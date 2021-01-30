Сильний туман на кілька годин "паралізував" аеропорт Одеси
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Сильний туман, що опустився після полудня на Одесу, паралізував роботу аеропорту на кілька годин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".
Пілоти "Боїнга" авіакомпанії flydubai успішно приземлилися в Одесі о 14:40, але не наважуються відправитися в зворотний шлях рейсом в Дубай. Посадка на борт була завершена о 15:30, проте погодні умови не дозволяють злетіти.
За інформацією метеослужби аеропорту, зараз видимість в зоні посадки не перевищує 250 метрів, вертикальна видимість - 30 метрів. Товщина ущільненого шару снігу 5 мм, коєфіцієнт зчеплення на смузі - 0,36.
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Туман не дозволив також приземлитися літаку авіакомпанії Windrose рейсом з Борисполя. Турбопроп ATR-72 повинен був сісти в Одесі о 16:45, однак, не долетівши до міста, близько 20 хвилин кружляв, очікуючи поліпшення погоди. У підсумку вирішив не випробовувати долю і повернувся в аеропорт вильоту.
О 17:40 Польська авіакомпанія скасувала сьогоднішній рейс Варшава - Одеса і назад.
О 18:30. Літак авіакомпанії flydubai вилетів з Одеси в Дубай о 17:55. Погода покращилася.
О 19:10. Турецька авіакомпанія Turkish Airlines скасувала вечірній рейс Стамбул - Одеса. Зараз видимість в зоні посадки трохи покращилася - 450 метрів, але вертикальна видимість - близько 30 метрів, не дозволяє зробити безпечну посадку.
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Они не видят кто им платит, они не знают что их ждёт. (с)
Пятница , 11 декабря 2020, 13:09
Недавно построенная новая взлетная полоса международного аэропорта Одесса получила сертификат строительной готовности.'
Специально посмотрела. Так что почти. Проходит испытания для работы в сложных погодных условиях. В ближайшее время будет открыта. Так что не все так плохо