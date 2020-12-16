"Меня поздравил 6-Б. На душе уютно и тепло", - президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уже начал принимать поздравления с Новым годом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"6-Б из Вербки на Волыни в этом году первым прислал новогодние поздравления. От них уютно и тепло на душе. Все пожелания взаимные! Я обязательно приеду еще!" - рассказал Зеленский.

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