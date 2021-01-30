Посольство Украины пытается выяснить гражданство женщины, назвавшейся украинкой и арестованной в Москве за участие в оппозиционном митинге
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посольство Украины направило официальный запрос в правоохранительные органы Российской Федерации о наличии украинского гражданства у арестованной женщины, которая принимала участие в протестах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Посольство Украины в Москве направило официальный запрос в правоохранительные органы РФ о подтверждении указанной информации, в частности принадлежности арестованного лица к гражданству Украины, и предоставления других деталей в этом деле", - сказал собеседник.
29 января российский суд поместил под стражу сроком на два месяца уроженку Украины, которая принимала участие в протестах в поддержку Навального.
По данным российских СМИ, 35-летняя уроженка Украины была задержана 23 января, на митинге женщина якобы несколько раз ударила полицейского.
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В поднятой сегодня шумихе они Хутина НЕ ОБВИНЯЮТ:
- в том, что он возглавляет Олигархическую Систему,
- что он убил в терактах и войнах тысячи людей,
- что он ограбил Россию на миллиарды и вывел их в зарубеж.банки.
Это означает, что те, кто стоят за Навальным и сами готовы продолжать всё, что творил Хутин (олигархия, войны/теракты, грабёж страны и выведение награбленного за границу). И всё в чём они его готовы обвинить власть Раши, чтобы самим подвинуться - это Дворец. Остальное - приемлемо !? И вся эта шобла толкающая Навального в спину - ИДУТ типа - НА КУЙЛО!? Бред.
J.O.
@JohnnOwl
"веселі" часи нас чекають, а насамперед ця "лінія фронту" яка не заперечує дружбу з агентом Навальним - то відвертий політичний котел, куди запхають Україну. і багато чого іншого.
Поставте цю "українку" і Марківа з Василем Сліпаком, поряд.... Не виходить? Ото-ж-бо, й воно...