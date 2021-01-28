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Підозрюваний у зґвалтуванні дитини повісився в СІЗО на Волині

Новини Цензор.НЕТ Події

Підозрюваний у зґвалтуванні дитини повісився в СІЗО на Волині

43-річний чоловік перебував в одиночній камері. Він звів рахунки з життям за допомогою простирадла.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ВолиньPost".

Чоловіка підозрювали в тому, що він ґвалтував десятирічну дочку своєї співмешканки, поки співмешканка була на заробітках. Він довгий час переховувався від поліції, але коли спробував втекти в РФ, був затриманий у Сумській області.

Чоловіка утримували в одиночній камері в СІЗО Ковеля.

Місцева прокуратура почала справу про можливу службову недбалість співробітників СІЗО. Розслідування вестиме ДБР.

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Топ коментарі
+12
Якесь непевне формолювання,підозрюваний чи звинувачений.Як що підозрюваний то його вина не доказана,можливо він був і не винний.
Так що пакості говорити непотрібно а ліпше спитати із правоохоронців як вони ухитрилися сховати ,,кінці,, та чи не вони йому допомогли коли звинувачення почало розвалюватись.
Адже наші менти працюють методами НКВД.
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28.01.2021 20:26
+8
А він міг бути і не винним. По дописам коментаторів можна уявити, як складно а іноді навіть неможливо довести свою невинуватість, коли проти тебе всі навколо. Років зо три тому було вбито 18ти річного хлопця та його матір, у власному будинку. Підозра впала на друга вбитого, який був засуджений до 15ти років ув'язнення. Проте, вже через рік адвокатам засудженого вдалося довести, що їх підзахисний непричасний до вбивства, а скоїв цей злочин колишній співмешканець загиблої, через гроші, отримані останньою за проданий земельний пай. І це лише одна із сотень таких "історій", де доблесна хвеміда править свій суд.
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28.01.2021 21:14
+6
адміністрація СІЗО також по понятіям живе.
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28.01.2021 20:22
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надто легко відкараскався від тюрми. А треба було би...
Хоча, - могли і співкамерники "допомогти"...
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28.01.2021 20:15 Відповісти
Він же був в одиночній.
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28.01.2021 20:17 Відповісти
адміністрація СІЗО також по понятіям живе.
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28.01.2021 20:22 Відповісти
я вижу что вы не вкурсе, что это не проблема. если бы он "повесился" в камере где 40 человек - это была бы проблема и для администрации и для арестантов, а так все нормально.
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28.01.2021 20:46 Відповісти
Нудык потому и перевели в одиночку
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28.01.2021 21:54 Відповісти
А как же надзор в глазок камеры регулярный через малые промежутки времени?
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28.01.2021 22:21 Відповісти
не смешите
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28.01.2021 22:52 Відповісти
43 річний 10 літню дівчинку, а мати на заробітках і скільки таких по україні це жах.
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28.01.2021 20:23 Відповісти
Якесь непевне формолювання,підозрюваний чи звинувачений.Як що підозрюваний то його вина не доказана,можливо він був і не винний.
Так що пакості говорити непотрібно а ліпше спитати із правоохоронців як вони ухитрилися сховати ,,кінці,, та чи не вони йому допомогли коли звинувачення почало розвалюватись.
Адже наші менти працюють методами НКВД.
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28.01.2021 20:26 Відповісти
Спроба втікти до ********** (довгий термін "у бігах") підсказує усім , що ця істота аж ніяк не дотягує до жертви наклепу . Бо ведеться про "гвалтував" , що на англійський мові означа past continuous -- тобто справа йде не в поодинокому випадку , а з певною періодичністю .
Він що , Віктор Уколов , який мав необережність буди в БЮТі й був у олігархату певний політичний мотив , та йще такий , що дітей не посоромилися підговорити .
10-тирічна дівчина це не 5-тирічна и не 13-річна , яку можливо так підготувати , щоби вона достовірно й впевненно змогла описати дії гвалтівника , якщо б цього б не було .
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28.01.2021 20:47 Відповісти
Любого першого перехожого можна заарештувати та звинуватити в розпятті Христа а арешторвнний повинен довести що це зробив не він а не ті хто його заарештував.Тим більше що у нашій поліції і немовля зізнається в його розпятті так як державні адвокати кормяться із того корита що і менти і вони на стороні звинувачення а на платного у людей нема грошей.
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28.01.2021 21:29 Відповісти
де в статті написано, що судово-медична експертиза піддтвердила факт згвалтування? та й звідки ви знаєте чи був в він у бігах і куди біг?
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28.01.2021 21:29 Відповісти
Ага-а,так підтвердила як тепер підтвержується ковід.На одну лаборантку 1000 аналізів на добу і вона повина все це зробити і щоб не помилитися то ставить всім позитивний тест.
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28.01.2021 21:50 Відповісти
подозреваемые - по улице ходят, а в сизо сидят - обвиняемые, ожидающие суда. сложности формулировки для журналистов.
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28.01.2021 20:49 Відповісти
Повесился на простыне. А вы все мыслите по старинке: на нары злодеев, на нары...
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28.01.2021 20:36 Відповісти
порядочный вертухай забыл закрыть дверь, и ночью пришли порядочные арестанты.
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28.01.2021 20:42 Відповісти
Ну туды ему и дорога .... Подозреваемый в изнасиловании ребенка повесился в СИЗО на Волыни - Цензор.НЕТ 7840
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28.01.2021 20:43 Відповісти
баб что ли мало ходит по улицам.....
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28.01.2021 21:05 Відповісти
легкая смерть
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28.01.2021 21:05 Відповісти
Как в СИЗо можно повеситься не заметно для сокамерников и под видеокамерой наблюдения?
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28.01.2021 21:13 Відповісти
какой нахрен камерой наблюдения ?
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28.01.2021 22:54 Відповісти
А він міг бути і не винним. По дописам коментаторів можна уявити, як складно а іноді навіть неможливо довести свою невинуватість, коли проти тебе всі навколо. Років зо три тому було вбито 18ти річного хлопця та його матір, у власному будинку. Підозра впала на друга вбитого, який був засуджений до 15ти років ув'язнення. Проте, вже через рік адвокатам засудженого вдалося довести, що їх підзахисний непричасний до вбивства, а скоїв цей злочин колишній співмешканець загиблої, через гроші, отримані останньою за проданий земельний пай. І це лише одна із сотень таких "історій", де доблесна хвеміда править свій суд.
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28.01.2021 21:14 Відповісти
Хороший пример для зЕбилов! Они насилуют не только детей, но и весь народ Украины! Пошла в рост экономика, а эта зЕлёная плесень, вместе с голубой и это убила, ради ахметок, беней, ****** и прочей мрази...
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28.01.2021 21:19 Відповісти
Паскуда добре знала що його чекало на зоні..
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28.01.2021 21:37 Відповісти
Дуже зручно. Для мусорів.
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28.01.2021 21:57 Відповісти
всё правильно сделали, пацаны...там законы еще работают, в отличии от тут
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28.01.2021 22:17 Відповісти
Педофіл просто уявив своє майбутнє в колонії...
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28.01.2021 22:22 Відповісти
как раз вот в лагере, такие как он, пишут заявление на отбытие срока в БМ, и пацаны не могут его достать там.

БМ - безопасное место - отдельный барак отборных ублюдков, сидящих особняком в одиночках, и не пересекающихся с остальными никак.
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28.01.2021 22:56 Відповісти
Я таких "БМ" з 1996 по 2016 в Україні не бачив. Можливо зараз зявилися. В Британії їх дійсно тримають в окремих секціях. Більш того, після звільнення педофіл має зареєструватися як "засуджений судом педофіл" за місцем проживання і його портрет відразу зявляється в усіх громадських місцях району з написом "beware of *********". Як правило татусі беруть бейсбольні битки і поянюють "убогому" необхідність негайного переїзду в інший район. Там історія повторюється. Тому в деяких в'язницях суворого режиму (Ноттінгем) є окремі зони куди педофіли які стомилися вигрібати люлєй постійно і не можуть осісти пишуть заяви на постійне місце проживання. От так держава захищає британських педофілів від знищення. Але платники податків тільки "за". Населення яке живе поряд з тюрмою приносить саме їм будь що на ремонт. Так вони заробляють і живуть за семиметровим парканом в невеличких будиночках на пять спалень. Самі собі готують, прибирають, замовляють продукти...
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28.01.2021 23:16 Відповісти
не знаю как БМ проводит администрация по расписанию, возможно в БУР закрывают. но знакомые сидельцы утверждают что БМ есть, зам по опер части только щастлив избавиться от проблем таким образом.
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28.01.2021 23:49 Відповісти
На всіх педофілів окремих камер не вистачить. А ще ж потрібно забезпечити "продуктивність" і саме вона головне для начальства. А ще хтось має витирати плювки на підлозі опікуватись чисткою лайна в каналізації і виконувати всі "жіночі ролі" для "зменшення конфліктності" серед контингенту. Тому "опущені" це частина рутини. І вони під постійним наглядом самих засуджених бо це "раб рабів" і якщо таких нема то починаються "ігри" кого опустити... Але до цих ставляться особливо. Наприклад, в камері педофіл не має права тримати голову вище рівня стола і пересувається навкарачки. Тільки но підніме отримає всім що під руку потрапить. І сильно...
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29.01.2021 00:04 Відповісти
 
 