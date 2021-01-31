Вопросом происхождения импортируемого газа из ЕС манипулируют, чтобы остановить евроинтеграционные стремления Украины, - эксперт
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Природный газ, который физически поступает в Украину из европейских стран по форме собственности принадлежит компаниям-резидентам ЕС или отечественным трейдерам. Такие торговые операции не противоречат законодательству Украины и ЕС, и являются общепринятой практикой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Максим Белявский, эксперт, специализирующийся на стратегических исследованиях области, в своей статье "Природный газ с ЕС. Кому нужны мифы?".
Он подчеркивает, что открытие импортных поставок из Европейского Союза создало возможности для украинских трейдеров закупать голубое топливо по рыночной цене, в отличие от фиксированных коммерческих предложений РФ. Это - уменьшает политические риски, добавляет гибкости при формировании портфеля заказов.
При этом, как отмечает эксперт, вопросом происхождения импортируемого газа из ЕС манипулируют по нескольким причинам.
"Прежде всего для того, чтобы остановить евроинтеграционные стремления, в частности через восстановление энергетической зависимости Украины от российских ресурсов: электроэнергия и газ. Почему стоит избегать закупок энергоресурсов в РФ, и особенно природного газа? По меньшей мере потому что у агрессора, после договоренностей по газовому вопросу, появится новый повод требовать от Украины возобновления подачи воды в оккупированный Крым. И если пойти на такие уступки, это фактически будет способствовать признанию оккупации и снятию экономических санкций с Российской Федерации. Также это повлияет на слаженность и морально-психологическое состояние личного состава Вооруженных Сил Украины", - считает Белявский.
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Последний заходит в трубу с из рф, а Украины платит валюту евро-посредникам, которые потом шлют наши денежки в рф (минус маржа).
Вопрос: кто из бывшей и нынешней власти сидит на этих евро-посредниках?
надо так подписывать контракты, чтоб не имели возможности отключить.
газ того хто заплатив за нього гроші. а був того кому ці гроші перераховані.
А тим часом, від "нових ліц" зелених блазнів, черговий "прікол", для бидла, яке на виборах голосувало за ту нечисть "па пріколу", ну і для всіх нас. Ось така х...ня, малята.
1.Ніколи касапи не продадуть і не продавали Україні газ дешевше, ніж продавали в Європу.
2.Касапи продавали газ Україні, застосову.ючи різноманітні схеми (зокрема бонуси, тимчасово, на квартал, не більше) завжди дорожче, ніж він коштував на європейських хабах (зокрема, в Амстердамі).
3. І газ виходив Україні ще дорожче європейського за рахунок політичних вимог касапів.
4. Навіть прокачаний Україною в Європу газ купувати в словаків вигідніше за рахонок оплати за його прокачку (за яку платить не Україна; а Україна отримує за це гроші). Тим більше, якщо по факту цей газ не був прокачаним на все плече.
- Имеет деньги( а не фирмам с 1000 он.устава
- имеет возможность качественно предоставлять услуги
Пусть это будет ЛЮБОЙ трейдер,например из ЕС
Вот о чем я,а вы по методичке тех кто сейчас сидит"на трубе"( национальное корыто,тех кто при власти)