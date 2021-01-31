Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC

Президент США Джо Байден, як очікується, у своїй промові в понеділок викладе своє бачення американської зовнішньої політики.

Про це телеканалу NBC заявив високопосадовець адміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це буде перший великий політичний виступ Байдена з моменту набуття повноважень і, найімовірніше, відбудеться під час запланованого візиту в Держдепартамент", - йдеться в повідомленні.

За словами джерела, очікується також, що президент підпише низку виконавчих актів, пов'язаних із його зусиллями продемонструвати новий підхід США до подій на світовій арені.

Як зазначає телеканал, "Байден стикається з цілою низкою зовнішньополітичних викликів - від Ірану і Північної Кореї до Росії, Китаю та війни в Афганістані".

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Він різко критикував зовнішню політику колишнього президента США Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії 2020 року і в разі перемоги на виборах "обіцяв кардинальні зрушення як у відносинах із союзниками, так і у сфері протистояння противникам, зокрема Росії", - нагадує NBC.