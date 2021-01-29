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YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американський відеохостинг YouTube заблокував відео, що містять гімн Росії - через порушення авторських прав.
Про це йдеться на сайті Роскомнагляду, передає Цензор.НЕТ.
"На адресу компанії Google LLC направлено вимогу зняти обмеження на публікацію матеріалів, що містять гімн Росії, накладені для розміщення відеофайлів YouTube під приводом порушення авторських прав.
Блокування платформою YouTube гімну Росії - це неприкрите і неприпустиме хамство щодо всіх громадян нашої країни".
У повідомленні не вказується, про які саме відео ідеться.
Зазначається, що гімн, як і інші державні символи, не є об'єктом авторських прав.
У Роскомнагляді порадили російським власників Youtube-каналів переходити на російські відеохостинги.
Топ коментарі
+44 Утилизация ватников
показати весь коментар29.01.2021 13:32
+41 5 копійок
показати весь коментар29.01.2021 13:32
+24 Стівен Стрибай
показати весь коментар29.01.2021 13:34
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Будь ласка, зачекайте...
Правильний комент має бути і в правильному місці.
отож
дальше - изьятие 1/5 суши и затопление ее Мировым океаном
Байден прийде - порядок наведе !
А Байден занят - развозит вакцины и указы строчит с утра до ночи 😀
лапти ещё лет сто на побережье Слобожанщины будет выбрасывать 😂
Из своей плоти Великую стену поставим!
Для судьбы нации грозный час наступил,
И из груди рвётся клич наш последний:
Вставай! Вставай! Вставай!
Нас миллионы, но сердцем мы едины,
Под огнём канонады смело мы в бой пойдем,
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
За спиною штепсель прячет,
Подал знак ком - то - значит,
Фельдщер вырвет провода.
Что ж,осталось уколоться
И упасть на дно колодца,
И пропасть на дне колодца,
Как в Бермудах,навсегда.©
🤣
зы Ютуб красавцы.
В этом то и есть вся "соль". Боятся, что холопы совсем их пропагандонов смотреть перестанут. Вот и придумывают методы, как-бы впаривать всем "правильные" новости.
PS/ проверил. видео с гимнами Рашки на ютубе, что блох у собаки. Речь идет о каком-то видео с "новогодним" гимном, который они сами защитили правами, а теперь ссылаются на "плохих американцев"
"Когда я скитался по странам далеким..."
Совковий капельмейстер Александров нахабно вкрав мелодію і ретельно приховував факт плагіату.