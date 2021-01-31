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Двое кочегаров насмерть отравились угарным газом в школьной котельной на Одесчине
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Белгород-Днестровском районе в Одесской области в школьной котельной обнаружили двух мертвых кочегаров. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.
Как сообщили УНИАН в местном отделе полиции, тела обнаружены в школе села Красная Коса накануне, 30 января, передает Цензор.НЕТ.
"В помещении котельной обнаружены местные жители 1964-го и 1977 годов рождения. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом", - говорится в сообщении.
По факту случившегося открыто уголовное производство. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Топ комментарии
+6 Иван Стариков
показать весь комментарий31.01.2021 20:21
+4 Андрюша Украинец
показать весь комментарий31.01.2021 20:07
+4 napalm
показать весь комментарий31.01.2021 22:43
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Мдаа....
Дурдом!!!.
2. Принудиловка сама по себе не может иметь ручную задвижку.
Котельная была низкого давления и не была предназначена для работы паровой машины или турбины
Пароход был на мазуте. и лопатами уже не махали....
Если честно работать - хрен там отравишься.
Сначала выгребаешь и выносишь золу после сменщика, потом пытаешься разжечь и бегаешь по улице выпрашиваешь солярку у трактористов, потом продуваешь систему, только нагрелись - смена закончилась.