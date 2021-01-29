YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американский видеохостинг YouTube заблокировал видео, содержащие гимн России - из-за нарушения авторских прав.
Об этом говорится на сайте Роскомнадзора, передает Цензор.НЕТ.
"В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав.
Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны", - говорится в сообщении.
В сообщении не указывается, о каких именно видео идет речь.
Отмечается, что гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав.
В Роскомнадзоре посоветовали российским владельцам Youtube-каналов переходить на российские видеохостинги.
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Правильний комент має бути і в правильному місці.
отож
дальше - изьятие 1/5 суши и затопление ее Мировым океаном
Байден прийде - порядок наведе !
А Байден занят - развозит вакцины и указы строчит с утра до ночи 😀
лапти ещё лет сто на побережье Слобожанщины будет выбрасывать 😂
Из своей плоти Великую стену поставим!
Для судьбы нации грозный час наступил,
И из груди рвётся клич наш последний:
Вставай! Вставай! Вставай!
Нас миллионы, но сердцем мы едины,
Под огнём канонады смело мы в бой пойдем,
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
За спиною штепсель прячет,
Подал знак ком - то - значит,
Фельдщер вырвет провода.
Что ж,осталось уколоться
И упасть на дно колодца,
И пропасть на дне колодца,
Как в Бермудах,навсегда.©
🤣
зы Ютуб красавцы.
В этом то и есть вся "соль". Боятся, что холопы совсем их пропагандонов смотреть перестанут. Вот и придумывают методы, как-бы впаривать всем "правильные" новости.
PS/ проверил. видео с гимнами Рашки на ютубе, что блох у собаки. Речь идет о каком-то видео с "новогодним" гимном, который они сами защитили правами, а теперь ссылаются на "плохих американцев"
"Когда я скитался по странам далеким..."
Совковий капельмейстер Александров нахабно вкрав мелодію і ретельно приховував факт плагіату.