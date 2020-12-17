Bloomberg: Зеленского ломает система, которую он обещал разрушить
Американское издание Bloomberg сравнивает Зеленского с Ющенко и пишет, что он не может разрушить олигархическую систему и теряет поддержку собственной политсилы.
Речь об этом идет в этом материале Bloombergа, информирует Цензор.НЕТ.
Через полтора года после вступления на должность главы государства Зеленский оказался в эпицентре конституционного кризиса, а надежды получить до конца декабря транш МВФ практически развеялись.
Зеленский "ведет опасную игру, которая закончится демонстрацией его неспособности руководить политическими событиями. Структурно страна остается почти такой же: ею управляют олигархи, а парламент и судебная система пронизаны коррупцией и внешним влиянием", - цитирует издание слова Марк МакНэми, руководителя европейского направления в консалтинговой компании DuckerFrontier.
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Издание отмечает, что за время президентства Зеленского не был задержан ни один высокопоставленный чиновник-коррупционер. А ориентированные на рынок реформаторы и западные члены советов госкомпаний лишились должностей.
"Многим этот спад напоминает президента Виктора Ющенко - лидера "оранжевой революции" 2004 года, чья проевропейская администрация стремилась повысить прозрачность, пока не погрязла в распрях", - пишет Bloomberg.
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Издание отмечает, что часть депутатов партии "Слуга народа" находятся под влиянием олигарха Игоря Коломойского. Депутаты выходят из-под контроля: даже для принятия бюджета понадобилась помощь оппозиции.
"Президент мог бы опереться на улицу и предложить ей встать у него за спиной, как это бывало в прошлом: уже состоялись демонстрации, обвиняющие судей Конституционного Суда в том, что те действуют по приказу магнатов. Но этот путь чреват опасностями", - пишет Bloomberg.
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"Отступление ставит под сомнение будущее нации, которая на протяжении десятилетий играла огромную роль в геополитике, неоднократно давя на Запад и Россию", - подчеркивает издание.
Пожалуйста, подождите...
Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха(Ахметова, Коломойши). Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор. Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок.
Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну", - заявил Лерос.
Нарушенил предвыборные обещания и отсутствии стратегии развития страны. По словам Лероса, "страна движется в пропасть", а президент теперь возглавляет "кланы Януковича". Татаров, Портнов...
Лерос отметил, что президент назначил "кварталовца" Ивана Баканова главой СБУ - и тот "взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса".
Андрея Ермака "главным коррупционером в государстве", а также агентом российской разведки.
Карма для всіх політиків за їх марнославство і користолюбство.
(с)
На що можна було розраховувати від результату змови системи, олігархічних кланів, старих політичних иліт і медіапомийок з соціолухами?
о чем это? какая еще улица на которую он опирался в прошлом? что за чушь?
Зе клоун тільки обіцяв щоб його вибрали президентом, його вибрали і клав купу він на свої обіцянки. Ви переоцінюєте клоуна - він і не збирався нічого міняти
Грех не ломать то, что слеплено из го...на и веток. Жаль только, что прпоукраинские силы не позволяют себе ломать то, что Украине не на пользу.
Ющенко, который смачно харкнул в лицо каждому участнику Оранжевой Революции, усадив Януковича не на зону, а в премьерское кресло. Который к концу каденции полностью лёг под ПР и сделал всё возможное, что бы Янукович победил на выборах 2010г. Тем самым фактически заложил фундамент для последующих трагических событий, которые страна расхлёбывает по сей день. Именно тот Ющенко, которому Янукович в благодарность оставил гос-дачу в Конча-Заспе из которой тот съехал только весной 2014, практически одновременно с тем, как сам Янукович съехал с Межигорья. Этот Ющенко у порохоботов вполне положительный персонаж. И они еще кого-то зовут дебилами.
Рукалицо!