Українські заробітчани в Європі залишаються сам на сам із COVID-19
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Українці, які виїхали на заробітки за кордон і захворіли на COVID-19, часто не отримують кваліфікованої медичної допомоги. Мігрантів у країнах Євросоюзу відмовляються приймати лікарі, а без рецептів вони навіть не можуть придбати ліки в аптеках.
Про це наші співвітчизники розповіли в сюжеті телеканалу "Україна", пише Обозреватель.
Студентка Катерина Шимкович захворіла на COVID-19, коли перебувала у Німеччині. У розмові з кореспондентами вона розповіла: єдине, що цікавило місцеву владу – чи не порушує вона режиму самоізоляції.
"Лякало те, що у мене були дуже дивні симптоми "корони". Пішла алергія, і я іноді могла втратити свідомість. І я їм це розказую, вони, ну ви сидіть дома тоді", – розповіла Шимкович.
Українська студентка згадує: у візиті лікаря додому їй відмовили. Госпіталізація ж передбачена лише для тих хворих, що мають проблеми з диханням.
"Піти в лікарню я також не могла, тому що мене би ніхто не прийняв. Я думаю, могли би навіть штраф дати, що я з короною вийшла", – каже Шимкович.
Дівчина опинилася у безвихідній ситуації, коли їй відмовили у лікарській допомозі – і навіть не виписали рецепту, без якого отримати необхідні ліки у аптеці у Німеччині неможливо. Тим більше, Шимкович не могла претендувати на виплату страховки.
"Мені потрібно було це все за свої кошти купляти, і від кашлю, і від температури", – розповіла Катерина.
Зрештою студентці довелося розповісти про скруту, в якій опинилася, батькам, що залишилися у Чернівцях. І лише завдяки цьому Катерина змогла нарешті отримати ліки: їх дівчині переслали з України.
"Була паніка, тому що у нас, в Чернівцях, дуже багато випадків, дуже багато знайомих, які перехворіли вже. І ми вже просто знали, як реагувати. І тому звернулися до знайомих лікарів. Якось отримали якусь консультацію. З Чернівців переправили на Німеччину дуже багато ліків: антибіотиків, від кашлю, від… ну від всього, що могли", – розповіла мама Катерини Алла Шимкович.
Подібні ситуації трапляються з українцями практично у всіх країнах Європи. Тому в Україні з’явився новий вид бізнесу – приватні "швидкі" – спрямованого на допомогу тим, хто залишився сам-на-сам з недугою у чужій країні.
"Ну якщо мігрант, він є мігрант, він нікому не цікавий. Відповідальність ніхто не несе. Якщо медицина десь зробила якусь помилку, там же не буде ніяких судових позовів", – переконаний Віктор Оманчуківський, власник приватної швидкої.
Бізнес Оманчуківського полягає у доправленні "ковідних" хворих з Європи додому.
"Повністю укомплектований автомобіль всім-всім, необхідною апаратурою. Пацієнт лягає на ноші, на каталку. Каталка правильної анатомічної форми. Підключається хворий, підключається на монітор пацієнт. Для чого? Щоб лікар слідкував за нам: за тиском, за сатурацією", - розповідає підприємець.
Така послуга – задоволення не дешеве. Поїздка на приватному реанімобілі коштуватиме у п’ять разів дорожче від тарифів таксі. Однак навіть за таких тарифів повернення з-за кордону на приватній "швидкій" обійдеться дешевше від лікування в Європі.
"Це дуже дорого. Останнього ковідника ми забирали з Італії. Він уже перебував в реанімації на кисневій залежності. І наскільки я усвідомив, наскільки я бачив ті документи, сутки перебування в анестезії, тому що це у нас називається реанімація, а там інтенсивна анестезія, анестезіологія, то там в Італії перебування 1700 євро за добу", – розповідає Оманчуківський.
Достовірної статистики, скільки загалом українців наразі перебувають за кордоном на роботі чи навчанні – немає. Тим більше, ніхто не рахує, скільком вихідцям з України в Європі зараз потрібна медична допомога і скільки з них її так і не отримали. У той же час тільки послугами Оманчуківського наші співвітчизники користуються принаймні раз на тиждень.
Будь ласка, зачекайте...
В Польше знакомые болели, им кроме парацетамола и капель от кашля ничего не выписали, при позитивном тесте.
Или ты сравниваешь Польшу и Украину ?
Что ты этим хочешь сказать ?
Или ты думаешь что у меня есть на руках список тех лекарств чем его лечили ?
Потому и интересуюсь списком лекарств.
Не пиши херни всякой, прошу, загляни в интернет, скандалов об этом очень много.
Но таких случаев что люди сами платили , очень много, есть даже видео где же пенсионерка кричала Зеленскому ( где то он был где я не помню) мол она отдала , тоже не помню сколько, но за 40, и она к нему, вы же говорили что должно быть бесплатно, у меня все чеки на руках... а ему пох, ушло себе
зеленский со степановым лично утки выносят
Товарищ приехал з Латвии-тест на ПЦУ-75€'
А в нашей Европе так: Звонишь на скорую, или круглосуточную консультацию врача и описываешь своё состояние, как вызывающее у тебя подозрение о серьёзном заболевании -- например, об инфаркте. Мед страховку консультант не спрашивает. Обязательно спрашивает о симптомах Короны -- что бы правильная скорая приехала.
И через 10 минут приезжает целая бригада -- с кучей аппаратуры. Делают экспрессанализ, дают микстурки и таблетки и ОБЯЗАТЕЛЬНО везут тебя в клинику! А это гарантия, что ты там останешься, по крайней мере на период обследования.
И уже неважно -- есть у тебя страховка, или нет? -- если нет, значит ты нелегал и попадаешь под полицейский надзор. Но тебя лечат... -- это не обсуждается.
Или ты не в Польше, или Польша не Европа...*)
...но, то такэ -- реклама Черновцов...*)
Внимание, не своих граждан, а граждан Украины, которые делают польскую экономику сильнее, ослабив свою экономику своим отъездом.
Как только откроют границы, люди уедут массово, смотреть на этот маразм и жить в нём желания, конечно, нет.
К тому же, Корона выведена из страховых случаев и мед. услуги по ней, предоставляются Государством обязательно и бесплатно любому человеку, находящемуся на территории Германии, вне зависимости от его статуса.
Это здесь часто бывает -- втирают какую-нить скандальную шнягу, ещё и ссылку на немецкие источники дают, через какого-нить Гордона. Идёшь по этой ссылке, а там ничего и близко -- не только не стояло, а даже и не висело... -- я лично проверял и тут разоблачал... *)
Не верь, не бойся, не ведись -- "дурят нашего брата".
На самом деле, в Европе не выписывают кучу лекарств. Молодым, у которых нет проблем с дыханием, максимум парацетамол и что-то от кашля, и рекоммендуют побольше пить и постельный режим. Врач домой не приехжает, консультации по телефону. Никаких антибиотиков.
А этой студентке зачем-то кучу антибиотиков передали... Украинцы привыкли чуть что - горстями таблеток зауидываться, а если в Европе врач не выписал тебе рецепт на поллиста - то значит "плохой врач".
не продадут в аптеках лекарств без рецепта врача.
Это обусловлено тем ,что врач несёт ответственность за лечение своего пациента.
Пусть возвращаются, и не будут один на один с вирусом. Или лучше там, один на один?
Врач домой НЕ ПРИХОДИТ если нет осложнений с дыханием. Консультация по телефону, и все. Рентгенография легких также ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ. Нет госпитализации - КТ за свои деньги. Хочешь делать тест на Ковид - твое решение, но в легких случаях врач направление на Ковид не дает - нет смысла.
Лечение - ибупрофен, парацетамол, таблетки от кашля, лежачий режим и обильное питье. Все.
Конечно "наши" в панике, привыкли что при каждом чихе в Украине врач выписывает антибиотики и фуфломицины, рецепт на пол-листа, потому и появляются такие истерические истории.
то естественно что врачи не будут лечить бесплатно...
но суть в том что если лечится за деньги - то получается очень-очень дорого,
поэтому они просто не идут к врачу...