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Новости Общество
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Вместо того, чтобы помочь предприятиям с экологической модернизацией, министерство выкручивает бизнесу руки, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вместо того, чтобы помочь предприятиям с экологической модернизацией, министерство выкручивает бизнесу руки, - нардеп

Предложенный Министерством экологии законопроект №4167 относительно промышленных выбросов ударит по бизнесу - вместо того, чтобы ускорить экомодернизацию предприятий.

 Об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня монобольшинство выкручивает руки полностью своими законами предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса, не заботясь о собственном производителе. Считаю, что агенты иностранных партнеров сидят там и диктуют, какие законы писать монобольшинству. Нельзя сегодня в 30 раз сразу брать и поднимать налоги во время пандемии, во время войны в нашем государстве. Надо, наоборот, стимулировать бизнес, давать инвестиционный климат", - сказал Шахов.

Он обратил внимание: сегодня средства от эконалога не имеют целевого назначения и не направляются на природоохранные мероприятия. Однако вместо того, чтобы изменить эту ситуацию, власти решили усилить налоговое давление на промышленность.

"Те экологические налоги, которые платит сегодня металлургическая отрасль, химическая отрасль и т.д., идут неизвестно куда. Не высаживаются леса, не модернизируются предприятия. Я бы на месте власти и президента обратил внимание на то, что надо экологические налоги, которые сегодня платят, возвращать предприятиям, контролируя спецфондом. Давать их как инвестиции на модернизацию этих предприятий", - сказал Шахов.

По его мнению, государство должно оказать поддержку предприятиям, а не увеличивать налоги для них. Он также отметил: европейские страны проходили путь экомодернизации в течение десятков лет, предоставляя бизнесу значительную финансовую поддержку от государства.

"Европа шла к этому 30 лет. Украина, из-за нехватки времени и из-за нехватки денег на это понадобится 200 лет", - добавил Шахов.

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что в законопроект о выбросах № 4167 закладываются заведомо невыполнимые требования, которые приведут лишь к усилению коррупции. Поэтому проект нужно полностью переписать.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту № 4167, которые должны быть учтены при его доработке.
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Топ комментарии
+7
30 років було замало щоб провести екологічну модернізацію? Таким говновласникам і ще 30 років не вистачить, хай платять шалені штрафи за викиди, може до тупих хоч так дійде що не потрібно всі гроші виводити в офшори і витрачати на повій та розваги!
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28.01.2021 16:16
+4
Податки на олігархів - це завжди погано для олігархів. А от якби їх запровадили через 2000 років, олігархи і Шахов були б не проти.
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28.01.2021 16:13
+3
Наконец-то раскрыл карты! Вся страна будет финансировать модернизацию избранным олигархам?
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28.01.2021 16:13
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Податки на олігархів - це завжди погано для олігархів. А от якби їх запровадили через 2000 років, олігархи і Шахов були б не проти.
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28.01.2021 16:13 Ответить
30 років було замало щоб провести екологічну модернізацію? Таким говновласникам і ще 30 років не вистачить, хай платять шалені штрафи за викиди, може до тупих хоч так дійде що не потрібно всі гроші виводити в офшори і витрачати на повій та розваги!
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28.01.2021 16:16 Ответить
Ну Европе и 50 лет не хватило, до сих пор продолжается процесс, так-то. А в стране, где каждые 5 лет крупный экономический кризис... Тут чудо, что что-то вообще выжило.
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28.01.2021 21:44 Ответить
Вот именно. Олигархи визжат если раз в 10 лет для них хотят повысить налоги на копейку. Зато те же олигархи каждый год требуют чтобы повышали тарифы и налоги для простых людей в разы.
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28.01.2021 16:37 Ответить
Налоги это хорошо, когда понятно, куда налоги идут. А когда налоги это перекладывание денег из одного кармана в другой, то это уже не про борьбу с олигархатом. В итоге будут страдать работники предприятий, простые люди, экономика и экспорт.
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28.01.2021 21:43 Ответить
Наконец-то раскрыл карты! Вся страна будет финансировать модернизацию избранным олигархам?
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28.01.2021 16:13 Ответить
Гавно вапрос!
Внесите в закон норму типа "уменьшение выбросов на х% - уменьшение эконалога в следующем году на у%"!
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28.01.2021 16:20 Ответить
Тоді викиди будуть міряти аршином, що "#Y$ мiряли у банi і тепер вiн правильную цифру не покаже" (с)
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28.01.2021 16:48 Ответить
Тут вопрос в том, кто и у кого мерить будет, а не в том, какую норму внесут в закон. У нас такие законы это просто коррупционный элемент.
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28.01.2021 21:45 Ответить
нафіга цього придурка слухати?
Якщо кому що потрібно знати з його наративів - послухайте конотопську відьму або рижу мразь.
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28.01.2021 16:20 Ответить
А шо, разве все министерства Украины создавались не для выкручивания рук бизнесу инаселению?! Замість того, аби допомогти підприємствам з екологічною модернізацією, міністерство викручує бізнесу руки, - нардеп - Цензор.НЕТ 2160
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28.01.2021 16:41 Ответить
"Европа шла к этому 30 лет. Украина, из-за нехватки времени и из-за нехватки денег на это понадобится 200 лет", - добавил Шахов.

Странно, что Шахов и его банда такого не говорила по отношению к тарифам и ценам для людей. Почему людям повысили тарифы до европейских за один год а не за 200? Почему украинцам запретили *евробляхи* в один день а не дали переходной период в 200 лет или хотябы как в Европе 30 лет? Ублюдки мародерские
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28.01.2021 16:41 Ответить
Ахметовская курва. ВЫ же прихватизировали государственные предприятия за 1 гривну с условияем что вы за свой счет их модернизируете. К тому же вы бандосы уже получали уже на модернизацию производств к европейским стандартам миллиарды долларов при Кучме. Только Ахметов с Пинчуком получили для своих металургических заводов и ТЕС около $1.8млрд из бюджета. И где ваша модернизация? В офшорах?

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28.01.2021 16:57 Ответить
А ты мне скажи, только откровенно, как думаешь, а феррики и гоки коломойши коснутся эти замечательные нововведения? Или он не по гривне приватизировал? Или у него модернизировано всё?
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28.01.2021 21:41 Ответить
Бене присуща характерная особенность введения бизнеса: он предпочитает не вкладывать средства в развитие доставшегося ему предприятия. Т.е. он не тратится на модернизацию, не финасирует компании, не платит денег персоналу. Он просто-напросто патологически жаден до денег. И до активов, особенно чужих.
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28.01.2021 23:47 Ответить
так такая же картина на госпредприятиях - только там вообще никакой модернизации в большинстве не происходило)
фонды казенок некоторых изношены на 98%)
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29.01.2021 00:21 Ответить
Если завод загибается то все руководство пинком под жопу выгоняется по статье без з/п и набирается новое. А не как у нас сделали отдали все заводы под прихватизацию тем же чиновникам которые ети заводы обанкротили и довели до ручки.
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29.01.2021 01:24 Ответить
Так у министерства цель не улучшить экологию, а цель просто сбить бабла с предприятий, можно подумать, что это прям такая загадка.
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28.01.2021 21:40 Ответить
Напишу коротко, в двух словах: правительство делает вид, что не понимает, как работает современная экономика
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28.01.2021 23:43 Ответить
 
 