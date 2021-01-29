Украинские заробитчане в Европе остаются один на один с COVID-19
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Украинцы, которые уехали на заработки за границу и заболели COVID-19, часто не получают квалифицированной медицинской помощи. Мигрантов в странах Евросоюза отказываются принимать врачи, а без рецептов они даже не могут приобрести лекарства в аптеках.
Об этом наши соотечественники рассказали в сюжете телеканала "Украина", пишет Обозреватель.
Студентка Екатерина Шимкович заболела COVID-19, когда находилась в Германии. В разговоре с корреспондентами она рассказала: единственное, что интересовало местные власти – не нарушает ли она режим самоизоляции.
"Пугало то, что у меня были очень странные симптомы "короны". Пошла аллергия, и я иногда могла потерять сознание. И я им это рассказываю, они, ну вы сидите дома тогда", – рассказала Шимкович.
Украинская студентка вспоминает: в визите врача на дом ей отказали. Госпитализация же предусмотрена только для тех больных, у которых есть проблемы с дыханием.
"Пойти в больницу я тоже не могла, потому что меня бы никто не принял. Я думаю, могли бы даже штраф дать, что я с короной вышла", – говорит Шимкович.
Девушка оказалась в безвыходной ситуации, когда ей отказали во врачебной помощи – и даже не выписали рецепт, без которого получить необходимые лекарства в аптеке в Германии невозможно. Тем более, Шимкович не могла претендовать на выплату страховки.
"Мне нужно было это все за свои средства покупать, и от кашля, и от температуры", – рассказала Екатерина.
В конце концов студентке пришлось рассказать о трудностях, с которыми она столкнулась, родителям, оставшимся в Черновцах. И только благодаря этому Екатерина смогла наконец получить лекарства: их девушке переслали из Украины.
"Была паника, потому что у нас, в Черновцах, очень много случаев, очень много знакомых, которые переболели уже. И мы уже просто знали, как реагировать. И поэтому обратились к знакомым врачам. Как-то получили какую-то консультацию. Из Черновцов переправили на Германию очень много лекарств: антибиотиков, от кашля, от... ну от всего, что могли", – рассказала мама Екатерины Алла Шимкович.
Подобные ситуации случаются с украинцами практически во всех странах Европы. Поэтому в Украине появился новый вид бизнеса – частные "скорые" – направленного на помощь тем, кто остался один на один с болезнью в чужой стране.
"Ну если мигрант, он мигрант, он никому не интересен. Ответственность никто не несет. Если медицина где допустила какую-то ошибку, там же не будет никаких судебных исков", – убежден Виктор Оманчуковский, владелец частной скорой.
Бизнес Оманчуковского заключается в доставке "ковидных" больных из Европы домой.
"Полностью укомплектован автомобиль всем-всем, необходимой аппаратурой. Пациент ложится на носилки, на каталку. Каталка правильной анатомической формы. Подключается больной, подключается на монитор пациент. Для чего? Чтобы врач следил за ним: за давлением, за сатурацией", – рассказывает предприниматель.
Такая услуга – удовольствие не дешевое. Поездка на частном реанимобиле стоить в пять раз дороже тарифов такси. Однако даже при таких расценках возвращение из-за границы на частной "скорой" обойдется дешевле лечения в Европе.
"Это очень дорого. Последнего ковидника мы забирали из Италии. Он уже находился в реанимации на кислородной поддержке. И насколько я понял, насколько я видел те документы, сутки пребывания в анестезии, потому что это у нас называется реанимация, а там интенсивная анестезия, анестезиология, то там в Италии пребывание 1700 евро в сутки", – рассказывает Оманчуковский.
Достоверной статистики, сколько всего украинцев сейчас находятся за рубежом на работе или учебе – нет. Тем более, никто не считает, скольким выходцам из Украины в Европе сейчас нужна медицинская помощь и сколько из них ее так и не получили. В то же время только услугами Оманчуковского наши соотечественники пользуются по крайней мере раз в неделю.
Пожалуйста, подождите...
В Польше знакомые болели, им кроме парацетамола и капель от кашля ничего не выписали, при позитивном тесте.
Или ты сравниваешь Польшу и Украину ?
Что ты этим хочешь сказать ?
Или ты думаешь что у меня есть на руках список тех лекарств чем его лечили ?
Потому и интересуюсь списком лекарств.
Не пиши херни всякой, прошу, загляни в интернет, скандалов об этом очень много.
Но таких случаев что люди сами платили , очень много, есть даже видео где же пенсионерка кричала Зеленскому ( где то он был где я не помню) мол она отдала , тоже не помню сколько, но за 40, и она к нему, вы же говорили что должно быть бесплатно, у меня все чеки на руках... а ему пох, ушло себе
зеленский со степановым лично утки выносят
Товарищ приехал з Латвии-тест на ПЦУ-75€'
А в нашей Европе так: Звонишь на скорую, или круглосуточную консультацию врача и описываешь своё состояние, как вызывающее у тебя подозрение о серьёзном заболевании -- например, об инфаркте. Мед страховку консультант не спрашивает. Обязательно спрашивает о симптомах Короны -- что бы правильная скорая приехала.
И через 10 минут приезжает целая бригада -- с кучей аппаратуры. Делают экспрессанализ, дают микстурки и таблетки и ОБЯЗАТЕЛЬНО везут тебя в клинику! А это гарантия, что ты там останешься, по крайней мере на период обследования.
И уже неважно -- есть у тебя страховка, или нет? -- если нет, значит ты нелегал и попадаешь под полицейский надзор. Но тебя лечат... -- это не обсуждается.
Или ты не в Польше, или Польша не Европа...*)
...но, то такэ -- реклама Черновцов...*)
Внимание, не своих граждан, а граждан Украины, которые делают польскую экономику сильнее, ослабив свою экономику своим отъездом.
Как только откроют границы, люди уедут массово, смотреть на этот маразм и жить в нём желания, конечно, нет.
К тому же, Корона выведена из страховых случаев и мед. услуги по ней, предоставляются Государством обязательно и бесплатно любому человеку, находящемуся на территории Германии, вне зависимости от его статуса.
Это здесь часто бывает -- втирают какую-нить скандальную шнягу, ещё и ссылку на немецкие источники дают, через какого-нить Гордона. Идёшь по этой ссылке, а там ничего и близко -- не только не стояло, а даже и не висело... -- я лично проверял и тут разоблачал... *)
Не верь, не бойся, не ведись -- "дурят нашего брата".
На самом деле, в Европе не выписывают кучу лекарств. Молодым, у которых нет проблем с дыханием, максимум парацетамол и что-то от кашля, и рекоммендуют побольше пить и постельный режим. Врач домой не приехжает, консультации по телефону. Никаких антибиотиков.
А этой студентке зачем-то кучу антибиотиков передали... Украинцы привыкли чуть что - горстями таблеток зауидываться, а если в Европе врач не выписал тебе рецепт на поллиста - то значит "плохой врач".
не продадут в аптеках лекарств без рецепта врача.
Это обусловлено тем ,что врач несёт ответственность за лечение своего пациента.
Пусть возвращаются, и не будут один на один с вирусом. Или лучше там, один на один?
Врач домой НЕ ПРИХОДИТ если нет осложнений с дыханием. Консультация по телефону, и все. Рентгенография легких также ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ. Нет госпитализации - КТ за свои деньги. Хочешь делать тест на Ковид - твое решение, но в легких случаях врач направление на Ковид не дает - нет смысла.
Лечение - ибупрофен, парацетамол, таблетки от кашля, лежачий режим и обильное питье. Все.
Конечно "наши" в панике, привыкли что при каждом чихе в Украине врач выписывает антибиотики и фуфломицины, рецепт на пол-листа, потому и появляются такие истерические истории.
то естественно что врачи не будут лечить бесплатно...
но суть в том что если лечится за деньги - то получается очень-очень дорого,
поэтому они просто не идут к врачу...