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Фонд Навального просит Байдена ввести санкции против окружения Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Фонд Навального просит Байдена ввести санкции против окружения Путина

Основанный российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против окружения президента России Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Сообщается, что у Навального просят ввести санкции против 35 высокопоставленных россиян. Как заявил исполнительный директор фонда Владимир Ашурков, такое же письмо направят Европейскому союзу и правительству Великобритании.

По его словам, фигурантов списка можно разделить на три категории. Первая - "близкие друзья и кошельки Путина" - олигархи, которые хранят деньги российского президента и его окружения. Вторая - чиновники правительства России, которые подавляют протесты; третья - силовики, причастные к преследованию Навального.

Белый дом уже подтвердил получение письма от ФБК. В списке также есть пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин и пропагандистка Маргариты Симоньян.

Санкции просят ввести, в том числе, против олигарха Романа Абрамовича и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+9
Фонд Навального просит Байдена ввести санкции против окружения Путина - Цензор.НЕТ 6872
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31.01.2021 12:02
+8
Так прицепом и анальному также надо санкции навесить.
За отрицание агрессии єрефии и отрицании аннексирования территорий.
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31.01.2021 12:06
+8
Обращайтесь в ПАСЕ.
Там умеют бороться за деньги Орды.
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31.01.2021 12:09
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Прям якась казка про Вовандеморта та хлопчика у трусіках який вижив))
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31.01.2021 12:02 Ответить
Фонд Навального просить Байдена запровадити санкції проти оточення Путіна - Цензор.НЕТ 2752
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31.01.2021 12:28 Ответить
Фонд Навального просит Байдена ввести санкции против окружения Путина - Цензор.НЕТ 6872
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31.01.2021 12:02 Ответить
Немає гарних та поганих орків - є орки в поганих та гарних трунах.
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31.01.2021 12:08 Ответить
Не помню, чтобы Навальный такое говорил. Он же искренний крымнаш!
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01.02.2021 00:19 Ответить
Ги-ги. А самим слабо скинути *****?
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31.01.2021 12:05 Ответить
Так прицепом и анальному также надо санкции навесить.
За отрицание агрессии єрефии и отрицании аннексирования территорий.
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31.01.2021 12:06 Ответить
Обращайтесь в ПАСЕ.
Там умеют бороться за деньги Орды.
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31.01.2021 12:09 Ответить
играют в напёрстки...!
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31.01.2021 12:12 Ответить
А не просите народ перекрывать дороги и бить морды омону ?
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31.01.2021 12:14 Ответить
Продались Госдепу, с коррупцией призывают бороться сволочи! Да таких расстреливать сразу нужно! Родину не любят!
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31.01.2021 12:17 Ответить
Чума ты Болотная, ты на столько тупой, что твой мог не может понять, что правящая верхушка и Родина, это два разных понятия, и оно было придумано для таких Баранов как ты.
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31.01.2021 12:20 Ответить
Неуместно давать такие советы, находясь при этом на новой Родине.
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31.01.2021 12:27 Ответить
Не давать советы просто в Украине, или по месту прописки ?
Ты думаешь я не буду пользоваться своим конституционным правом на передвижение, только по тому что какое то чудо мне что то сказать может ?
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31.01.2021 12:53 Ответить
Тупые не понимают сарказма, свали в спам кацап
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01.02.2021 08:59 Ответить
Сарказм?
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31.01.2021 14:11 Ответить
Навальный не бутерброд, посадили-пусть сидит.
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31.01.2021 12:21 Ответить
а Немцов пусть лежит?
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31.01.2021 14:12 Ответить
Вуйку з кацапстану - ти проколовся. "На Україні" - і кацап попався. В спам.
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31.01.2021 12:25 Ответить
то тобі ***** матір рідна?а коли йому пересадку статевих органів бабусі зробили? Фонд Навального просить Байдена запровадити санкції проти оточення Путіна - Цензор.НЕТ 2657бо я якось не відслідковував...
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31.01.2021 12:26 Ответить
Ещё один нарцис , сам себе лайкаешь 🙃
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31.01.2021 12:32 Ответить
Єто вернейший признак лахтинской твари!
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31.01.2021 18:31 Ответить
хорошо жар чужими руками загребать...
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31.01.2021 12:24 Ответить
Сказв би Навальний, що верне Крим - його шанси стати президентом стануть 0,00001%
Ви від нього чекаєте політичного самогубства?
Зате він сказав, що війна в Україні це злочин і всі війська потрібно вивести.
А про Крим будемо говорити, коли він захоче рашку зробити нормальною.

https://www.youtube.com/watch?v=rn2Uy2OyQ64
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31.01.2021 12:29 Ответить
Учите историю , только полный развал этой не-доимперии , спасёт Украину от не адекватного соседа
Там от перестановки слагаемых ничего не меняется ещё с мокшанского улуса золотой орды
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31.01.2021 12:42 Ответить
Совок розвалився при лібералізації. Тож якщо парашка буде лібералізована при Навальному, то вона може продовжити свій розпад, що є в будь-якому разі добре для нас.
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31.01.2021 12:43 Ответить
Совок развалился при низких ценах на нефть и газ , а не из за либерализации .Никита кукуруза был либерализатором великим и Бориска бухой тоже .Но при них ни совок , ни рашка так и не распались потому что цены на сырье были высокими и сейчас они высокие
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31.01.2021 12:52 Ответить
А нічого, що до 1970 р. ціни на нафту були нижчі ніж при розвалі?
Вони були високі тільки з 1973 по 1985.
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31.01.2021 20:00 Ответить
Фонд Навального просить Байдена запровадити санкції проти оточення Путіна - Цензор.НЕТ 4163
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31.01.2021 20:01 Ответить
Совок развалился из-за того , что в Москве царь поменялся ( Горбачева на Ельцина ) и местные князьки побоялись , что их оторвут от корыта , вот этим и воспользовались наши националисты ( за что им честь и хвала ) и оторвали Украину от совка ( сошлись интересы парт номенклатуры и патриотов ) , а затем уже весь совок развалился , как карточный домик
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31.01.2021 12:55 Ответить
А я думал что первыми вышли из совка страны Балтии и Грузия . А уже потом Украина и лишь после попытки смещения Горбачева в августе 1991 года . И совок не распался сразу , а рашка поставила условие что все государства выходящие из совка должны вступать в созданный рашкой СНГ (или как они сначала планировали ССГ) . Не подчинились только балтийцы и правильно поступили .Им одним удалось вырваться из совка малой кровью .Кстати США тогда прокол допустили , хотели демократизировать рашку и включить ее в состав цивилизованного мира .Сейчас пожинаем плоды их тогдашней политики .
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31.01.2021 13:08 Ответить
Без подписания Украиной акта в Беловежской пуще , независимость прибалтов и грузин закончилась бы в скором времени , пример Чечня ( хотя не совсем корректный) и намного меньшеми усилиями со стороны совковой империи
Ещё членин говорил , что без Украины не может быть расейськой империи
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31.01.2021 13:41 Ответить
Первая из СССР официально вышла Украина в 1991 году. Потом все остальные.
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31.01.2021 13:45 Ответить
Эстония,Литва, Латвия стали первыми
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31.01.2021 14:00 Ответить
Украина седьмая вышла из тюрьмы народов
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31.01.2021 14:01 Ответить
https://sovtime.ru/history/raspad-sssr
вот таблица выхода
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31.01.2021 14:02 Ответить
Во время гкчп на баррикады в странах Балтии пришли уже бойцы Территориальной обороны а не просто люди .И пришли они уже с личным оружием, а не с палками и разным мусором как в мацкве . И у них уже был штурм омоном вильнюсского телецентра за плечами , они знали что их ждет и привела их туда не оппозиция , а законно и всенародно избранное правительство , которое аннулировало союзный договор и объявило все органы власти ссср на территории стран Балтии вне закона.В Грузии уже были разгоны мирных митингов саперными лопатами и уже был Президент Звиад Гамсахурдиа который объявил Независимость и принялся устанавливать отношения с соседями -Ичкерией и Арменией и именно тогда империя начала рвать Грузию на куски чтобы ослабить и не допустить объединение антиимперских сил на Кавказе
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31.01.2021 20:49 Ответить
Красава )))) У него даже фонд свой есть )))) Вот что значит быть так сказать профессиАнальным реЭволюцЫонЭром и крутым грантоедом )))
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31.01.2021 12:29 Ответить
Кроме *****, сразу и на Лёху бутербродного вводите , чтобы потом не вводить
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31.01.2021 12:29 Ответить
Срочно надо Навальному дать звание героя борьбы с Путлером.
Фонд Навального просить Байдена запровадити санкції проти оточення Путіна - Цензор.НЕТ 1832
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31.01.2021 12:44 Ответить
гораздо лучше веревку и міло
Пусть помоется - и в горі
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31.01.2021 18:33 Ответить
https://www.svoboda.org/a/31076245.html
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31.01.2021 12:49 Ответить
ух сколько набежало "бутебродных" комментаторов - полезных для кремля идиотов.
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31.01.2021 12:59 Ответить
Уйло... Навальный... - ПОХ!
Рашка все равно остается ВРАГОМ Украины мечтающим о вЯликой Империи.
Фонд Навального просить Байдена запровадити санкції проти оточення Путіна - Цензор.НЕТ 2015
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31.01.2021 13:01 Ответить
не пох
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31.01.2021 14:14 Ответить
Фонд Навального просить Байдена запровадити санкції проти оточення Путіна - Цензор.НЕТ 3020
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31.01.2021 13:02 Ответить
чудово, чудово... ну шо ж громадо... потрібно підтримати таку хорошу пропозицію від ФБК! Лише, чому всього 35... потрібно розширити список ... скільки там в них у госдурі та совєтєфєдєрациі, от їх теж до купи... головне не обмежуватись та не зупинятись... "смотрєть нада ширше"(с)
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31.01.2021 13:06 Ответить
А смысл. Перестанут вывозить ворованное на Запад. От этого скорее выиграет рашка, а Запад потеряет деньги. На Западе не дураки.
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31.01.2021 13:09 Ответить
у мордорі "отожмуть" більш сильні на даний час. та й не для того тягли-тирили звідти і облаштовувались маєтками (чи віолончєлями Фонд Навального просить Байдена запровадити санкції проти оточення Путіна - Цензор.НЕТ 4485 ) на тихому заході, щоб тепер повертати то всьо у "центрифугу"...
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31.01.2021 13:32 Ответить
Сначала введут санкции по просьбе Навального, а потом его выпустят из тюрьмы - и отменят. А потом выяснится, что дворец - не Путина, то будет извиняться, еще и компенсацию потребуют. А выберут Навального в Думу - вообще торжество демократии - пора вообще все санкции отменять.
Вот как- то так.
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31.01.2021 13:35 Ответить
імхо, (як варіант)... отже потрібно вводити рішенням Конгреса, скажімо як додаток до Закону Магнітського. А це вже надовго. І можете бути впевнені - а ні вибачатись, а ні тим більше компенсувати ніхто не буде. У пані Йеллен тепер є чудовий інструмент Anti-Money Laundering Act of 2020 ..."прожектор пєрєстройкі"(с) Фонд Навального просить Байдена запровадити санкції проти оточення Путіна - Цензор.НЕТ 1659
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31.01.2021 13:46 Ответить
Байден. Спасибі друзі за прохання, але щоб не займатися дрібницями даємо вашій кацапії також і секторальні санкції по самісенькі помідори.
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31.01.2021 13:53 Ответить
неужели эти два артиста на картинке,думают что Байден идиот, какие персональные?СЕКТОРАЛЬНЫЕ,до полного развала мордора,игры с агентами кончились
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31.01.2021 23:56 Ответить
 
 