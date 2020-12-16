Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель
Президент Украины Владимир Зеленский второй год подряд признан политиком года.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.
"Пора подводить итоги и в плане общественного мнения. Политиком 2020 года признан президент Украины Владимир Зеленский. Второй год подряд. К тому же, в этом плане Президент Владимир Зеленский оторвался настолько вперед, что имеет вдвое больше поддержки, чем второй политик. идущий за ним, и в четыреt раза больше - чем третий", - написала Мендель.
Также пресс-секретарь президента отметила, что у людей вырос и уровень разочарования.
"Судьба лидера - брать ответственность и двигать вперед страну, несмотря на критику и снижение рейтингов. И Владимир Александрович формирует новые ценностные смыслы для Украины, отвергая упрощенные формулировки украинской идентичности, которые пытались создать предыдущие президенты", - заверила Мендель.
Кроме того, Мендель отметила, что трудно внедрять изменения, которые "будут превращать украинские системы и институты в сильный и стабильный фундамент мощного государства, где каждый будет чувствовать себя защищенным, где будут работать социальные лифты и ценить за таланты, умения и старания, где сильная экономика будет работать для каждого, а каждый будет работать для общей экономики".
"Строить такую страну после 28 лет грабежа, с отсутствием политических элит и слабыми институтами - задача для сильных. И пройти сложный путь критики и разочарования - под силу только настоящему лидеру", - подчеркивает пресс-секретарь Зеленского.
Напоминаем, по данным исследования "Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы. Итоги года в зеркале общественного мнения (декабрь 2020 г.)", проведенного социологической службой Центра Разумкова политиком 2020 года 20% респондентов назвали президента Владимира Зеленского, 10% – бывшего главу государства Петра Порошенко, еще 5% – сопредседателя парламентской фракции ОПЗЖ Юрия Бойко. При этом, 42% опрошенных назвали Зеленского разочарованием 2020 года.
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а убеждали, шо нема,
нюхнул и опа - 3 чудачки!
но шо вчера была - нема.
развлекалово с чудачкой...
то ж и блеет та мудачка,
мол, пiдманула - пiдвела...
Да. А ты меня?
Тоже.
Видишь, мы оба УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ.
Свита играет короля! У него свита... а руководит им... Подставте значения вместо многоточия
"Зеленский второй год подряд признан Мендель политиком года"
Просто слів нема - одна латинь.
В целом Государственное управление делами ("ДУСя") получит в следующем году 2,8 млрд грн. При этом Верховная Рада обойдется всего в 2,5 млрд.Сколько платим за президента Украины
Содержание Офиса президента (ОП) в 2021-м обойдется украинцам в 1,26 млрд грн. Это на 39% больше, чем в прошлом году. При этом расходы на медицину даже с учетом пандемии вырастут менее чем на 20%. Видимо, содержание президента сейчас более приоритетно, чем здравоохранение.https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rashodyi-na-zelenskogo-vmeste-s-dusej-vzletyat-v-2021-m-chto-poluchit-prezident-za-schet-ukraintsev.htm
Але мене абсолютно не цікавить подальша доля Зеленського. Треба розуміти, що після нього доведеться стикнутися в жорсткому протистоянні з проросійськими запроданцями, які виросли і зміцніли саме за час правління Зеленського і за активного сприяння його оточення, яке він позичив у Януковича. Прибирати за ним знову доведеться важко, довго і боляче. Відновлювати теж. Володимир Ар'єв, FB
короче зря он он кричал тому патриоту про "я 43летний нелох"))) по фрейду всё)
Скушай крендель!
Может, полегчает...
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Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!..