Через негоду знеструмлено 273 населені пункти в чотирьох областях, - ДСНС
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Через негоду знеструмлено 273 населених пункти в чотирьох областях України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За інформацією Укренерго залишаються знеструмленими 273 населені пункти в 4 областях, а саме: Одеська - 153, Миколаївська - 63, Кіровоградська - 53 і Київська - 4. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - сказано в повідомленні.
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Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар28.01.2021 21:37 Відповісти Мені подобається 0
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