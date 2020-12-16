"Мене привітав 6-Б. На душі затишно й тепло", - президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вже почав приймати привітання з Новим роком.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще!" - розповів Зеленський.

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