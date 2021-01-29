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З приходом адміністрації Байдена в США зріс інтерес до України, - Зеркаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З приходом адміністрації Байдена в США зріс інтерес до України, - Зеркаль

З приходом адміністрації президента Джо Байдена, інтерес до України і подій у державі в Вашингтоні однозначно виріс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця голови правління Нафтогазу Олена Зеркаль, яка зараз перебуває з візитом у Вашингтоні, передає УНН.

"Добре відчули, що інтерес до України і подій у нас дуже однозначно виріс. Нова адміністрація вже тримає руку на пульсі і таке враження, що у Вашингтоні мають намір істотно зміцнити "контроль пульсу", - повідомила Зеркаль.

Радник голови правління Нафтогазу розповіла також, що зміни в американському уряді інтерес до теми "Північного потоку-2" навіть підвищили, а бажання і інструментів для зупинки газопроводу в США "більше ніж достатньо".

"Наявний арсенал включає три види санкцій: до компаній, які можуть прокладати труби, страхують, і компаній, які сертифікують газопровід. Але це тільки верхівка айсберга проблем із завершенням газового троянського коня РФ для Євросоюзу. Новини - дуже погані для росіян новини - відчуваємо, не забаряться", - зазначила колишня заступниця міністра закордонних справ.

Читайте також: Зеркаль про "Північний потік-2": "Збереження транзитної ролі України все ще під питанням"
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Топ коментарі
+27
С приходом администрации Байдена в США возрос интерес к Украине, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7160
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29.01.2021 21:17
+26
Покукарекали,два кацапских петушка? Ну и пшли нах.
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29.01.2021 21:21
+20
Зеркаль с харизмой. Ее надо вернуть в зам министрА МИД
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29.01.2021 21:18
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З приходом адміністрації Байдена в США зріс інтерес до України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8406 З приходом адміністрації Байдена в США зріс інтерес до України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6369
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29.01.2021 21:59 Відповісти
Байден має в своєму родоводі УКРАЇНСЬКЕ коріння! Тому відбувається взаємний інтерес.
Видання "Історична Правда" пише:
Поки деякі українські дослідники жартома "виводять" походження нового президента США від славетного Байди-Вишневецького, обігруючи схожість прізвищ, популярний і авторитетний генеалогічний французький портал Geneanet.org зробив титанічну роботу. Його фахівець Тім Доулінг склав детальний родовід нового президента США.
Ні, Байден не мав своїм предком козака Байду. Звісно, це жарт. /Хоча ???/ Натомість цілком серйозною є інформація, яку зібрав Т.Доулінг. Він, зокрема, встановив, що наприкінці ХІV - початку ХV століть в Англії мешкав прямий предок Байдена по одній з чоловічих лінії, барон Саймон де Фельбрігг (1367-1431).
Українцям цей чоловік має бути цікавий тим, що він був одружений з Малгожатою Тешинською (1370-1413). Це відома історична постать, а тому всю подальшу інформацію будемо черпати з відкритих історичних джерел.
Малгожата була донькою польського аристократа Пшемислава І Носака (1336?-1410), князя тешинського і гологовського.
У свою чергу Пшемислав був сином тешинського князя Казимира І і княгівни Евфемії Мазовецької, доньки Марії Галицької (пом. 1341) і внучкою короля Русі Юрія І (внука Данила Галицького)... https://www.istpravda.com.ua/columns/2021/01/25/158874/
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29.01.2021 22:16 Відповісти
Ну і яке ж то «українське коріння»- польська шляхта.
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30.01.2021 02:40 Відповісти
Не то что у ***** тваво таврического, из дома говна вылезло
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30.01.2021 03:29 Відповісти
То хто б заперечував, що польська шляхта має спільне польсько-українське коріння. Про що там і йдеться. Роз'єднати і протиставити - ось завдання кремлівських крадіїв нашої історії. Навіть уявити важко, який ґвалт в російській пресі спричинила ця пубпікація.
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30.01.2021 07:11 Відповісти
Никакого гвалта))))
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30.01.2021 08:52 Відповісти
Первая фраза Байдена Плешивому...вон нах из Крыма и Донбасса...Путлер молчал 3 минуты...
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29.01.2021 22:18 Відповісти
Крысы Мавзолейные,ТРАМП вас сдал...АУТ...
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29.01.2021 22:20 Відповісти
По просьбе РАБссиянского быдла диалог Байден-Путлер длился 35 минут 16 секунд... З приходом адміністрації Байдена в США зріс інтерес до України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4500
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29.01.2021 22:24 Відповісти
Заметь , Байден первый позвонил быдлу , это раз . Два , с быдлом так долго разговаривать НЕЛЬЗЯ
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30.01.2021 12:10 Відповісти
С приходом администрации Байдена в США возрос интерес к Украине
а с приходом команды Зеленского
Януковича берет оторопь:
"А что можно и так воровать!?...Ну-ну.."
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29.01.2021 22:49 Відповісти
....и олигархи в шоке-
-"отчего еще в 2004 не поставили бубочку поцЗедентом!!
вот бы бабла срубили..!!
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29.01.2021 22:55 Відповісти
У мене возрос інтерес до пива. Сильно возрос інтерес.
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29.01.2021 22:51 Відповісти
Это любовь , "суровая любовь".
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30.01.2021 02:46 Відповісти
Бояра и лапти, вот ваша любовь, лаптеногие
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30.01.2021 03:30 Відповісти
Евро, шо не спишь? На дежурстве?
Передавай Исландии привет.
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30.01.2021 03:42 Відповісти
Как там ***** ваше, не сдохло ещё, живое падаль, и таким как ты желаю того же
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30.01.2021 04:33 Відповісти
а ти шо без ***** , ти шо ?
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30.01.2021 12:12 Відповісти
Мордва опущенная, на каком наречии вещаешь? Сиди на бутылке ровно
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30.01.2021 12:22 Відповісти
С Байденом возникнет интерес к Украине тепер стане добре. А ти не пробовал встать с бутылки , не ?
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30.01.2021 14:40 Відповісти
тряхньомтє-ка мошной - тут фірташ поіздєржался



Olena Vasylchenko@vasil59_chenko 2 ч

це жах. Виявляється, тарифи на газ зросли тому... що Фірташ вимагає компенсувати йому "недоотриману виручку" під час воєнної зими 2014-2015 р(!!!).
Люди економили газ, і Фірташ недоотримав.
Люди заплатять - так вирішила зелена влада.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2774409922888030&id=100009571485883&ref=bookmarks
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29.01.2021 22:59 Відповісти


Hanna@Hanna25224860

Ось постанова суду, яка засекречена, тому фото неякісне

З приходом адміністрації Байдена в США зріс інтерес до України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8089
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29.01.2021 22:59 Відповісти
Останнім часом протягом семи років так багато поганих політичних новин, що хочеться вірити в диво. Нехай буде диво і його будуть звати Байден.
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29.01.2021 22:59 Відповісти
З приходом адміністрації Байдена в США зріс інтерес до України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8055
Та од ваших "див" одійти не можливо ...

Одне "диво" за іншим ...

Надька, Парасюк, Мішутка (то було специфічне диво), зебіл, тепер - дідо-"іван байда" ...
Може, забула когось з останніх ідолів та месій ...
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29.01.2021 23:14 Відповісти
Найбільші два "дива", це обоє рябоє Пєця і Зєля.
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30.01.2021 07:28 Відповісти
Zerkal - mudra LEDY+Profi .
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30.01.2021 00:03 Відповісти
Зеркаль прийде - порядок наведе?
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30.01.2021 00:36 Відповісти
Зеркаль пішла - щоб повернутись:
З приходом адміністрації Байдена в США зріс інтерес до України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9303

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30.01.2021 01:17 Відповісти
Було б непогано, але не в цій країні. Її будуть топити геть усі, перш за усе, барига, який хоче себе бачити єдиним кандидатом від патріотичних сил.
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30.01.2021 09:04 Відповісти
https://www.newsmax.com/politics/biden-criticism-executive-orders/2021/01/29/id/1007760/
Biden Faces Scrutiny Over Reliance on Executive Orders
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30.01.2021 04:41 Відповісти
І ще для тих, хто хоч трошки здатен чи бажає відкрити очі ...

https://www.newsmax.com/politics/nikki-haley-energy-putin-new-start/2021/01/27/id/1007460/
Nikki Haley: Putin Must Be 'Ecstatic' Over Biden's Anti-Energy Push

Russian President Vladimir Putin must be "pretty ecstatic" over President Joe Biden's executive order to stop the Keystone XL pipeline and his other executive orders on the United States energy industry, former U.N. Ambassador Nikki Haley claimed Wednesday.
"One of the things that bothered [Putin] the most was how energy independent we had become," Haley said on Fox News' "America's Newsroom."
Biden had his first call with Putin on Tuesday, with the president raising concerns about the arrest of opposition figure Alexei Navalny and pushing Putin on Russia's involvement in cyberespionage and placing bounties on American troops in Afghanistan.
The two presidents also agreed to have their teams work on extending New START, the last arms control treaty between the two nations, which Haley criticized.
"Biden is jumping back into the New START agreement but not jumping back in," Haley said. "Doing it for five years is something that gave Russia a lot of advantage, and it never included China in it, which is something President [Donald] Trump was trying to do. It is a good first week for Russia right now."
Meanwhile, Biden must also take advantage of the fact that both Republicans and Democrats agree on China being a problem, said Haley.
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30.01.2021 04:49 Відповісти
"What we need to do is have some serious conversations instead of just jumping back into the World Health Organization," she said, calling for a National Security Council hearing on China's role in the COVID-19 pandemic.
Haley also said there are "real leverage points" Biden could use in several areas, including here in the United States and elsewhere.
"Why didn't you talk to the governors before you stopped the Keystone pipeline?" she said. "Iran is producing nuclear weapons ... with China, why aren't you calling them out on human rights issues instead of jumping back into the Human Rights Council. This is about strategy and being smart."
Haley said she would advise the Biden administration to remain out of the U.N. Human Rights Council.
"Right now you have every murderer, dictator, and thief on that council," she said. "If the United States gets back on it you are giving credibility to a farce of a council that does nothing but hide human rights."
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30.01.2021 04:50 Відповісти
А чому би і ні?Вона так москалів по судах міжнародних затаскає,що мало непокажеться
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30.01.2021 12:08 Відповісти
С приходом администрации Байдена в США возрос интерес к Украине, - Зеркаль

Я бы даже сказал - у Байденов опять интерес возрос З приходом адміністрації Байдена в США зріс інтерес до України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5968

З приходом адміністрації Байдена в США зріс інтерес до України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6610
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30.01.2021 11:50 Відповісти
Труба !
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30.01.2021 12:14 Відповісти
Если Зеркаль выствит свою кандидатуру на поост президента как независимый кандидат, она выиграет выборы с результатом 85%. Харизма у нее просто зашкаливает.
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30.01.2021 16:41 Відповісти
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