УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11845 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
29 840 190
YouTube (86) блокування (331) Дубінський Олександр (415)

YouTube заблокував канал Дубінського. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

YouTube заблокував канал Дубінського. ФОТО

На цей момент на сторінці з'являється повідомлення: "Акаунт заблоковано за порушення правил спільноти YouTube".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

YouTube заблокував канал Дубінського 01

Нещодавно оприлюднене відео Дубінського, в якому той закликав до зустрічі "тет-а-тет" із Зеленським, тепер недоступно, "тому що пов'язаний з ним акаунт YouTube був видалений".

YouTube заблокував канал Дубінського 02

Також читайте: Нардеп "Батьківщини" Соболєв про скандал із Дубінським: Треба нести відповідальність за свої кадрові прорахунки. Ми Савченко відразу виключили

"Раніше нардеп змінив URL свого YouTube-каналу з youtube.com/c/DubinskyPro на youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg. Швидше за все, політик готувався до того, щоб юридично доводити, що тепер це не його канал, а просто канал, на якому виходять відео з ним. Але канал все одно заблокували", - пише видання "ДС".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+124
дубинский не может зайти в Ютуб YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 6590

YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 4315
показати весь коментар
28.01.2021 12:48
+97
Пусть на вокзале лайки собирает
показати весь коментар
28.01.2021 12:42
+87
YouTube заблокировал канал Дубинского - Цензор.НЕТ 8575
показати весь коментар
28.01.2021 12:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
redtube в помощь собачьему рту
показати весь коментар
28.01.2021 13:39 Відповісти
таки доведут собачий рот до самоубийства !эти банки ютубы госдепы ! как говорил класик незаметно подтянули писю к собачему ротику
показати весь коментар
28.01.2021 13:40 Відповісти
обiсрана бородата дупа))
показати весь коментар
28.01.2021 13:41 Відповісти
Браво! Ручная шлюшка Коломойского, бородатая кончита дубина сейчас почувствует всю глубину санкций из США YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 4682
показати весь коментар
28.01.2021 13:44 Відповісти
Еще бы шария забанили.
показати весь коментар
28.01.2021 13:44 Відповісти
еще и Портянкина Рашида Бейбутовича - он тоже всех материт - даже судей, прокуроров, Журналистов (адекватных).
показати весь коментар
28.01.2021 16:31 Відповісти
хахаха тупой собачий рот
показати весь коментар
28.01.2021 13:44 Відповісти
І де тепер буде гавкати ця собача паща? на каналах патрона?
показати весь коментар
28.01.2021 13:45 Відповісти
Шария пусть забанят еще! И каналы Соловьева и 60 минут и Россия 1 и 24 и первый канал и т.д. Всех мразей надо банить! Они ведут психологическую войну! Жалко, что власть Украины бестолковая! Уже бы давно могли договориться о бане всех этих пропагандонов!
показати весь коментар
28.01.2021 13:46 Відповісти
На кожного мудреця досить простоти.
показати весь коментар
28.01.2021 18:41 Відповісти
Надо еще у него и все непосильным трудом добытые бабки забрать и маму через налоговую пропустить.
показати весь коментар
28.01.2021 13:49 Відповісти
Отак! Вжик, - і радікальне обрєзаніє.
А Зеленський ніяк не може вигнати цього паскудника з фракції. Дрібний нікчема і фанфарон.
показати весь коментар
28.01.2021 13:51 Відповісти
скорее не хочет
показати весь коментар
28.01.2021 16:52 Відповісти
Как он выгонит того , кто из никчемного порношута🤢🤡🎪 сделал *********** для73% простофиль и предателей ?
Да , каламой подонок конченный , хитросделанный ,перестраховался вдоль и поперёк и имеет такие улики на Зекретина , что рыпотбся ему бесполезно
показати весь коментар
28.01.2021 18:29 Відповісти
Які "улики" можуть потривожити пісюніста на роялі? Що вони останню сорочку знімають з Неньки, ні для кого не секрет.
показати весь коментар
28.01.2021 18:45 Відповісти
Осталось заблокировать канал ЗЕКОманды и Зе
показати весь коментар
28.01.2021 13:51 Відповісти
Добре але пізно. А от коли вже "заблокують" самого песика каломойського?
показати весь коментар
28.01.2021 13:53 Відповісти
Мололцы!Давно пора!
показати весь коментар
28.01.2021 13:53 Відповісти
воно гадало, що дуже круте, та замість клоуна натрапило на серьозних дядьків..
показати весь коментар
28.01.2021 13:54 Відповісти
Ефект доміно: перестав працювати особистий сайт - банки пропонують закрити рахунки - преЗЕдент пинком вийди з фракції геть розбійник - You tube видалив канал... У падлюки земля палає під ногами.

YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 4804
показати весь коментар
28.01.2021 13:56 Відповісти
Ну наконец-то. Пока США не возьмёт дело в свои руки (борьбу с рашистами в Украине и нашим ворьём), діла не буде. Я бы ещё наложил подобные санкции на все прорашистские кАналы, которые будут ретранслировать сопли этого сепарка, и не только его. Америке плевать на европейских "толерастов", которые рассказывают про "свободу слова" во время гибридной войны и рашапропаганды.
Что тут можно сказать? СЛАВА АМЕРИКЕ!!! YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 2624
показати весь коментар
28.01.2021 14:03 Відповісти
Абыр абыр абыр валг - ответил Дубинский
показати весь коментар
28.01.2021 14:07 Відповісти
І в кого тепер повернеться язик сказати, що всі новини в України погані?
показати весь коментар
28.01.2021 14:11 Відповісти
Штаты сношают собачий рот, чем то очень твердым... скоро вонючий рот каломойского без зубов будет..
показати весь коментар
28.01.2021 14:12 Відповісти
YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 7138
показати весь коментар
28.01.2021 14:12 Відповісти
Ох, біда-біда огорчьеніє ! YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 6742
показати весь коментар
28.01.2021 17:30 Відповісти
Мама любит санкции 😂😂😂😂
показати весь коментар
28.01.2021 14:12 Відповісти
щиро дякую всім причетним!))) гідний болт на собачий рот) хоча справжня радість буде від споглядання його похитування на міцній дубовій гілляці з великою мокрою плямою в районі немитої матні))
показати весь коментар
28.01.2021 14:17 Відповісти
Дали отмашку из Вашингтона.
показати весь коментар
28.01.2021 14:22 Відповісти
Це тільки початок. І їхні комарині укуси для американського президента не поможуть.
показати весь коментар
28.01.2021 18:53 Відповісти
YouTube заблокировал анал Дубинского. ФОТОYouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 6147YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 5398YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 9500
показати весь коментар
28.01.2021 14:23 Відповісти
токсичному псине...даже гавкать не дают )))
скоро от него и маман откажется )))) чтоб сберечь майно и авто))))
показати весь коментар
28.01.2021 14:26 Відповісти
Заблокували тупий собачий акаунт
показати весь коментар
28.01.2021 14:26 Відповісти
Ржу -не можу. Трахнули тупий собачий рот пуделя Каломойського
показати весь коментар
28.01.2021 14:30 Відповісти
Как вот жить то после такого?! YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 8493
показати весь коментар
28.01.2021 14:31 Відповісти
Буквально в марте в нашу страну возвращается РОССИЙСКИЙ СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛИТТЕХНОЛОГ ИГОРЬ ШУВАЛОВ
Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.
Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
показати весь коментар
28.01.2021 14:33 Відповісти
попросили рыги или зели у гугла за деньги)
показати весь коментар
28.01.2021 14:34 Відповісти
Для Дубинеску один выход. Одеть футболку с "Искандерами" и волать про биндеравцев и Омерику в гостях у Скабаевой.
показати весь коментар
28.01.2021 14:37 Відповісти
Пусть пожалуется в государственную думу.
показати весь коментар
28.01.2021 14:44 Відповісти
!СКОРО!
Ждите этого козла на румынской границе...!
показати весь коментар
28.01.2021 15:19 Відповісти
Ага, румунам те чудо потрібне, як дюрка в мосту.
показати весь коментар
28.01.2021 16:03 Відповісти
пашпорт у його в кишені румунський ... запасся .
показати весь коментар
28.01.2021 23:27 Відповісти
Свого часу румуни роздавали паспорти чи не всім, хто того хотів.
показати весь коментар
29.01.2021 20:39 Відповісти
Заблокували тупий собачий канал )))0))0)))
показати весь коментар
28.01.2021 15:44 Відповісти
Скоро "любителя собачих ротів" можна буде побачити лише у своєрідній Червоній Книзі - на "Г+Г" YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 1422.
показати весь коментар
28.01.2021 15:58 Відповісти
Теперь станет тик-токером.
показати весь коментар
28.01.2021 15:58 Відповісти
І там забанять - старуватий троха... YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 849
показати весь коментар
28.01.2021 15:59 Відповісти
Артемон ти,Артемон...
YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 4535
показати весь коментар
28.01.2021 15:58 Відповісти
Навіщо тваринку ображати? YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 2804
показати весь коментар
28.01.2021 16:00 Відповісти
давно пора було закрити цей матюкальник
показати весь коментар
28.01.2021 16:02 Відповісти
Собачий рот Коломойского, твои проблемы только начинаются. Госдеп не твоя мама, скорость не любит.
показати весь коментар
28.01.2021 16:03 Відповісти
Хоч російського мата поменшає...
показати весь коментар
28.01.2021 16:04 Відповісти
Саш прикро? Так?... а Х#йлу дупу лизати тобі в кайф ... Женіть це опудало як найдалі!
показати весь коментар
28.01.2021 16:20 Відповісти
неужели он думал, что можно срать на америкосов и юзать их ресурсы?
наивный
показати весь коментар
28.01.2021 16:28 Відповісти
Дубинский!
Рекомендую уйти в партизаны!
Медведчук и Путин -КАПУТ!
показати весь коментар
28.01.2021 16:47 Відповісти
слава богу, закрыли иобанный собачий рот
показати весь коментар
28.01.2021 16:47 Відповісти
Саша любит ютуб или нет?
показати весь коментар
28.01.2021 16:48 Відповісти
Пивокрад птушний поліз у вищу політику ...
показати весь коментар
28.01.2021 16:52 Відповісти
Ну и отлично. Дубинского на НАРЫ, коррумпированого пуделя Бени.
А когда Деркача арестуют?? явного ФСБ агента, работающего на Рашку.

малоросс Зеленский, и его черт ватан Баканов тупо делают вид... игнорят и что все рассосется , а не х.... Байден тебе еще напомнит.
показати весь коментар
28.01.2021 16:53 Відповісти
за зе собачий рот прийшла розплата іуді
показати весь коментар
28.01.2021 16:58 Відповісти
Да это же просто праздник какой-то. Ещё Фейсбук и Твиттер на очереди ))
показати весь коментар
28.01.2021 17:06 Відповісти
))) ниче, на расии ж вроде есть какой-то "аналог" Ютуба) Пусть туда идет
показати весь коментар
28.01.2021 17:09 Відповісти
Прекрасно! Молодцы!!! God bless America 🙏
показати весь коментар
28.01.2021 17:24 Відповісти
Говорящая БЕНИНА ЖОПА - теперь ПЕРДЕТЬ будешь только в ВОКЗАЛЬНОМ СОРТИРЕ.
показати весь коментар
28.01.2021 17:45 Відповісти
Еще и жена из дома выгонит... YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 4193
показати весь коментар
28.01.2021 17:53 Відповісти
тупой собачий рот- вконтакт и одноглазники. там как раз целевая аудитория
показати весь коментар
28.01.2021 18:09 Відповісти
А мені здається що рот у нього нормальний, а от вуха собачі.
показати весь коментар
28.01.2021 18:14 Відповісти
в одноклассниках ему самое место
показати весь коментар
28.01.2021 18:21 Відповісти
Це антисемітизм!!! (чи то махєровий, чи то махровий, підкажіть)
показати весь коментар
28.01.2021 18:33 Відповісти
Так сказать, закрыли Саше СОБАЧИЙ РОТ
показати весь коментар
28.01.2021 18:48 Відповісти
Гнать румына из Украины...
показати весь коментар
28.01.2021 18:52 Відповісти
YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 1780
показати весь коментар
28.01.2021 19:05 Відповісти
С ютубом не получилось пи@деть YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 4891
показати весь коментар
28.01.2021 19:12 Відповісти
там смотреть не чего было, бред румынского Дауна, полностью подконтрольного бене!!!!
показати весь коментар
28.01.2021 19:13 Відповісти
Facebook also should be prohibited for this deer, та закрите всі соцмережі цьому...
показати весь коментар
28.01.2021 19:21 Відповісти
Порвали, порвали жеппу.
показати весь коментар
28.01.2021 19:41 Відповісти
Коли ютуб зробив те, чого не може зробити нєлох буковельний
показати весь коментар
28.01.2021 20:17 Відповісти
відмінно! шМарій і соловйоБ - наступні.
показати весь коментар
28.01.2021 20:26 Відповісти
всю русню пора исключить из цивилизованного мира и всяческих благ человечества. У них есть путин пускай облизывают его ватные лапти.
показати весь коментар
28.01.2021 20:29 Відповісти
Главное чтоб в ТикТоке не заблокировали. Там фриков любят.
показати весь коментар
28.01.2021 20:56 Відповісти
В тупой собачий рот дубинского америка положила аккуратно хер негра а этот румын и не понимает в чём дело. Да не в чём Саша соси и помалкивай.
показати весь коментар
28.01.2021 22:39 Відповісти
Тупий собачий рот Дубінський про "плівки Порошенка з Байденом": Це доказ держзради Петра Порошенка. Пльонкі НАШ 19.05.20 https://www.youtube.com/watch?v=97mEeNwKLuc
показати весь коментар
29.01.2021 00:29 Відповісти
Нехай Дубінський сходить у "Вовчий" суд, може той і примусить YouTube розблокувати його канал. У нас все можливо.
показати весь коментар
29.01.2021 05:15 Відповісти
Ну народ придёт с апущеного балабола😀
показати весь коментар
29.01.2021 06:53 Відповісти
,🤦🙄😂😂😂😂😂😂
показати весь коментар
29.01.2021 07:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 