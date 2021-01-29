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Новости За рубежом
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Сотрудники ОМОНа обыскивают редакции двух белорусских СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сотрудники ОМОНа обыскивают редакции двух белорусских СМИ

В редакции двух гродненских медиа - Hrodna.life и Newgrodno.by - пришли сотрудники силовых структур, редакции обвиняются в хранении экстремистской продукции.

"Прямо сейчас сотрудниками Ленинского РОВД при поддержке бойцов ОМОН проводятся осмотры редакционных помещений Hrodna.life и Newgrodno.by, изъятие оргтехники обеих редакций для ее дальнейшего направления на экспертизы", - сообщили в пятницу в УВД Гродненского облисполкома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В отношении данных редакций начат административный процесс.

В УВД заявили, якобы в ходе мониторинга "выявлены факты хранения ресурсами Hrodna.life и Newgrodno.by продукции, признанной экстремистской".

"Речь идет о хранении материалов одного телеграм-канала, который в октябре и ноябре 2020 года судом Центрального района г. Минска признан экстремистским", - говорится в сообщении.

В областной милиции отметили, что материалы находились в свободном доступе, а редакции имели достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства. Там подчеркнули, что оба ресурса освещали признание материалов данного телеграм-канала экстремистскими.

Автор: Ірина Дашківська
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29.01.2021 12:43 Ответить
Путен тоже превратился в Лукашенко, власть держит на пропаганде и штыках.
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29.01.2021 12:48 Ответить
Интересно что эти идиоты собираются найти?? Любой здравомыслящий человек будет хранить эти данные в облаке...а не у себя на компе....
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29.01.2021 12:48 Ответить
Ну разве что цель подкинуть...как это делают в паРаше....
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29.01.2021 12:50 Ответить
Тю, наши невероятные сами на себя видео снимают и выкладывают. Конспирации никакой.
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29.01.2021 12:55 Ответить
Ваши скоту лукашенко сраку целуют....
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29.01.2021 12:57 Ответить
Вот Вы сейчас ему сделали,как будто лопатой,на том видео,с проломом в заборе,и лезущим подсмотреть кацапом! Співробітники ОМОНу обшукують редакції двох білоруських ЗМІ - Цензор.НЕТ 886
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29.01.2021 13:15 Ответить
Сотрудники ОМОНа обыскивают редакции двух белорусских СМИ - Цензор.НЕТ 2481
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29.01.2021 12:48 Ответить
 
 