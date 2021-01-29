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Білорусь (5965) ОМОН (66)

Співробітники ОМОНу обшукують редакції двох білоруських ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Співробітники ОМОНу обшукують редакції двох білоруських ЗМІ

До редакцій двох гродненських медіа - Hrodna.life та Newgrodno.by - прийшли співробітники силових структур, редакції звинувачуються в зберіганні екстремістської продукції.

"Просто зараз співробітниками Ленінського РВВС за підтримки бійців ОМОН проводяться огляди редакційних приміщень Hrodna.life і Newgrodno.by, вилучення оргтехніки обох редакцій для її подальшого направлення на експертизи", - повідомили в п'ятницю в УВС Гродненського облвиконкому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Щодо цих редакцій розпочато адміністративний процес.

В УВС заявили, нібито в ході моніторингу "виявлено факти зберігання ресурсами Hrodna.life і Newgrodno.by продукції, визнаної екстремістською".

"Йдеться про зберігання матеріалів одного телеграм-каналу, який у жовтні і листопаді 2020 року судом Центрального району м. Мінська визнаний екстремістським", - йдеться в повідомленні.

В обласній міліції зазначили, що матеріали перебували у вільному доступі, а редакції мали достатньо часу для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства. Там підкреслили, що обидва ресурси висвітлювали визнання матеріалів цього телеграм-каналу екстремістськими.

Автор: Наталя Джума
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29.01.2021 12:43 Відповісти
Путен тоже превратился в Лукашенко, власть держит на пропаганде и штыках.
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29.01.2021 12:48 Відповісти
Интересно что эти идиоты собираются найти?? Любой здравомыслящий человек будет хранить эти данные в облаке...а не у себя на компе....
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29.01.2021 12:48 Відповісти
Ну разве что цель подкинуть...как это делают в паРаше....
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29.01.2021 12:50 Відповісти
Тю, наши невероятные сами на себя видео снимают и выкладывают. Конспирации никакой.
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29.01.2021 12:55 Відповісти
Ваши скоту лукашенко сраку целуют....
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29.01.2021 12:57 Відповісти
Вот Вы сейчас ему сделали,как будто лопатой,на том видео,с проломом в заборе,и лезущим подсмотреть кацапом! Співробітники ОМОНу обшукують редакції двох білоруських ЗМІ - Цензор.НЕТ 886
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29.01.2021 13:15 Відповісти
Сотрудники ОМОНа обыскивают редакции двух белорусских СМИ - Цензор.НЕТ 2481
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29.01.2021 12:48 Відповісти
 
 