100 зі 175 "слуг народу" підтримали виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У мобільному додатку фракції Слуги народу завершилося опитування про виключення з неї народного депутата Олександра Дубінського.
Про це повідомило джерело НВ, передає Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника, зі 175 нардепів виключення Дубінського підтримали 100.
Тепер це питання буде винесено на засідання фракції в понеділок, 1 лютого.
Дубінського виключать з фракції, якщо це підтримають 70% депутатів.
Топ коментарі
+47 18c49ed2
показати весь коментар29.01.2021 13:26
+36 саша паламарчук
показати весь коментар29.01.2021 13:15
+34 Рома Маестро
показати весь коментар29.01.2021 13:12
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Joshua Merlin
показати весь коментар30.01.2021 03:35 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...