УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6820 відвідувачів онлайн
Новини
25 063 407

Понад 40% українців вважають Зеленського головним розчаруванням року, - опитування Центру Разумкова

Понад 40% українців вважають Зеленського головним розчаруванням року, - опитування Центру Разумкова

42% українців назвали президента Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Центру Разумкова.

Дані опитування свідчать, що 42% респондентів назвали Зеленського розчаруванням 2020 року.

Ще 10% вважають розчаруванням п'ятого президента Петра Порошенка, по 2% - одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, лідера ВО Батьківщина Юлію Тимошенко, лідера Радикальної партії Олега Ляшка, колишнього прем'єра Олексія Гончарука, ще 1% опитаних назвав розчаруванням Святослава Вакарчука.

Про розчарування всіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли в такій якості назвати нікого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Опитування "Рейтингу": Найбільше довіряють Зеленському та Кличку

Це ж опитування показало, що Зеленського 20% опитаних назвали політиком року, проте цей показник значно менше, ніж в кінці минулого року (тоді політиком року його назвали 46%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) опитування (1934) Центр Разумкова (209)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+86
Более 40% украинцев считают Зеленского главным разочарованием года, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2453
показати весь коментар
16.12.2020 14:42
+85
Чесно ?
А для мене найбільше розчарування - то виборці зеленського.
показати весь коментар
16.12.2020 14:40
+69
Понад 40% українців вважають Зеленського головним розчаруванням року, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9790
показати весь коментар
16.12.2020 15:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
это вам не на сцене лицом трусить.
показати весь коментар
17.12.2020 07:18 Відповісти
https://infokolo.com.ua/pohliad/portnykov-rozpoviv-pro-stsenarii-pereformatuvannia-vlady-v-ukraini/ Журналіст Віталій Портников Портников розповів про можливі сценарії переформатування влади "....Реальний сценарій - відставка президента і позачергові вибори
Такий сценарій може відбудеться як з одночасними президентськими і парламентськими виборами, так і лише з президентськими. Тобто, парламент залишається і бере на себе роль стабілізатора ситуації".
Портников впевнений, що переформатування влади в Україні є неминучим, адже головним є питання - «де взяти гроші?»
"Захід нинішній владі грошей не дасть, тому інших варіантів нема" - вважає В.Портников.

Іншими словами про цей варіант В.Портниковрозказує тут: https://espreso.tv/video/279649 Великий ефір Василя Зими дивитися з 1:16:30 (ще точніше: 1:20:00) до 1:23:10

"Для того, щоб перезавантажити ситуацію в Україні, потрібно провести дочасні президентські та парламентські вибори. ... Інакше на Україну очікує соціальний та економічний крах"
показати весь коментар
17.12.2020 08:52 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3928454867217340?__cft__[0]=AZW2AUanDkO-GvyA8rgxL_IO0EoV7Rjs51jZX9Kl-Fe8rIYTfV0ZY_quznFjF0le5BQimrRLQ4CgIrphzd2DulHFUn2_5crFzLUZmCVAB7bPpdPhNaNwLP-wdmDRXQmi4j4&__tn__=%2CO%2CP-R Зеленський невідворотньо зникає, як явище , бо бреше, зневажає людей, оточив себе відвертими негідниками, з якими краде безупинно під прикриттям пандемії і зливає ворогу роботу спецслужб, непрофесійний і глухий до порад, і, взагалі, перелік «чеснот» може розтягнутися на два абзаци. Соціологія показала: зелень пожовкла і опадає.
Але мене абсолютно не цікавить подальша доля Зеленського. Треба розуміти, що після нього доведеться стикнутися в жорсткому протистоянні з проросійськими запроданцями, які виросли і зміцніли саме за час правління Зеленського і за активного сприяння його оточення, яке він позичив у Януковича. Прибирати за ним знову доведеться важко, довго і боляче. Відновлювати теж. Володимир Ар'єв, FB
показати весь коментар
17.12.2020 09:55 Відповісти
1. Одні патріотичні довбойоби розривали на шматки постмайданну владу за капітулянтство, хоча тоді ми воювали по всіх фронтах («гарячому», дипломатичному і переозброюючи й наново створюючи армію). В результаті привели до влади команду, чия військова доктрина «пєрєстать стрєлять» і щось там шукати «в очахПутіна».
2. Інші (або й ті ж самі) патріотичні довбойоби зранку до ночі розповідали про корупцію «гірше, ніж за Януковича», хоча з 2014 до 2019 Україна зробила в цій царині прорив більший, ніж будь-яка країна світу (на відміну від платних антикорів я за ці свої слова відповідаю - К.В.). Сьогодні пограбування країни олігархами та ближнім колом Янелоха відбувається відкрито, у всіх на очах - через тарифи на електроенергію, фієсту контрабанди на митниці, дорожне будівництво та розграбування донедавна прибуткових держпідприємств. Втрати бюджету від корупції в порівнянні з 2019 суттєво зросли.
3. Треті довбойоби на мить не стуляли пельку про зубожіння, хоча постмайданні уряди не просто за пару років зупинили кризу імені Януковича-Путіна (небачену з 90-х років), а вийшли на стабільне економічне зростання при скороченні держборгу. Мало того, за об'єктивними показниками середня зарплата в доларах у 2019 практично дійшла до довоєнного рівня, що означало (в умовах зниження цінового індексу в тій же валюті) рівень життя вищий, ніж у 2013. Учора ж прийняли бюджет який не просто суперечить самому поняттю макроекономічної стабільності, а й суттєво підвищує боргове навантаження, за що доведеться розраховуватися наступним урядам.
4. Четвертим довбойобам спати не давало «зливання» владою Порошенка розслідування справ Майдану та проти Януковича і його оточення. Хоча, все це цілком успішно (хоча й не швидко) розслідувалося, а по тих фігурантах, хто не втік у Росію, розглядалося судами. Після приведення довбойобами до влади «нових облич» беркутівців напередодні вироку звільнили, а зараз почали висувати звинувачення (грубо і нікчемно сфальсифіковані) проти активних учасників Революції гідності. І тут мене найбільше вражає не відсутність ознак прозріння і каяття з боку вчорашніх критиканів, а кількість довбойобів, котрі вправляються у версіях, чому Таня Чорновол їм «не така» і захищати її не так важливо.
Думаю, головна небезпека України не в звичній дихотомії «воші-гниди», а в кількості безмізких самозакоханих довбойобів, котрі щиро вважають себе патріотами https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/3407577946037092?__cft__[0]=AZWU6P3ejtrGXkXAk_82cxaYSDFA2LuSXGSCWEf-RfQF_OyGo4bH5J4B3R_x2_mQQHapW85yTdkp9sy9RfWJBbpVkwXD6vCRth3NEN6WfYkllSHe0qlYVP3ALpO6HrMIbDI&__tn__=%2CO%2CP-R Карл Волох, FB
показати весь коментар
17.12.2020 10:42 Відповісти
Доброго дня всім, в мене виникла маленька проблема з мікро кредитами, зараз є вирішення цього питання, але для цього потрібно найняти гарного адвоката щоб представляв мої інтереси і вирішив моє питання.
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!
показати весь коментар
17.12.2020 11:36 Відповісти
а,що виборцю виконавець жанру "кабаре" вже не смішний починають закидувати гнилими помідорами?так йому і треба,нехай знає своє місце..
показати весь коментар
17.12.2020 15:47 Відповісти
анти-рейтинг потужного всё равно не переплюнуть.
показати весь коментар
17.12.2020 17:18 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 