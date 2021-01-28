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Подозреваемый в изнасиловании ребенка повесился в СИЗО на Волыни
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
43-летний мужчина находился в одиночной камере. Он свел счеты с жизнью при помощи простыни.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ВолыньPost".
Мужчину подозревали в том, что он насиловал десятилетнюю дочку своей сожительницы, пока сожительница была на заработках. Он долгое время скрывался от полиции, но когда попытался сбежать в РФ, был задержан в Сумской области.
Мужчину содержали в одиночной камере в СИЗО Ковеля.
Местная прокуратура начала дело о возможной служебной халатности сотрудников СИЗО. Расследование будет вести ГБР.
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Топ комментарии
+12 Владимир Сливка
показать весь комментарий28.01.2021 20:26
+8 Николай Николаевич b96f438b
показать весь комментарий28.01.2021 21:14
+6 Ан Мур
показать весь комментарий28.01.2021 20:22
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Хоча, - могли і співкамерники "допомогти"...
Так що пакості говорити непотрібно а ліпше спитати із правоохоронців як вони ухитрилися сховати ,,кінці,, та чи не вони йому допомогли коли звинувачення почало розвалюватись.
Адже наші менти працюють методами НКВД.
Він що , Віктор Уколов , який мав необережність буди в БЮТі й був у олігархату певний політичний мотив , та йще такий , що дітей не посоромилися підговорити .
10-тирічна дівчина це не 5-тирічна и не 13-річна , яку можливо так підготувати , щоби вона достовірно й впевненно змогла описати дії гвалтівника , якщо б цього б не було .
БМ - безопасное место - отдельный барак отборных ублюдков, сидящих особняком в одиночках, и не пересекающихся с остальными никак.