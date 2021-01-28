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Новини Політика України
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ВР (11722) Зеленський (17376) СБУ (10002)

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ

Верховна Рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України. Йдеться про законопроєкт №3196-д.

"За" проголосували 285 нардепів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У законі розмежовано контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності СБУ. У зв’язку з цим пропонується із ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність" виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів.

Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

У документі прописані багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ.

Розширені можливості превентивних дій спецслужби щодо протидії розвідувально-підривній діяльності проти України.

Читайте: Рада підтримала створення Бюро економічної безпеки

Проєкт визначив механізми протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб, незаконних збройних формувань та терористичних організацій з використанням громадських організацій та політичних партій, а також засобів масової інформації.

Передбачається і ліквідація спеціальних підрозділів СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

При цьому суттєво обмежується правоохоронна функція Служби безпеки України. Поступово, до 2024 року, функцію досудового розслідування від СБУ передадуть до Державного бюро розслідувань.

У законі передбачене поетапне скорочення штатної чисельності служби до 10 тисяч співробітників, визначено нові стандарти соціальних гарантій співробітникам СБУ та їх грошового забезпечення. Збільшення останнього також відбуватиметься поетапно.

Прописана часткова демілітаризація Служби безпеки України з переходом на спеціальні звання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 2557
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28.01.2021 15:31
+16
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 9804 Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 4787
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28.01.2021 15:30
+14
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 7762 Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 5312
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28.01.2021 15:33
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тепер дозволено "замовляти" один одного без касових апаратів!
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28.01.2021 15:29 Відповісти
Что-то очень сильно беспокоит и напрягает этот зЕленый "турборежим" последние дни.
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 6448
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28.01.2021 22:03 Відповісти
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 9804 Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 4787
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28.01.2021 15:30 Відповісти
Диктаторы всегда выглядят неплохо до последней минуты.
Томаш Г. Масарик
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28.01.2021 18:38 Відповісти
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 2557
показати весь коментар
28.01.2021 15:31 Відповісти
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 7762 Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 5312
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28.01.2021 15:33 Відповісти
надо снести эту полностью пропитанную коррупцией , предательством и беззаконием структуру , по сути - это ОПГ
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28.01.2021 15:32 Відповісти
не трясись,бубочка делает все,чтоб СБУ не смогло его снести.
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28.01.2021 15:36 Відповісти
В Украине других НЕТ Менты рюкзакова и прокуратура ещё хуже
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28.01.2021 16:19 Відповісти
Чё-то мне напряжно. До всего, до чего он дотрагивается перестаёт работать...
Есть кто боле-мене профи, скажите принцип хотя бы стоит того?
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28.01.2021 15:34 Відповісти
О чем Вы? Зеленский - фашист и ненавидит Украину и украинцев как явление. Но он фашист особого рода. Он не будет убивать открыто или тайно. Он будет создавать условия, при котором Украина и украинцы будут убивать себя сами или отмирать в результате совершенно безумных информационных, моральных, социальных экспериментов над ними. Ничего хорошего он не несет. В том числе и этот закон.
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28.01.2021 15:41 Відповісти
Везде, куда эти недоросли залазят со своими реформами, полный бардак.
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28.01.2021 15:36 Відповісти
- Коррупцию поборол;
- Экономика процветает;
- Здравоохранение работает чудесно
- Оборонка и армия обеспечены всем необходимым;
- В судах полный порядок, судьи честные и справедливые;
- КС на страже конституции;
- Полиция борется с преступностью, а не с патриотами;

Осталось навести порядок в СБУ!
Ваш ЗЕля
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28.01.2021 15:51 Відповісти
ЗЕленая реформа СБУ - это когда один ублюдок, назначенный ЗЕ, заказывает убийство другого ублюдка, назначенного ЗЕ.

Остальное - пустая болтовня клоуна.
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28.01.2021 15:51 Відповісти
Предусмотрена и ликвидация специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.Источник: https://censor.net/ru/n3244671

Очень за этот закон агитировала ЕС, видно что они его и написали для Зе. Суть: Преступления на Военке не нужно расследовать. И даже законопроект поданный тремя генералами СБУ ранее, похерили втихаря, не представив альтернативным. А руководительница комитета молодая , крутой спец в организации спецслужбы, от домохозяек, что сказали то и примет.
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28.01.2021 16:01 Відповісти
це той реформатор?
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 3977
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28.01.2021 16:15 Відповісти
И как будет название после реформирования - Служба опасности Украины?
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28.01.2021 16:44 Відповісти
Не смешите ради Бога. Закон Зеленского
Что понимает ЗЄ про СБУ?
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28.01.2021 17:18 Відповісти
Во-во... А значит этот закон писал НЕ Зе!ленский. А кто? Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 2817
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28.01.2021 18:40 Відповісти
А вы хотите сказать, что пейсал он?
Вон баяли, что пан проффесор Яникевич книжки писал
И что, кто-то в это верил?
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28.01.2021 22:57 Відповісти
LOL. Chtos za nyogo pysav zvychayno.
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29.01.2021 10:44 Відповісти
Интересно когда Зе разрабатывает законопроекты!?Ведь недавно был в Буковеле...потом делал панихиду по сгоревшим бабушкам... потом отмечал своё день рождения!!!Наверное по ночам?! Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 207 Ведь это уже 65й переданный "им" в ВР закон! Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 235
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28.01.2021 18:00 Відповісти
Разрабатывает? Да вы , батенька, шутник
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28.01.2021 22:55 Відповісти
Вот давно пора! Прям наболело!
Каждому баклану Баканова на морде нататуировать его послужной список - шоб героя было за версту видать, а контрразведчики должны за месяц по почте присылать уведомления: потенциальным стукачам - о намерении завербовать, разрабатываемым фигурантам - о прослушке, скрытой видеосъёмке и т.п.
Вот надумает госизменник передать гостайну иностранному шпиону, а контрразведчик из канализационного люка (или выгребной ямы в сельской местности) как гаркнет строго:
"Здесь вам не библиотека! Документы имеют цену! А то берёте на посмотреть, а потом у нас хохот и издевательство иностранных разведок."©️
Да утвердить солидный прайс на услуги. А то взяли моду - шоб стукачи стучали во имя какой-то эфемерной бескорыстной любви к родине. Стукачи шо, не люди? Дурнее Коболева, Витренко, Смелянского и прочих? Теперь в Украине только одна бескорыстная любовь - к денежным знакам. И среди стукачей тоже.
А ещё в свете последних событий в штате СБУ сформировать "Главк Заказов". Задумает, например, полковник СБУ "заказать" генерала СБУ - ну шо остаётся делать - раз надо, так надо. И всем очевидный профит: государству - НДС, СБУ - гонорар в спецфонд (за вычетом НДС), заказчику - гарантия качества, заказанному - без мучений, исполнителям - выслуга лет, льготы и пенсия.
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28.01.2021 18:13 Відповісти
любой законопроект о чем-либо от Зеленского (законопроекты ему пишут деятели типа Татарова Ермака и подоляка) это похоронка для той организации, отрасли и группы населения, которая вынесена в заголовок. В данном случае отрабатывается приказ русских товарищей об уничтожении СБУ. Забрать права, упразднить подразделения, переглянути штатний розклад, провести переаттестацию - большая половина СБУ будет занято какой-то фигнёй, а не служебными обязанностями, а ХЛУ только того и нужно.

С другой стороны СБУ само виновато, что подразделение по экономической безопасности позволило переисать на Мертвечука заправки Глуско, и кучу других активов российского происхождения все эти годами финансируемые из Москвы СМИ типа Страна, Дубинские, Бужанские и другие собачие рты...
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28.01.2021 19:00 Відповісти
малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак с подаренным папой дипломом и билетер 95 квартала с липовым званием, фигурант нескольких уголовных дел, ставленник суркисов баканов подали "законопроект", ******** цирк продолжение....
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28.01.2021 19:03 Відповісти
У нас всі так звані держоргпни працюють х***о, а коли їх ще "реформують" то стає чомусь ще гірше.
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28.01.2021 20:34 Відповісти
Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ

Интересно, а он его читал?
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28.01.2021 22:54 Відповісти
Ни хрена себе "сокращение" до 10 тысяч. такое количество сотрудников СБУ - это слишком много для Украины с её 38 миллионами жителей:
в Германии, в стране с мощнейшей экономикой всего Европейского континента, с населением 83 миллиона человек численность всех спецслужб, занимающихся государственной безопасностью, составляет всего лишь 4 тысячи 223 сотрудника, включая и гражданский администативно-технический персонал. И ведь справляются...
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29.01.2021 00:58 Відповісти
 
 