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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Байден (2380) олигарх (1016) расследование (2963) США (23177)

Администрация Байдена передаст Украине материалы расследований об олигархах, - дипломат Фрид. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, на территории какой бы страны это ни происходило.

С таким заявлением экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США, бывший координатор Госдепартамента США по санкционной политике Дэниел Фрид выступил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.

"Мы передадим данные наших расследований представителям Украины, чтобы дальнейшая работа проходила у вас. Очень рассчитываю, что президент Байден повлияет на руководство Украины таким образом, чтобы эти расследования были проведены добросовестно", - отметил дипломат.

Также он подтвердил намерения команды Байдена перекрыть "грязные" финансовые потоки, поступающие в Соединенные Штаты.

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"В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они ни находились. Поэтому следует ожидать сдвигов в этом направлении. Следует проследить источники махинаций, то есть как и каким образом они проходили через банковскую систему США", - подчеркнул Фрид.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+48
НА НАРЫ ВСЕХ ОЛИГАРХОВ ,ВСЕХ ДО ЕДИНОГО НА НАРЫ .... Администрация Байдена передаст Украине материалы расследований об олигархах, - дипломат Фрид - Цензор.НЕТ 9454
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31.01.2021 20:51
+47
Это первая и последняя проверки Вовочки на вшивость администрацией Байдена
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31.01.2021 20:54
+41
Администрация Байдена передаст Украине материалы расследований об олигархах, - дипломат Фрид - Цензор.НЕТ 3238
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31.01.2021 20:54
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Страница 4 из 4
І що це дасть - краще б самі прижучили наших олігархів. Їх гроші могли б навіть взяти собі.
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31.01.2021 22:53 Ответить
жучить будут величайшего по полной программе Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 5554
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31.01.2021 22:56 Ответить
Це все дурня що каже цей колишній чиновник. І хто його уповноважував робити такі заяви? Просто в редакторів Цензора немає цікавих тем нині ось, і пускають всяку беліберду, а нарід на це ведеться.
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31.01.2021 23:10 Ответить
Кризис жанра - нема ажіотажу на цензорі.... От і постять маячню.
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01.02.2021 12:41 Ответить
Зачем? Чтобы Коломою было проще уйти от ответственности?

Кто сейчас в Украине будет что-то расследовать по этой теме?
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31.01.2021 23:27 Ответить
Байден объявил войну мировому олигархату. Порошенко врядли может расчитывать на второй срок. Демократы скорее всего выберут молодого украинца не из бизнеса и не связанного с другими олигархами.
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31.01.2021 23:34 Ответить
а кого выберите вы,товарисч майор?
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31.01.2021 23:43 Ответить
Себя.
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31.01.2021 23:58 Ответить
Украинцы выберут новое литсо олигархата, под лозунгом только не Тимошенко. Им блин мало фсбешного гопника, алчного мародера и олигархической куклы. Вопрос Тимошенко в 2021 стал уже не политическим, сейчас есть цифры, история поступков ее и остальных тягныбоков, гриценок, лещенок, ющенок и т.д. . Это уже тест на мораль и умственные способности украинского населения.
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01.02.2021 00:01 Ответить
Вот хоть завтра проголосую за Тимошенко, если она расскажет, откуда берет на каждые выборы сотни миллионов гривень (это она сама указывает в своих декларациях в ЦИК)
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01.02.2021 01:04 Ответить
У бени и ахметки берет ,только вот не получилось ,народ оболваненный за клоуна проголосовал ,но думаю если выбирать между ней и блазнем она была бы лучше.
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01.02.2021 08:05 Ответить
ви впевнені,що лазаренко відсидів і за гріхи тимошенко?
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01.02.2021 06:57 Ответить
Постійна реклама Юлі на шпальтах сайтів свою чорну справу робить.
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01.02.2021 08:02 Ответить
этот ты так решил нежно нам йулю протолкнуть?)) типо мы дебилы да?))
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01.02.2021 08:51 Ответить
Юльку по *алчности*, важко догнати, як ти думаєш, чого із бубочкою заграє?
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01.02.2021 20:03 Ответить
угу на манер вавы не лоха Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 3233
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01.02.2021 00:05 Ответить
Естественно, выберут клоуна №2 из Квартала-96. Другие народу-деграданту не подходят.
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01.02.2021 07:54 Ответить
ну скажи кого бы ты выбрал и почему? а то тут ******* гонять каждый может что тот лох , а вон тот лошара - ещё и барыга!
но нам надо знать точно личность не запятнанную.
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01.02.2021 08:53 Ответить
Тарифи виросли, щоб компенсувати облгазам Фірташа втрату доходів в часи воєнної зими 2014-2015, бо люди економили газ.
Це не жарт! Цей аргумент в документах НКРЕКП, на яких базується нинішнє підвищення тарифів на розподіл газу. Тобто, виходить, що логіка підвищення тарифів в тому, щоб прості українці відшкодовували втрати бізнес-партнерів агресора в часи нашого супротиву...
Зверніть увагу, НКРЕКП в постанові офіційно заявила, що підвищення тарифів на розподіл відбулося через необхідність компенсувати "недоотриману тарифну виручку операторів ГРМ попередніх періодів 2015-2019 років". Що таке оператори ГРМ? Це, передовсім, облгази Фірташа. А про яку "недоотриману виручку" йдеться, я детально поцікавилася, переглянула документи, на які посилалася НКРЕКП в постанові (зокрема, судові рішення). Виявилося, що мова йде про холодний період 2014-2015...
Якого біса, люди, які реально втратили через війну, повинні компенсовувати Фірташу недоотримані доходи, які він недоотримав, тому що ми тоді мерзли, тримали газ в будинках на мінімумі?
А тому, що при владі - партія капітуляції. Ось так, українці, капітуляція і виглядає... Ви просто не знали, коли голосували за ЗЕ, що таке «капітуляція», про яку вас попереджували, ви не знали, що вона прийде до вас не лише у військовій та гуманітарній сфері, а навіть(!) у платіжках за газ... і в першу чергу у платіжках за газ, бо не забуваємо, що Фірташ - партнер Путіна/Газпрома в газовому бізнесі "РосУкрЕнерго".
А тепер кілька слів про технічні деталі. Фірташ багато років вимагав компенсації "недоотримання тарифної виручки" воєнної зими, і навіть його облгази організували цю компенсацію для себе самостійно - тупо не заплатили "Нафтогазу" за великий об'єм газу за період 2014-15 років. Однак, за часів Порошенка вдалося таки відсудити у облгазів ці гроші.
Але тільки до влади прийшов Зеленський, з червня 2019 року суди почали, як на конвеєрі, штампувати протилежні рішення про зобов'язання НКРЕКП компенсувати з кишень українців Фірташу втрати, у яких винна держава-агресор.
Що, зрештою, НКРЕКП і зробив.

Тетяна Чорновол

https://www.facebook.com/tchornovol/posts/3391933014269331
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31.01.2021 23:36 Ответить
эти все разговоры о повышении, понижении тарифов похожи не бред от йули сами знаете какой.
это всё бред для слабоумных. если газ стоит 10 гр за куб, то с какого перепугу он должен стоить по 2 гр на пример за куб?
тут примитивные начнуть выть - а какие зп у нас? какие пенсии? как мы будем платить за такой дорогой газ?!!!
дак вот товарисчи примитивные - надо требовать не дешёвого газа и электричества, а требовать нормальных зарплат и пенсий.
и тогда всё станет на свои места и будет тишина.
вы спросите с какого перепугу за ту же работу в польше, работяга получает в разы больше оплату? почему у нас работая - едва хватает на еду, а на комуналку уже как получится?
да, да... тут сей час подтянутся те, кто будут рассказывать что у нас работники меньше работают и меньше производят.
нет, вы не правы. работают и производят больше. просо как говорит дубинский - кто-то ****** наши деньги.
а ****** на таможне, в налоговой, менты, сбу, суды, чинуши. ну и олигархи со своими схемами и монополиями.
эти все миллиарды и есть ваши недоплаченные зарплаты и пенсии. вы только поинтересуйтесь сколько примерно воруется бюджетов и станет ясно где ваши недоплаченные деньги за работу.

а сказки о низких тарифах - это уловки куловодов, которые хотят сменить попередныков у кормушки и дальше грабить. это морковка перед ослом.
выборы начинаются!!!
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01.02.2021 09:06 Ответить
Эти материалы Венедиктова передаст СБУ.....
А СБУ их потеряет.......
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31.01.2021 23:39 Ответить
и толку оригиналы в США дела там же Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 4801 И судя по вою бородатой жопы бени Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 4801 припекает не кисло Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 5826
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31.01.2021 23:42 Ответить
время венедиктовой в ГПУ истекает
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31.01.2021 23:43 Ответить
Увы.....
Сделают эту дуру крайней и Зеля назначит след дуру.....
Надо у Зели вообще забрать право назначения кадров...
Не его это..
Пусть будут конкурсы с иностранцами. Нашим выбирать нельзя доверять вообще. Там честных на пальцах одной руки, и их пытаются любыми способами не допустить. Конкурсы судей как пример.
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31.01.2021 23:50 Ответить
Байден за транш МВФ поставит другого в ГПУ и персажает всех мллиардеров. Украина победит!
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01.02.2021 00:05 Ответить
Украине нужна хунта. Настоящая. Вот тогда и будет порядок.
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01.02.2021 12:21 Ответить
Будуть "розслідувати" років зо три-чотири, а може, й сім. Бо й так сидять у наших СІЗО.
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01.02.2021 08:05 Ответить
Байдену слід розмістити місію США на Донбасі.
"Я не можу сказати, чи саме таким чином діятиме адміністрація Байдена. Але про це слід думати - чи дійсно США варто було б наполягати на розміщенні своєї місії в Україні. Ймовірно, так. А якщо так, то чи не слід нам далі розробляти проекти санкцій для того щоб повпливати на позитивне рішення стосовно розміщення місії. Знову ж таки, ймовірно, що так", - Деніел Фрід.
https://www.youtube.com/watch?v=j_uGdFRzTHI&feature=emb_logo
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31.01.2021 23:48 Ответить
Байден и порошенко, медведчук, коломойский и прочие олигархи классовые враги, демократы уничтожат миллиардеров, Украина будет свободна!
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31.01.2021 23:59 Ответить
в чьи руки они отдадут эти документы? в руки бениного приёмного сынули? документы в том числе на беню?....так крупно коломойше ещё фартило....приёмный сынуля бени и обнулённого и его своя в доску прокурорка уже потирают свои грязные ручонки, предвкушая скодько бабала налом они получат за закрытие этих дел...
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01.02.2021 00:05 Ответить
где в США Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 6220 во поток подсознания Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 6220
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01.02.2021 00:07 Ответить
І щуку кинули у річку
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01.02.2021 00:12 Ответить
Администрация Байдена передаст Украине материалы расследований об олигархах, - дипломат Фрид. ВИДЕО
В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, на территории какой бы страны это ни происходило.

Як що завтра на великому дереві на гіляках будуть висіти Ахметка, Коломойський, Пінчук, Новинський, Фірташ і риги і деякі слуги з клоуном, то це мабуть буде свято для України і кожен рік у цей день требо буде відмічати свято падіння тарифів на всі види енергоносіїв Адміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 4845
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01.02.2021 00:14 Ответить
лучше бы сами и разобрались с этим отребьем...
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01.02.2021 00:15 Ответить
Американское следствие и суд МОГУТ поставить ТОКУ , а наши "честные" похе рят все дела... !!!
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01.02.2021 06:05 Ответить
Пора не говорити, а блокувати і конфіскувати крадене. Скільки можна українців грабувати?.
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01.02.2021 08:18 Ответить
))))американцы просто издеваются над зекретином и валят ему рейтинг еще глубже -никто ж не думает,что зеля начнет того же беню судить...
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01.02.2021 00:47 Ответить
Олигархам на олигархов,что б они "вспомнили все свои дела,которые уже забыли? Вот им будет приятно,поржут!
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01.02.2021 07:05 Ответить
Це слід читати так - надаємо документи мілким слугам мафії і очікуємо від них посадки їх же начальників тієї мафії.
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01.02.2021 07:29 Ответить
наш серый, глупый народ при любых фактах и дальше будут голосовать за олигархов. а наши силовики задницу вытрут этими фактами))) в первую очередь должны поменяться граждане и не верить популистам. но увы 73% верят в сказки
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01.02.2021 07:47 Ответить
20% откровенной ваты и 20% зебилов всегда найдутся, к сожалению. Такое впечатление, что 7 лет никакой войны и Крым с Донецком никто не отжимал.
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01.02.2021 08:34 Ответить
Копии документов себе оставьте, для ПАМЯТИ и истории: как только вы передадите их Украине - они ИСЧЕЗНУТ!
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01.02.2021 08:42 Ответить
внезапные пожары штука непредсказуемая
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01.02.2021 09:54 Ответить
нам справи передадуть і тут їх похоронять ,в нас справи відкриваються по заявам портновиї деркачів
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01.02.2021 08:48 Ответить
Которые заранее написанные Портновым, с не доказуемой базой на Пороха ! Так как Порох за свою каденцию отмазал всех РЕГИОНАЛОВ ! И НЕ ОДИН ЕГО СОРАТНИК НЕ СЕЛ НА НАРЫ !!!!
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01.02.2021 09:03 Ответить
нормально... олигархам передадут дела об олигархах - расследуйте)))
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01.02.2021 08:49 Ответить
Вот теперь Украинцы и УВИДЯТ НАСТОЯЩЕЕ НУТРО ЗЕЛЕНСКОГО !!! ? ВОВА ДАВАЙ, ПОКАЖИ БАЙДЕНУ И УКРАИНЦАМ СВОИ ЛОЗУНГИ И ОБЕЩАНИЕ, ТОЛЬКО ОДЕНЬ ПАМПЕРС!
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01.02.2021 08:56 Ответить
Олександр Елисеев - чи не зажопно-касапський бот?
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01.02.2021 17:13 Ответить
Странно,почему вседумают ,что только на Беню документи передадуть,а на Пороха,на Зайца,своровавшим милионы на стену,на Парубка,на святого Турчина,и прочия,вон сколько их революционеров на крови украинцев розбогатевших.
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01.02.2021 09:04 Ответить
Святое дело "Бурисмы" обнародовать нельзя потому, что у Байдена тоже есть сын
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01.02.2021 09:52 Ответить
Надеюсь материалы этих расследований появятся в свободном доступе. У Бигуса например , или у Шабунина. Ну в общем у всей своры соросят.
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01.02.2021 09:08 Ответить
отлично, теперь у власти есть карт бланш на посадку хитроопого Поросенка, одним этим он переплюнет "попередников" выполнив хотя бы одно предвыборное обещание
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01.02.2021 10:54 Ответить
Сын президента США Хантер Байден работал в совете директоров украинской энергетической компании "Бурисма".О каком картАдміністрація Байдена передасть Україні матеріали розслідувань про олігархів, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 289 бланше может быть речь?
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01.02.2021 11:17 Ответить
Отличная новость. Ждем конкретных дел.
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01.02.2021 12:46 Ответить
Так надо заблаговременно "наклепать" орденов и медалей, чтобы было чем награждать олигархов за весомый вклад в укрепление экономической мощи государства...
Или у кого-то есть сомнение, что будет как-то иначе?
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01.02.2021 12:55 Ответить
ну все нарко-Дурак готовь место в ростове.....
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01.02.2021 14:49 Ответить
5 сезон серіалу "Слуга народу" зняла кінокомпанія Bellingcat
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07.03.2021 22:39 Ответить
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