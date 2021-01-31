РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11462 посетителя онлайн
Новости Экономика
7 182 115
Газ (10095) газовые переговоры (1031) Газовые конфликты (520)

Вопросом происхождения импортируемого газа из ЕС манипулируют, чтобы остановить евроинтеграционные стремления Украины, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Вопросом происхождения импортируемого газа из ЕС манипулируют, чтобы остановить евроинтеграционные стремления Украины, - эксперт

Природный газ, который физически поступает в Украину из европейских стран по форме собственности принадлежит компаниям-резидентам ЕС или отечественным трейдерам. Такие торговые операции не противоречат законодательству Украины и ЕС, и являются общепринятой практикой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Максим Белявский, эксперт, специализирующийся на стратегических исследованиях области, в своей статье "Природный газ с ЕС. Кому нужны мифы?".

Он подчеркивает, что открытие импортных поставок из Европейского Союза создало возможности для украинских трейдеров закупать голубое топливо по рыночной цене, в отличие от фиксированных коммерческих предложений РФ. Это - уменьшает политические риски, добавляет гибкости при формировании портфеля заказов.

При этом, как отмечает эксперт, вопросом происхождения импортируемого газа из ЕС манипулируют по нескольким причинам.

"Прежде всего для того, чтобы остановить евроинтеграционные стремления, в частности через восстановление энергетической зависимости Украины от российских ресурсов: электроэнергия и газ. Почему стоит избегать закупок энергоресурсов в РФ, и особенно природного газа? По меньшей мере потому что у агрессора, после договоренностей по газовому вопросу, появится новый повод требовать от Украины возобновления подачи воды в оккупированный Крым. И если пойти на такие уступки, это фактически будет способствовать признанию оккупации и снятию экономических санкций с Российской Федерации. Также это повлияет на слаженность и морально-психологическое состояние личного состава Вооруженных Сил Украины", - считает Белявский.

Вопросом происхождения импортируемого газа из ЕС манипулируют, чтобы остановить евроинтеграционные стремления Украины, - эксперт 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова Витренко о том, что Украина не отказывалась от российского газа, дискредитируют государство. Он должен извиниться, - заявление "НФ"

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Ничего так дорого не обходиться Украине, как дешевый газ из РФ.
показать весь комментарий
31.01.2021 15:49
+24
Ми вже пам'ятаємо, що через прямі поставки газу з рашки в нас відібрали Крим, розбомбили Донбас, вбили кілька десятків тисяч українських громадян та нанесли збитки економіці.
Краще купувати через Європу. І дешевше і безпечніше.
показать весь комментарий
31.01.2021 15:37
+12
Агітатори від СН уже розповідають що газ подешевшає тільки коли почнемо купувати його в РФ.
показать весь комментарий
31.01.2021 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Есть два вида газа: собственной добычи и добытый в рф.
Последний заходит в трубу с из рф, а Украины платит валюту евро-посредникам, которые потом шлют наши денежки в рф (минус маржа).
Вопрос: кто из бывшей и нынешней власти сидит на этих евро-посредниках?
показать весь комментарий
31.01.2021 19:19 Ответить
Можно брать напрямую, но дороже, и если будешь плохо себя вести зимой отключат.
показать весь комментарий
31.01.2021 21:21 Ответить
напрямую дороже, чем у посредников... интересно...
надо так подписывать контракты, чтоб не имели возможности отключить.
показать весь комментарий
31.01.2021 21:26 Ответить
Нас собственно не может пугать на счет отключат, когда только собственного газа вполне достаточно на потребности населения в отоплении. В среднем 15 млрд. кубов украинского газа более чем достаточно для теперешней теплой зимы для отопления. Так что пугалки на счет отключения зимой мы высрали в 2006 и 2009 годах. Питанням походження імпортованого газу з ЄС маніпулюють, щоб зупинити євроінтеграційні прагнення України, - експерт - Цензор.НЕТ 8509
показать весь комментарий
31.01.2021 22:08 Ответить
Цікаво побачити того експерта, який в спільній трубі відрізнить де чий газ.
газ того хто заплатив за нього гроші. а був того кому ці гроші перераховані.
показать весь комментарий
31.01.2021 19:55 Ответить
Краще вести економічні стосунки в фашистами якщо це необхідність державної величини через європейського посередника , так як країна яка себе поважає елементарно не дасть себе в р а ж и н і на наругу у ізвращьонной формі. Історія показує що все закінчується хє.погано
показать весь комментарий
31.01.2021 20:03 Ответить
Краще вести економічні стосунки в фашистами якщо це необхідність державної величини через європейського посередника , так як країна яка себе поважає елементарно не дасть себе в р а ж и н і на наругу у ізвращьонной формі. Історія показує що все закінчується хє.погано
показать весь комментарий
31.01.2021 20:26 Ответить
https://vchaspik.ua/ekonomika/494801-v-ukraine-nachali-po-novomu-schitat-platu-za-transportirovku-gaza-kto-zaplatit
А тим часом, від "нових ліц" зелених блазнів, черговий "прікол", для бидла, яке на виборах голосувало за ту нечисть "па пріколу", ну і для всіх нас. Ось така х...ня, малята.
показать весь комментарий
31.01.2021 20:46 Ответить
війна - війною , а транзит газу з РФ , Україною , за ці роки не припинявся ні на день !
показать весь комментарий
31.01.2021 22:07 Ответить
Шавки барыг ответьте ПОЧЕМУ ГЕРМАНИЯ,ЧЕХИЯ,СЛОВАКИЯ не боятся брать рашинский газ ,а Украина боится? Патаму что если бы брали украинские ТРЕЙДЕРА то причем тут была бы Украина? Простой европейкий рынок. Но в Украине рынка газа то нет,а есть продажняя чиновничья банда,через котурую и есть главная коррупционная опасность. Пусть это будет украинский трейдер из ЕС. А так покупаем ТОТ ЖЕ РАШИНСКИЙ газ( деньги ТУДА ЖЕ В РАШУ) только с плюс 50% Мы ущербные? Покупать ДЕВЯНОСТО процентов ГСМ НАПРЯМУЮ в РАШЕ Вас **** не напрягает? Уголь в Раше,ТВЕЛЫ( мы же тридцать лет что то там в совместном предпреятии за СУМАШЕДШИЕ деньги,неизвестно на что потраченные) пытались делать. Раша поставляет топливо на ТВЭЛ производства США ,поставляемые нам из США. Нам нужно ДЕШЕВО покупать СЫРЬЕ и продовать продукты передела,а не наоборот. Хотя всрался нам тот газ вообще мы могли бы производить ДЕШЕВУЮ э/э и топить ею( Украина способна призводить 330 млрд кв ч в год, а потребляет 150,оставшися сто восемьдесят это в эквиваленте 18 млр м3 газа). Но для этого надо новую голову телу Украине и новые внутренности. Пока вот эти "пилильщики металла" из феодальных резерваций будут типа Украиной пока все будет {ЗЕ, ПЕПО,ОВОЩ,...
показать весь комментарий
31.01.2021 22:26 Ответить
Брешеш, зажоп касапний "покупаем ТОТ ЖЕ РАШИНСКИЙ газ( деньги ТУДА ЖЕ В РАШУ) только с плюс 50%". Бо:
1.Ніколи касапи не продадуть і не продавали Україні газ дешевше, ніж продавали в Європу.
2.Касапи продавали газ Україні, застосову.ючи різноманітні схеми (зокрема бонуси, тимчасово, на квартал, не більше) завжди дорожче, ніж він коштував на європейських хабах (зокрема, в Амстердамі).
3. І газ виходив Україні ще дорожче європейського за рахунок політичних вимог касапів.
4. Навіть прокачаний Україною в Європу газ купувати в словаків вигідніше за рахонок оплати за його прокачку (за яку платить не Україна; а Україна отримує за це гроші). Тим більше, якщо по факту цей газ не був прокачаним на все плече.
показать весь комментарий
31.01.2021 23:25 Ответить
тим паче, що він краще очищений та має більшу калорійність.
показать весь комментарий
31.01.2021 23:33 Ответить
Питанням походження імпортованого газу з ЄС маніпулюють, щоб зупинити євроінтеграційні прагнення України, - експерт - Цензор.НЕТ 9948 через сіто фільтрують?
показать весь комментарий
01.02.2021 00:42 Ответить
Свои сопли,подотрите,забрызгали всех. Я НЕ писал что Раша подаёт Украине !!! дешевле,а вот трейдерам продавала( может почитаете?) То что ТРАНЗИТНЫЙ рашинский газ даже не выходя из территории Украины распределяется В УКРАИНЕ( "путешествуют" только документы) как газ из таких "экспортеров" как Словакия,Польша,Венгрия только такие как вышеватники не знают. Мы же кроме агрессора даём деньги из своей БЕДНОЙ экономики для этих стран. МЫ просим ПРОКЛАДКИ чиновничьи,которые используют пафос и дурость таких как вы,набивают себе карманы. Вместо Нафтогаза дать возможность импортировать любому,кто сможет
- Имеет деньги( а не фирмам с 1000 он.устава
- имеет возможность качественно предоставлять услуги
Пусть это будет ЛЮБОЙ трейдер,например из ЕС
Вот о чем я,а вы по методичке тех кто сейчас сидит"на трубе"( национальное корыто,тех кто при власти)
показать весь комментарий
01.02.2021 09:54 Ответить
Какое больное общество? Как мерзко читать комменты дебилов,какие все дебилы.При наличии своего газа, поставьте цены доступные для своего населения ,старики замерзают,не могут оплатить ваши мерзкие платежки... Уроды развели балаган,убейтесь об землю,идиоты и ваши МАМЫ...
показать весь комментарий
01.02.2021 04:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 