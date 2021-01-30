Посольство Украины пытается выяснить гражданство женщины, назвавшейся украинкой и арестованной в Москве за участие в оппозиционном митинге

Посольство Украины направило официальный запрос в правоохранительные органы Российской Федерации о наличии украинского гражданства у арестованной женщины, которая принимала участие в протестах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Посольство Украины в Москве направило официальный запрос в правоохранительные органы РФ о подтверждении указанной информации, в частности принадлежности арестованного лица к гражданству Украины, и предоставления других деталей в этом деле", - сказал собеседник.

29 января российский суд поместил под стражу сроком на два месяца уроженку Украины, которая принимала участие в протестах в поддержку Навального.

По данным российских СМИ, 35-летняя уроженка Украины была задержана 23 января, на митинге женщина якобы несколько раз ударила полицейского.

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