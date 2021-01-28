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екологія (925) Шахов_Сергій (107)

Замість того, аби допомогти підприємствам з екологічною модернізацією, міністерство викручує бізнесу руки, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Замість того, аби допомогти підприємствам з екологічною модернізацією, міністерство викручує бізнесу руки, - нардеп

Запропонований Міністерством екології законопроєкт №4167 щодо промислових викидів вдарить по бізнесу - замість того, щоб пришвидшити екомодернізацію підприємств.

Про це заявив народний депутат України, член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Сьогодні монобільшість викручує руки повністю своїми законами підприємствам малого, середнього та великого бізнесу, не дбаючи про власного виробника. Вважаю, що агенти іноземних партнерів сидять там і диктують, які закони писати монобільшості. Не можна сьогодні в 30 разів одразу брати і піднімати податки під час пандемії, під час війни в нашій державі. Треба, навпаки, стимулювати бізнес, давати інвестиційний клімат", - сказав Шахов.

Він звернув увагу: сьогодні кошти від екоподатку не мають цільового призначення і не спрямовуються на природоохоронні заходи. Проте замість того, щоб змінити цю ситуацію, влада вирішила посилити податковий тиск на промисловість.

"Ті екологічні податки, які сплачує сьогодні металургійна галузь, хімічна галузь і т.д., йдуть невідомо куди. Не висаджуються ліси, не модернізуються підприємства. Я б на місці влади і президента звернув би увагу на те, що треба екологічні податки, які сьогодні сплачують, повертати назад до підприємств, контролюючи спецфондом. Давати їх як інвестиції на модернізацію цих підприємств", - сказав Шахов.

На його думку, держава має надати підтримку підприємствам, а не збільшувати податки для них. Він також наголосив: європейські країни проходили шлях екомодернізації впродовж десятків років, надаючи бізнесу значну фінансову підтримку від держави.

"Європа йшла до цього 30 років. Україні, якщо брати за браком часу і за браком грошей, на це знадобиться 200 років", - додав Шахов.

Раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що у законопроєкт про викиди № 4167 закладаються свідомо нездійсненні вимоги, які призведуть лише до посилення корупції. Тому проєкт потрібно повністю переписати.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища. За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроєкту № 4167, які мають бути враховані під час його доопрацювання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
30 років було замало щоб провести екологічну модернізацію? Таким говновласникам і ще 30 років не вистачить, хай платять шалені штрафи за викиди, може до тупих хоч так дійде що не потрібно всі гроші виводити в офшори і витрачати на повій та розваги!
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28.01.2021 16:16
+4
Податки на олігархів - це завжди погано для олігархів. А от якби їх запровадили через 2000 років, олігархи і Шахов були б не проти.
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28.01.2021 16:13
+3
Наконец-то раскрыл карты! Вся страна будет финансировать модернизацию избранным олигархам?
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28.01.2021 16:13
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Податки на олігархів - це завжди погано для олігархів. А от якби їх запровадили через 2000 років, олігархи і Шахов були б не проти.
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28.01.2021 16:13 Відповісти
30 років було замало щоб провести екологічну модернізацію? Таким говновласникам і ще 30 років не вистачить, хай платять шалені штрафи за викиди, може до тупих хоч так дійде що не потрібно всі гроші виводити в офшори і витрачати на повій та розваги!
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28.01.2021 16:16 Відповісти
Ну Европе и 50 лет не хватило, до сих пор продолжается процесс, так-то. А в стране, где каждые 5 лет крупный экономический кризис... Тут чудо, что что-то вообще выжило.
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28.01.2021 21:44 Відповісти
Вот именно. Олигархи визжат если раз в 10 лет для них хотят повысить налоги на копейку. Зато те же олигархи каждый год требуют чтобы повышали тарифы и налоги для простых людей в разы.
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28.01.2021 16:37 Відповісти
Налоги это хорошо, когда понятно, куда налоги идут. А когда налоги это перекладывание денег из одного кармана в другой, то это уже не про борьбу с олигархатом. В итоге будут страдать работники предприятий, простые люди, экономика и экспорт.
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28.01.2021 21:43 Відповісти
Наконец-то раскрыл карты! Вся страна будет финансировать модернизацию избранным олигархам?
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28.01.2021 16:13 Відповісти
Гавно вапрос!
Внесите в закон норму типа "уменьшение выбросов на х% - уменьшение эконалога в следующем году на у%"!
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28.01.2021 16:20 Відповісти
Тоді викиди будуть міряти аршином, що "#Y$ мiряли у банi і тепер вiн правильную цифру не покаже" (с)
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28.01.2021 16:48 Відповісти
Тут вопрос в том, кто и у кого мерить будет, а не в том, какую норму внесут в закон. У нас такие законы это просто коррупционный элемент.
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28.01.2021 21:45 Відповісти
нафіга цього придурка слухати?
Якщо кому що потрібно знати з його наративів - послухайте конотопську відьму або рижу мразь.
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28.01.2021 16:20 Відповісти
А шо, разве все министерства Украины создавались не для выкручивания рук бизнесу инаселению?! Замість того, аби допомогти підприємствам з екологічною модернізацією, міністерство викручує бізнесу руки, - нардеп - Цензор.НЕТ 2160
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28.01.2021 16:41 Відповісти
"Европа шла к этому 30 лет. Украина, из-за нехватки времени и из-за нехватки денег на это понадобится 200 лет", - добавил Шахов.

Странно, что Шахов и его банда такого не говорила по отношению к тарифам и ценам для людей. Почему людям повысили тарифы до европейских за один год а не за 200? Почему украинцам запретили *евробляхи* в один день а не дали переходной период в 200 лет или хотябы как в Европе 30 лет? Ублюдки мародерские
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28.01.2021 16:41 Відповісти
Ахметовская курва. ВЫ же прихватизировали государственные предприятия за 1 гривну с условияем что вы за свой счет их модернизируете. К тому же вы бандосы уже получали уже на модернизацию производств к европейским стандартам миллиарды долларов при Кучме. Только Ахметов с Пинчуком получили для своих металургических заводов и ТЕС около $1.8млрд из бюджета. И где ваша модернизация? В офшорах?

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28.01.2021 16:57 Відповісти
А ты мне скажи, только откровенно, как думаешь, а феррики и гоки коломойши коснутся эти замечательные нововведения? Или он не по гривне приватизировал? Или у него модернизировано всё?
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28.01.2021 21:41 Відповісти
Бене присуща характерная особенность введения бизнеса: он предпочитает не вкладывать средства в развитие доставшегося ему предприятия. Т.е. он не тратится на модернизацию, не финасирует компании, не платит денег персоналу. Он просто-напросто патологически жаден до денег. И до активов, особенно чужих.
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28.01.2021 23:47 Відповісти
так такая же картина на госпредприятиях - только там вообще никакой модернизации в большинстве не происходило)
фонды казенок некоторых изношены на 98%)
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29.01.2021 00:21 Відповісти
Если завод загибается то все руководство пинком под жопу выгоняется по статье без з/п и набирается новое. А не как у нас сделали отдали все заводы под прихватизацию тем же чиновникам которые ети заводы обанкротили и довели до ручки.
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29.01.2021 01:24 Відповісти
Так у министерства цель не улучшить экологию, а цель просто сбить бабла с предприятий, можно подумать, что это прям такая загадка.
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28.01.2021 21:40 Відповісти
Напишу коротко, в двух словах: правительство делает вид, что не понимает, как работает современная экономика
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28.01.2021 23:43 Відповісти
 
 