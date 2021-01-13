Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак запевняє, що нинішня влада зробить все можливе, щоб покарати осіб, які втручалися у вибори США.
Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Для ясності - незалежно від приналежності до партії, ця влада зробить все, що в її силах, щоб притягнути відповідальних за втручання у вибори в США", - зазначив він.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем - Вашингтон вважає його "російським агентом".
Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.
"Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці... Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати".
По суті, Володимир Зеленський зробив крок до того, щоби стати гравцем американської передвиборчої кампанії на боці одного з кандидатів, чинного президента Дональда Трампа
Адже раніше від ГПУ вимагали порушити справу, у якій фігурувало би прізвище Байдена, сина колишнього віцепрезидента США. Тепер президент Зеленський особисто оголошує про розпочате кримінальне провадження, у якому до того ж фігурує вже не син Джо Байдена, а він сам.
Звісно свої чесно зароблені корупційні гроші бені коломойського він хотів витрачати в Майамі і Лос Анжелесі,
а не в Мурманську і Петрозаводську 😄😂
Бросая бумеранг поступков, заранее думай, как будешь ловить бумеранг последствий!
Скоро всі кремлівські кроти будуть на грудях сорочки рвати, клястись на вірність України і Бандеру прославляти.
Валите уже на ростов, гниды зеленые!
Проходят считанные часы - и санкции Дубинского комментирует сам Ермак, глава Офиса президента. А дальше - и Офис президента от своего имени. Официально.
Хотя каким боком Офис президента к комментированию Дубинского - вообще неясно.Молчит о Дубинском сам главный агитатор за «слуг народа» на всех выборах - Владимир Зеленский. Молчит партия «Слуга народа», которую Дубинский представляет в Верховной Раде и стоит во главе Киевской областной партийной организации. Молчат все, кто должен говорить.
Ермак говорит. ФАКТЫ "«Маразм крепчал, дубински гнулись»: Мокрик «уничтожил» реверанс Ермака перед США"
млять, хто вибирав Єрмака президентом?
де попередній веселий президент? в отпуску?
чому начальник секретарш і помічників літає президентським бортом на переговори?
шо це за нах взагалі?
чому собачий рот мами що любить скорость ще не в сізо?
До «зливу» спецоперації українських спецслужб по затриманню бойовиків ЧВК «Вагнера», який стався влітку 2020 року, може бути причетний екс-президент України Петро Порошенко і його оточення.
Про це розповів в програмі «Все по бєспрєдєлу» з Роксаною Руно на Апостроф TV спікер української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), позаштатний радник Єрмака Олексій Арестович.
Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі "Резидент", передає "ДС".
"Наше джерело в ОП розповіло, що вчора відбулася розмова Андрія Єрмака з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вона висловила стурбованість посольства щодо присутності в партії влади людини, яка намагалася впливати на вибори президента Америки. Глава Офісу президента запевнив, що питання по Олександру Дубінському буде вирішене в найближчі дні, він самостійно залишить лави партії", - йдеться в повідомленні.
При цьому сам Дубінський заявив Telegram-каналу PavlovskyNews, що не збирається залишати фракцію і партію.