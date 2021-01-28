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Снег на дорогах Киева: патрульная полиция уже зарегистрировала 67 ДТП
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
По состоянию на 12:00 28.01.2020 в городе Киеве зарегистрировано 67 сообщений о ДТП, которые в усиленном режиме отрабатывают патрульные и восстанавливают движение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.
Отмечается, что на дорогах города работает 359 единиц спецтехники и 52 бригады по ручной уборке, которые осуществляют обработку дорог и тротуаров.
В полиции также призвалм водителей во время ухудшения погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения, а также не оставлять авто на тротуарах, обочинах и крайних полосах дорог.
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Sergii Ustim
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Порохобандерівець
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