З приходом адміністрації Байдена в США зріс інтерес до України, - Зеркаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
З приходом адміністрації президента Джо Байдена, інтерес до України і подій у державі в Вашингтоні однозначно виріс.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця голови правління Нафтогазу Олена Зеркаль, яка зараз перебуває з візитом у Вашингтоні, передає УНН.
"Добре відчули, що інтерес до України і подій у нас дуже однозначно виріс. Нова адміністрація вже тримає руку на пульсі і таке враження, що у Вашингтоні мають намір істотно зміцнити "контроль пульсу", - повідомила Зеркаль.
Радник голови правління Нафтогазу розповіла також, що зміни в американському уряді інтерес до теми "Північного потоку-2" навіть підвищили, а бажання і інструментів для зупинки газопроводу в США "більше ніж достатньо".
"Наявний арсенал включає три види санкцій: до компаній, які можуть прокладати труби, страхують, і компаній, які сертифікують газопровід. Але це тільки верхівка айсберга проблем із завершенням газового троянського коня РФ для Євросоюзу. Новини - дуже погані для росіян новини - відчуваємо, не забаряться", - зазначила колишня заступниця міністра закордонних справ.
Будь ласка, зачекайте...
Видання "Історична Правда" пише:
Поки деякі українські дослідники жартома "виводять" походження нового президента США від славетного Байди-Вишневецького, обігруючи схожість прізвищ, популярний і авторитетний генеалогічний французький портал Geneanet.org зробив титанічну роботу. Його фахівець Тім Доулінг склав детальний родовід нового президента США.
Ні, Байден не мав своїм предком козака Байду. Звісно, це жарт. /Хоча ???/ Натомість цілком серйозною є інформація, яку зібрав Т.Доулінг. Він, зокрема, встановив, що наприкінці ХІV - початку ХV століть в Англії мешкав прямий предок Байдена по одній з чоловічих лінії, барон Саймон де Фельбрігг (1367-1431).
Українцям цей чоловік має бути цікавий тим, що він був одружений з Малгожатою Тешинською (1370-1413). Це відома історична постать, а тому всю подальшу інформацію будемо черпати з відкритих історичних джерел.
Малгожата була донькою польського аристократа Пшемислава І Носака (1336?-1410), князя тешинського і гологовського.
У свою чергу Пшемислав був сином тешинського князя Казимира І і княгівни Евфемії Мазовецької, доньки Марії Галицької (пом. 1341) і внучкою короля Русі Юрія І (внука Данила Галицького)... https://www.istpravda.com.ua/columns/2021/01/25/158874/
а с приходом команды Зеленского
Януковича берет оторопь:
"А что можно и так воровать!?...Ну-ну.."
-"отчего еще в 2004 не поставили бубочку поцЗедентом!!
вот бы бабла срубили..!!
Передавай Исландии привет.
Olena Vasylchenko@vasil59_chenko 2 ч
це жах. Виявляється, тарифи на газ зросли тому... що Фірташ вимагає компенсувати йому "недоотриману виручку" під час воєнної зими 2014-2015 р(!!!).
Люди економили газ, і Фірташ недоотримав.
Люди заплатять - так вирішила зелена влада.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2774409922888030&id=100009571485883&ref=bookmarks
Hanna@Hanna25224860
Ось постанова суду, яка засекречена, тому фото неякісне
Та од ваших "див" одійти не можливо ...
Одне "диво" за іншим ...
Надька, Парасюк, Мішутка (то було специфічне диво), зебіл, тепер - дідо-"іван байда" ...
Може, забула когось з останніх ідолів та месій ...
Biden Faces Scrutiny Over Reliance on Executive Orders
https://www.newsmax.com/politics/nikki-haley-energy-putin-new-start/2021/01/27/id/1007460/
Nikki Haley: Putin Must Be 'Ecstatic' Over Biden's Anti-Energy Push
Russian President Vladimir Putin must be "pretty ecstatic" over President Joe Biden's executive order to stop the Keystone XL pipeline and his other executive orders on the United States energy industry, former U.N. Ambassador Nikki Haley claimed Wednesday.
"One of the things that bothered [Putin] the most was how energy independent we had become," Haley said on Fox News' "America's Newsroom."
Biden had his first call with Putin on Tuesday, with the president raising concerns about the arrest of opposition figure Alexei Navalny and pushing Putin on Russia's involvement in cyberespionage and placing bounties on American troops in Afghanistan.
The two presidents also agreed to have their teams work on extending New START, the last arms control treaty between the two nations, which Haley criticized.
"Biden is jumping back into the New START agreement but not jumping back in," Haley said. "Doing it for five years is something that gave Russia a lot of advantage, and it never included China in it, which is something President [Donald] Trump was trying to do. It is a good first week for Russia right now."
Meanwhile, Biden must also take advantage of the fact that both Republicans and Democrats agree on China being a problem, said Haley.
Haley also said there are "real leverage points" Biden could use in several areas, including here in the United States and elsewhere.
"Why didn't you talk to the governors before you stopped the Keystone pipeline?" she said. "Iran is producing nuclear weapons ... with China, why aren't you calling them out on human rights issues instead of jumping back into the Human Rights Council. This is about strategy and being smart."
Haley said she would advise the Biden administration to remain out of the U.N. Human Rights Council.
"Right now you have every murderer, dictator, and thief on that council," she said. "If the United States gets back on it you are giving credibility to a farce of a council that does nothing but hide human rights."
Я бы даже сказал - у Байденов опять интерес возрос