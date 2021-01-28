YouTube заблокував канал Дубінського. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На цей момент на сторінці з'являється повідомлення: "Акаунт заблоковано за порушення правил спільноти YouTube".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нещодавно оприлюднене відео Дубінського, в якому той закликав до зустрічі "тет-а-тет" із Зеленським, тепер недоступно, "тому що пов'язаний з ним акаунт YouTube був видалений".
"Раніше нардеп змінив URL свого YouTube-каналу з youtube.com/c/DubinskyPro на youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg. Швидше за все, політик готувався до того, щоб юридично доводити, що тепер це не його канал, а просто канал, на якому виходять відео з ним. Але канал все одно заблокували", - пише видання "ДС".
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
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А Зеленський ніяк не може вигнати цього паскудника з фракції. Дрібний нікчема і фанфарон.
Да , каламой подонок конченный , хитросделанный ,перестраховался вдоль и поперёк и имеет такие улики на Зекретина , что рыпотбся ему бесполезно
з фракціїгеть розбійник - You tube видалив канал... У падлюки земля палає під ногами.
Что тут можно сказать? СЛАВА АМЕРИКЕ!!!
скоро от него и маман откажется )))) чтоб сберечь майно и авто))))
Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.
Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
Ждите этого козла на румынской границе...!
наивный
Рекомендую уйти в партизаны!
Медведчук и Путин -КАПУТ!
А когда Деркача арестуют?? явного ФСБ агента, работающего на Рашку.
малоросс Зеленский, и его черт ватан Баканов тупо делают вид... игнорят и что все рассосется , а не х.... Байден тебе еще напомнит.