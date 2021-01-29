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100 из 175 "слуг народа" поддержали исключение Дубинского из фракции, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

100 из 175

В мобильном приложении фракции Слуги народа завершился опрос об исключении из нее народного депутата Александра Дубинского.

Об этом сообщил источник НВ, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, из 175 нардепов исключение Дубинского поддержали 100.

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Теперь этот вопрос будет вынесен на заседание фракции в понедельник, 1 февраля.

Дубинского исключат из фракции, если это поддержат 70% депутатов.
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