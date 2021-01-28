YouTube заблокировал канал Дубинского. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На данный момент на странице появляется сообщение: "Аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Недавно обнародованное видео Дубинского, в котором тот призывал к встрече "тет-а-тет" c Зеленским, теперь недоступно, "потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".
"Ранее нардеп сменил URL своего YouTube-канала с youtube.com/c/DubinskyPro на youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg. Скорее всего, политик готовился к тому, чтобы юридически доказывать, что теперь это не его канал, а просто канал, на котором выходят видео с ним. Но канал все равно заблокировали", - пишет издание "ДС".
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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А Зеленський ніяк не може вигнати цього паскудника з фракції. Дрібний нікчема і фанфарон.
Да , каламой подонок конченный , хитросделанный ,перестраховался вдоль и поперёк и имеет такие улики на Зекретина , что рыпотбся ему бесполезно
з фракціїгеть розбійник - You tube видалив канал... У падлюки земля палає під ногами.
Что тут можно сказать? СЛАВА АМЕРИКЕ!!!
скоро от него и маман откажется )))) чтоб сберечь майно и авто))))
Шувалов успел запомниться в первую очередь тем, что в 2004 году «делил» украинцев на три сорта, а еще он внедрял «темники» и цензуру на телевидении.
«Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет.
Но вот при Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал.
И вот пропагандист возвращается
Как рассказали источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой.
Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал «зеленым» проверенного «профессионала».
Того, который одного президента уже довел до Ростова
Ждите этого козла на румынской границе...!
наивный
Рекомендую уйти в партизаны!
Медведчук и Путин -КАПУТ!
А когда Деркача арестуют?? явного ФСБ агента, работающего на Рашку.
малоросс Зеленский, и его черт ватан Баканов тупо делают вид... игнорят и что все рассосется , а не х.... Байден тебе еще напомнит.