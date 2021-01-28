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Снег на дорогах Киева: патрульная полиция уже зарегистрировала 67 ДТП

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Снег на дорогах Киева: патрульная полиция уже зарегистрировала 67 ДТП

По состоянию на 12:00 28.01.2020 в городе Киеве зарегистрировано 67 сообщений о ДТП, которые в усиленном режиме отрабатывают патрульные и восстанавливают движение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.

Отмечается, что на дорогах города работает 359 единиц спецтехники и 52 бригады по ручной уборке, которые осуществляют обработку дорог и тротуаров.

В полиции также призвалм водителей во время ухудшения погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения, а также не оставлять авто на тротуарах, обочинах и крайних полосах дорог.

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Снег на дорогах Киева: патрульная полиция уже зарегистрировала 67 ДТП 01
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Какая неожиданность, просто удивительно... Снег на дорогах Киева: патрульная полиция уже зарегистрировала 67 ДТП - Цензор.НЕТ 7077
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28.01.2021 12:29 Ответить
Мене якийсь презерватив облив з ніг до голови. Спеціально. Я і каменюку навздогін кинув, по бамперу влучив- засцяв він зупинитися.
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28.01.2021 12:30 Ответить
я хоть и шипованнЫй НО ЛУЧШЕ ПЕШКОМ...
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28.01.2021 12:31 Ответить
А у нас чудова погода. Від снігу не залишилось і сліду. Світить сонечко, сухо, +8.
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28.01.2021 12:32 Ответить
Это не снег на дорогах, это долбойобы на дорогах! Не умеют ездить, нарушают скоростной режим, не знают знаков и потому не пропускают там где должны...
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28.01.2021 13:08 Ответить
 
 