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Тягач насмерть задавив солдата на одному з загальновійськових полігонів

Новини Цензор.НЕТ Події

Тягач насмерть задавив солдата на одному з загальновійськових полігонів

Бронетягач на одному з військових полігонів насмерть задавив військовослужбовця. Попередньо встановлено, що було порушення заходів безпеки з необережності.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі оперативного командування "Північ".

У повідомленні зазначається: "28 січня, близько 11.00, через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів трапилася біда: загинув військовослужбовець. Під час буксування військової техніки стався наїзд на військовослужбовця. Механік-водій БТ-ЛБ, який буксував, в умовах обмеженої видимості бойової машини, не зміг переконатися у відсутності людей перед машиною і почав рух, унаслідок чого скоїв тяжке травмування військовослужбовця і його смерть.

Трагічності ситуації додає той факт, що лише два тижні тому у всіх військових частинах оперативного командування "Північ" відбулися навчання з техніки безпеки і докладні інструктажі особового складу. Але біда все-таки трапилася... Загинув захисник України, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сумчанин. Самотньою залишилася його дружина, теж військовослужбовець - вони служили разом, в одній бригаді.

Командувач оперативного командування "Північ" призначив розслідування цього трагічного випадку. Попередньо встановлено, що було порушення заходів безпеки з необережності".

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Земля пухом ...
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28.01.2021 17:01 Відповісти
Царство Небесне земляку. Ніхто не застрахований. Мене на навчаннях ледь бортом КРАЗа не прибило. Сам же і поліз. З цікавості.
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28.01.2021 17:11 Відповісти
Небоевые потери тоже бывают и не от водки. Боец пошёл защищать Украину. Земля пухом...
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28.01.2021 18:04 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Тягач насмерть задавив солдата на одному з загальновійськових полігонів - Цензор.НЕТ 1371
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28.01.2021 19:20 Відповісти
 
 