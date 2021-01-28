Підозрюваний у зґвалтуванні дитини повісився в СІЗО на Волині
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43-річний чоловік перебував в одиночній камері. Він звів рахунки з життям за допомогою простирадла.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ВолиньPost".
Чоловіка підозрювали в тому, що він ґвалтував десятирічну дочку своєї співмешканки, поки співмешканка була на заробітках. Він довгий час переховувався від поліції, але коли спробував втекти в РФ, був затриманий у Сумській області.
Чоловіка утримували в одиночній камері в СІЗО Ковеля.
Місцева прокуратура почала справу про можливу службову недбалість співробітників СІЗО. Розслідування вестиме ДБР.
Топ коментарі
+12 Владимир Сливка
показати весь коментар28.01.2021 20:26
+8 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар28.01.2021 21:14
+6 Ан Мур
показати весь коментар28.01.2021 20:22
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Хоча, - могли і співкамерники "допомогти"...
Так що пакості говорити непотрібно а ліпше спитати із правоохоронців як вони ухитрилися сховати ,,кінці,, та чи не вони йому допомогли коли звинувачення почало розвалюватись.
Адже наші менти працюють методами НКВД.
Він що , Віктор Уколов , який мав необережність буди в БЮТі й був у олігархату певний політичний мотив , та йще такий , що дітей не посоромилися підговорити .
10-тирічна дівчина це не 5-тирічна и не 13-річна , яку можливо так підготувати , щоби вона достовірно й впевненно змогла описати дії гвалтівника , якщо б цього б не було .
БМ - безопасное место - отдельный барак отборных ублюдков, сидящих особняком в одиночках, и не пересекающихся с остальными никак.