо зелёные няни говорят?
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28.01.2021 10:37 Відповісти
Гроши гребут , бо их скоро выгонят
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28.01.2021 10:43 Відповісти
Зелень в очередной раз обосралась. Кстати, была бы это украинская фирма - никто бы на рейдерство и внимания не обратил.
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28.01.2021 10:42 Відповісти
ЗЕ мог бы и покраснеть перед Чапутовой . Она его с днём рождения поздравила 😀😀😀
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28.01.2021 10:44 Відповісти
БОЛЬШЕ НЕ ПОЗДРАВИТ
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28.01.2021 10:44 Відповісти
мало того, пошлет на...й. И правильно сделает.
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28.01.2021 11:31 Відповісти
Инцест-няни какие-то.
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28.01.2021 10:50 Відповісти
Ау, няни, словаки вааще берега потеряли, не хатят добровольно деньхи отдавать! Шо, Зиленскому пожаловацца?
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28.01.2021 11:13 Відповісти
Наконец-то Украина вернулась на криминальную помойку. Спасибо всем любителям СН, ЖОПАблока и Матькивщины за их безграничную тупость. Только быдло избиратель может удержать Украину на помойке - своей природной среде обитания.
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28.01.2021 13:15 Відповісти
Ну это явно к "инвестняням" надо обращаться...😂😂😂
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28.01.2021 13:31 Відповісти
 
 