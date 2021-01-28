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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Зеленский (16489) СБУ (18658)

Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ

Верховная Рада одобрила за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины. Речь идет о законопроекте №3196-д.

"За" проголосовали 285 нардепов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В законе разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ. В связи с этим предлагается из ЗУ "Об оперативно-розыскной деятельности" исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий.

Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.

В документе прописаны многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложения, официальное предостережение, представление СБУ.

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Расширены возможности превентивных действий спецслужбы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Проект определил механизмы противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций с использованием общественных организаций и политических партий, а также средств массовой информации.

Предусмотрена и ликвидация специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

При этом существенно ограничивается правоохранительная функция Службы безопасности Украины. Постепенно, до 2024 года, функцию досудебного расследования от СБУ передадут в Государственное бюро расследований.

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В законе предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности службы до 10 тысяч сотрудников, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам СБУ и их денежного обеспечения. Увеличение последнего также будет происходить поэтапно.

Прописана частичная демилитаризация Службы безопасности Украины с переходом на специальные звания.
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Топ комментарии
+22
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 2557
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28.01.2021 15:31
+16
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 9804 Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 4787
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28.01.2021 15:30
+14
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 7762 Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 5312
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28.01.2021 15:33
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Правила форума Совет форумчан
тепер дозволено "замовляти" один одного без касових апаратів!
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28.01.2021 15:29 Ответить
Что-то очень сильно беспокоит и напрягает этот зЕленый "турборежим" последние дни.
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 6448
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28.01.2021 22:03 Ответить
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 9804 Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 4787
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28.01.2021 15:30 Ответить
Диктаторы всегда выглядят неплохо до последней минуты.
Томаш Г. Масарик
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28.01.2021 18:38 Ответить
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 2557
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28.01.2021 15:31 Ответить
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 7762 Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 5312
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28.01.2021 15:33 Ответить
надо снести эту полностью пропитанную коррупцией , предательством и беззаконием структуру , по сути - это ОПГ
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28.01.2021 15:32 Ответить
не трясись,бубочка делает все,чтоб СБУ не смогло его снести.
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28.01.2021 15:36 Ответить
В Украине других НЕТ Менты рюкзакова и прокуратура ещё хуже
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28.01.2021 16:19 Ответить
Чё-то мне напряжно. До всего, до чего он дотрагивается перестаёт работать...
Есть кто боле-мене профи, скажите принцип хотя бы стоит того?
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28.01.2021 15:34 Ответить
О чем Вы? Зеленский - фашист и ненавидит Украину и украинцев как явление. Но он фашист особого рода. Он не будет убивать открыто или тайно. Он будет создавать условия, при котором Украина и украинцы будут убивать себя сами или отмирать в результате совершенно безумных информационных, моральных, социальных экспериментов над ними. Ничего хорошего он не несет. В том числе и этот закон.
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28.01.2021 15:41 Ответить
Везде, куда эти недоросли залазят со своими реформами, полный бардак.
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28.01.2021 15:36 Ответить
- Коррупцию поборол;
- Экономика процветает;
- Здравоохранение работает чудесно
- Оборонка и армия обеспечены всем необходимым;
- В судах полный порядок, судьи честные и справедливые;
- КС на страже конституции;
- Полиция борется с преступностью, а не с патриотами;

Осталось навести порядок в СБУ!
Ваш ЗЕля
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28.01.2021 15:51 Ответить
ЗЕленая реформа СБУ - это когда один ублюдок, назначенный ЗЕ, заказывает убийство другого ублюдка, назначенного ЗЕ.

Остальное - пустая болтовня клоуна.
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28.01.2021 15:51 Ответить
Предусмотрена и ликвидация специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.Источник: https://censor.net/ru/n3244671

Очень за этот закон агитировала ЕС, видно что они его и написали для Зе. Суть: Преступления на Военке не нужно расследовать. И даже законопроект поданный тремя генералами СБУ ранее, похерили втихаря, не представив альтернативным. А руководительница комитета молодая , крутой спец в организации спецслужбы, от домохозяек, что сказали то и примет.
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28.01.2021 16:01 Ответить
це той реформатор?
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 3977
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28.01.2021 16:15 Ответить
И как будет название после реформирования - Служба опасности Украины?
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28.01.2021 16:44 Ответить
Не смешите ради Бога. Закон Зеленского
Что понимает ЗЄ про СБУ?
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28.01.2021 17:18 Ответить
Во-во... А значит этот закон писал НЕ Зе!ленский. А кто? Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 2817
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28.01.2021 18:40 Ответить
А вы хотите сказать, что пейсал он?
Вон баяли, что пан проффесор Яникевич книжки писал
И что, кто-то в это верил?
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28.01.2021 22:57 Ответить
LOL. Chtos za nyogo pysav zvychayno.
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29.01.2021 10:44 Ответить
Интересно когда Зе разрабатывает законопроекты!?Ведь недавно был в Буковеле...потом делал панихиду по сгоревшим бабушкам... потом отмечал своё день рождения!!!Наверное по ночам?! Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 207 Ведь это уже 65й переданный "им" в ВР закон! Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 235
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28.01.2021 18:00 Ответить
Разрабатывает? Да вы , батенька, шутник
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28.01.2021 22:55 Ответить
Вот давно пора! Прям наболело!
Каждому баклану Баканова на морде нататуировать его послужной список - шоб героя было за версту видать, а контрразведчики должны за месяц по почте присылать уведомления: потенциальным стукачам - о намерении завербовать, разрабатываемым фигурантам - о прослушке, скрытой видеосъёмке и т.п.
Вот надумает госизменник передать гостайну иностранному шпиону, а контрразведчик из канализационного люка (или выгребной ямы в сельской местности) как гаркнет строго:
"Здесь вам не библиотека! Документы имеют цену! А то берёте на посмотреть, а потом у нас хохот и издевательство иностранных разведок."©️
Да утвердить солидный прайс на услуги. А то взяли моду - шоб стукачи стучали во имя какой-то эфемерной бескорыстной любви к родине. Стукачи шо, не люди? Дурнее Коболева, Витренко, Смелянского и прочих? Теперь в Украине только одна бескорыстная любовь - к денежным знакам. И среди стукачей тоже.
А ещё в свете последних событий в штате СБУ сформировать "Главк Заказов". Задумает, например, полковник СБУ "заказать" генерала СБУ - ну шо остаётся делать - раз надо, так надо. И всем очевидный профит: государству - НДС, СБУ - гонорар в спецфонд (за вычетом НДС), заказчику - гарантия качества, заказанному - без мучений, исполнителям - выслуга лет, льготы и пенсия.
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28.01.2021 18:13 Ответить
любой законопроект о чем-либо от Зеленского (законопроекты ему пишут деятели типа Татарова Ермака и подоляка) это похоронка для той организации, отрасли и группы населения, которая вынесена в заголовок. В данном случае отрабатывается приказ русских товарищей об уничтожении СБУ. Забрать права, упразднить подразделения, переглянути штатний розклад, провести переаттестацию - большая половина СБУ будет занято какой-то фигнёй, а не служебными обязанностями, а ХЛУ только того и нужно.

С другой стороны СБУ само виновато, что подразделение по экономической безопасности позволило переисать на Мертвечука заправки Глуско, и кучу других активов российского происхождения все эти годами финансируемые из Москвы СМИ типа Страна, Дубинские, Бужанские и другие собачие рты...
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28.01.2021 19:00 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак с подаренным папой дипломом и билетер 95 квартала с липовым званием, фигурант нескольких уголовных дел, ставленник суркисов баканов подали "законопроект", ******** цирк продолжение....
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28.01.2021 19:03 Ответить
У нас всі так звані держоргпни працюють х***о, а коли їх ще "реформують" то стає чомусь ще гірше.
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28.01.2021 20:34 Ответить
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ

Интересно, а он его читал?
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28.01.2021 22:54 Ответить
Ни хрена себе "сокращение" до 10 тысяч. такое количество сотрудников СБУ - это слишком много для Украины с её 38 миллионами жителей:
в Германии, в стране с мощнейшей экономикой всего Европейского континента, с населением 83 миллиона человек численность всех спецслужб, занимающихся государственной безопасностью, составляет всего лишь 4 тысячи 223 сотрудника, включая и гражданский администативно-технический персонал. И ведь справляются...
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29.01.2021 00:58 Ответить
 
 