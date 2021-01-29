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100 зі 175 "слуг народу" підтримали виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

100 зі 175

У мобільному додатку фракції Слуги народу завершилося опитування про виключення з неї народного депутата Олександра Дубінського.

Про це повідомило джерело НВ, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, зі 175 нардепів виключення Дубінського підтримали 100.

Тепер це питання буде винесено на засідання фракції в понеділок, 1 лютого.

Дубінського виключать з фракції, якщо це підтримають 70% депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Починається процес збору підписів за виключення Дубінського зі "Слуги народу", - нардеп Качура

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
100 зі 175 "слуг народу" підтримали виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4790
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29.01.2021 13:26
+36
100 зі 175 "слуг народу" підтримали виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4264
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29.01.2021 13:15
+34
100 зі 175 "слуг народу" підтримали виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2502
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29.01.2021 13:12
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саша с мамой любят скорость, куда дальше? совесть... нет совести... начнет ныть и стонать...
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30.01.2021 03:35 Відповісти
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