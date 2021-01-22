У Києві оголосили I рівень небезпеки у зв'язку з туманом: видимість 200-500 м, - ДСНС
У Києві через погіршення погодних умов оголосили попередження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ДСНС України.
"Вранці 22 січня в столиці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах.
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показати весь коментар22.01.2021 10:07 Відповісти Мені подобається 0
ХОРТ
показати весь коментар22.01.2021 10:12 Відповісти Мені подобається 0
Владимир Иванец
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