Фонд Навального просить Байдена запровадити санкції проти оточення Путіна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заснований російським опозиційним політиком Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією (ФБК) звернувся до президента США Джо Байдена з проханням запровадити санкції проти оточення президента Росії Володимира Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Повідомляється, що у Навального просять запровадити санкції проти 35 російських високопосадовців. Як заявив виконавчий директор фонду Володимир Ашурков, такого ж листа направлять до Європейського Союзу й уряду Великої Британії.
За його словами, фігурантів списку можна розділити на три категорії. Перша - "близькі друзі і "гаманці" Путіна" - олігархи, які зберігають гроші російського президента і його оточення. Друга - чиновники уряду Росії, які придушують протести; третя - силовики, причетні до переслідування Навального.
Білий дім вже підтвердив одержання листа від ФБК. У списку також є прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, мер Москви Сергій Собянін і пропагандистка Маргарита Симоньян.
Санкції просять запровадити, зокрема, проти олігарха Романа Абрамовича і міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка.
Будь ласка, зачекайте...
За отрицание агрессии єрефии и отрицании аннексирования территорий.
Там умеют бороться за деньги Орды.
Ты думаешь я не буду пользоваться своим конституционным правом на передвижение, только по тому что какое то чудо мне что то сказать может ?
Ви від нього чекаєте політичного самогубства?
Зате він сказав, що війна в Україні це злочин і всі війська потрібно вивести.
А про Крим будемо говорити, коли він захоче рашку зробити нормальною.
https://www.youtube.com/watch?v=rn2Uy2OyQ64
Там от перестановки слагаемых ничего не меняется ещё с мокшанского улуса золотой орды
Вони були високі тільки з 1973 по 1985.
Ещё членин говорил , что без Украины не может быть расейськой империи
вот таблица выхода
Пусть помоется - и в горі
Рашка все равно остается ВРАГОМ Украины мечтающим о вЯликой Империи.
Вот как- то так.