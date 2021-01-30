Сильный туман на несколько часов "парализовал" аэропорт Одессы
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Сильный туман, опустившийся после полудня на Одессу, парализовал работу аэропорта на несколько часов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
Пилоты "Боинга" авиакомпании flydubai успешно приземлились в Одессе в 14:40, но не решаются отправиться в обратный путь рейсом в Дубай. Посадка на борт была завершена в 15:30, однако погодные условия не позволяют взлететь.
По информации метеослужбы аэропорта сейчас видимость в зоне посадки не превышает 250 метров, вертикальная видимость — 30 метров. Толщина уплотненного слоя снега 5 мм, коэффициент сцепления на полосе — 0,36.
Туман не позволил также приземлиться самолету авиакомпании Windrose рейсом из Борисполя. Турбопроп ATR-72 должен был сесть в Одессе в 16:45, однако, не долетев до города, около 20 минут кружил, ожидая улучшения погоды. В итоге решил не испытывать судьбу и вернуться в аэропорт вылета.
В 17:40 Польская авиакомпания отменила сегодняшний рейс Варшава — Одесса и обратно.
В 18:30. Самолет авиакомпании flydubai вылетел из Одессы в Дубай в 17:55. Погода улучшилась.
В 19:10. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила вечерний рейс Стамбул — Одесса. Сейчас видимость в зоне посадки немного улучшилась — 450 метров, но вертикальная видимость — около 30 метров, не позволяет совершить безопасную посадку.
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Они не видят кто им платит, они не знают что их ждёт. (с)
Пятница , 11 декабря 2020, 13:09
Недавно построенная новая взлетная полоса международного аэропорта Одесса получила сертификат строительной готовности.'
Специально посмотрела. Так что почти. Проходит испытания для работы в сложных погодных условиях. В ближайшее время будет открыта. Так что не все так плохо