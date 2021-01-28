Підозрюваний у зґвалтуванні дитини повісився в СІЗО на Волині

43-річний чоловік перебував в одиночній камері. Він звів рахунки з життям за допомогою простирадла.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ВолиньPost".

Чоловіка підозрювали в тому, що він ґвалтував десятирічну дочку своєї співмешканки, поки співмешканка була на заробітках. Він довгий час переховувався від поліції, але коли спробував втекти в РФ, був затриманий у Сумській області.

Чоловіка утримували в одиночній камері в СІЗО Ковеля.

Місцева прокуратура почала справу про можливу службову недбалість співробітників СІЗО. Розслідування вестиме ДБР.

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