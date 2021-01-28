Из-за непогоды обесточены 273 населенных пункта в четырех областях, - ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 273 населенных пункта в четырех областях Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По информации Укрэнерго остаются обесточенными 273 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская - 153, Николаевская - 63, Кировоградская - 53 и Киевская - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

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