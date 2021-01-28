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Новости Киевские новости
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Зубик (19) Киев (24528) парк (170)

Судьба киевского парка, который спасают от застройки, зависит от Хозяйственного суда

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

27 января киевляне провели акцию под Хозяйственным судом Киева и передали обращение с требованием не отдавать под застройку недавно созданный парк.

Об этом сообщает сообщество активистов в Фейсбук.

В суд обратилась религиозная община "Христианская надежда" с требованием отменить действующее решение Киевсовета о расторжении с ней договора аренды земельного участка на ул. Генерала Жмаченко, 20 и предоставления ей статуса парка.

Судьба киевского парка, который спасают от застройки, зависит от Хозяйственного суда 01

Возвращения парка в собственность громады местные жители добивались три года. Они подробно рассказывают о попытках застройщика "Интергал-Буд" уничтожить 2 га соснового леса и начать строительство многоэтажек под видом реконструкции церкви.

Целевое назначение земельного участка не позволяет здесь жилищного строительства, но религиозная община вместе с "Интергал-Буд", несмотря на многочисленные нарушения, получили от ГАСК разрешение.

Судьба киевского парка, который спасают от застройки, зависит от Хозяйственного суда 02

По факту выдачи незаконных документов на строительство уже расследуются уголовные производства. Но жители прилегающих к лесу домов опасаются давления на судей или их подкупа, и отмечают, что "если застройщик найдет "весомые аргументы" для Хозяйственного суда Киева и отменит решение Киевсовета о создании парка, он сразу будет пытаться завести технику и начать строительство, прикрываясь сфальсифицированным разрешением".
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А кієвскій хозяйствєнний суд, как ізвєсно, судіт хозяйством, так што парку пи...
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28.01.2021 16:33 Ответить
Десяток трупів і справедливість торжестує. А яка економія будепо пенсіях...
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28.01.2021 17:52 Ответить
Не суд нужен, а жесткое давление на боксёра.
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28.01.2021 16:43 Ответить
Вот для чего крайне нужен закон о владении гражданами огнестрельным оружием.
Вышли бы люди с огнестрелами с одной стороны, с другой застройщики тоже с оружием и никто не нажал бы на курок.
Есть старая притча про двух ковбоев, выяснявших отношения, держа руки на рукоятках своих кольтов. Каждый понимал, что может быть убит. В результате за двести лет в Штатах люди улыбаются друг другу в 32 зуба, хотя в душе ненавидят один другого.
)))
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28.01.2021 16:55 Ответить
В РФии у РПЦ отбили сквер. Посмотрим как в Киеве дело пойдет.
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28.01.2021 16:59 Ответить
Религиозные общины просят землю под церковь, а потом строят ЖК!
Кстати, парк Бабий Яр тоже хотят занять под предлогом строительства синагоги и мемориала, и занять 157 га!
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28.01.2021 17:29 Ответить
 
 