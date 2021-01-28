Доля київського парку, який рятують від забудови, залежить від Господарського суду
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
27 січня кияни провели акцію під Господарським судом м. Києва та передали звернення з вимогою не віддавати під забудову нещодавно створений парк.
Про це повідомляє спільнота активістів у фейсбук.
До суду позивається релігійна громада "Християнська надія" з вимогою скасувати чинне рішення Київради про розірвання з нею договору оренди земельної ділянки на вул. Генерала Жмаченка, 20 та надання їй статусу парку.
Повернення парку у власність громади місцеві мешканці добивалися три роки та детально розповідають про спроби забудовника "Інтергал-Буд" знищити 2 га соснового лісу та почати будівництво багатоповерхівок під виглядом реконструкції церкви.
Цільове призначення земельної ділянки не дозволяє тут житлового будівництва, але релігійна громада разом з "Інтергал-Буд", незважаючи на чисельні порушення, отримали від ДАБІ дозвіл.
За фактом видачі незаконних документів на будівництво вже розслідуються кримінальні провадження. Але мешканці прилеглих до лісу будинків побоюються тиску на суддів, або їх підкупу, та зауважують, що "якщо забудовник знайде "вагомі аргументи" для Господарського суду м. Києва та відмінить рішення Київради про створення парку, він одразу буде намагатися завести техніку та почати будівництво, прикриваючись сфальсифікованими дозволом"
Будь ласка, зачекайте...
Вышли бы люди с огнестрелами с одной стороны, с другой застройщики тоже с оружием и никто не нажал бы на курок.
Есть старая притча про двух ковбоев, выяснявших отношения, держа руки на рукоятках своих кольтов. Каждый понимал, что может быть убит. В результате за двести лет в Штатах люди улыбаются друг другу в 32 зуба, хотя в душе ненавидят один другого.
)))
Кстати, парк Бабий Яр тоже хотят занять под предлогом строительства синагоги и мемориала, и занять 157 га!