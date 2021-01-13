УКР
Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак запевняє, що нинішня влада зробить все можливе, щоб покарати осіб, які втручалися у вибори США.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Для ясності - незалежно від приналежності до партії, ця влада зробить все, що в її силах, щоб притягнути відповідальних за втручання у вибори в США", - зазначив він.

Читайте також: "США назвали депутата Зеленського мережею впливу Росії, а Зеленський відмовляється реагувати", - Шабунін

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем - Вашингтон вважає його "російським агентом".

Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.

Автор: 

санкції США Єрмак Андрій Дубінський Олександр
+82
Ермак о санкциях США против Дубинского и еще 6 человек: Сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности
13.01.2021 17:58
+77
13.01.2021 17:54
13.01.2021 17:54
+72
😅😹😂 брешит , как пить дать ! Ермак , расскажи, как твой брательник воскрес ? Пчёлы , против мёда? Да вы все там одна шобла **************
13.01.2021 18:00
Сторінка 2 з 2
Про его "погибшего" брата в США не знает только ленивый.
13.01.2021 20:16
Для ясности - независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США - переклад на рашистську твіт Козира англійською.
У когось ще є що про цю курву сказати?
13.01.2021 20:10
Начни с себя и с своего шефа, список можешь закончить Генпрокуроршей .
13.01.2021 20:13
13.01.2021 20:22
І навіть про Вагнер-гейт цей Єрмак пригадувати не схотів.
13.01.2021 21:13
Они сейчас сидят на шпагате. Варианта два - и оба для них плохие. Либо лишаются голосов бениных холуев , теряют большинство и клепают коалицию с ОПЗЖ, со всеми вытекающими последствиями и выносом с Банковой, либо....... сворачивают бошку Бене, объединяются с ЕС и Голосом, Барыгу в Премьеры и Нелох - голый король-болванчик до конца каденции сидит и не отсвечивает, только кивает головой.
14.01.2021 00:30
Впевнен на всі100% ! Єрмак разом з Зеленським сдали
інформацію про вагнеровських катюг. Нічого незвичайного
просто курви!!!
14.01.2021 16:02
Сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности... Штати "привлечь" ?
13.01.2021 20:32
все як у "Камасутра", від класичної пози - "ми не будемо реагувати", Зе стає на коліна - "притягнемо до відповідальності".
13.01.2021 20:33
Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності - Цензор.НЕТ 8552
13.01.2021 20:33
Свое мнение высказал. Ждем ретрансляции его же,как своего,у писюниста.
Секретутка Ермак с удовольствием передаст первенство макаке с булавой (как и ответственность!).
ЗеЛОХторат за неделю забует,КТО летал президентским бортом,и кто первым отреагировал.
13.01.2021 20:34
Побачив би Пророк, в чиїх руках тепер булава...
14.01.2021 07:08
Ермак читал свою должностную инструкцию? У него есть полномочия кого то наказывать?
13.01.2021 20:48
Причём за ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ В США...
Ещё раз:
1. Ермак.
2. Накааааааааажет...
3. ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ В США.
Занавес.
13.01.2021 21:59
Да ладно вы - это же для зебилов сказано.
13.01.2021 20:57
Хто такий Єрмак?Завхоз **** прпіздєнта.Так нахабно себе жоден не поводив.Та скоро проти нього санкції введуть.
13.01.2021 21:11
Этот завхоз днями летал на президентском самолете на встреч советников членов нормандской четверки. Думаю ,что специально для Ермака ЗесЗе-моноболшинством попытаизменить конституциюи ввести пост Вице-президента для Ермака.
13.01.2021 23:08
Не надо делать всё возможное.
Надо просто привлечь.
И не выпускать.
13.01.2021 21:15
Що там по справі Вагнерівців та зраду адміністрації президента Єрмак пригадувати не став
13.01.2021 21:16
Ермака садитьв тюрьму надо вместе с братаном, а он что-то будет Дубине делать. Обое рябое. Воры и предатели.
13.01.2021 21:28
Президент должен немедленно обратиться к Генеральному прокурору с требованием открыть криминальные дела против Деркача, Дубинского, Бужанского и Куницкого.
Если торчок молчит, засунув язык в жопу, в такой ситуации - значит Зеленский не Президент, он галимый шут и клон и давно не руководит государством.
кроме того, молчание торчка говорит о этом ,что он поддерживает весь тот кацапский сфальсифицированный бред, который несли Деркач с бородатой кончитой дубиной.
13.01.2021 21:42
По какой статье? Если нарушил закон США и суд осудил пусть экстрадируют
показати весь коментар
13.01.2021 23:54
значит Зеленский не Президент))))))))))) до тебя только дошло? или ты из быдло73 ?
14.01.2021 12:28
Быдло, это тот, от дерганий которого случайно появился ты шнурок.
14.01.2021 13:26
как ты быдло можешь рассуждать кто быдло! спалилась телка))) писать фамилию ишака с большой буквы может только быдло73
14.01.2021 13:53
А шож забыли генпрокуроршу - она ж открывала крим дело на Байдена и без "светлейшего" здесь не обошлось. Косяк,косяк,косяк, это ж скока он уже скурил. Анекдот - зеленский - хочу видеть Порошенко в тюрьме. Порошенко, зеленскому, - А кто тебе сказал, что я хочу приходить к тебе в тюрьму.
13.01.2021 21:53
"Тупой собачий рот" допи*дівся. Він не просто якась там говорящая жопа каломойші, він керівник Київської обласної організації партії "Слуга народу", входить до керівництва партії преЗЕдента. Та й сам найвеличніший постарався вислужитись перед Трампом.
"Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці... Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати".

По суті, Володимир Зеленський зробив крок до того, щоби стати гравцем американської передвиборчої кампанії на боці одного з кандидатів, чинного президента Дональда Трампа
Адже раніше від ГПУ вимагали порушити справу, у якій фігурувало би прізвище Байдена, сина колишнього віцепрезидента США. Тепер президент Зеленський особисто оголошує про розпочате кримінальне провадження, у якому до того ж фігурує вже не син Джо Байдена, а він сам.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb3-n51pnuAhWOw4sKHSwVAbQQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Farticles%2F2020%2F05%2F20%2F7110154%2F&usg=AOvVaw00UyDtI1xQIiDu9Tzq6rtU Атака на Байдена: як Зеленський створює нову кризу у ... 20 трав. 2020 р.
13.01.2021 21:56
Любопытно посмотреть как Янелох будет выкручиваться.Но,боюсь не наслсадимся. Он проигнорирует. Лучшее,что он может сделать - ПОДАТЬ в отставку немедленно. Пусть соврет-" Я устал" .Покаяться,что не может заниматься не своим делом, в котором он абсолютно некомпетентен- было бы по мужски.Но это не про Зе.
13.01.2021 23:16
ДУБінський вже ниє, принижується і виправдовується перед США в соцмережах. І куди ж вся "крутість" ділась?
Звісно свої чесно зароблені корупційні гроші бені коломойського він хотів витрачати в Майамі і Лос Анжелесі,
а не в Мурманську і Петрозаводську 😄😂
13.01.2021 23:14
Закон бумеранга в дії.

Бросая бумеранг поступков, заранее думай, как будешь ловить бумеранг последствий!

Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності - Цензор.НЕТ 9096
14.01.2021 02:32
Ахренеть. Так это оказывается,этот тупой собачий рот все время "отстаивал интересы украинского народа" ⁉️
14.01.2021 03:54

Скоро всі кремлівські кроти будуть на грудях сорочки рвати, клястись на вірність України і Бандеру прославляти.
14.01.2021 12:37
ему остаётся одно, брать жопу в руки, садиться к маме которая любит скорость в машину, и быстро быстро валить в ростов
14.01.2021 08:58
а хіба в них..цих агентів... резидент не Єрмак?
13.01.2021 23:32
один задрот робитиме все щоб притягнути інших задротів? це шанс одного задрота реабілітуватись зливши інших задротів?
13.01.2021 23:52
А як Сралін робив? А Ленін як робив? Вони нищили всіх своїх соратників.
14.01.2021 07:23
Оксано, мені то взагалы поХ... що там сРалін з каГтавим робили, і це квартально-зелене лайно нехай одне одному дупи порозривають, а після цього Байден щоб всій зеленій пошесті розівані дупи посипав сіллю.
14.01.2021 10:54
Що, дійшло - що наступними будуть санкції проти самих єрмака (козиря) і неЛоха? Добре - якщо так.
14.01.2021 00:15
Сделаете все возможное----под личный контроль возьмете??
Валите уже на ростов, гниды зеленые!
14.01.2021 00:33
ах ну аж якщо сам голова ОПУ заявив, що "притягне до відповідальності", то ми можемо спати "спокійно"!
14.01.2021 03:42
Ну уж если мы так стремимся в европу, то надо придерживаться каких-то европейских норм, и в первую очередь исключить дубинского из депутатов. А то будет как всегда -айяяй так низзя и все.
14.01.2021 09:27
Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності - Цензор.НЕТ 1571Долго не мог понять, кого мне эта рожа напоминает... Наконец, вспомнил, недоумка с жабрами из популярного некогда сериала!
14.01.2021 09:53
Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності - Цензор.НЕТ 7573
14.01.2021 09:54
Ключевое словосочетание "все, что в ее силах". Как у импотента "все, что смогу"
14.01.2021 09:54
"Тупому собачому роту" хватило зв'язків з бенею і прочей іудійськой мечпухой, щоб в "турбо-режимі" нашинковать кілька десятків мільйонів баксів ... ібо "мама любіт скорость" ... але мізків "тупому собачому роту" НЕ ВИСТАЧИЛО зрозуміти, що якщо ти відправив нашинковіані мільйони в США, і хотів там оселитися на ПМЖ ... то НЄ ХРЄН влазити між двох конкуруючих американгських партій перед самими Виборами на найвищу посаду Америки, роблячи ПОЛОВИНУ Влади США (як мінімум!) собі ворогами !!!
14.01.2021 10:23
а як все весело, оптимістично і багато-обіцяюче для "тупого собачого рота" починалося ... Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності - Цензор.НЕТ 4533
14.01.2021 10:36
Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності - Цензор.НЕТ 2495
14.01.2021 10:38
«Не потрібно в останній момент героїчно хапатися за неможливе. Досить вчасно зробити те, що потрібно ».© Сер Вінстон Черчілль.
14.01.2021 10:51
я не понимаю почему опзж в полном составе не расстреляют за коллаборциоцизм сотрудничество с врагом ( вот люди из за океана показывают смотрите дураки на деркачей своих что они делают со страной вашей и вами унижают, продажные мрази открыто работают на страну с которой война 7 лет которая хочет вас уничтожить хочет чтоб вы позамерзали умерли хочет отнять вашу землю разрушила Донбасс и многие люди лишись дома и жизни, погибло много украинских граждан и в этойстране в России радуются этому, а у вас прямо под носом эти крысы зарабатывают на крови
14.01.2021 10:54
Єрмак дуже не хоче бути наступним?.... Бо Портнов вже співає, як соловейко.
14.01.2021 11:46
Як опариші закрутилися усі на пательні- Портнов з Новінським кинуті на Одесу після Єрмака з Козаком, кудись занадто спішать...
14.01.2021 13:08
Маразм крепчал, Дубински гнулись. Сначала советник Ермака Подоляк заявляет, что не президентское это дело - комментировать санкции Дубинского. Пусть фракция комментирует, говорит Подоляк.
Проходят считанные часы - и санкции Дубинского комментирует сам Ермак, глава Офиса президента. А дальше - и Офис президента от своего имени. Официально.
Хотя каким боком Офис президента к комментированию Дубинского - вообще неясно.Молчит о Дубинском сам главный агитатор за «слуг народа» на всех выборах - Владимир Зеленский. Молчит партия «Слуга народа», которую Дубинский представляет в Верховной Раде и стоит во главе Киевской областной партийной организации. Молчат все, кто должен говорить.

Ермак говорит. ФАКТЫ "«Маразм крепчал, дубински гнулись»: Мокрик «уничтожил» реверанс Ермака перед США"
14.01.2021 13:13
Де всі Зебіли? Тут ваші так жгут!
14.01.2021 13:56
Як можливо наказати людину (Дубінського), якому пофігу на санкції США. В нього мабуть депозити в світових банках і прозора зарплата від Бені? Людина заробить брудні бабки і при цьому, після зміни влади, все життя буде відпочивати на елітних закордонних курортах. А "хохли" знайдуть іншу "жертву" і будуть тупо "пердіти в воду"
14.01.2021 15:02
президент Єрмак став у позу для боротьби з агентами кремля!
млять, хто вибирав Єрмака президентом?
де попередній веселий президент? в отпуску?
чому начальник секретарш і помічників літає президентським бортом на переговори?
шо це за нах взагалі?
чому собачий рот мами що любить скорость ще не в сізо?
14.01.2021 17:22
він тільки піднявся з пози раком перед Козаком у Берліні - а тут такоє... як говорить народне прислів"я - ЙОГО ПЕТУШАЧА сПРава ПРОКУКУРІКАТИ, А ЧИ БУДЕ СВІТАНОК - ПОХРІН!
14.01.2021 17:39
за Люською скучили?

До «зливу» спецоперації українських спецслужб по затриманню бойовиків ЧВК «Вагнера», який стався влітку 2020 року, може бути причетний екс-президент України Петро Порошенко і його оточення.
Про це розповів в програмі «Все по бєспрєдєлу» з Роксаною Руно на Апостроф TV спікер української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), позаштатний радник Єрмака Олексій Арестович.
14.01.2021 17:51
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/ermak-poobeshchal-kristine-kvin-turnut-dubinskogo-iz-partii-sam-nardep-protiv-21012021-412991 Глава Офісу президента України Андрій Єрмак пообіцяв тимчасовій повіреній у справах США в Україні Крістіні Квін, що нардепа Олександра Дубінського виженуть із партії "Слуга народу"
Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі "Резидент", передає "ДС".
"Наше джерело в ОП розповіло, що вчора відбулася розмова Андрія Єрмака з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вона висловила стурбованість посольства щодо присутності в партії влади людини, яка намагалася впливати на вибори президента Америки. Глава Офісу президента запевнив, що питання по Олександру Дубінському буде вирішене в найближчі дні, він самостійно залишить лави партії", - йдеться в повідомленні.
При цьому сам Дубінський заявив Telegram-каналу PavlovskyNews, що не збирається залишати фракцію і партію.
21.01.2021 17:14
Сторінка 2 з 2
 
 