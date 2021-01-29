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YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав

Американський відеохостинг YouTube заблокував відео, що містять гімн Росії - через порушення авторських прав.

Про це йдеться на сайті Роскомнагляду, передає Цензор.НЕТ.

"На адресу компанії Google LLC направлено вимогу зняти обмеження на публікацію матеріалів, що містять гімн Росії, накладені для розміщення відеофайлів YouTube під приводом порушення авторських прав.

Блокування платформою YouTube гімну Росії - це неприкрите і неприпустиме хамство щодо всіх громадян нашої країни".

У повідомленні не вказується, про які саме відео ідеться.

Зазначається, що гімн, як і інші державні символи, не є об'єктом авторських прав.

Також дивіться: YouTube заблокував канал Дубінського. ФОТО

У Роскомнагляді порадили російським власників Youtube-каналів переходити на російські відеохостинги.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
Рюсское гимно. Только у рюсских может быть советский гимн, царский флаг и византийский герб. Нация воров.
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29.01.2021 13:32
+41
YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 9315
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29.01.2021 13:32
+24
даже гимн свой мокши скомуниздили, что не удевительно YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 5622
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29.01.2021 13:34
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YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 9315
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29.01.2021 13:32 Відповісти
YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 1887
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29.01.2021 13:33 Відповісти
Це що і де?
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29.01.2021 13:33 Відповісти
да уж чего чего а уж гимна у РоSSии полно таки.... YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 9703
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29.01.2021 14:02 Відповісти
из гимна в расиюшке даже делают статуи:
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 4152
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29.01.2021 14:17 Відповісти
ви про ряженого морячка?
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29.01.2021 14:10 Відповісти
Про прапор рашки
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29.01.2021 14:11 Відповісти
подивіться , на самому відео все написано: 2014рік, сша, змагання рестлерів
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29.01.2021 14:16 Відповісти
Воно в мене не активується
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29.01.2021 14:19 Відповісти
Ви просто баузером збільшість масштаб зображення.
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29.01.2021 14:31 Відповісти
Маніпулятивний заголовок. Не гімн заблокували, а відео з цим гімном за порушення авторських прав.
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29.01.2021 13:32 Відповісти
Так в статье именно так и написано... Просто кто не умеет адекватно воспринимать и анализировать информацию сразу в пляс пускаются, даже не понимая по какому поводу.
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29.01.2021 13:35 Відповісти
А в заголовке?
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29.01.2021 13:40 Відповісти
А ты только заголовки читаешь?
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29.01.2021 13:53 Відповісти
За меня не переживай
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29.01.2021 13:54 Відповісти
а что изьятие видео с Гимном России !!!!! (великой державы, по версии некоторых...сосов) это не повод повеселиться YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 2263
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29.01.2021 13:42 Відповісти
Для д...ов что бы повеселиться и повода не надо!
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29.01.2021 13:52 Відповісти
Я щось сказав про статтю? Читати навчися, а потім вже претензії висувай.
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29.01.2021 13:46 Відповісти
Научись не только читать а пытаться понять смысл написанного! ТЫ.
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29.01.2021 13:54 Відповісти
Бачу, ти новачок на Цензоріі. В мене не було б жодних претензій до твого допису, якби ти не відповів ним на мій коментарій, тим самим його спростовуючи.
Правильний комент має бути і в правильному місці.
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29.01.2021 14:10 Відповісти
Рюсское гимно. Только у рюсских может быть советский гимн, царский флаг и византийский герб. Нация воров.
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29.01.2021 13:32 Відповісти
Так у этих обезьян ничего своего нет, даже истории, которую они регулярно переписывают...
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29.01.2021 13:37 Відповісти
у кацапов из своего есть только балалайка и ленивые щи .. да и это было с цап царапленое ..
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29.01.2021 14:15 Відповісти
щи -хоть хрен полощи? YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 4644
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29.01.2021 14:20 Відповісти
ты бы свой сунул туда?
отож
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29.01.2021 14:36 Відповісти
даже гимн свой мокши скомуниздили, что не удевительно YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 5622
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29.01.2021 13:34 Відповісти
кацапы сэр! нация воров,бандитов и чекистов
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29.01.2021 14:21 Відповісти
Уже разблокировали.
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29.01.2021 13:34 Відповісти
хреном тебе по щекам, кацап! YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 3330
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29.01.2021 14:23 Відповісти
Всі кацапи на Чебурнет!!!
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29.01.2021 13:34 Відповісти
Ахахаха - козломордые, вы такие козломордые.
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29.01.2021 13:35 Відповісти
это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении нашей ХАМСКОЙ страны", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3244874
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29.01.2021 13:37 Відповісти
Почему нет лайков товарищи? Это же прекрасная новость! Мокселей обоссали публично)
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29.01.2021 13:37 Відповісти
YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 1711
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29.01.2021 13:38 Відповісти
ГЫ-ГЫ-ГЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 4844 YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 4844 YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 4844

дальше - изьятие 1/5 суши и затопление ее Мировым океаном

Байден прийде - порядок наведе !
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29.01.2021 13:38 Відповісти
Затопить так себе перспективочка и получить море Лаптевых под Харьковом? 😬
А Байден занят - развозит вакцины и указы строчит с утра до ночи 😀
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29.01.2021 14:13 Відповісти
есть издержки проекта затопления Лаптестана -
лапти ещё лет сто на побережье Слобожанщины будет выбрасывать 😂
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29.01.2021 14:44 Відповісти
а "Владимирский централ" пусть включают... YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 4694
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29.01.2021 13:38 Відповісти
или "катюшу"
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29.01.2021 14:25 Відповісти
Вставай, кто рабом стать не желает!
Из своей плоти Великую стену поставим!
Для судьбы нации грозный час наступил,
И из груди рвётся клич наш последний:
Вставай! Вставай! Вставай! YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 9154
Нас миллионы, но сердцем мы едины,
Под огнём канонады смело мы в бой пойдем,
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
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29.01.2021 14:50 Відповісти
Смешно.)) Русафобие отэта вот...
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29.01.2021 13:38 Відповісти
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 1131
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29.01.2021 14:27 Відповісти
З приходом до влади в Америці Байдена почалася епоха приниження россії і руського міра зокрема. Бидло має знати своє місце.
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29.01.2021 13:38 Відповісти
Вони самі напросились - придумали термін русофобія...але ідеї матеріалізуються, як казав Платон, тому - отримайте те, про що мріяли.
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29.01.2021 13:41 Відповісти
люблю свежий запах руссофобии по утрам!..
YouTube заблокировал гимн России из-за нарушения авторских прав - Цензор.НЕТ 8974
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29.01.2021 13:38 Відповісти
Ще назву "росія" треба забанити, як порушення прав автора, а місто москва зрівняти з землею, бо Довгорукий займався самостроєм без дозволу БТІ.)))
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29.01.2021 13:39 Відповісти
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 8139
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29.01.2021 13:43 Відповісти
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 1250
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29.01.2021 16:44 Відповісти
Так его ж мигАлковы(семья уродов, один "бесогон" потребовал себе кортеж с мигалками, вот и приклеилось) сцап-царапали...
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29.01.2021 13:44 Відповісти
во ,дожилась кацапня YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 3946.уже ворованым гимном в харю тыкают
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29.01.2021 13:44 Відповісти
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 2846
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29.01.2021 13:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tyXrGUDR6UQ YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 2520
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29.01.2021 13:54 Відповісти
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 3944Египет не скрепный просто.
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29.01.2021 17:16 Відповісти
Вот он,змей,в окне маячит,
За спиною штепсель прячет,
Подал знак ком - то - значит,
Фельдщер вырвет провода.
Что ж,осталось уколоться
И упасть на дно колодца,
И пропасть на дне колодца,
Как в Бермудах,навсегда.©
🤣
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29.01.2021 13:51 Відповісти
Вместо гимна россии спел гимн Украины YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 8898 https://www.youtube.com/watch?v=1MJkGYcNE0I
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29.01.2021 13:58 Відповісти
Мокшанское звуковое дерьмо, которое они называют своим гимном, очень агрессивно действует на перистальтику кацапских кишечников. При звуках этого, так называемого, "гивна", у кацапов начинается диарея, а следственно жуткое зловоние по всему земному шару....Пусть крутят свой отстой у себя на болотах - цивилизованное человечество желает дышать свежим воздухом..
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29.01.2021 13:59 Відповісти
Предлагаю ещё запретить и кацапские рожи в интернете. Зачем засорять сеть всяким лайном?
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29.01.2021 14:01 Відповісти
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 9781
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29.01.2021 14:04 Відповісти
вот это настоящая руSSофобия
зы Ютуб красавцы.
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29.01.2021 14:08 Відповісти
Цікаво, а хто володіє авторським правом на гімн срср ?? Алєксандров? спадкоємці?
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29.01.2021 14:13 Відповісти
Та вже порішали все.... Захід тупо сцить кацапів..
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29.01.2021 14:31 Відповісти
"В Роскомнадзоре посоветовали российским владельцам Youtube-каналов переходить на российские видеохостинги."

В этом то и есть вся "соль". Боятся, что холопы совсем их пропагандонов смотреть перестанут. Вот и придумывают методы, как-бы впаривать всем "правильные" новости.
PS/ проверил. видео с гимнами Рашки на ютубе, что блох у собаки. Речь идет о каком-то видео с "новогодним" гимном, который они сами защитили правами, а теперь ссылаются на "плохих американцев"
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29.01.2021 14:38 Відповісти
Ясное дело, гимн то у совка сперли
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29.01.2021 15:14 Відповісти
Гімн(о) расєї - це і є відвертий плагіат. Мелодія гімнА - це маловідома пісня офіцерів імператорської армії під назвою "Странник".
"Когда я скитался по странам далеким..."

Совковий капельмейстер Александров нахабно вкрав мелодію і ретельно приховував факт плагіату.
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29.01.2021 15:18 Відповісти
Мда. Это даже не нож в спину, а увесистая бутылка в жопу, причем официально
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29.01.2021 16:25 Відповісти
YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав - Цензор.НЕТ 8494
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29.01.2021 16:43 Відповісти
Там и 403 тоже на каждом шагу!
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29.01.2021 17:17 Відповісти
автор вірша сергій михалков. його синуля-бесогон головний по авторських правах в рейху і одночасно особа, наближена до імператора. То він завляє про авторській права.?
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29.01.2021 18:03 Відповісти
 
 