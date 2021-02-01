Администрация Байдена передаст Украине материалы расследований об олигархах, - дипломат Фрид. ВИДЕО
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В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, на территории какой бы страны это ни происходило.
С таким заявлением экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США, бывший координатор Госдепартамента США по санкционной политике Дэниел Фрид выступил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.
"Мы передадим данные наших расследований представителям Украины, чтобы дальнейшая работа проходила у вас. Очень рассчитываю, что президент Байден повлияет на руководство Украины таким образом, чтобы эти расследования были проведены добросовестно", - отметил дипломат.
Также он подтвердил намерения команды Байдена перекрыть "грязные" финансовые потоки, поступающие в Соединенные Штаты.
"В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они ни находились. Поэтому следует ожидать сдвигов в этом направлении. Следует проследить источники махинаций, то есть как и каким образом они проходили через банковскую систему США", - подчеркнул Фрид.
Пожалуйста, подождите...
Кто сейчас в Украине будет что-то расследовать по этой теме?
но нам надо знать точно личность не запятнанную.
Це не жарт! Цей аргумент в документах НКРЕКП, на яких базується нинішнє підвищення тарифів на розподіл газу. Тобто, виходить, що логіка підвищення тарифів в тому, щоб прості українці відшкодовували втрати бізнес-партнерів агресора в часи нашого супротиву...
Зверніть увагу, НКРЕКП в постанові офіційно заявила, що підвищення тарифів на розподіл відбулося через необхідність компенсувати "недоотриману тарифну виручку операторів ГРМ попередніх періодів 2015-2019 років". Що таке оператори ГРМ? Це, передовсім, облгази Фірташа. А про яку "недоотриману виручку" йдеться, я детально поцікавилася, переглянула документи, на які посилалася НКРЕКП в постанові (зокрема, судові рішення). Виявилося, що мова йде про холодний період 2014-2015...
Якого біса, люди, які реально втратили через війну, повинні компенсовувати Фірташу недоотримані доходи, які він недоотримав, тому що ми тоді мерзли, тримали газ в будинках на мінімумі?
А тому, що при владі - партія капітуляції. Ось так, українці, капітуляція і виглядає... Ви просто не знали, коли голосували за ЗЕ, що таке «капітуляція», про яку вас попереджували, ви не знали, що вона прийде до вас не лише у військовій та гуманітарній сфері, а навіть(!) у платіжках за газ... і в першу чергу у платіжках за газ, бо не забуваємо, що Фірташ - партнер Путіна/Газпрома в газовому бізнесі "РосУкрЕнерго".
А тепер кілька слів про технічні деталі. Фірташ багато років вимагав компенсації "недоотримання тарифної виручки" воєнної зими, і навіть його облгази організували цю компенсацію для себе самостійно - тупо не заплатили "Нафтогазу" за великий об'єм газу за період 2014-15 років. Однак, за часів Порошенка вдалося таки відсудити у облгазів ці гроші.
Але тільки до влади прийшов Зеленський, з червня 2019 року суди почали, як на конвеєрі, штампувати протилежні рішення про зобов'язання НКРЕКП компенсувати з кишень українців Фірташу втрати, у яких винна держава-агресор.
Що, зрештою, НКРЕКП і зробив.
Тетяна Чорновол
https://www.facebook.com/tchornovol/posts/3391933014269331
это всё бред для слабоумных. если газ стоит 10 гр за куб, то с какого перепугу он должен стоить по 2 гр на пример за куб?
тут примитивные начнуть выть - а какие зп у нас? какие пенсии? как мы будем платить за такой дорогой газ?!!!
дак вот товарисчи примитивные - надо требовать не дешёвого газа и электричества, а требовать нормальных зарплат и пенсий.
и тогда всё станет на свои места и будет тишина.
вы спросите с какого перепугу за ту же работу в польше, работяга получает в разы больше оплату? почему у нас работая - едва хватает на еду, а на комуналку уже как получится?
да, да... тут сей час подтянутся те, кто будут рассказывать что у нас работники меньше работают и меньше производят.
нет, вы не правы. работают и производят больше. просо как говорит дубинский - кто-то ****** наши деньги.
а ****** на таможне, в налоговой, менты, сбу, суды, чинуши. ну и олигархи со своими схемами и монополиями.
эти все миллиарды и есть ваши недоплаченные зарплаты и пенсии. вы только поинтересуйтесь сколько примерно воруется бюджетов и станет ясно где ваши недоплаченные деньги за работу.
а сказки о низких тарифах - это уловки куловодов, которые хотят сменить попередныков у кормушки и дальше грабить. это морковка перед ослом.
выборы начинаются!!!
А СБУ их потеряет.......
Сделают эту дуру крайней и Зеля назначит след дуру.....
Надо у Зели вообще забрать право назначения кадров...
Не его это..
Пусть будут конкурсы с иностранцами. Нашим выбирать нельзя доверять вообще. Там честных на пальцах одной руки, и их пытаются любыми способами не допустить. Конкурсы судей как пример.
"Я не можу сказати, чи саме таким чином діятиме адміністрація Байдена. Але про це слід думати - чи дійсно США варто було б наполягати на розміщенні своєї місії в Україні. Ймовірно, так. А якщо так, то чи не слід нам далі розробляти проекти санкцій для того щоб повпливати на позитивне рішення стосовно розміщення місії. Знову ж таки, ймовірно, що так", - Деніел Фрід.
https://www.youtube.com/watch?v=j_uGdFRzTHI&feature=emb_logo
В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, на территории какой бы страны это ни происходило.
Як що завтра на великому дереві на гіляках будуть висіти Ахметка, Коломойський, Пінчук, Новинський, Фірташ і риги і деякі слуги з клоуном, то це мабуть буде свято для України і кожен рік у цей день требо буде відмічати свято падіння тарифів на всі види енергоносіїв
Или у кого-то есть сомнение, что будет как-то иначе?