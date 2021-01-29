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Украинские заробитчане в Европе остаются один на один с COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украинские заробитчане в Европе остаются один на один с COVID-19

Украинцы, которые уехали на заработки за границу и заболели COVID-19, часто не получают квалифицированной медицинской помощи. Мигрантов в странах Евросоюза отказываются принимать врачи, а без рецептов они даже не могут приобрести лекарства в аптеках.

Об этом наши соотечественники рассказали в сюжете телеканала "Украина", пишет Обозреватель.

Студентка Екатерина Шимкович заболела COVID-19, когда находилась в Германии. В разговоре с корреспондентами она рассказала: единственное, что интересовало местные власти – не нарушает ли она режим самоизоляции.

"Пугало то, что у меня были очень странные симптомы "короны". Пошла аллергия, и я иногда могла потерять сознание. И я им это рассказываю, они, ну вы сидите дома тогда", – рассказала Шимкович.

Украинская студентка вспоминает: в визите врача на дом ей отказали. Госпитализация же предусмотрена только для тех больных, у которых есть проблемы с дыханием.

"Пойти в больницу я тоже не могла, потому что меня бы никто не принял. Я думаю, могли бы даже штраф дать, что я с короной вышла", – говорит Шимкович.

Девушка оказалась в безвыходной ситуации, когда ей отказали во врачебной помощи – и даже не выписали рецепт, без которого получить необходимые лекарства в аптеке в Германии невозможно. Тем более, Шимкович не могла претендовать на выплату страховки.

"Мне нужно было это все за свои средства покупать, и от кашля, и от температуры", – рассказала Екатерина.

В конце концов студентке пришлось рассказать о трудностях, с которыми она столкнулась, родителям, оставшимся в Черновцах. И только благодаря этому Екатерина смогла наконец получить лекарства: их девушке переслали из Украины.

"Была паника, потому что у нас, в Черновцах, очень много случаев, очень много знакомых, которые переболели уже. И мы уже просто знали, как реагировать. И поэтому обратились к знакомым врачам. Как-то получили какую-то консультацию. Из Черновцов переправили на Германию очень много лекарств: антибиотиков, от кашля, от... ну от всего, что могли", – рассказала мама Екатерины Алла Шимкович.

Подобные ситуации случаются с украинцами практически во всех странах Европы. Поэтому в Украине появился новый вид бизнеса – частные "скорые" – направленного на помощь тем, кто остался один на один с болезнью в чужой стране.

"Ну если мигрант, он мигрант, он никому не интересен. Ответственность никто не несет. Если медицина где допустила какую-то ошибку, там же не будет никаких судебных исков", – убежден Виктор Оманчуковский, владелец частной скорой.

Бизнес Оманчуковского заключается в доставке "ковидных" больных из Европы домой.

"Полностью укомплектован автомобиль всем-всем, необходимой аппаратурой. Пациент ложится на носилки, на каталку. Каталка правильной анатомической формы. Подключается больной, подключается на монитор пациент. Для чего? Чтобы врач следил за ним: за давлением, за сатурацией", – рассказывает предприниматель.

Такая услуга – удовольствие не дешевое. Поездка на частном реанимобиле стоить в пять раз дороже тарифов такси. Однако даже при таких расценках возвращение из-за границы на частной "скорой" обойдется дешевле лечения в Европе.

"Это очень дорого. Последнего ковидника мы забирали из Италии. Он уже находился в реанимации на кислородной поддержке. И насколько я понял, насколько я видел те документы, сутки пребывания в анестезии, потому что это у нас называется реанимация, а там интенсивная анестезия, анестезиология, то там в Италии пребывание 1700 евро в сутки", – рассказывает Оманчуковский.

Достоверной статистики, сколько всего украинцев сейчас находятся за рубежом на работе или учебе – нет. Тем более, никто не считает, скольким выходцам из Украины в Европе сейчас нужна медицинская помощь и сколько из них ее так и не получили. В то же время только услугами Оманчуковского наши соотечественники пользуются по крайней мере раз в неделю.
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Топ комментарии
+13
А в Украине мой тесть вылечился за свои 41 000 грн, вот это я понимаю государственная забота, не то что в проклятой Европе
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29.01.2021 15:41
+10
Мне интересно на кого этот бред рассчитан? Пусть лучше напишут как у нас легко получить бесплатную медицинскую помощь в случае заболевания чем либо, а не только ковидом.
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29.01.2021 15:41
+8
Хорошая реклама бизнеса скорой помощи доставка больных домой в Украину
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29.01.2021 15:39
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Хорошая реклама бизнеса скорой помощи доставка больных домой в Украину
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29.01.2021 15:39 Ответить
А в Украине мой тесть вылечился за свои 41 000 грн, вот это я понимаю государственная забота, не то что в проклятой Европе
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29.01.2021 15:41 Ответить
Тому що тут він був не один, а в оточенні професійних баблокатів. Кому би він у Європі роздав тисячу євро? А в Україні за нього потурбувалися!
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29.01.2021 15:43 Ответить
И я про то же -- нефиг в Европу лезть, шо б жалобы на нас строгать -- мы ж к ним не лезем, шо б благодарности ваять...*)
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29.01.2021 15:46 Ответить
расскажи, куда можно потратить 41 тыс.?????
В Польше знакомые болели, им кроме парацетамола и капель от кашля ничего не выписали, при позитивном тесте.
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29.01.2021 16:02 Ответить
Это ты типа хочешь мне сказать что я вру ?
Или ты сравниваешь Польшу и Украину ?
Что ты этим хочешь сказать ?
Или ты думаешь что у меня есть на руках список тех лекарств чем его лечили ?
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29.01.2021 16:14 Ответить
ты не врешь. Я хочу сказать что в Украине врач обычно выписывает больному кучу ненужного дорогого фуфломицина, т.к. сидит на %.
Потому и интересуюсь списком лекарств.
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29.01.2021 16:20 Ответить
Я думаю и уверен, что ты врешь!(как всегда)
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29.01.2021 16:24 Ответить
Тесть я так понял по твоим словам в Польше от ковида лечат парацетамоном и каплями от кашля ?
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29.01.2021 16:15 Ответить
если нет госпитализации - да.
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29.01.2021 16:18 Ответить
Мой тесть в реанимации пролежал две недели, и потерял 75% легких, ему парацетамол не помог бы, а каждый день антибиотики и другую хрень теща носила .
Не пиши херни всякой, прошу, загляни в интернет, скандалов об этом очень много.
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29.01.2021 16:19 Ответить
это тяжелый случай, я описываю легкие, в легких и средних - парацетамол и таблетки от кашля.
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29.01.2021 16:21 Ответить
Я не знаю как это работает, но из всех знакомых, только тесть платил за лечение. Свекр моей сестры умер в реанимации через 5 дней, не платил. Сын болел, жена сына болела, зять болел и Сестра, но они проболели на ногах, ни кто не ложился. У нас в семье только я не болел, но я не в Украине.
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29.01.2021 16:25 Ответить
Всем официально был поставлен диагноз
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29.01.2021 16:26 Ответить
по тяжелым случаям я не в курсе, там скорее всего когда лежишь на капельницах надо еще кучу вспомагательных лекарств - против сворачиваемости, против отеков и т.п.
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29.01.2021 16:26 Ответить
Нет, не должны платить, все за счёт государства , так по крайней мере обещало правительство.
Но таких случаев что люди сами платили , очень много, есть даже видео где же пенсионерка кричала Зеленскому ( где то он был где я не помню) мол она отдала , тоже не помню сколько, но за 40, и она к нему, вы же говорили что должно быть бесплатно, у меня все чеки на руках... а ему пох, ушло себе
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29.01.2021 16:30 Ответить
С понтом их в УКРАИНЕ кто то ждет. Нужны ихние бабки ,а не они сами.
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29.01.2021 18:16 Ответить
То ли дело в Жмеринке...
зеленский со степановым лично утки выносят
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29.01.2021 15:39 Ответить
ничего, было бы здоровье... и главное, чтобы справка была, а справки наша украинская мафия "делает" за 70 евро
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29.01.2021 15:40 Ответить
Держитесь братаны, вы хоть за евро страдаете, а мы за несчастные гривны.
Товарищ приехал з Латвии-тест на ПЦУ-75€'
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29.01.2021 15:59 Ответить
и земля плоская за эти бабки...)
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29.01.2021 17:34 Ответить
Это их выбор и их проблемы . У них была возможность вернуться в Украину в начале эпидемии . Так к чему эти сопли ?
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29.01.2021 15:41 Ответить
Вы верите в тот бред, что в статье написали?
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29.01.2021 15:42 Ответить
Верит ))
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29.01.2021 15:42 Ответить
Хех. Значит наивных людей еще хватает.
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29.01.2021 15:43 Ответить
А людям трудно найти правду, так как ТВ и другие информационные агенства всякую ерунду в перемешку с ложью и выгодной властям правду с утра до вечера льёт в уши людям
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29.01.2021 15:54 Ответить
Это не бред. В Европе сейчас если нет угрожающих жизни состояний, врач не приходит.
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29.01.2021 16:01 Ответить
Не знаю, в какой ты Европе?

А в нашей Европе так: Звонишь на скорую, или круглосуточную консультацию врача и описываешь своё состояние, как вызывающее у тебя подозрение о серьёзном заболевании -- например, об инфаркте. Мед страховку консультант не спрашивает. Обязательно спрашивает о симптомах Короны -- что бы правильная скорая приехала.

И через 10 минут приезжает целая бригада -- с кучей аппаратуры. Делают экспрессанализ, дают микстурки и таблетки и ОБЯЗАТЕЛЬНО везут тебя в клинику! А это гарантия, что ты там останешься, по крайней мере на период обследования.

И уже неважно -- есть у тебя страховка, или нет? -- если нет, значит ты нелегал и попадаешь под полицейский надзор. Но тебя лечат... -- это не обсуждается.
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29.01.2021 16:15 Ответить
В Польше так как я описал. Никто к тебе не приедет. Зато придет СМС на телефон что ты на изоляции и ссылка с прогой которую нужно поставить на телефон, и периодически будут проверять чтобы ты сидел дома.
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29.01.2021 16:22 Ответить
Значит, одно из двух:
Или ты не в Польше, или Польша не Европа...*)
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29.01.2021 16:28 Ответить
или третье - в разных странах Европы по-разному, на усмотрение местных властей.
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29.01.2021 16:29 Ответить
Вы хотите сказать что врач приходит к Вам в Украине?
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29.01.2021 18:32 Ответить
Мне интересно на кого этот бред рассчитан? Пусть лучше напишут как у нас легко получить бесплатную медицинскую помощь в случае заболевания чем либо, а не только ковидом.
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29.01.2021 15:41 Ответить
А где ты бесплатную помощь видел вообще? За каким рубежом?
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29.01.2021 16:29 Ответить
Ну у нас как бы законодательно медицина бесплатная. Но сейчас даже к семейному доктору попасть проблема. А без его направления к профильному вообще не попасть. Только в платную поликлинику идти.
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29.01.2021 18:35 Ответить
Если у вас такие трудности с семейным, то это вина не Зеленского, и даже не МОЗ. Меняйте врача. У вас есть такое право. Но вы этого не делаете, а сидите и ноете: то не так, се не так. НЕ ждите, что вам принесут и разжуют- времена не те! А что касается профильного врача, то да- только по направлению семейного. И это правильно!!!! Не хотите по установленному порядку- вперед в частном порядке и за денежки! А как вы вообще видите все?
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29.01.2021 19:16 Ответить
А вижу все как оно есть. Семейный и Ваш врач к Вам не придет.
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29.01.2021 20:11 Ответить
Тогда вас устроит только страховая медицина: платите страховку и получайте "бесплатную" медпомощь.
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29.01.2021 20:45 Ответить
Утопия. Там тоже все не просто. У моей супруги есть страховка - а толку.
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29.01.2021 21:13 Ответить
Краще в Європі один на один, аніж тут в компанії тарганів.
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29.01.2021 15:41 Ответить
Ти такий "український " і патріотичний, на мові розмовляєш, державу і керівництво поносиш! А чому ти кинув Неньку? чому з тарганами не борешся? Тобі в Європі краще? Та попутного вітру тобі в дупу!
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29.01.2021 19:24 Ответить
Я, щонайменше, рік нікуди не виїздив. Але маю підозру, що в нас фахівців взагалі немає ні при владі, ані в лікарні. Усі або аматори, або шахраї.
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29.01.2021 22:37 Ответить
Навіщо тоді оці гасла? Для кого вони? І для чого? Щоб Путін поаплодував?
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30.01.2021 13:01 Ответить
Студентка Екатерина Шимкович -- брэшет, как собака паршивая...

...но, то такэ -- реклама Черновцов...*)
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29.01.2021 15:41 Ответить
іду - а на зустріч мені ковід19... і навколо - нікого...
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29.01.2021 15:42 Ответить
Сын в Баварии работал 3 мес по контракту..50 евро в мес.мед страховку платил....
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29.01.2021 15:42 Ответить
Именно - практически у всех заробитчан оф.работа и мед.страховка. Нелегалами едут совсем уже отмороженые.
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29.01.2021 15:47 Ответить
В Польше бесплатно вакцинируют украинских заробитчан.

Внимание, не своих граждан, а граждан Украины, которые делают польскую экономику сильнее, ослабив свою экономику своим отъездом.
Как только откроют границы, люди уедут массово, смотреть на этот маразм и жить в нём желания, конечно, нет.
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29.01.2021 15:45 Ответить
Мої сусіди вже поїхали у Польщу. Наголосували, сцуки, та поїхали: вона за Зеленського, він за мертвечука.
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29.01.2021 16:09 Ответить
Якась маячня,якщо працюєш легально то обов'язково маєш соцстрахування і право на медобслуговування, студенти тоже мусять бути застраховані. Хіба з туристами і нелегалами таке можливо.
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29.01.2021 15:45 Ответить
Невозможно ни с кем! -- даже если она нелегалка и обратилась за помощью -- моментально получит предварительное заключение и достойную медицинскую помощь. А если она легально в Германии -- страховка обязательна и нет проблем.

К тому же, Корона выведена из страховых случаев и мед. услуги по ней, предоставляются Государством обязательно и бесплатно любому человеку, находящемуся на территории Германии, вне зависимости от его статуса.
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29.01.2021 15:50 Ответить
но она же хотела не просто "мед.услуг", а антибиотики и еще кучу лекарств. Еще и мама ее накручивала по скайпу.
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29.01.2021 16:31 Ответить
Всё, что с её помощью хотели получить -- получили! -- срачь на пустом месте...
Это здесь часто бывает -- втирают какую-нить скандальную шнягу, ещё и ссылку на немецкие источники дают, через какого-нить Гордона. Идёшь по этой ссылке, а там ничего и близко -- не только не стояло, а даже и не висело... -- я лично проверял и тут разоблачал... *)
Не верь, не бойся, не ведись -- "дурят нашего брата".
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29.01.2021 16:40 Ответить
статью наверное писала мама студентки, потому и стиль такой "все пропало!"
На самом деле, в Европе не выписывают кучу лекарств. Молодым, у которых нет проблем с дыханием, максимум парацетамол и что-то от кашля, и рекоммендуют побольше пить и постельный режим. Врач домой не приехжает, консультации по телефону. Никаких антибиотиков.
А этой студентке зачем-то кучу антибиотиков передали... Украинцы привыкли чуть что - горстями таблеток зауидываться, а если в Европе врач не выписал тебе рецепт на поллиста - то значит "плохой врач".
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29.01.2021 16:07 Ответить
Да это водитель этой колымаги писал. Реклама. А вдруг клюнут.
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29.01.2021 16:32 Ответить
Почти во всех странах ЕС НИКОМУ в том числе и гражданам этих стран
не продадут в аптеках лекарств без рецепта врача.
Это обусловлено тем ,что врач несёт ответственность за лечение своего пациента.
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29.01.2021 15:48 Ответить
Чергова страшилка від пропагандонів Ахметова, аби українці сиділи вдома і працювали на його підприємствах.
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29.01.2021 15:50 Ответить
Можна подумати вдома вони отримують кваліХВіцировану медичну допомогу... Зі свого досвіду коли болів ковідом. Виписала таблетки від тріперу, мефенамінку та аскорбінку. Це каже так по протоколу. Українські заробітчани в Європі залишаються сам на сам із COVID-19 - Цензор.НЕТ 690
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29.01.2021 15:55 Ответить
Лекарств от вируса нет, какие лекарства хотела девушка? Бесплатных лекарств тоже нет , может в Германии бесплатно?От кашля в аптеке продаются таблетки и сироп без рецепта, парацетамол , аспирин, ибупрофен тоже без рецепта.Антибиотики по рецепту, но вирус не лечится антибиотиками.Если не было воспаления лёгких. какого лечения хотела девушка?
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29.01.2021 15:56 Ответить
ТРК Україна чергову ахмєтовську побрехеньку зробило. У Польщі чітко зазначено - всі чужоземці з картою побиту трактуються як поляки - їм і вакцинація безплатна передбачена, не говорячи вже про лікування Covid за рахунок держави.
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29.01.2021 15:56 Ответить
)) спасибо, поржал. "студенка" явно бредит и там в этой страшилке пометка должна быть - *на правах рекламы.
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29.01.2021 15:58 Ответить
А зарубежные украинцы им не помогают? Странно.
Пусть возвращаются, и не будут один на один с вирусом. Или лучше там, один на один?
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29.01.2021 16:07 Ответить
Нехай повертаються, в Україні вони будуть один на один з кіздєцом, а не тільки з ковідом.
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29.01.2021 16:12 Ответить
Расскажу на примере Польши.
Врач домой НЕ ПРИХОДИТ если нет осложнений с дыханием. Консультация по телефону, и все. Рентгенография легких также ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ. Нет госпитализации - КТ за свои деньги. Хочешь делать тест на Ковид - твое решение, но в легких случаях врач направление на Ковид не дает - нет смысла.
Лечение - ибупрофен, парацетамол, таблетки от кашля, лежачий режим и обильное питье. Все.
Конечно "наши" в панике, привыкли что при каждом чихе в Украине врач выписывает антибиотики и фуфломицины, рецепт на пол-листа, потому и появляются такие истерические истории.
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29.01.2021 16:13 Ответить
ковид подхватили с женой где то в Польше. узнали случайно - при устройстве на работу нужно было здать тесты крови(за счет фирмы). если бы не тесты мы бы и не узнали что болели - ни единого признака. все жизненные показатели в норме, включая температуру!
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29.01.2021 19:07 Ответить
Вот че и дохнут европейцы массово - там телефонная, мать их, медицина! Сиди дома и рассказывай симтпомы. Тебе парацетамол посоветуют. А уж когда воспаление легких и погибаешь - вэлкам в клинику. Профилактики и лечения легкого ковида нет. Да и других болезней тоже. Парацетамол и сиди дома - лучший рецепт.
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29.01.2021 16:20 Ответить
ну ващета они проверят есть ли у тебя отягощающие заболевания - СПИД, гепатит, диабет. Если есть то возьмут на контроль и так просто умереть не дадут.
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29.01.2021 16:24 Ответить
ого как тебя покусал кацапский телевизор...
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29.01.2021 16:37 Ответить
Если работают нелегально и не платят медицинской страховки,
то естественно что врачи не будут лечить бесплатно...
но суть в том что если лечится за деньги - то получается очень-очень дорого,
поэтому они просто не идут к врачу...
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29.01.2021 16:36 Ответить
Вранье полное. Это в Украине Украинцев ворье зеленое оставило один на один с заразой, в том числе и ковидом.
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29.01.2021 16:36 Ответить
А в Украине есть принципиальные отличия?
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29.01.2021 17:07 Ответить
украинцы в Украине и на предприятиях хозяинов телеканалов остаются уж точно ,один на один с COVID-19 ,а пример ,что без рецептов они даже не могут приобрести лекарства в аптеках так это естествеено, в странах ЕС о здоровье своих граждан и тех,кто работает,учится согласно законов государства,заботятся врачи,но отнюдь не аптекари, как в Украине,
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29.01.2021 17:51 Ответить
не знаю как в Германии а в Польше, если ты заболел и у тебя нет денег и жилья где проходить "изоляцию", тебя(по рекомендации врача) направят в изолятор где будут лечить за счет государства Польша! деньги с тебя будут брать, если ты окажешся в "интенсивной терапии"!
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29.01.2021 19:02 Ответить
Ахахахахахахахахахахахахахахахаха. Ахметовський анал Україна.
Українські заробітчани в Європі залишаються сам на сам із COVID-19 - Цензор.НЕТ 9457
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29.01.2021 19:56 Ответить
А были бы в Украине, вмиг бы мастера спорта по борьбе с ковидом вылечили!
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29.01.2021 21:08 Ответить
"Мне нужно было это все за свои средства покупать, и от кашля, и от температуры", - рассказала Екатерина.Источник:https://censor.net/ru/n3244918 Ужосс!а вот у нас привезут все на дом и даже бесплатно!
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01.02.2021 16:46 Ответить
 
 