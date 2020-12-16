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Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель

Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский второй год подряд признан политиком года.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Пора подводить итоги и в плане общественного мнения. Политиком 2020 года признан президент Украины Владимир Зеленский. Второй год подряд. К тому же, в этом плане Президент Владимир Зеленский оторвался настолько вперед, что имеет вдвое больше поддержки, чем второй политик. идущий за ним, и в четыреt раза больше - чем третий", - написала Мендель.

Также пресс-секретарь президента отметила, что у людей вырос и уровень разочарования.

"Судьба лидера - брать ответственность и двигать вперед страну, несмотря на критику и снижение рейтингов. И Владимир Александрович формирует новые ценностные смыслы для Украины, отвергая упрощенные формулировки украинской идентичности, которые пытались создать предыдущие президенты", - заверила Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 40% украинцев считают Зеленского главным разочарованием года, - опрос Центра Разумкова

Кроме того, Мендель отметила, что трудно внедрять изменения, которые "будут превращать украинские системы и институты в сильный и стабильный фундамент мощного государства, где каждый будет чувствовать себя защищенным, где будут работать социальные лифты и ценить за таланты, умения и старания, где сильная экономика будет работать для каждого, а каждый будет работать для общей экономики".

"Строить такую страну после 28 лет грабежа, с отсутствием политических элит и слабыми институтами - задача для сильных. И пройти сложный путь критики и разочарования - под силу только настоящему лидеру", - подчеркивает пресс-секретарь Зеленского.

Также читайте: "Меня поздравил 6-Б. На душе уютно и тепло", - президент Зеленский

Напоминаем, по данным исследования "Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы. Итоги года в зеркале общественного мнения (декабрь 2020 г.)", проведенного социологической службой Центра Разумкова политиком 2020 года 20% респондентов назвали президента Владимира Зеленского, 10% – бывшего главу государства Петра Порошенко, еще 5% – сопредседателя парламентской фракции ОПЗЖ Юрия Бойко. При этом, 42% опрошенных назвали Зеленского разочарованием 2020 года.

Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель 01
Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель 02

Также читайте: В том, что Зеленский стал "разочарованием года", виноваты "вчерашние лидеры и олигархические медиа", - Подоляк

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) рейтинг (1636) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+82
Мудаком года
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16.12.2020 22:47
+73
какой с него политик! перестаньте смешить людей!
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16.12.2020 22:48
+65
Пить нужно меньше.
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16.12.2020 22:47
Комментировать
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Страница 3 из 3
У ЗЕлі є інфа , шо у Пороха значно більше підтримки , його вже убогогот готують до її оприлюднення саме через інфу про розчарування у 42 відсотки. Інакше, не логічно б було випускати цю дуру з її судженням про лідера року, всупереч попередньо сказаному.
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17.12.2020 04:14 Ответить
Ох, нелехкая ента работа: быть меньдель при зеленелохе... ведь усе навкруги абплюють (но, за то - деньги сами в карманы плывуть!)
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17.12.2020 04:32 Ответить
Ах, нашей меньдель нада шпеньдель, ну, шо бы в чуйства привести... бо, все ей чудятся успехи, хотя в стране - полнейший срач...
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17.12.2020 04:43 Ответить
с утра нашел в кармане пачку,
а убеждали, шо нема,
нюхнул и опа - 3 чудачки!
но шо вчера была - нема.
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17.12.2020 05:08 Ответить
наши черти с утра в тачку -
развлекалово с чудачкой...
то ж и блеет та мудачка,
мол, пiдманула - пiдвела...
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17.12.2020 08:56 Ответить
Ты меня уважаешь?
Да. А ты меня?
Тоже.
Видишь, мы оба УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ.
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17.12.2020 05:55 Ответить
Судячи по опублікованих аудіозаписах у голови ОАС відносно "політика року" є окрема думка.
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17.12.2020 05:59 Ответить
А я смотрю на него и вижу провинциального артиста,играющего роль преза!!!

Свита играет короля! У него свита... а руководит им... Подставте значения вместо многоточия
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17.12.2020 06:06 Ответить
кто признал лабателя на пианине зеленьського политиком года? мундель?
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17.12.2020 06:06 Ответить
в 22.00 зеленьський разочаровал украинцев, а в 22.45 стал политиком года... маразм...
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17.12.2020 06:08 Ответить
жалкая попытка достать из под плинтуса рейтинг шута играющего роль президента.
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17.12.2020 06:33 Ответить
мандель провела очередной сеанс офтальмоуринотерапии. Зебилы, как оно, помогает?
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17.12.2020 07:01 Ответить
Политиком года большой ОПы?
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17.12.2020 07:17 Ответить
Мендель на майдані опитувала, серед ФОПів, які масово голосували за неї?
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17.12.2020 07:20 Ответить
среди мендель?
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17.12.2020 07:31 Ответить
В зеленому степу і кизяк гора.
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17.12.2020 07:37 Ответить
...а може і вулкан, коли свіжий та парує.
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17.12.2020 07:45 Ответить
Кто признал то, Мандель одна?
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17.12.2020 07:38 Ответить
Заголовок по-дебильному написан, надо так:
"Зеленский второй год подряд признан Мендель политиком года"
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17.12.2020 08:12 Ответить
Да просто мадам видимо перепутала бумажки и зачитала новогоднюю шутку 95-го квартала.....
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17.12.2020 07:43 Ответить
можливо вона мала на увазі гру на піаніно?
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17.12.2020 07:55 Ответить
Заборну травку підвезли на Банкову.
Просто слів нема - одна латинь.
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17.12.2020 07:43 Ответить
Тю, а в мене один тюрксько-монгольський...
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17.12.2020 08:47 Ответить
Бюджет на Офис президента Владимира Зеленского в 2021-м увеличился на 39%. Это https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/v-ukraine-prinyali-byudzhet-na-2021-j-zabrali-u-vrachej-i-pensionerov-i-otdadut-prokuroram.htm одна из самых быстрорастущих статей расходов . В казне не нашли деньги на сохранение всех обещанных выплат (отменили повышение окладов учителям, проигнорировали просьбу повысить зарплаты медикам), однако нашли деньги на обслуживание власти.
В целом Государственное управление делами ("ДУСя") получит в следующем году 2,8 млрд грн. При этом Верховная Рада обойдется всего в 2,5 млрд.Сколько платим за президента Украины
Содержание Офиса президента (ОП) в 2021-м обойдется украинцам в 1,26 млрд грн. Это на 39% больше, чем в прошлом году. При этом расходы на медицину даже с учетом пандемии вырастут менее чем на 20%. Видимо, содержание президента сейчас более приоритетно, чем здравоохранение.https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rashodyi-na-zelenskogo-vmeste-s-dusej-vzletyat-v-2021-m-chto-poluchit-prezident-za-schet-ukraintsev.htm
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17.12.2020 07:54 Ответить
Скоро пол-бюджета страны будет уходить на ОП.
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17.12.2020 08:22 Ответить
По результатам опитування в 6-Б?
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17.12.2020 08:10 Ответить
6-А отказался учавствовать в опитуванні
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17.12.2020 08:16 Ответить
в группе дошкольного воспитания
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17.12.2020 08:45 Ответить
Надо же ей как то поддерживать его веру в себя! Вот и старается. Когда поверил, спрашиваете? Когда играл президента Голобородька. Еще старик Станиславский предупреждал начинающих актеров, что важнее умение своевременно выйти из образа, чем в него войти. Если бы славный самодеятельный актер (тоже не люблю самодеятельность), получил актерское образование, то с ним такая злая шутка не случилась бы. Это месть настоящей шутки несостоявшемуся актеру-шутнику. Профессионализм, он и в Африке - профессионализм, его не обманешь.
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17.12.2020 08:11 Ответить
паралельная реальность
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17.12.2020 08:20 Ответить
ОП признал шмарклю политиком года, и будет его признавать до конца каденции.
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17.12.2020 08:21 Ответить
пляяя... чуть не стошнило от этого вылизывания мандельшей зелёного ануса.
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17.12.2020 08:22 Ответить
Ким, ким? Політиком?!
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17.12.2020 08:36 Ответить
Бу-га-га-га... МАНУ ЧАО...политик года- от мелкий политический обозреватель времен Марусi Звiробiй...ХЕХ... ЗЫ ...https://www.youtube.com/watch?v=KV0-biHAtNY Manu Chao - Politik Kills
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17.12.2020 08:38 Ответить
Мартиросян ничего такого не говорил, странно.
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17.12.2020 08:41 Ответить
Походу и мендельша - под протекцией Евролаба алiка пальчевского...
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17.12.2020 08:44 Ответить
По версии 95 квартала
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17.12.2020 08:47 Ответить
мендель нужно могарь выкатить за то , шо не дает патриотам булки расслабить.
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17.12.2020 08:49 Ответить
Кем признан? Мандель и ее земляками ?
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17.12.2020 08:50 Ответить
Тю, вы с дума грохнулся... Там весь местечковый электорат (на местечковых выборах) ушел в отказную.
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17.12.2020 08:58 Ответить
политик года по версии Мендель сам себе режисер это называется
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17.12.2020 08:58 Ответить
А шо вы хотели... Это все одно, шо самолайкнуться, або сделать фрикции о фортепиано.
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17.12.2020 08:59 Ответить
самый популярный среди своей бабушки (с)
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17.12.2020 09:07 Ответить
Зеленский второй год подряд признал лучшим менделем офиса петушни(ОП).
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17.12.2020 09:33 Ответить
"Не лox" року.
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17.12.2020 09:49 Ответить
Це мабуть визнання самої Мендель, бо в українського народу зовсім інша думка і аргументом є не тільки коментарії блогерів і дописувачів. На фоні політичної, дипломатичної, економічної, соціальної криз, скандалів в оточенні самого гаранта, зраді із вагнерівцями, провалами у всіх можливих і навіть не можливих напрямках державного управління такі заяви видаються не просто смішними, а навіть з елементами божевілля. На цей випадок дуже слушним є давнє українське прислів"я "Дурень думкою багатіє" . Але добре, що цензор дає такі публікації, що наочно демонструє те, чим живуть сьогоднішні політики (фейковими рейтингами, власними номінаціями), далекими від реальності, у якісь позацивілізаційній нірвані. І це сумно, бо просвіту на краще не видно.
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17.12.2020 09:50 Ответить
Ха-ха-ха!!! Умора!
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17.12.2020 09:50 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3928454867217340?__cft__[0]=AZW2AUanDkO-GvyA8rgxL_IO0EoV7Rjs51jZX9Kl-Fe8rIYTfV0ZY_quznFjF0le5BQimrRLQ4CgIrphzd2DulHFUn2_5crFzLUZmCVAB7bPpdPhNaNwLP-wdmDRXQmi4j4&__tn__=%2CO%2CP-R Зеленський невідворотньо зникає, як явище , бо бреше, зневажає людей, оточив себе відвертими негідниками, з якими краде безупинно під прикриттям пандемії і зливає ворогу роботу спецслужб, непрофесійний і глухий до порад, і, взагалі, перелік «чеснот» може розтягнутися на два абзаци. Соціологія показала: зелень пожовкла і опадає.
Але мене абсолютно не цікавить подальша доля Зеленського. Треба розуміти, що після нього доведеться стикнутися в жорсткому протистоянні з проросійськими запроданцями, які виросли і зміцніли саме за час правління Зеленського і за активного сприяння його оточення, яке він позичив у Януковича. Прибирати за ним знову доведеться важко, довго і боляче. Відновлювати теж. Володимир Ар'єв, FB
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17.12.2020 09:56 Ответить
т.е. даже мендель уверена что он настолько тупой, что достаточно влить ему в уши этот бред, а оно даже не сможет прочитать свежий рейтинг разумкова где оно топнет по нисходящей и есть "разочарованием года"?)))
короче зря он он кричал тому патриоту про "я 43летний нелох"))) по фрейду всё)
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17.12.2020 10:01 Ответить
Необходимо звание "лизоблюд года". И тогда, в связке Зеленский+Мендель - все встает на свои места.
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17.12.2020 10:03 Ответить
Кем признан? Окститесь. Это ЧМО года!
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17.12.2020 10:17 Ответить
Мендель-Мендель
Скушай крендель!
Может, полегчает...
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17.12.2020 10:48 Ответить
ржу не могу
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17.12.2020 10:50 Ответить
************ ти, мендель.
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17.12.2020 10:57 Ответить
Звичайно, у номінації "Найху...ший політик 2020-го року"
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17.12.2020 11:02 Ответить
Доброго дня всім, в мене виникла маленька проблема з мікро кредитами, зараз є вирішення цього питання, але для цього потрібно найняти гарного адвоката щоб представляв мої інтереси і вирішив моє питання.
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!..
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17.12.2020 11:38 Ответить
Дитино.Отямся,і перестань нюхати всяку гидоту.
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17.12.2020 11:48 Ответить
Как же, как же .Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель. Но на исторической родине Мендель этого не понимают /В Израиле высмеяли выступление Зеленского на форуме в Давосе перед пустым залом. Украинский лидер наговорил массу абсурдных вещей. Среди них журналисты приводят, к примеру, просьбу Зеленского, адресованную Евросоюзу, взять Украину к себе вместо покидающей объединение Великобритании.
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17.12.2020 11:57 Ответить
Ослаблядь знову несе несенитницю
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17.12.2020 13:56 Ответить
"...я знаю языки, да, много языков, но самый бархатный - у Мендель..." (из неизданного (пока) творческого наследия Величайшего Лидера Современности, Политика Года (по версии Ю.Мендель), Истинного Сына Страны, Лучшего Друга Велосипедистов и прочая, прочая, прочая...)
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17.12.2020 14:13 Ответить
Остается вьіяснить всего два вопроса: кем и где?
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17.12.2020 15:10 Ответить
Зе продолжает громить оппонентов.
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17.12.2020 17:10 Ответить
Если у него "политика" такая большая, и он своей "политикой" удовлетворяет Мендель, то я только ЗА, или ЗЕ...Да кака я раздница! Да, ЗЕлошары?
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17.12.2020 20:18 Ответить
Какое убожество эта Шмаркля и его камарилья, которые лепят из ничтожества неизвестно что.
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17.12.2020 20:45 Ответить
гігант мислі ! важно роздуває щоки ! скоро стане вязнем року.
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17.12.2020 20:46 Ответить
Шановне товариство! Запитую у себе і у вас: коли закінчиться цей "забег в ширину"? В російській мові є такий вислів - "редкостной души ********". Так я особисто пропоную присвоїти це почесне звання Зе-президенту, воно до нього підходить з усіх сторін по всім питанням та як найкраще звання, хіба що можна додати - 2020 року. Це буде справедливо і не треба його іншими званнями ображати.
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17.12.2020 22:14 Ответить
Политик года среди других политиков. Да у нас вообще политиков нет. Конкурирующие между собой мафии притворяющиеся политиками.
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01.06.2021 22:49 Ответить
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