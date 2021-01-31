Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден, как ожидается, в своей речи в понедельник изложит свое видение американской внешней политики.
Об этом телеканалу NBC заявил высокопоставленный чиновник администрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это будет первое крупное политическое выступление Байдена с момента вступления в должность и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в Госдепартамент", - говорится в сообщении.
По словам источника, ожидается также, что президент подпишет ряд исполнительных актов, связанных с его усилиями продемонстрировать новый подход США к событиям на мировой арене.
Как отмечает телеканал, "Байден сталкивается с целым рядом внешнеполитических вызовов - от Ирана и Северной Кореи до России, Китая и войны в Афганистане".
Он резко критиковал внешнюю политику бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2020 года и в случае победы на выборах "обещал кардинальный сдвиг как в области отношений с союзниками, так и в области противостояния противникам, таким как Россия", - напоминает NBC.
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Кстати далеко не все правильно понимают значение слова *****.)) Многие думают, что это что-то связанное с мужским половым органом. На самом деле это понятие к члену никакого отношения не имеет. Это более грубая форма уничижительного ругательства чмо.
А Быдляндия на другой день пропищит в каких позах она будет повизгивать от удовольствия.
Зебил уже напрягся.