Сильний туман на кілька годин "паралізував" аеропорт Одеси

Сильний туман, що опустився після полудня на Одесу, паралізував роботу аеропорту на кілька годин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

Пілоти "Боїнга" авіакомпанії flydubai успішно приземлилися в Одесі о 14:40, але не наважуються відправитися в зворотний шлях рейсом в Дубай. Посадка на борт була завершена о 15:30, проте погодні умови не дозволяють злетіти.

За інформацією метеослужби аеропорту, зараз видимість в зоні посадки не перевищує 250 метрів, вертикальна видимість - 30 метрів. Товщина ущільненого шару снігу 5 мм, коєфіцієнт зчеплення на смузі - 0,36.

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Туман не дозволив також приземлитися літаку авіакомпанії Windrose рейсом з Борисполя. Турбопроп ATR-72 повинен був сісти в Одесі о 16:45, однак, не долетівши до міста, близько 20 хвилин кружляв, очікуючи поліпшення погоди. У підсумку вирішив не випробовувати долю і повернувся в аеропорт вильоту.

О 17:40 Польська авіакомпанія скасувала сьогоднішній рейс Варшава - Одеса і назад.

О 18:30. Літак авіакомпанії flydubai вилетів з Одеси в Дубай о 17:55. Погода покращилася.

О 19:10. Турецька авіакомпанія Turkish Airlines скасувала вечірній рейс Стамбул - Одеса. Зараз видимість в зоні посадки трохи покращилася - 450 метрів, але вертикальна видимість - близько 30 метрів, не дозволяє зробити безпечну посадку.