Доля київського парку, який рятують від забудови, залежить від Господарського суду

27 січня кияни провели акцію під Господарським судом м. Києва та передали звернення з вимогою не віддавати під забудову нещодавно створений парк.

Про це повідомляє спільнота активістів у фейсбук.

До суду позивається релігійна громада "Християнська надія" з вимогою скасувати чинне рішення Київради про розірвання з нею договору оренди земельної ділянки на вул. Генерала Жмаченка, 20 та надання їй статусу парку.

Повернення парку у власність громади місцеві мешканці добивалися три роки та детально розповідають про спроби забудовника "Інтергал-Буд" знищити 2 га соснового лісу та почати будівництво багатоповерхівок під виглядом реконструкції церкви.

Цільове призначення земельної ділянки не дозволяє тут житлового будівництва, але релігійна громада разом з "Інтергал-Буд", незважаючи на чисельні порушення, отримали від ДАБІ дозвіл.

За фактом видачі незаконних документів на будівництво вже розслідуються кримінальні провадження. Але мешканці прилеглих до лісу будинків побоюються тиску на суддів, або їх підкупу, та зауважують, що "якщо забудовник знайде "вагомі аргументи" для Господарського суду м. Києва та відмінить рішення Київради про створення парку, він одразу буде намагатися завести техніку та почати будівництво, прикриваючись сфальсифікованими дозволом"