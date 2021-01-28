Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада одобрила за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины. Речь идет о законопроекте №3196-д.
"За" проголосовали 285 нардепов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В законе разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ. В связи с этим предлагается из ЗУ "Об оперативно-розыскной деятельности" исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий.
Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.
В документе прописаны многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложения, официальное предостережение, представление СБУ.
Расширены возможности превентивных действий спецслужбы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Проект определил механизмы противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций с использованием общественных организаций и политических партий, а также средств массовой информации.
Предусмотрена и ликвидация специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
При этом существенно ограничивается правоохранительная функция Службы безопасности Украины. Постепенно, до 2024 года, функцию досудебного расследования от СБУ передадут в Государственное бюро расследований.
В законе предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности службы до 10 тысяч сотрудников, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам СБУ и их денежного обеспечения. Увеличение последнего также будет происходить поэтапно.
Прописана частичная демилитаризация Службы безопасности Украины с переходом на специальные звания.
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Томаш Г. Масарик
Есть кто боле-мене профи, скажите принцип хотя бы стоит того?
- Экономика процветает;
- Здравоохранение работает чудесно
- Оборонка и армия обеспечены всем необходимым;
- В судах полный порядок, судьи честные и справедливые;
- КС на страже конституции;
- Полиция борется с преступностью, а не с патриотами;
Осталось навести порядок в СБУ!
Ваш ЗЕля
Остальное - пустая болтовня клоуна.
Очень за этот закон агитировала ЕС, видно что они его и написали для Зе. Суть: Преступления на Военке не нужно расследовать. И даже законопроект поданный тремя генералами СБУ ранее, похерили втихаря, не представив альтернативным. А руководительница комитета молодая , крутой спец в организации спецслужбы, от домохозяек, что сказали то и примет.
Что понимает ЗЄ про СБУ?
Вон баяли, что пан проффесор Яникевич книжки писал
И что, кто-то в это верил?
Каждому баклану Баканова на морде нататуировать его послужной список - шоб героя было за версту видать, а контрразведчики должны за месяц по почте присылать уведомления: потенциальным стукачам - о намерении завербовать, разрабатываемым фигурантам - о прослушке, скрытой видеосъёмке и т.п.
Вот надумает госизменник передать гостайну иностранному шпиону, а контрразведчик из канализационного люка (или выгребной ямы в сельской местности) как гаркнет строго:
"Здесь вам не библиотека! Документы имеют цену! А то берёте на посмотреть, а потом у нас хохот и издевательство иностранных разведок."©️
Да утвердить солидный прайс на услуги. А то взяли моду - шоб стукачи стучали во имя какой-то эфемерной бескорыстной любви к родине. Стукачи шо, не люди? Дурнее Коболева, Витренко, Смелянского и прочих? Теперь в Украине только одна бескорыстная любовь - к денежным знакам. И среди стукачей тоже.
А ещё в свете последних событий в штате СБУ сформировать "Главк Заказов". Задумает, например, полковник СБУ "заказать" генерала СБУ - ну шо остаётся делать - раз надо, так надо. И всем очевидный профит: государству - НДС, СБУ - гонорар в спецфонд (за вычетом НДС), заказчику - гарантия качества, заказанному - без мучений, исполнителям - выслуга лет, льготы и пенсия.
С другой стороны СБУ само виновато, что подразделение по экономической безопасности позволило переисать на Мертвечука заправки Глуско, и кучу других активов российского происхождения все эти годами финансируемые из Москвы СМИ типа Страна, Дубинские, Бужанские и другие собачие рты...
Интересно, а он его читал?
в Германии, в стране с мощнейшей экономикой всего Европейского континента, с населением 83 миллиона человек численность всех спецслужб, занимающихся государственной безопасностью, составляет всего лишь 4 тысячи 223 сотрудника, включая и гражданский администативно-технический персонал. И ведь справляются...