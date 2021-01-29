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YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав

Американский видеохостинг YouTube заблокировал видео, содержащие гимн России - из-за нарушения авторских прав.

Об этом говорится на сайте Роскомнадзора, передает Цензор.НЕТ.

"В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав.

Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Путин встал, услышав гимн СССР, а переполненный зал в Москве приветствовал песню овациями. + ВИДЕО.

В сообщении не указывается, о каких именно видео идет речь.

Отмечается, что гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав.

В Роскомнадзоре посоветовали российским владельцам Youtube-каналов переходить на российские видеохостинги.
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Топ комментарии
+44
Рюсское гимно. Только у рюсских может быть советский гимн, царский флаг и византийский герб. Нация воров.
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29.01.2021 13:32
+41
YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 9315
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29.01.2021 13:32
+24
даже гимн свой мокши скомуниздили, что не удевительно YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 5622
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29.01.2021 13:34
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YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 9315
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29.01.2021 13:32 Ответить
YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 1887
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29.01.2021 13:33 Ответить
Це що і де?
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29.01.2021 13:33 Ответить
да уж чего чего а уж гимна у РоSSии полно таки.... YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 9703
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29.01.2021 14:02 Ответить
из гимна в расиюшке даже делают статуи:
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 4152
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29.01.2021 14:17 Ответить
ви про ряженого морячка?
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29.01.2021 14:10 Ответить
Про прапор рашки
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29.01.2021 14:11 Ответить
подивіться , на самому відео все написано: 2014рік, сша, змагання рестлерів
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29.01.2021 14:16 Ответить
Воно в мене не активується
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29.01.2021 14:19 Ответить
Ви просто баузером збільшість масштаб зображення.
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29.01.2021 14:31 Ответить
Маніпулятивний заголовок. Не гімн заблокували, а відео з цим гімном за порушення авторських прав.
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29.01.2021 13:32 Ответить
Так в статье именно так и написано... Просто кто не умеет адекватно воспринимать и анализировать информацию сразу в пляс пускаются, даже не понимая по какому поводу.
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29.01.2021 13:35 Ответить
А в заголовке?
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29.01.2021 13:40 Ответить
А ты только заголовки читаешь?
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29.01.2021 13:53 Ответить
За меня не переживай
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29.01.2021 13:54 Ответить
а что изьятие видео с Гимном России !!!!! (великой державы, по версии некоторых...сосов) это не повод повеселиться YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 2263
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29.01.2021 13:42 Ответить
Для д...ов что бы повеселиться и повода не надо!
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29.01.2021 13:52 Ответить
Я щось сказав про статтю? Читати навчися, а потім вже претензії висувай.
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29.01.2021 13:46 Ответить
Научись не только читать а пытаться понять смысл написанного! ТЫ.
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29.01.2021 13:54 Ответить
Бачу, ти новачок на Цензоріі. В мене не було б жодних претензій до твого допису, якби ти не відповів ним на мій коментарій, тим самим його спростовуючи.
Правильний комент має бути і в правильному місці.
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29.01.2021 14:10 Ответить
Рюсское гимно. Только у рюсских может быть советский гимн, царский флаг и византийский герб. Нация воров.
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29.01.2021 13:32 Ответить
Так у этих обезьян ничего своего нет, даже истории, которую они регулярно переписывают...
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29.01.2021 13:37 Ответить
у кацапов из своего есть только балалайка и ленивые щи .. да и это было с цап царапленое ..
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29.01.2021 14:15 Ответить
щи -хоть хрен полощи? YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 4644
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29.01.2021 14:20 Ответить
ты бы свой сунул туда?
отож
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29.01.2021 14:36 Ответить
даже гимн свой мокши скомуниздили, что не удевительно YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 5622
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29.01.2021 13:34 Ответить
кацапы сэр! нация воров,бандитов и чекистов
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29.01.2021 14:21 Ответить
Уже разблокировали.
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29.01.2021 13:34 Ответить
хреном тебе по щекам, кацап! YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 3330
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29.01.2021 14:23 Ответить
Всі кацапи на Чебурнет!!!
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29.01.2021 13:34 Ответить
Ахахаха - козломордые, вы такие козломордые.
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29.01.2021 13:35 Ответить
это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении нашей ХАМСКОЙ страны", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3244874
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29.01.2021 13:37 Ответить
Почему нет лайков товарищи? Это же прекрасная новость! Мокселей обоссали публично)
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29.01.2021 13:37 Ответить
YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 1711
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29.01.2021 13:38 Ответить
ГЫ-ГЫ-ГЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 4844 YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 4844 YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 4844

дальше - изьятие 1/5 суши и затопление ее Мировым океаном

Байден прийде - порядок наведе !
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29.01.2021 13:38 Ответить
Затопить так себе перспективочка и получить море Лаптевых под Харьковом? 😬
А Байден занят - развозит вакцины и указы строчит с утра до ночи 😀
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29.01.2021 14:13 Ответить
есть издержки проекта затопления Лаптестана -
лапти ещё лет сто на побережье Слобожанщины будет выбрасывать 😂
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29.01.2021 14:44 Ответить
а "Владимирский централ" пусть включают... YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 4694
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29.01.2021 13:38 Ответить
или "катюшу"
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29.01.2021 14:25 Ответить
Вставай, кто рабом стать не желает!
Из своей плоти Великую стену поставим!
Для судьбы нации грозный час наступил,
И из груди рвётся клич наш последний:
Вставай! Вставай! Вставай! YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 9154
Нас миллионы, но сердцем мы едины,
Под огнём канонады смело мы в бой пойдем,
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
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29.01.2021 14:50 Ответить
Смешно.)) Русафобие отэта вот...
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29.01.2021 13:38 Ответить
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 1131
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29.01.2021 14:27 Ответить
З приходом до влади в Америці Байдена почалася епоха приниження россії і руського міра зокрема. Бидло має знати своє місце.
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29.01.2021 13:38 Ответить
Вони самі напросились - придумали термін русофобія...але ідеї матеріалізуються, як казав Платон, тому - отримайте те, про що мріяли.
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29.01.2021 13:41 Ответить
люблю свежий запах руссофобии по утрам!..
YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 8974
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29.01.2021 13:38 Ответить
Ще назву "росія" треба забанити, як порушення прав автора, а місто москва зрівняти з землею, бо Довгорукий займався самостроєм без дозволу БТІ.)))
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29.01.2021 13:39 Ответить
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 8139
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29.01.2021 13:43 Ответить
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 1250
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29.01.2021 16:44 Ответить
Так его ж мигАлковы(семья уродов, один "бесогон" потребовал себе кортеж с мигалками, вот и приклеилось) сцап-царапали...
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29.01.2021 13:44 Ответить
во ,дожилась кацапня YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 3946.уже ворованым гимном в харю тыкают
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29.01.2021 13:44 Ответить
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 2846
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29.01.2021 13:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tyXrGUDR6UQ YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 2520
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29.01.2021 13:54 Ответить
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 3944Египет не скрепный просто.
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29.01.2021 17:16 Ответить
Вот он,змей,в окне маячит,
За спиною штепсель прячет,
Подал знак ком - то - значит,
Фельдщер вырвет провода.
Что ж,осталось уколоться
И упасть на дно колодца,
И пропасть на дне колодца,
Как в Бермудах,навсегда.©
🤣
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29.01.2021 13:51 Ответить
Вместо гимна россии спел гимн Украины YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 8898 https://www.youtube.com/watch?v=1MJkGYcNE0I
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29.01.2021 13:58 Ответить
Мокшанское звуковое дерьмо, которое они называют своим гимном, очень агрессивно действует на перистальтику кацапских кишечников. При звуках этого, так называемого, "гивна", у кацапов начинается диарея, а следственно жуткое зловоние по всему земному шару....Пусть крутят свой отстой у себя на болотах - цивилизованное человечество желает дышать свежим воздухом..
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29.01.2021 13:59 Ответить
Предлагаю ещё запретить и кацапские рожи в интернете. Зачем засорять сеть всяким лайном?
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29.01.2021 14:01 Ответить
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 9781
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29.01.2021 14:04 Ответить
вот это настоящая руSSофобия
зы Ютуб красавцы.
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29.01.2021 14:08 Ответить
Цікаво, а хто володіє авторським правом на гімн срср ?? Алєксандров? спадкоємці?
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29.01.2021 14:13 Ответить
Та вже порішали все.... Захід тупо сцить кацапів..
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29.01.2021 14:31 Ответить
"В Роскомнадзоре посоветовали российским владельцам Youtube-каналов переходить на российские видеохостинги."

В этом то и есть вся "соль". Боятся, что холопы совсем их пропагандонов смотреть перестанут. Вот и придумывают методы, как-бы впаривать всем "правильные" новости.
PS/ проверил. видео с гимнами Рашки на ютубе, что блох у собаки. Речь идет о каком-то видео с "новогодним" гимном, который они сами защитили правами, а теперь ссылаются на "плохих американцев"
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29.01.2021 14:38 Ответить
Ясное дело, гимн то у совка сперли
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29.01.2021 15:14 Ответить
Гімн(о) расєї - це і є відвертий плагіат. Мелодія гімнА - це маловідома пісня офіцерів імператорської армії під назвою "Странник".
"Когда я скитался по странам далеким..."

Совковий капельмейстер Александров нахабно вкрав мелодію і ретельно приховував факт плагіату.
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29.01.2021 15:18 Ответить
Мда. Это даже не нож в спину, а увесистая бутылка в жопу, причем официально
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29.01.2021 16:25 Ответить
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 8494
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29.01.2021 16:43 Ответить
Там и 403 тоже на каждом шагу!
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29.01.2021 17:17 Ответить
автор вірша сергій михалков. його синуля-бесогон головний по авторських правах в рейху і одночасно особа, наближена до імператора. То він завляє про авторській права.?
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29.01.2021 18:03 Ответить
 
 