Более 40% украинцев считают Зеленского главным разочарованием года, - опрос Центра Разумкова

42% украинцев назвали президента Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

Данные опроса свидетельствуют, что 42% респондентов назвали Зеленского разочарованием 2020 года.

Еще 10% считают разочарованием пятого президента Петра Порошенко, по 2% - одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, премьер-министра Дениса Шмыгаля, лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, бывшего премьера Алексея Гончарука, еще 1% опрошенных назвал разочарованием Святослава Вакарчука.

О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в таком качестве назвать никого.

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Этот же опрос показал, что Зеленского 20% опрошенных назвали политиком года, однако этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года (тогда политиком года его назвали 46%).

Исследование проводилось Центром Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.