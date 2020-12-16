"Меня поздравил 6-Б. На душе уютно и тепло", - президент Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уже начал принимать поздравления с Новым годом.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"6-Б из Вербки на Волыни в этом году первым прислал новогодние поздравления. От них уютно и тепло на душе. Все пожелания взаимные! Я обязательно приеду еще!" - рассказал Зеленский.
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+77 Ан Мур
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+54 Andriy
показать весь комментарий16.12.2020 09:56
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«Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство!»
Эта публикация окончательно закрепила эту фразу в политическом обиходе того времени.
Фраза использовалась в советских школах, детских садах, в детских библиотеках и большими буквами выставлялась на стадионах
С этой фразой связан также, такой возникший впоследствии анекдот:
На первомайской демонстрации колонна глубоких стариков несёт плакат: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».
К ним подбегает некто в штатском:
- Вы что, издеваетесь? Когда вы были детьми, товарищ Сталин ещё не родился!
- Вот за это ему и спасибо!
Учителя были вышколены и никогда ни о чем не спрашивали. Иногда с допросов возвращались старшеклассники.
Ужас стоял в их глазах, лица были зелено-бледными.
http://www.independent-academy.net/science/library/borev_staliniada/terror.html
Теперь они могут остаться и без матери...
Бо воно у лайні по-вуха.
Она то это поздравление и организовала ради этой фотки.