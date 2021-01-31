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Двое кочегаров насмерть отравились угарным газом в школьной котельной на Одесчине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое кочегаров насмерть отравились угарным газом в школьной котельной на Одесчине

В Белгород-Днестровском районе в Одесской области в школьной котельной обнаружили двух мертвых кочегаров. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.

Как сообщили УНИАН в местном отделе полиции, тела обнаружены в школе села Красная Коса накануне, 30 января, передает Цензор.НЕТ.

"В помещении котельной обнаружены местные жители 1964-го и 1977 годов рождения. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом", - говорится в сообщении.

По факту случившегося открыто уголовное производство. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
боюсь, что без водочки тут не обошлось
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31.01.2021 20:21
+4
Беда.
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31.01.2021 20:07
+4
Скільки людей в Україні гине через пожежі ц власних оселях? Думаю що цифри страшні. В Канаді ні один інспектор не прийме будинку якщо в ньому не будуть встановлені детектори диму і чадного газу. Вони дешеві і коштують по декілька десятків доларів. В кожній квартирі і багатоповерхових будинках теж встановлені детектори диму. В Україні переважна більшість людей буде їсти хліб і воду щоб дитині купити I-Phone, а детекторв не купить! Ті детектори мають такий звук, що мертвого розбудять. Зайшоі на сайт магазину і прочитав, що детектор який визначає наявність: чадного газу, пропану, природнього газу коштує 50 доларів, а простенький який визначає наявність чадного газу, всього 20 доларів. Не думаю що якщо когось спитати (в кого пічне опалення) чи його життя коштує менше як 20 доларів, то він скаже "так", але детекторв не купить тому що думає, що йому цього не потрібно. Ось так і живем.
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31.01.2021 22:43
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Беда.
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31.01.2021 20:07 Ответить
дети не пострадали
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31.01.2021 20:17 Ответить
Потеряв отцов?
Мдаа....
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31.01.2021 20:38 Ответить
"Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом."
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31.01.2021 20:08 Ответить
боюсь, что без водочки тут не обошлось
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31.01.2021 20:21 Ответить
Т.е. если бы не употребили, хотя не факт, что употребили, то остались бы живы?
Дурдом!!!.
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31.01.2021 20:40 Ответить
Вы считаете, что нет разницы в каком состоянии вытяжку закрывать???
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31.01.2021 20:51 Ответить
А вытяжка была закрыта?
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31.01.2021 20:54 Ответить
А вы знаете другую причину попадания угарного газа в помещение?
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31.01.2021 20:56 Ответить
Атмосферное давление, как причина пропажи тяги.
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31.01.2021 20:58 Ответить
Вы издеваетесь? Это что частный дом? Это школа, там принудиловка должна стоять...
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31.01.2021 21:08 Ответить
1. Ты школы в некоторых сёлах видел? Это большой частный дом может быть.
2. Принудиловка сама по себе не может иметь ручную задвижку.
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31.01.2021 21:12 Ответить
Курортное село на тысячу человек... Так что там школа нормальных размеров... Прошел ураган, 99%, что света не было и работали на генераторе... Остановленная принудиловка сыграла роль задвижки(в не зависимости от чего она была запитана)... Но это только предположения, что случилось на самом деле, надеюсь разберутся... Сон на рабочем месте, до хорошего не доводит...
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31.01.2021 21:57 Ответить
А ветер-ураган? Уж тяга-то должна была присутствовать
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31.01.2021 23:17 Ответить
Витяжку неможливо перекрити, там є "захист від дурнів". На рахунок випивки: доведений факт, що в стані спяніння чадний газ отруює організм набагато швидше, з чим це повязано я не знаю, але можна погуглити.
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31.01.2021 22:14 Ответить
З Гугля: "Количество алкоголя в крови обратно пропорционально летальной концентрации HbCO крови, иными словами, любое количество алкоголя усугубляет интоксикацию угарным газом."
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31.01.2021 22:15 Ответить
да,если бы не употребляли, были бы живы.Сам я много раз , не менее 5 раз с значительными дозами,попадал под отравление угарным газом, первый раз в 15 лет,то могу сказать, что отравиться насмерть,это надо очень уметь. При сильной степени отравлении в организме срабатывает "Алярм", т.есть, даже пьяный ты не заснешь,а спящий тот же час проснется ,чтоб выбежать на улицу , открыть окна, двери. Слабые степени отравления совсем не заметны, просто ни с сего-того начинается учащенное сердцебиение, легкая задышка и т п. Со мной было всякое, всякие варианты, на легкие степени вообще не обращаю внимание.Лечить его не надо, проходит само по себе. Много печек, почти 100% построены не правильно, шиберная заслонка установлена так, что отсекает дымоход,что смертельно не правильно, а она должна установлена так, чтоб в открытом положении шунтировать грубку, только и всего, и это ее положение для розжига.Почему так настоено у всех -нет обьяснений, у меня тоже не правильно стоит и лень пределывать
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31.01.2021 23:10 Ответить
У нас в части гражданский кочегар шобы долго не махать лопатой заглушил подрывной клапан....естественно трезвый...когда он разводил пары солдаты хозвзвода прятались в самыом дальнем углу котельной...в конце концом котел рванул...от котельной остался только каркас, все перегородки вынесло...солдаты получили ожоги 2 степени...Труп кочегара лежал рядом с котлом....лицо было пепельно-серо черное...из носа текла кровь...
Котельная была низкого давления и не была предназначена для работы паровой машины или турбины
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31.01.2021 23:51 Ответить
Раскинулось море широко...
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31.01.2021 20:29 Ответить
Там смерть от теплового удара...температура была под 80-90 по цельсию...теплоизоляцию стали ставить только в 60-70 годы...Мой отец мальчишкой получал практику юнгой на пароходе... говорил котельная чистый ад...кроме превышения температур еще и шумность...
Пароход был на мазуте. и лопатами уже не махали....
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01.02.2021 00:02 Ответить
не проветривали котельную?
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31.01.2021 20:49 Ответить
Скорей всего котельная на угле, старого образца... Чтобы стырить уголька и это было не заметно, перекрывают вытяжку на еще не остывших углях...
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31.01.2021 20:54 Ответить
Грёбанное средневековье
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31.01.2021 21:03 Ответить
Как так?
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31.01.2021 21:23 Ответить
Ковид-19 бушует вовсю. Озверел.
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31.01.2021 21:23 Ответить
Подрабатывал в студенческие годы в котельной.
Если честно работать - хрен там отравишься.
Сначала выгребаешь и выносишь золу после сменщика, потом пытаешься разжечь и бегаешь по улице выпрашиваешь солярку у трактористов, потом продуваешь систему, только нагрелись - смена закончилась.
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31.01.2021 22:05 Ответить
Скільки людей в Україні гине через пожежі ц власних оселях? Думаю що цифри страшні. В Канаді ні один інспектор не прийме будинку якщо в ньому не будуть встановлені детектори диму і чадного газу. Вони дешеві і коштують по декілька десятків доларів. В кожній квартирі і багатоповерхових будинках теж встановлені детектори диму. В Україні переважна більшість людей буде їсти хліб і воду щоб дитині купити I-Phone, а детекторв не купить! Ті детектори мають такий звук, що мертвого розбудять. Зайшоі на сайт магазину і прочитав, що детектор який визначає наявність: чадного газу, пропану, природнього газу коштує 50 доларів, а простенький який визначає наявність чадного газу, всього 20 доларів. Не думаю що якщо когось спитати (в кого пічне опалення) чи його життя коштує менше як 20 доларів, то він скаже "так", але детекторв не купить тому що думає, що йому цього не потрібно. Ось так і живем.
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31.01.2021 22:43 Ответить
порошенко травит людей газом
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31.01.2021 23:46 Ответить
 
 