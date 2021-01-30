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аеропорт (684) Одеса (4020) туман (28)

Сильний туман на кілька годин "паралізував" аеропорт Одеси

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сильний туман на кілька годин

Сильний туман, що опустився після полудня на Одесу, паралізував роботу аеропорту на кілька годин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

Пілоти "Боїнга" авіакомпанії flydubai успішно приземлилися в Одесі о 14:40, але не наважуються відправитися в зворотний шлях рейсом в Дубай. Посадка на борт була завершена о 15:30, проте погодні умови не дозволяють злетіти.

За інформацією метеослужби аеропорту, зараз видимість в зоні посадки не перевищує 250 метрів, вертикальна видимість - 30 метрів. Товщина ущільненого шару снігу 5 мм, коєфіцієнт зчеплення на смузі - 0,36.

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Сильний туман на кілька годин паралізував аеропорт Одеси 01

Туман не дозволив також приземлитися літаку авіакомпанії Windrose рейсом з Борисполя. Турбопроп ATR-72 повинен був сісти в Одесі о 16:45, однак, не долетівши до міста, близько 20 хвилин кружляв, очікуючи поліпшення погоди. У підсумку вирішив не випробовувати долю і повернувся в аеропорт вильоту.

О 17:40 Польська авіакомпанія скасувала сьогоднішній рейс Варшава - Одеса і назад.

О 18:30. Літак авіакомпанії flydubai вилетів з Одеси в Дубай о 17:55. Погода покращилася.

О 19:10. Турецька авіакомпанія Turkish Airlines скасувала вечірній рейс Стамбул - Одеса. Зараз видимість в зоні посадки трохи покращилася - 450 метрів, але вертикальна видимість - близько 30 метрів, не дозволяє зробити безпечну посадку.
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В такой войне где всё в тумане, слепые снайперы в цене.
Они не видят кто им платит, они не знают что их ждёт. (с)
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30.01.2021 19:59 Відповісти
Мабкть всі ходять там як їжаки в ткмані. І аукають в аеропорті !
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30.01.2021 19:59 Відповісти
ну когда же установят новое оборудование?!!!! Когда уже новую полосу откроют?!!!! Сколько бабла распилено, а результата нет!!!
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30.01.2021 20:24 Відповісти
Новая полоса, вроде, уже открыта. В остальном согласна
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30.01.2021 22:05 Відповісти
неа...
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31.01.2021 00:28 Відповісти
'Новую "взлетку" одесского аэропорта сертифицировали

Пятница , 11 декабря 2020, 13:09
Недавно построенная новая взлетная полоса международного аэропорта Одесса получила сертификат строительной готовности.'
Специально посмотрела. Так что почти. Проходит испытания для работы в сложных погодных условиях. В ближайшее время будет открыта. Так что не все так плохо
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31.01.2021 03:59 Відповісти
не загоняй...))) Мне тоже хочется "новую взлетку", но цитирование новостей двухмесячной давности не делает ее открытой)))
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31.01.2021 12:15 Відповісти
Ну. Так в чем вопрос-то? Полоса построена, сертифицирована и проходит испытания. А сертификацию прошла именно два месяца назад. Или вам больше подходит , что все очень плохо ? Ну тогда, да, в вашем случае , стакан наполовину пуст
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31.01.2021 18:38 Відповісти
Вы просто дилетант, который упорно не хочет это признать. Как и факт того что новая полоса не работает. Конец дискуссии
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31.01.2021 19:12 Відповісти
Я и не претендую на роль всевидящего ока, это ж вы специалисты широкого профиля, которым все плохо , и все не так. Полоса построена и проходит испытания
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31.01.2021 19:36 Відповісти
Кстати, в Николаеве тумана нет...только дождь! Я понимаю что для Одессы KBP запасной, но...
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30.01.2021 20:26 Відповісти
 
 