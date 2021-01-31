Фонд Навального просит Байдена ввести санкции против окружения Путина
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Основанный российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против окружения президента России Владимира Путина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Сообщается, что у Навального просят ввести санкции против 35 высокопоставленных россиян. Как заявил исполнительный директор фонда Владимир Ашурков, такое же письмо направят Европейскому союзу и правительству Великобритании.
По его словам, фигурантов списка можно разделить на три категории. Первая - "близкие друзья и кошельки Путина" - олигархи, которые хранят деньги российского президента и его окружения. Вторая - чиновники правительства России, которые подавляют протесты; третья - силовики, причастные к преследованию Навального.
Белый дом уже подтвердил получение письма от ФБК. В списке также есть пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин и пропагандистка Маргариты Симоньян.
Санкции просят ввести, в том числе, против олигарха Романа Абрамовича и министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Пожалуйста, подождите...
За отрицание агрессии єрефии и отрицании аннексирования территорий.
Там умеют бороться за деньги Орды.
Ты думаешь я не буду пользоваться своим конституционным правом на передвижение, только по тому что какое то чудо мне что то сказать может ?
Ви від нього чекаєте політичного самогубства?
Зате він сказав, що війна в Україні це злочин і всі війська потрібно вивести.
А про Крим будемо говорити, коли він захоче рашку зробити нормальною.
https://www.youtube.com/watch?v=rn2Uy2OyQ64
Там от перестановки слагаемых ничего не меняется ещё с мокшанского улуса золотой орды
Вони були високі тільки з 1973 по 1985.
Ещё членин говорил , что без Украины не может быть расейськой империи
вот таблица выхода
Пусть помоется - и в горі
Рашка все равно остается ВРАГОМ Украины мечтающим о вЯликой Империи.
Вот как- то так.