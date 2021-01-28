Подозреваемый в изнасиловании ребенка повесился в СИЗО на Волыни

43-летний мужчина находился в одиночной камере. Он свел счеты с жизнью при помощи простыни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ВолыньPost".

Мужчину подозревали в том, что он насиловал десятилетнюю дочку своей сожительницы, пока сожительница была на заработках. Он долгое время скрывался от полиции, но когда попытался сбежать в РФ, был задержан в Сумской области.

Мужчину содержали в одиночной камере в СИЗО Ковеля.

Местная прокуратура начала дело о возможной служебной халатности сотрудников СИЗО. Расследование будет вести ГБР.

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