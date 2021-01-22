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У Києві оголосили I рівень небезпеки у зв'язку з туманом: видимість 200-500 м, - ДСНС

У Києві оголосили I рівень небезпеки у зв'язку з туманом: видимість 200-500 м, - ДСНС

У Києві через погіршення погодних умов оголосили попередження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ДСНС України.

"Вранці 22 січня в столиці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах.

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Автор: 

погода (789) туман (30) ДСНС (5091)


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22.01.2021 10:07 Відповісти
Особисто бородатій "мамі" яка любить швидкість...
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22.01.2021 10:12 Відповісти
С апреля 2019-го в Киеве надо было объявить высший уровень опасности в связи с появлением на пути Украины бениной марионетки - бубочки. И самого Бени - самого алчного и беспринципного из олигархов. Байден! Экстрадируй эту погань вместе с бубочкой в тюрьму США. Здесь им никто не помеха, здесь они все скупили.
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22.01.2021 10:13 Відповісти
 
 