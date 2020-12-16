Более 40% украинцев считают Зеленского главным разочарованием года, - опрос Центра Разумкова
42% украинцев назвали президента Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос Центра Разумкова.
Данные опроса свидетельствуют, что 42% респондентов назвали Зеленского разочарованием 2020 года.
Еще 10% считают разочарованием пятого президента Петра Порошенко, по 2% - одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, премьер-министра Дениса Шмыгаля, лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, бывшего премьера Алексея Гончарука, еще 1% опрошенных назвал разочарованием Святослава Вакарчука.
О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в таком качестве назвать никого.
Этот же опрос показал, что Зеленского 20% опрошенных назвали политиком года, однако этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года (тогда политиком года его назвали 46%).
Исследование проводилось Центром Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такий сценарій може відбудеться як з одночасними президентськими і парламентськими виборами, так і лише з президентськими. Тобто, парламент залишається і бере на себе роль стабілізатора ситуації".
Портников впевнений, що переформатування влади в Україні є неминучим, адже головним є питання - «де взяти гроші?»
"Захід нинішній владі грошей не дасть, тому інших варіантів нема" - вважає В.Портников.
Іншими словами про цей варіант В.Портниковрозказує тут: https://espreso.tv/video/279649 Великий ефір Василя Зими дивитися з 1:16:30 (ще точніше: 1:20:00) до 1:23:10
"Для того, щоб перезавантажити ситуацію в Україні, потрібно провести дочасні президентські та парламентські вибори. ... Інакше на Україну очікує соціальний та економічний крах"
Але мене абсолютно не цікавить подальша доля Зеленського. Треба розуміти, що після нього доведеться стикнутися в жорсткому протистоянні з проросійськими запроданцями, які виросли і зміцніли саме за час правління Зеленського і за активного сприяння його оточення, яке він позичив у Януковича. Прибирати за ним знову доведеться важко, довго і боляче. Відновлювати теж. Володимир Ар'єв, FB
2. Інші (або й ті ж самі) патріотичні довбойоби зранку до ночі розповідали про корупцію «гірше, ніж за Януковича», хоча з 2014 до 2019 Україна зробила в цій царині прорив більший, ніж будь-яка країна світу (на відміну від платних антикорів я за ці свої слова відповідаю - К.В.). Сьогодні пограбування країни олігархами та ближнім колом Янелоха відбувається відкрито, у всіх на очах - через тарифи на електроенергію, фієсту контрабанди на митниці, дорожне будівництво та розграбування донедавна прибуткових держпідприємств. Втрати бюджету від корупції в порівнянні з 2019 суттєво зросли.
3. Треті довбойоби на мить не стуляли пельку про зубожіння, хоча постмайданні уряди не просто за пару років зупинили кризу імені Януковича-Путіна (небачену з 90-х років), а вийшли на стабільне економічне зростання при скороченні держборгу. Мало того, за об'єктивними показниками середня зарплата в доларах у 2019 практично дійшла до довоєнного рівня, що означало (в умовах зниження цінового індексу в тій же валюті) рівень життя вищий, ніж у 2013. Учора ж прийняли бюджет який не просто суперечить самому поняттю макроекономічної стабільності, а й суттєво підвищує боргове навантаження, за що доведеться розраховуватися наступним урядам.
4. Четвертим довбойобам спати не давало «зливання» владою Порошенка розслідування справ Майдану та проти Януковича і його оточення. Хоча, все це цілком успішно (хоча й не швидко) розслідувалося, а по тих фігурантах, хто не втік у Росію, розглядалося судами. Після приведення довбойобами до влади «нових облич» беркутівців напередодні вироку звільнили, а зараз почали висувати звинувачення (грубо і нікчемно сфальсифіковані) проти активних учасників Революції гідності. І тут мене найбільше вражає не відсутність ознак прозріння і каяття з боку вчорашніх критиканів, а кількість довбойобів, котрі вправляються у версіях, чому Таня Чорновол їм «не така» і захищати її не так важливо.
Думаю, головна небезпека України не в звичній дихотомії «воші-гниди», а в кількості безмізких самозакоханих довбойобів, котрі щиро вважають себе патріотами https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/3407577946037092?__cft__[0]=AZWU6P3ejtrGXkXAk_82cxaYSDFA2LuSXGSCWEf-RfQF_OyGo4bH5J4B3R_x2_mQQHapW85yTdkp9sy9RfWJBbpVkwXD6vCRth3NEN6WfYkllSHe0qlYVP3ALpO6HrMIbDI&__tn__=%2CO%2CP-R Карл Волох, FB
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!