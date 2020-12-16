Понад 40% українців вважають Зеленського головним розчаруванням року, - опитування Центру Разумкова
42% українців назвали президента Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Центру Разумкова.
Дані опитування свідчать, що 42% респондентів назвали Зеленського розчаруванням 2020 року.
Ще 10% вважають розчаруванням п'ятого президента Петра Порошенка, по 2% - одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, лідера ВО Батьківщина Юлію Тимошенко, лідера Радикальної партії Олега Ляшка, колишнього прем'єра Олексія Гончарука, ще 1% опитаних назвав розчаруванням Святослава Вакарчука.
Про розчарування всіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли в такій якості назвати нікого.
Це ж опитування показало, що Зеленського 20% опитаних назвали політиком року, проте цей показник значно менше, ніж в кінці минулого року (тоді політиком року його назвали 46%).
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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Такий сценарій може відбудеться як з одночасними президентськими і парламентськими виборами, так і лише з президентськими. Тобто, парламент залишається і бере на себе роль стабілізатора ситуації".
Портников впевнений, що переформатування влади в Україні є неминучим, адже головним є питання - «де взяти гроші?»
"Захід нинішній владі грошей не дасть, тому інших варіантів нема" - вважає В.Портников.
Іншими словами про цей варіант В.Портниковрозказує тут: https://espreso.tv/video/279649 Великий ефір Василя Зими дивитися з 1:16:30 (ще точніше: 1:20:00) до 1:23:10
"Для того, щоб перезавантажити ситуацію в Україні, потрібно провести дочасні президентські та парламентські вибори. ... Інакше на Україну очікує соціальний та економічний крах"
Але мене абсолютно не цікавить подальша доля Зеленського. Треба розуміти, що після нього доведеться стикнутися в жорсткому протистоянні з проросійськими запроданцями, які виросли і зміцніли саме за час правління Зеленського і за активного сприяння його оточення, яке він позичив у Януковича. Прибирати за ним знову доведеться важко, довго і боляче. Відновлювати теж. Володимир Ар'єв, FB
2. Інші (або й ті ж самі) патріотичні довбойоби зранку до ночі розповідали про корупцію «гірше, ніж за Януковича», хоча з 2014 до 2019 Україна зробила в цій царині прорив більший, ніж будь-яка країна світу (на відміну від платних антикорів я за ці свої слова відповідаю - К.В.). Сьогодні пограбування країни олігархами та ближнім колом Янелоха відбувається відкрито, у всіх на очах - через тарифи на електроенергію, фієсту контрабанди на митниці, дорожне будівництво та розграбування донедавна прибуткових держпідприємств. Втрати бюджету від корупції в порівнянні з 2019 суттєво зросли.
3. Треті довбойоби на мить не стуляли пельку про зубожіння, хоча постмайданні уряди не просто за пару років зупинили кризу імені Януковича-Путіна (небачену з 90-х років), а вийшли на стабільне економічне зростання при скороченні держборгу. Мало того, за об'єктивними показниками середня зарплата в доларах у 2019 практично дійшла до довоєнного рівня, що означало (в умовах зниження цінового індексу в тій же валюті) рівень життя вищий, ніж у 2013. Учора ж прийняли бюджет який не просто суперечить самому поняттю макроекономічної стабільності, а й суттєво підвищує боргове навантаження, за що доведеться розраховуватися наступним урядам.
4. Четвертим довбойобам спати не давало «зливання» владою Порошенка розслідування справ Майдану та проти Януковича і його оточення. Хоча, все це цілком успішно (хоча й не швидко) розслідувалося, а по тих фігурантах, хто не втік у Росію, розглядалося судами. Після приведення довбойобами до влади «нових облич» беркутівців напередодні вироку звільнили, а зараз почали висувати звинувачення (грубо і нікчемно сфальсифіковані) проти активних учасників Революції гідності. І тут мене найбільше вражає не відсутність ознак прозріння і каяття з боку вчорашніх критиканів, а кількість довбойобів, котрі вправляються у версіях, чому Таня Чорновол їм «не така» і захищати її не так важливо.
Думаю, головна небезпека України не в звичній дихотомії «воші-гниди», а в кількості безмізких самозакоханих довбойобів, котрі щиро вважають себе патріотами https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/3407577946037092?__cft__[0]=AZWU6P3ejtrGXkXAk_82cxaYSDFA2LuSXGSCWEf-RfQF_OyGo4bH5J4B3R_x2_mQQHapW85yTdkp9sy9RfWJBbpVkwXD6vCRth3NEN6WfYkllSHe0qlYVP3ALpO6HrMIbDI&__tn__=%2CO%2CP-R Карл Волох, FB
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!