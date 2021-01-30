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Сильный туман на несколько часов "парализовал" аэропорт Одессы

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сильный туман на несколько часов

Сильный туман, опустившийся после полудня на Одессу, парализовал работу аэропорта на несколько часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Пилоты "Боинга" авиакомпании flydubai успешно приземлились в Одессе в 14:40, но не решаются отправиться в обратный путь рейсом в Дубай. Посадка на борт была завершена в 15:30, однако погодные условия не позволяют взлететь.

По информации метеослужбы аэропорта сейчас видимость в зоне посадки не превышает 250 метров, вертикальная видимость — 30 метров. Толщина уплотненного слоя снега 5 мм, коэффициент сцепления на полосе — 0,36.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непогода в Одессе: повалены сотни деревьев, не работает электротранспорт, в некоторых микрорайонах нет света и отсутствует отопление. ФОТОрепортаж

Сильный туман на несколько часов парализовал аэропорт Одессы 01

Туман не позволил также приземлиться самолету авиакомпании Windrose рейсом из Борисполя. Турбопроп ATR-72 должен был сесть в Одессе в 16:45, однако, не долетев до города, около 20 минут кружил, ожидая улучшения погоды. В итоге решил не испытывать судьбу и вернуться в аэропорт вылета.

В 17:40 Польская авиакомпания отменила сегодняшний рейс Варшава — Одесса и обратно.

В 18:30. Самолет авиакомпании flydubai вылетел из Одессы в Дубай в 17:55. Погода улучшилась.

В 19:10. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила вечерний рейс Стамбул — Одесса. Сейчас видимость в зоне посадки немного улучшилась — 450 метров, но вертикальная видимость — около 30 метров, не позволяет совершить безопасную посадку.

Автор: Вадим Куц
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В такой войне где всё в тумане, слепые снайперы в цене.
Они не видят кто им платит, они не знают что их ждёт. (с)
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30.01.2021 19:59 Ответить
Мабкть всі ходять там як їжаки в ткмані. І аукають в аеропорті !
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30.01.2021 19:59 Ответить
ну когда же установят новое оборудование?!!!! Когда уже новую полосу откроют?!!!! Сколько бабла распилено, а результата нет!!!
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30.01.2021 20:24 Ответить
Новая полоса, вроде, уже открыта. В остальном согласна
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30.01.2021 22:05 Ответить
неа...
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31.01.2021 00:28 Ответить
'Новую "взлетку" одесского аэропорта сертифицировали

Пятница , 11 декабря 2020, 13:09
Недавно построенная новая взлетная полоса международного аэропорта Одесса получила сертификат строительной готовности.'
Специально посмотрела. Так что почти. Проходит испытания для работы в сложных погодных условиях. В ближайшее время будет открыта. Так что не все так плохо
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31.01.2021 03:59 Ответить
не загоняй...))) Мне тоже хочется "новую взлетку", но цитирование новостей двухмесячной давности не делает ее открытой)))
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31.01.2021 12:15 Ответить
Ну. Так в чем вопрос-то? Полоса построена, сертифицирована и проходит испытания. А сертификацию прошла именно два месяца назад. Или вам больше подходит , что все очень плохо ? Ну тогда, да, в вашем случае , стакан наполовину пуст
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31.01.2021 18:38 Ответить
Вы просто дилетант, который упорно не хочет это признать. Как и факт того что новая полоса не работает. Конец дискуссии
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31.01.2021 19:12 Ответить
Я и не претендую на роль всевидящего ока, это ж вы специалисты широкого профиля, которым все плохо , и все не так. Полоса построена и проходит испытания
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31.01.2021 19:36 Ответить
Кстати, в Николаеве тумана нет...только дождь! Я понимаю что для Одессы KBP запасной, но...
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30.01.2021 20:26 Ответить
 
 