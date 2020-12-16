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Новини Новий рік
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діти (4939) Зеленський (22456) Новий рік (551) привітання (729)

"Мене привітав 6-Б. На душі затишно й тепло", - президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вже почав приймати привітання з Новим роком.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще!" - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запалить ялинку під ОП і вирушить на короткий відпочинок, - Мендель

Мене привітав 6-Б. На душі затишно й тепло, - президент Зеленський 01
Мене привітав 6-Б. На душі затишно й тепло, - президент Зеленський 02

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Топ коментарі
+77
Це класний керівник, яка отримує з/п $4000, організувала.
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16.12.2020 09:57
+55
"Меня поздравил 6-Б. На душе уютно и тепло", - президент Зеленский - Цензор.НЕТ 2034
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16.12.2020 09:56
+54
Тошнить від цієї хриплої дури
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16.12.2020 09:56
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Зелёное ничтожество кроме рвотного рефлекса ничего не вызывает
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16.12.2020 11:48 Відповісти
Одні діти вітають військових на фронті, інші членів політбюро. Що в них за вчителя?
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16.12.2020 11:53 Відповісти
до слез...
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16.12.2020 12:01 Відповісти
Я плакаль
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16.12.2020 12:18 Відповісти
Девочка слева - их учительница?
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16.12.2020 12:05 Відповісти
Нє, то їхня піонервожата! Ще не дуже п*яна та не совсєм пом*ята. Діди-воювальщікі колись завезли до України ще її батьків. І строго-настрого наказали боротися з біндерівцями! Вона й дотримується цих наказів. Вавій зєльоний зі своїм єрмаком жеж також проти українців! А діти шо... Нафіга їм погані оцінки в табелі?!
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16.12.2020 14:37 Відповісти
То ************ целящая на место Мендель.
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17.12.2020 08:35 Відповісти
23 сентября 1937 года в газете «Правда» была опубликована https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0 передовая статья под названием «Счастливые Дети сталинской эпохи», где были слова
«Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство!»
Эта публикация окончательно закрепила эту фразу в политическом обиходе того времени.
Фраза использовалась в советских школах, детских садах, в детских библиотеках и большими буквами выставлялась на стадионах

С этой фразой связан также, такой возникший впоследствии анекдот:
На первомайской демонстрации колонна глубоких стариков несёт плакат: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».
К ним подбегает некто в штатском:
- Вы что, издеваетесь? Когда вы были детьми, товарищ Сталин ещё не родился!
- Вот за это ему и спасибо!
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16.12.2020 12:13 Відповісти
Литературовед профессор Александр Сергеевич Мясников преподавал в конце 30-х годов в правительственной школе. Он рассказывал, что нередко несколько парт пустовало - обыски, аресты, допросы.
Учителя были вышколены и никогда ни о чем не спрашивали. Иногда с допросов возвращались старшеклассники.
Ужас стоял в их глазах, лица были зелено-бледными.
http://www.independent-academy.net/science/library/borev_staliniada/terror.html
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16.12.2020 12:32 Відповісти
Что сейчас думает Зюзя о детях Татьяны Чорновол, отец которых погибший атошник?
Теперь они могут остаться и без матери...
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16.12.2020 12:35 Відповісти
В очередной раз подтвердил, что оно дебил беспросветный. В стране кризис по всем направлениям, а этому тепло и уютно на душе. Интересно, в каком месте у него душа?
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16.12.2020 12:21 Відповісти
В бамажнике из крокадилой кожи.
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17.12.2020 08:38 Відповісти
это 7Б уже
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16.12.2020 12:24 Відповісти
Там уже даже не 7 Б приехал, там просто параноидная шиза постучала в дверь
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16.12.2020 12:27 Відповісти
6Б, или 7Б... Оно ляпает языком, даже само не понимая о чём.
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16.12.2020 12:32 Відповісти
fu fotografu, vedj tot rebjonok po seredine v pervom rjadu zakrivajet polnostju vjalikova amperatora ili na sevodnja celova prezidenta
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16.12.2020 12:58 Відповісти
но тут пришли порохоботы и обгадили все что можно
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16.12.2020 14:45 Відповісти
Йому затишно і тепло!
Бо воно у лайні по-вуха.
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16.12.2020 14:49 Відповісти
Ай-я-я-я-яй, що скажуть психологи. Ванна холоне? Так погано, що за радість лист дітей? Рівень розвитку? Бажання сховатися під мамину сукню? Як ми з таким станом преЗедента будем долати всі перешкоди світу? Чи такий стан у всіх залежних?
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16.12.2020 15:34 Відповісти
Скоріше півшостий Б привітав... Так звичніше...
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16.12.2020 15:39 Відповісти
Вова у інтелектуальному розвитку тормознувся на рівні 6- "Б(л)"
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16.12.2020 15:41 Відповісти
Назюзил в штаны - вот ему теперь тепло и спокойно.
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16.12.2020 21:21 Відповісти
"Дефачка" слева к успеху идёт - на место Мендель метит.
Она то это поздравление и организовала ради этой фотки.
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17.12.2020 08:42 Відповісти
...еле слышно, чуть шурша, крыша едет не спеша... это в 42 года... а что будет в 45?
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17.12.2020 09:19 Відповісти
какая пидступная зрадуля со стороны деток.
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17.12.2020 17:23 Відповісти
Даун
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06.01.2021 19:35 Відповісти
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