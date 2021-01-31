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Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC

Президент США Джо Байден, как ожидается, в своей речи в понедельник изложит свое видение американской внешней политики.

Об этом телеканалу NBC заявил высокопоставленный чиновник администрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это будет первое крупное политическое выступление Байдена с момента вступления в должность и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в Госдепартамент", - говорится в сообщении.

По словам источника, ожидается также, что президент подпишет ряд исполнительных актов, связанных с его усилиями продемонстрировать новый подход США к событиям на мировой арене.

Как отмечает телеканал, "Байден сталкивается с целым рядом внешнеполитических вызовов - от Ирана и Северной Кореи до России, Китая и войны в Афганистане".

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Он резко критиковал внешнюю политику бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2020 года и в случае победы на выборах "обещал кардинальный сдвиг как в области отношений с союзниками, так и в области противостояния противникам, таким как Россия", - напоминает NBC.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 5997
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31.01.2021 12:11
+13
Самый высокооплачиваемый. Тонна шоколада и тонна тортиков в день. Меньше не берет.

Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 7424
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31.01.2021 12:17
+9
Разница в менталитете и так более чем очевидна. Речь совсем о другом. Хочется меньше дипломатичности в отношении руководства США к засевшей в кремле ОПГ. На седьмом году международного беспредела, пора уже называть вещи своими именами.
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31.01.2021 12:36
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Завтра ми почуємо головне,Ху из містер Байден))
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31.01.2021 12:09 Ответить
Президент США,однозначно !!!)))
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31.01.2021 12:12 Ответить
Це зрозуміло,а от який він президент,завтра побачемо.
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31.01.2021 12:14 Ответить
Розумніший за Віслючка Оманського ,однозначно !!!)))
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31.01.2021 12:15 Ответить
Акакаяразніца?
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31.01.2021 12:16 Ответить
Віслюк Оманський це не еталон розуму,хоть е і такі які навіть цьому довбню програють))
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31.01.2021 12:20 Ответить
У Порошенка минусов немало, но не смотря на это он лучший из всех Украинских президентов !
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31.01.2021 13:46 Ответить
Сочувствую.
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31.01.2021 16:29 Ответить
А також за купленого Трампа, пампуша під дудку фуйла витворяв таку хуцпу, що політикою і не пахло.
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31.01.2021 12:48 Ответить
Не знаю была новость на сайте или нет, но вроде все 5 адвокатов отказались от защиты Трампа в деле по импичменту, а осталась неделя.
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31.01.2021 14:28 Ответить
Скорее всего какой-то особой конкретики мы не услышим. Всё будет старательно упаковано в дипломатическую неоднозначность. Типа- дружить и укреплять союзы со всеми хорошими и вместе с партнёрами противостоять всем плохим. Хотелось бы конечно ошибаться.
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31.01.2021 12:18 Ответить
не,ну куда ему до *****,с его идеологемой "кругом враги".особенно по периметру рахи Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 7277
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31.01.2021 12:20 Ответить
К чему вообще это сравнение?
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31.01.2021 12:24 Ответить
характеристика менталитета...
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31.01.2021 12:29 Ответить
Разница в менталитете и так более чем очевидна. Речь совсем о другом. Хочется меньше дипломатичности в отношении руководства США к засевшей в кремле ОПГ. На седьмом году международного беспредела, пора уже называть вещи своими именами.
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31.01.2021 12:36 Ответить
ну я и называю ***** *****м...а ты Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 8360
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31.01.2021 12:44 Ответить
Редко. Не одобряю сквернословие в принципе. Во мне должна вспыхнуть некая взрывная эмоция, что бы я выругался матом. Путен у меня таких эмоций не вызывает. Презрение это не взрывная эмоция. А повседневное использование матершины в разговорной речи, это признак не большого ума.
Кстати далеко не все правильно понимают значение слова *****.)) Многие думают, что это что-то связанное с мужским половым органом. На самом деле это понятие к члену никакого отношения не имеет. Это более грубая форма уничижительного ругательства чмо.
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31.01.2021 13:01 Ответить
Так ты Ху.ло Чмом обозвал ?
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31.01.2021 13:41 Ответить
Боюсь, что нас ждет большое разочарование.
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31.01.2021 15:25 Ответить
Тут всё зависит от степени очарованности.) То есть, от уровня ожиданий от новой администрации США. Если ожидания не завышены, то никакого серьёзного разочарования быть не должно. Никто конечно же сразу не набросится на россию всеми самыми крайними мерами. Но и очередной перезагрузки точно никто затевать не станет. Внимания к Украине однозначно будет больше, чем при Трампе, но давление на россию будет не намного сильнее. По крайней мере на первых порах. То есть, те кто ждёт какой-то немедленной открытой атаки администрации Байдена на Креммль, тот конечно же будет разочарован. Давление скорее всего будет продолжать оставаться осторожным.
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31.01.2021 15:37 Ответить
не нас, а прихожан Секты Святого Бидона.
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31.01.2021 17:38 Ответить
Так отож))
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31.01.2021 12:21 Ответить
Так і буде.
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31.01.2021 12:21 Ответить
Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 5997
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31.01.2021 12:11 Ответить
Байден член ПЄСа?))
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31.01.2021 12:13 Ответить
Почесний !!!)))
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31.01.2021 12:14 Ответить
А він про це знає?))
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31.01.2021 12:15 Ответить
головне,шоб ти знав Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 492
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31.01.2021 12:21 Ответить
Я цього теж не знаю,може у вас є якийсь документ у підтвердження цих заяв?Ну хоть обгортка від "шаленої бджілки"?
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31.01.2021 12:27 Ответить
тю...та в мене тих обгортків...але уси рошенівські...рот фронту немає.тобі не відломиться
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31.01.2021 12:30 Ответить
У цьому ви так схожі з любителями рот фронту,шо ті постійно брешуть,шо ви.
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31.01.2021 12:35 Ответить
Тема про речь Президента США ,НО и сюда смогли присопливить Наполеона из 95 Квартала и заведующего мануфактурой Рошен чтобы выказать свои предпочтения тому или другому сорту дерьма . Да они оба даже на фоне Рыжего Дони шлак , а для Байдена что один , что второй -,,акакаяразница?" Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 853
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31.01.2021 12:36 Ответить
фсеаниадинакавые?в сад...
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31.01.2021 12:45 Ответить
Судячи з виразу обличчя на малюнку, то так. Саме член.
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31.01.2021 12:15 Ответить
підміна понять властива двум категоріям: любителям "солодкого" та прихильникам *****)))
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31.01.2021 12:17 Ответить
Самый высокооплачиваемый. Тонна шоколада и тонна тортиков в день. Меньше не берет.

Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 7424
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31.01.2021 12:17 Ответить
Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 6052
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31.01.2021 12:57 Ответить
Это ментальный онанизм. Самоудовлетворение. Сам выдумал, сам отфотожабил, сам кайфонул.))
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31.01.2021 12:28 Ответить
Вах-вах-вах. Сексуальные фантазии запоребрикового онаниста здесь никому не интересны. Страдай молча.
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31.01.2021 13:37 Ответить
Не знаю запоребриковый ты онанист или местный, но десяток лайков это уже определённый интерес.)) Есть у тебя доводы в пользу тезиса Байден-порохобот? Заявления может его какие-то? Высказывания свежие? «Люблю Петра, кушать не могу»... или что-то посдержаннее?)) Если нету, ментальный онанист ты и есть. И интересны твои глупости только таким же фантазёрам.
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31.01.2021 13:50 Ответить
Еще раз -- онанируй молча, "патриот" запоребриковый. И не суди всех по себе. Озабочен -- твои проблемы. Мнение свинособак под прокси здесь никого не интересует.
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31.01.2021 14:01 Ответить
Завтра он нам расскажет, как будет трахать Быдляндию и в каких позах.
А Быдляндия на другой день пропищит в каких позах она будет повизгивать от удовольствия. Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 6892 Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 6892
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31.01.2021 12:14 Ответить
Великих надій на це не покладай.
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31.01.2021 12:25 Ответить
Бидон не помнит как его внучку зовут, так что не знаю кого он там трахать может.
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31.01.2021 17:45 Ответить
я надеюсь и Зе и Ху запаслись вазелином?))
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31.01.2021 12:16 Ответить
ЗЕ ще замовив і памперсів про всяк випадок.
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31.01.2021 12:18 Ответить
как раз к 16 часам дубина завершит свой подсчет
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31.01.2021 12:18 Ответить
Расскажет что он увидел в глазах *****.
Зебил уже напрягся.
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31.01.2021 12:22 Ответить
В кацачестве подарка в єрефию отправлено два парахода гламурного розового вазелину.
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31.01.2021 12:25 Ответить
Думаю сначала нужно было представить свою концепцию внешней политики США, ну, а только потом уже созваниваться с путькой
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31.01.2021 12:31 Ответить
Джо Байденко не развалит РАБссию,он даст ей шанс саму себя по башке тупой заехать кирпичом,ну типа Рональд Рейган шмякнул по СССРу булыжником без ядерной начинки...и радиактивного пепла Димы Сикелева... Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 5485
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31.01.2021 12:35 Ответить
Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 4495 Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 3423 Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 3423
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31.01.2021 12:39 Ответить
Напугай дурака санкциями,все ошибки он сделает сам... Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 1720
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31.01.2021 12:42 Ответить
Очень надеюсь на возвращение справедливого миропорядка.
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31.01.2021 12:42 Ответить
Байден больше часа беседовал с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Я так полагаю что летом Грузия получит приглашение в Альянс и стане 31 членом агрессивного Блока Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 8781
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31.01.2021 12:47 Ответить
В Черное море вошли два эсминца США и корабль типа танкер обслуживания,еще пару эсминцев и на РАБссии паника... Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 5664
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31.01.2021 12:49 Ответить
А Україна в восени теж отримає, все і зразу.
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31.01.2021 12:51 Ответить
Байденко позвонил Порошенко и сказал : Никакого НАТО Украина не получит,слишком много неправильных пчел развелось Зелемойских... Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 1763
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31.01.2021 12:56 Ответить
Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 19
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31.01.2021 12:58 Ответить
Если послезавтра лаптеногие начнут выть, что Байден гадит у них в подъездах, значит правильным путем идете, мистер Джо. Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 5347
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31.01.2021 12:59 Ответить
Джо Байден заказал пиццу для РАБссияских Хмырей...,СкреПОНОС в подъездах обеспечен... Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 6185
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31.01.2021 13:03 Ответить
Ну таким тебя в Рабсию уже не возьмут, довёл ты себя до ручки стучаниями по клаве. Вот до чего тебя Цензор довёл. Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 8927
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31.01.2021 13:08 Ответить
Я в Ютьюбе 25 часов в сутки,нафиг мне цензор,баран ты тупой... Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 7856 Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 2879
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31.01.2021 13:09 Ответить
Поскольку в параше любят давить тракторами импортные овощи, Байден вставит }{уйлу огурцов по самые помидоры. Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC - Цензор.НЕТ 934
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31.01.2021 13:08 Ответить
Байден введи свої війська в Україну...
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31.01.2021 13:13 Ответить
Як на мене ,то Байден не сказавши нічого конкретно, визначить вектор своєї зовнішної політики.Для тих ,хто вміє читати межи строк все буде зрозуміло.Цікаво яким пунктом буде згадана паРаша.
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31.01.2021 13:14 Ответить
і Україна - також цікаво
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31.01.2021 17:23 Ответить
Смотрим в Ютубе "Байден и ручка".
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31.01.2021 17:47 Ответить
 
 