Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак запевняє, що нинішня влада зробить все можливе, щоб покарати осіб, які втручалися у вибори США.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Для ясності - незалежно від приналежності до партії, ця влада зробить все, що в її силах, щоб притягнути відповідальних за втручання у вибори в США", - зазначив він.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем - Вашингтон вважає його "російським агентом".

Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.