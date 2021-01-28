Через негоду знеструмлено 273 населені пункти в чотирьох областях, - ДСНС

Через негоду знеструмлено 273 населених пункти в чотирьох областях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"За інформацією Укренерго залишаються знеструмленими 273 населені пункти в 4 областях, а саме: Одеська - 153, Миколаївська - 63, Кіровоградська - 53 і Київська - 4. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - сказано в повідомленні.

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