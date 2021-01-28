Тягач насмерть задавил солдата на одном из общевойсковых полигонов
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Бронетягач на одном из военных полигонов насмерть задавил военнослужащего. Предварительно установлено, что имело место нарушение мер безопасности по неосторожности.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре оперативного командования "Север".
В сообщении отмечается: "28 января, около 11.00, из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов случилась беда: погиб военнослужащий. При буксовании военной техники произошел наезд на военнослужащего. Механик-водитель мтлб, которая буксовала, в условиях ограниченной видимости боевой машины, не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего совершил тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть.
Трагичности ситуации придает тот факт, что лишь две недели назад во всех воинских частях оперативного командования "Север" прошли учения по технике безопасности и подробные инструктажи личного состава. Но беда все-таки случилась ... Погиб защитник Украины, старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения, сумчанин. Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащий - они служили вместе, в одной бригаде.
Командующим оперативного командования "Север" назначено расследование данного трагического случая. Предварительно установлено, что имело место нарушение мер безопасности по неосторожности".
Пожалуйста, подождите...