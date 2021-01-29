YouTube заблокував гімн Росії через порушення авторських прав

Американський відеохостинг YouTube заблокував відео, що містять гімн Росії - через порушення авторських прав.

Про це йдеться на сайті Роскомнагляду, передає Цензор.НЕТ.

"На адресу компанії Google LLC направлено вимогу зняти обмеження на публікацію матеріалів, що містять гімн Росії, накладені для розміщення відеофайлів YouTube під приводом порушення авторських прав.

Блокування платформою YouTube гімну Росії - це неприкрите і неприпустиме хамство щодо всіх громадян нашої країни".

У повідомленні не вказується, про які саме відео ідеться.

Зазначається, що гімн, як і інші державні символи, не є об'єктом авторських прав.

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У Роскомнагляді порадили російським власників Youtube-каналів переходити на російські відеохостинги.