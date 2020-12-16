Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский второй год подряд признан политиком года.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Пора подводить итоги и в плане общественного мнения. Политиком 2020 года признан президент Украины Владимир Зеленский. Второй год подряд. К тому же, в этом плане Президент Владимир Зеленский оторвался настолько вперед, что имеет вдвое больше поддержки, чем второй политик. идущий за ним, и в четыреt раза больше - чем третий", - написала Мендель.

Также пресс-секретарь президента отметила, что у людей вырос и уровень разочарования.

"Судьба лидера - брать ответственность и двигать вперед страну, несмотря на критику и снижение рейтингов. И Владимир Александрович формирует новые ценностные смыслы для Украины, отвергая упрощенные формулировки украинской идентичности, которые пытались создать предыдущие президенты", - заверила Мендель.

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Кроме того, Мендель отметила, что трудно внедрять изменения, которые "будут превращать украинские системы и институты в сильный и стабильный фундамент мощного государства, где каждый будет чувствовать себя защищенным, где будут работать социальные лифты и ценить за таланты, умения и старания, где сильная экономика будет работать для каждого, а каждый будет работать для общей экономики".

"Строить такую страну после 28 лет грабежа, с отсутствием политических элит и слабыми институтами - задача для сильных. И пройти сложный путь критики и разочарования - под силу только настоящему лидеру", - подчеркивает пресс-секретарь Зеленского.

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Напоминаем, по данным исследования "Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы. Итоги года в зеркале общественного мнения (декабрь 2020 г.)", проведенного социологической службой Центра Разумкова политиком 2020 года 20% респондентов назвали президента Владимира Зеленского, 10% – бывшего главу государства Петра Порошенко, еще 5% – сопредседателя парламентской фракции ОПЗЖ Юрия Бойко. При этом, 42% опрошенных назвали Зеленского разочарованием 2020 года.





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