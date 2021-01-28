Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ
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Верховна Рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України. Йдеться про законопроєкт №3196-д.
"За" проголосували 285 нардепів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У законі розмежовано контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності СБУ. У зв’язку з цим пропонується із ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність" виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів.
Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.
У документі прописані багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ.
Розширені можливості превентивних дій спецслужби щодо протидії розвідувально-підривній діяльності проти України.
Проєкт визначив механізми протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб, незаконних збройних формувань та терористичних організацій з використанням громадських організацій та політичних партій, а також засобів масової інформації.
Передбачається і ліквідація спеціальних підрозділів СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
При цьому суттєво обмежується правоохоронна функція Служби безпеки України. Поступово, до 2024 року, функцію досудового розслідування від СБУ передадуть до Державного бюро розслідувань.
У законі передбачене поетапне скорочення штатної чисельності служби до 10 тисяч співробітників, визначено нові стандарти соціальних гарантій співробітникам СБУ та їх грошового забезпечення. Збільшення останнього також відбуватиметься поетапно.
Прописана часткова демілітаризація Служби безпеки України з переходом на спеціальні звання.
Будь ласка, зачекайте...
Томаш Г. Масарик
Есть кто боле-мене профи, скажите принцип хотя бы стоит того?
- Экономика процветает;
- Здравоохранение работает чудесно
- Оборонка и армия обеспечены всем необходимым;
- В судах полный порядок, судьи честные и справедливые;
- КС на страже конституции;
- Полиция борется с преступностью, а не с патриотами;
Осталось навести порядок в СБУ!
Ваш ЗЕля
Остальное - пустая болтовня клоуна.
Очень за этот закон агитировала ЕС, видно что они его и написали для Зе. Суть: Преступления на Военке не нужно расследовать. И даже законопроект поданный тремя генералами СБУ ранее, похерили втихаря, не представив альтернативным. А руководительница комитета молодая , крутой спец в организации спецслужбы, от домохозяек, что сказали то и примет.
Что понимает ЗЄ про СБУ?
Вон баяли, что пан проффесор Яникевич книжки писал
И что, кто-то в это верил?
Каждому баклану Баканова на морде нататуировать его послужной список - шоб героя было за версту видать, а контрразведчики должны за месяц по почте присылать уведомления: потенциальным стукачам - о намерении завербовать, разрабатываемым фигурантам - о прослушке, скрытой видеосъёмке и т.п.
Вот надумает госизменник передать гостайну иностранному шпиону, а контрразведчик из канализационного люка (или выгребной ямы в сельской местности) как гаркнет строго:
"Здесь вам не библиотека! Документы имеют цену! А то берёте на посмотреть, а потом у нас хохот и издевательство иностранных разведок."©️
Да утвердить солидный прайс на услуги. А то взяли моду - шоб стукачи стучали во имя какой-то эфемерной бескорыстной любви к родине. Стукачи шо, не люди? Дурнее Коболева, Витренко, Смелянского и прочих? Теперь в Украине только одна бескорыстная любовь - к денежным знакам. И среди стукачей тоже.
А ещё в свете последних событий в штате СБУ сформировать "Главк Заказов". Задумает, например, полковник СБУ "заказать" генерала СБУ - ну шо остаётся делать - раз надо, так надо. И всем очевидный профит: государству - НДС, СБУ - гонорар в спецфонд (за вычетом НДС), заказчику - гарантия качества, заказанному - без мучений, исполнителям - выслуга лет, льготы и пенсия.
С другой стороны СБУ само виновато, что подразделение по экономической безопасности позволило переисать на Мертвечука заправки Глуско, и кучу других активов российского происхождения все эти годами финансируемые из Москвы СМИ типа Страна, Дубинские, Бужанские и другие собачие рты...
Интересно, а он его читал?
в Германии, в стране с мощнейшей экономикой всего Европейского континента, с населением 83 миллиона человек численность всех спецслужб, занимающихся государственной безопасностью, составляет всего лишь 4 тысячи 223 сотрудника, включая и гражданский администативно-технический персонал. И ведь справляются...