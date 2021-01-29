YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав

Американский видеохостинг YouTube заблокировал видео, содержащие гимн России - из-за нарушения авторских прав.

Об этом говорится на сайте Роскомнадзора, передает Цензор.НЕТ.

"В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав.

Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны", - говорится в сообщении.

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В сообщении не указывается, о каких именно видео идет речь.

Отмечается, что гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав.

В Роскомнадзоре посоветовали российским владельцам Youtube-каналов переходить на российские видеохостинги.