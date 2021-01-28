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YouTube (94) блокирование (345) Дубинский Александр (413)

YouTube заблокировал канал Дубинского. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На данный момент на странице появляется сообщение: "Аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

YouTube заблокировал канал Дубинского 01

Недавно обнародованное видео Дубинского, в котором тот призывал к встрече "тет-а-тет" c Зеленским, теперь недоступно, "потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".

YouTube заблокировал канал Дубинского 02

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"Ранее нардеп сменил URL своего YouTube-канала с youtube.com/c/DubinskyPro на youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg. Скорее всего, политик готовился к тому, чтобы юридически доказывать, что теперь это не его канал, а просто канал, на котором выходят видео с ним. Но канал все равно заблокировали", - пишет издание "ДС".

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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Топ комментарии
+124
дубинский не может зайти в Ютуб YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 6590

YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 4315
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28.01.2021 12:48
+97
Пусть на вокзале лайки собирает
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28.01.2021 12:42
+87
YouTube заблокировал канал Дубинского - Цензор.НЕТ 8575
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28.01.2021 12:44
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Страница 2 из 2
redtube в помощь собачьему рту
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28.01.2021 13:39 Ответить
таки доведут собачий рот до самоубийства !эти банки ютубы госдепы ! как говорил класик незаметно подтянули писю к собачему ротику
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28.01.2021 13:40 Ответить
обiсрана бородата дупа))
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28.01.2021 13:41 Ответить
Браво! Ручная шлюшка Коломойского, бородатая кончита дубина сейчас почувствует всю глубину санкций из США YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 4682
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28.01.2021 13:44 Ответить
Еще бы шария забанили.
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28.01.2021 13:44 Ответить
еще и Портянкина Рашида Бейбутовича - он тоже всех материт - даже судей, прокуроров, Журналистов (адекватных).
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28.01.2021 16:31 Ответить
хахаха тупой собачий рот
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28.01.2021 13:44 Ответить
І де тепер буде гавкати ця собача паща? на каналах патрона?
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28.01.2021 13:45 Ответить
Шария пусть забанят еще! И каналы Соловьева и 60 минут и Россия 1 и 24 и первый канал и т.д. Всех мразей надо банить! Они ведут психологическую войну! Жалко, что власть Украины бестолковая! Уже бы давно могли договориться о бане всех этих пропагандонов!
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28.01.2021 13:46 Ответить
На кожного мудреця досить простоти.
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28.01.2021 18:41 Ответить
Надо еще у него и все непосильным трудом добытые бабки забрать и маму через налоговую пропустить.
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28.01.2021 13:49 Ответить
Отак! Вжик, - і радікальне обрєзаніє.
А Зеленський ніяк не може вигнати цього паскудника з фракції. Дрібний нікчема і фанфарон.
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28.01.2021 13:51 Ответить
скорее не хочет
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28.01.2021 16:52 Ответить
Как он выгонит того , кто из никчемного порношута🤢🤡🎪 сделал *********** для73% простофиль и предателей ?
Да , каламой подонок конченный , хитросделанный ,перестраховался вдоль и поперёк и имеет такие улики на Зекретина , что рыпотбся ему бесполезно
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28.01.2021 18:29 Ответить
Які "улики" можуть потривожити пісюніста на роялі? Що вони останню сорочку знімають з Неньки, ні для кого не секрет.
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28.01.2021 18:45 Ответить
Осталось заблокировать канал ЗЕКОманды и Зе
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28.01.2021 13:51 Ответить
Добре але пізно. А от коли вже "заблокують" самого песика каломойського?
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28.01.2021 13:53 Ответить
Мололцы!Давно пора!
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28.01.2021 13:53 Ответить
воно гадало, що дуже круте, та замість клоуна натрапило на серьозних дядьків..
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28.01.2021 13:54 Ответить
Ефект доміно: перестав працювати особистий сайт - банки пропонують закрити рахунки - преЗЕдент пинком вийди з фракції геть розбійник - You tube видалив канал... У падлюки земля палає під ногами.

YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 4804
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28.01.2021 13:56 Ответить
Ну наконец-то. Пока США не возьмёт дело в свои руки (борьбу с рашистами в Украине и нашим ворьём), діла не буде. Я бы ещё наложил подобные санкции на все прорашистские кАналы, которые будут ретранслировать сопли этого сепарка, и не только его. Америке плевать на европейских "толерастов", которые рассказывают про "свободу слова" во время гибридной войны и рашапропаганды.
Что тут можно сказать? СЛАВА АМЕРИКЕ!!! YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 2624
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28.01.2021 14:03 Ответить
Абыр абыр абыр валг - ответил Дубинский
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28.01.2021 14:07 Ответить
І в кого тепер повернеться язик сказати, що всі новини в України погані?
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28.01.2021 14:11 Ответить
Штаты сношают собачий рот, чем то очень твердым... скоро вонючий рот каломойского без зубов будет..
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28.01.2021 14:12 Ответить
YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 7138
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28.01.2021 14:12 Ответить
Ох, біда-біда огорчьеніє ! YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 6742
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28.01.2021 17:30 Ответить
Мама любит санкции 😂😂😂😂
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28.01.2021 14:12 Ответить
щиро дякую всім причетним!))) гідний болт на собачий рот) хоча справжня радість буде від споглядання його похитування на міцній дубовій гілляці з великою мокрою плямою в районі немитої матні))
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28.01.2021 14:17 Ответить
Дали отмашку из Вашингтона.
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28.01.2021 14:22 Ответить
Це тільки початок. І їхні комарині укуси для американського президента не поможуть.
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28.01.2021 18:53 Ответить
YouTube заблокировал анал Дубинского. ФОТОYouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 6147YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 5398YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 9500
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28.01.2021 14:23 Ответить
токсичному псине...даже гавкать не дают )))
скоро от него и маман откажется )))) чтоб сберечь майно и авто))))
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28.01.2021 14:26 Ответить
Заблокували тупий собачий акаунт
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28.01.2021 14:26 Ответить
Ржу -не можу. Трахнули тупий собачий рот пуделя Каломойського
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28.01.2021 14:30 Ответить
Как вот жить то после такого?! YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 8493
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28.01.2021 14:31 Ответить
Буквально в марте в нашу страну возвращается РОССИЙСКИЙ СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛИТТЕХНОЛОГ ИГОРЬ ШУВАЛОВ
Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.
Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
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28.01.2021 14:33 Ответить
попросили рыги или зели у гугла за деньги)
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28.01.2021 14:34 Ответить
Для Дубинеску один выход. Одеть футболку с "Искандерами" и волать про биндеравцев и Омерику в гостях у Скабаевой.
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28.01.2021 14:37 Ответить
Пусть пожалуется в государственную думу.
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28.01.2021 14:44 Ответить
!СКОРО!
Ждите этого козла на румынской границе...!
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28.01.2021 15:19 Ответить
Ага, румунам те чудо потрібне, як дюрка в мосту.
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28.01.2021 16:03 Ответить
пашпорт у його в кишені румунський ... запасся .
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28.01.2021 23:27 Ответить
Свого часу румуни роздавали паспорти чи не всім, хто того хотів.
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29.01.2021 20:39 Ответить
Заблокували тупий собачий канал )))0))0)))
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28.01.2021 15:44 Ответить
Скоро "любителя собачих ротів" можна буде побачити лише у своєрідній Червоній Книзі - на "Г+Г" YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 1422.
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28.01.2021 15:58 Ответить
Теперь станет тик-токером.
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28.01.2021 15:58 Ответить
І там забанять - старуватий троха... YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 849
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28.01.2021 15:59 Ответить
Артемон ти,Артемон...
YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 4535
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28.01.2021 15:58 Ответить
Навіщо тваринку ображати? YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 2804
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28.01.2021 16:00 Ответить
давно пора було закрити цей матюкальник
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28.01.2021 16:02 Ответить
Собачий рот Коломойского, твои проблемы только начинаются. Госдеп не твоя мама, скорость не любит.
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28.01.2021 16:03 Ответить
Хоч російського мата поменшає...
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28.01.2021 16:04 Ответить
Саш прикро? Так?... а Х#йлу дупу лизати тобі в кайф ... Женіть це опудало як найдалі!
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28.01.2021 16:20 Ответить
неужели он думал, что можно срать на америкосов и юзать их ресурсы?
наивный
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28.01.2021 16:28 Ответить
Дубинский!
Рекомендую уйти в партизаны!
Медведчук и Путин -КАПУТ!
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28.01.2021 16:47 Ответить
слава богу, закрыли иобанный собачий рот
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28.01.2021 16:47 Ответить
Саша любит ютуб или нет?
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28.01.2021 16:48 Ответить
Пивокрад птушний поліз у вищу політику ...
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28.01.2021 16:52 Ответить
Ну и отлично. Дубинского на НАРЫ, коррумпированого пуделя Бени.
А когда Деркача арестуют?? явного ФСБ агента, работающего на Рашку.

малоросс Зеленский, и его черт ватан Баканов тупо делают вид... игнорят и что все рассосется , а не х.... Байден тебе еще напомнит.
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28.01.2021 16:53 Ответить
за зе собачий рот прийшла розплата іуді
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28.01.2021 16:58 Ответить
Да это же просто праздник какой-то. Ещё Фейсбук и Твиттер на очереди ))
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28.01.2021 17:06 Ответить
))) ниче, на расии ж вроде есть какой-то "аналог" Ютуба) Пусть туда идет
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28.01.2021 17:09 Ответить
Прекрасно! Молодцы!!! God bless America 🙏
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28.01.2021 17:24 Ответить
Говорящая БЕНИНА ЖОПА - теперь ПЕРДЕТЬ будешь только в ВОКЗАЛЬНОМ СОРТИРЕ.
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28.01.2021 17:45 Ответить
Еще и жена из дома выгонит... YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 4193
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28.01.2021 17:53 Ответить
тупой собачий рот- вконтакт и одноглазники. там как раз целевая аудитория
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28.01.2021 18:09 Ответить
А мені здається що рот у нього нормальний, а от вуха собачі.
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28.01.2021 18:14 Ответить
в одноклассниках ему самое место
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28.01.2021 18:21 Ответить
Це антисемітизм!!! (чи то махєровий, чи то махровий, підкажіть)
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28.01.2021 18:33 Ответить
Так сказать, закрыли Саше СОБАЧИЙ РОТ
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28.01.2021 18:48 Ответить
Гнать румына из Украины...
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28.01.2021 18:52 Ответить
YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 1780
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28.01.2021 19:05 Ответить
С ютубом не получилось пи@деть YouTube заблокував канал Дубінського - Цензор.НЕТ 4891
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28.01.2021 19:12 Ответить
там смотреть не чего было, бред румынского Дауна, полностью подконтрольного бене!!!!
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28.01.2021 19:13 Ответить
Facebook also should be prohibited for this deer, та закрите всі соцмережі цьому...
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28.01.2021 19:21 Ответить
Порвали, порвали жеппу.
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28.01.2021 19:41 Ответить
Коли ютуб зробив те, чого не може зробити нєлох буковельний
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28.01.2021 20:17 Ответить
відмінно! шМарій і соловйоБ - наступні.
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28.01.2021 20:26 Ответить
всю русню пора исключить из цивилизованного мира и всяческих благ человечества. У них есть путин пускай облизывают его ватные лапти.
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28.01.2021 20:29 Ответить
Главное чтоб в ТикТоке не заблокировали. Там фриков любят.
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28.01.2021 20:56 Ответить
В тупой собачий рот дубинского америка положила аккуратно хер негра а этот румын и не понимает в чём дело. Да не в чём Саша соси и помалкивай.
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28.01.2021 22:39 Ответить
Тупий собачий рот Дубінський про "плівки Порошенка з Байденом": Це доказ держзради Петра Порошенка. Пльонкі НАШ 19.05.20 https://www.youtube.com/watch?v=97mEeNwKLuc
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29.01.2021 00:29 Ответить
Нехай Дубінський сходить у "Вовчий" суд, може той і примусить YouTube розблокувати його канал. У нас все можливо.
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29.01.2021 05:15 Ответить
Ну народ придёт с апущеного балабола😀
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29.01.2021 06:53 Ответить
,🤦🙄😂😂😂😂😂😂
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29.01.2021 07:02 Ответить
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