100 зі 175 "слуг народу" підтримали виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ

У мобільному додатку фракції Слуги народу завершилося опитування про виключення з неї народного депутата Олександра Дубінського.

Про це повідомило джерело НВ, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, зі 175 нардепів виключення Дубінського підтримали 100.

Тепер це питання буде винесено на засідання фракції в понеділок, 1 лютого.

Дубінського виключать з фракції, якщо це підтримають 70% депутатів.

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