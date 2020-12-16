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Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року, - Мендель

Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року, - Мендель

Президента України Володимира Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Час підбивати підсумки і в плані громадської думки. Політиком 2020 року визнано президента України Володимира Зеленського. Другий рік поспіль. До того ж, у цьому плані президент Володимир Зеленський відірвався настільки вперед, що має вдвічі більше підтримки, ніж другий політик, який іде за ним, і в чотири рази більше - ніж третій", - написала Мендель.

Також прессекретарка президента зазначила, що у людей зріс і рівень розчарування.

"Доля лідера - брати відповідальність і рухати вперед країну, незважаючи на критику і зниження рейтингів. І Володимир Олександрович формує нові ціннісні смисли для України, відкидаючи спрощені формулювання української ідентичності, які намагалися створити попередні президенти", - запевнила Мендель.

Читайте також: Зеленський і Порошенко лідери президентського рейтингу

Крім того, Мендель зазначила, що важко впроваджувати зміни, які "перетворюватимуть українські системи й інститути на сильний і стабільний фундамент могутньої держави, де кожен почуватиметься захищеним, де працюватимуть соціальні ліфти і цінуватимуть за таланти, вміння і старання, де сильна економіка працюватиме для кожного, а кожен працюватиме для загальної економіки".

"Будувати таку країну після 28 років грабежу, з відсутністю політичних еліт і слабкими інститутами - завдання для сильних. І пройти складний шлях критики і розчарування - під силу тільки справжньому лідерові", - підкреслює прессекретарка Зеленського.

Нагадуємо, за даними дослідження "Україна 2020: невиправдані очікування, несподівані виклики. Підсумки року в дзеркалі громадської думки (грудень 2020 г.)", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова політиком 2020 року 20% респондентів назвали президента Володимира Зеленського, 10% - колишнього главу держави Петра Порошенка, ще 5% - співголову парламентської фракції ОПЗЖ Юрія Бойка. При цьому, 42% опитаних назвали Зеленського розчаруванням 2020 року.

Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року, - Мендель 01
Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року, - Мендель 02

Также читайте: В том, что Зеленский стал "разочарованием года", виноваты "вчерашние лидеры и олигархические медиа", - Подоляк

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) рейтинг (1651) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+82
Мудаком года
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16.12.2020 22:47
+73
какой с него политик! перестаньте смешить людей!
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16.12.2020 22:48
+65
Пить нужно меньше.
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16.12.2020 22:47
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У ЗЕлі є інфа , шо у Пороха значно більше підтримки , його вже убогогот готують до її оприлюднення саме через інфу про розчарування у 42 відсотки. Інакше, не логічно б було випускати цю дуру з її судженням про лідера року, всупереч попередньо сказаному.
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17.12.2020 04:14 Відповісти
Ох, нелехкая ента работа: быть меньдель при зеленелохе... ведь усе навкруги абплюють (но, за то - деньги сами в карманы плывуть!)
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17.12.2020 04:32 Відповісти
Ах, нашей меньдель нада шпеньдель, ну, шо бы в чуйства привести... бо, все ей чудятся успехи, хотя в стране - полнейший срач...
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17.12.2020 04:43 Відповісти
с утра нашел в кармане пачку,
а убеждали, шо нема,
нюхнул и опа - 3 чудачки!
но шо вчера была - нема.
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17.12.2020 05:08 Відповісти
наши черти с утра в тачку -
развлекалово с чудачкой...
то ж и блеет та мудачка,
мол, пiдманула - пiдвела...
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17.12.2020 08:56 Відповісти
Ты меня уважаешь?
Да. А ты меня?
Тоже.
Видишь, мы оба УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ.
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17.12.2020 05:55 Відповісти
Судячи по опублікованих аудіозаписах у голови ОАС відносно "політика року" є окрема думка.
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17.12.2020 05:59 Відповісти
А я смотрю на него и вижу провинциального артиста,играющего роль преза!!!

Свита играет короля! У него свита... а руководит им... Подставте значения вместо многоточия
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17.12.2020 06:06 Відповісти
кто признал лабателя на пианине зеленьського политиком года? мундель?
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17.12.2020 06:06 Відповісти
в 22.00 зеленьський разочаровал украинцев, а в 22.45 стал политиком года... маразм...
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17.12.2020 06:08 Відповісти
жалкая попытка достать из под плинтуса рейтинг шута играющего роль президента.
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17.12.2020 06:33 Відповісти
мандель провела очередной сеанс офтальмоуринотерапии. Зебилы, как оно, помогает?
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17.12.2020 07:01 Відповісти
Политиком года большой ОПы?
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17.12.2020 07:17 Відповісти
Мендель на майдані опитувала, серед ФОПів, які масово голосували за неї?
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17.12.2020 07:20 Відповісти
среди мендель?
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17.12.2020 07:31 Відповісти
В зеленому степу і кизяк гора.
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17.12.2020 07:37 Відповісти
...а може і вулкан, коли свіжий та парує.
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17.12.2020 07:45 Відповісти
Кто признал то, Мандель одна?
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17.12.2020 07:38 Відповісти
Заголовок по-дебильному написан, надо так:
"Зеленский второй год подряд признан Мендель политиком года"
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17.12.2020 08:12 Відповісти
Да просто мадам видимо перепутала бумажки и зачитала новогоднюю шутку 95-го квартала.....
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17.12.2020 07:43 Відповісти
можливо вона мала на увазі гру на піаніно?
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17.12.2020 07:55 Відповісти
Заборну травку підвезли на Банкову.
Просто слів нема - одна латинь.
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17.12.2020 07:43 Відповісти
Тю, а в мене один тюрксько-монгольський...
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17.12.2020 08:47 Відповісти
Бюджет на Офис президента Владимира Зеленского в 2021-м увеличился на 39%. Это https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/v-ukraine-prinyali-byudzhet-na-2021-j-zabrali-u-vrachej-i-pensionerov-i-otdadut-prokuroram.htm одна из самых быстрорастущих статей расходов . В казне не нашли деньги на сохранение всех обещанных выплат (отменили повышение окладов учителям, проигнорировали просьбу повысить зарплаты медикам), однако нашли деньги на обслуживание власти.
В целом Государственное управление делами ("ДУСя") получит в следующем году 2,8 млрд грн. При этом Верховная Рада обойдется всего в 2,5 млрд.Сколько платим за президента Украины
Содержание Офиса президента (ОП) в 2021-м обойдется украинцам в 1,26 млрд грн. Это на 39% больше, чем в прошлом году. При этом расходы на медицину даже с учетом пандемии вырастут менее чем на 20%. Видимо, содержание президента сейчас более приоритетно, чем здравоохранение.https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rashodyi-na-zelenskogo-vmeste-s-dusej-vzletyat-v-2021-m-chto-poluchit-prezident-za-schet-ukraintsev.htm
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17.12.2020 07:54 Відповісти
Скоро пол-бюджета страны будет уходить на ОП.
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17.12.2020 08:22 Відповісти
По результатам опитування в 6-Б?
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17.12.2020 08:10 Відповісти
6-А отказался учавствовать в опитуванні
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17.12.2020 08:16 Відповісти
в группе дошкольного воспитания
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17.12.2020 08:45 Відповісти
Надо же ей как то поддерживать его веру в себя! Вот и старается. Когда поверил, спрашиваете? Когда играл президента Голобородька. Еще старик Станиславский предупреждал начинающих актеров, что важнее умение своевременно выйти из образа, чем в него войти. Если бы славный самодеятельный актер (тоже не люблю самодеятельность), получил актерское образование, то с ним такая злая шутка не случилась бы. Это месть настоящей шутки несостоявшемуся актеру-шутнику. Профессионализм, он и в Африке - профессионализм, его не обманешь.
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17.12.2020 08:11 Відповісти
паралельная реальность
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17.12.2020 08:20 Відповісти
ОП признал шмарклю политиком года, и будет его признавать до конца каденции.
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17.12.2020 08:21 Відповісти
пляяя... чуть не стошнило от этого вылизывания мандельшей зелёного ануса.
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17.12.2020 08:22 Відповісти
Ким, ким? Політиком?!
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17.12.2020 08:36 Відповісти
Бу-га-га-га... МАНУ ЧАО...политик года- от мелкий политический обозреватель времен Марусi Звiробiй...ХЕХ... ЗЫ ...https://www.youtube.com/watch?v=KV0-biHAtNY Manu Chao - Politik Kills
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17.12.2020 08:38 Відповісти
Мартиросян ничего такого не говорил, странно.
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17.12.2020 08:41 Відповісти
Походу и мендельша - под протекцией Евролаба алiка пальчевского...
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17.12.2020 08:44 Відповісти
По версии 95 квартала
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17.12.2020 08:47 Відповісти
мендель нужно могарь выкатить за то , шо не дает патриотам булки расслабить.
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17.12.2020 08:49 Відповісти
Кем признан? Мандель и ее земляками ?
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17.12.2020 08:50 Відповісти
Тю, вы с дума грохнулся... Там весь местечковый электорат (на местечковых выборах) ушел в отказную.
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17.12.2020 08:58 Відповісти
политик года по версии Мендель сам себе режисер это называется
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17.12.2020 08:58 Відповісти
А шо вы хотели... Это все одно, шо самолайкнуться, або сделать фрикции о фортепиано.
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17.12.2020 08:59 Відповісти
самый популярный среди своей бабушки (с)
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17.12.2020 09:07 Відповісти
Зеленский второй год подряд признал лучшим менделем офиса петушни(ОП).
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17.12.2020 09:33 Відповісти
"Не лox" року.
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17.12.2020 09:49 Відповісти
Це мабуть визнання самої Мендель, бо в українського народу зовсім інша думка і аргументом є не тільки коментарії блогерів і дописувачів. На фоні політичної, дипломатичної, економічної, соціальної криз, скандалів в оточенні самого гаранта, зраді із вагнерівцями, провалами у всіх можливих і навіть не можливих напрямках державного управління такі заяви видаються не просто смішними, а навіть з елементами божевілля. На цей випадок дуже слушним є давнє українське прислів"я "Дурень думкою багатіє" . Але добре, що цензор дає такі публікації, що наочно демонструє те, чим живуть сьогоднішні політики (фейковими рейтингами, власними номінаціями), далекими від реальності, у якісь позацивілізаційній нірвані. І це сумно, бо просвіту на краще не видно.
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17.12.2020 09:50 Відповісти
Ха-ха-ха!!! Умора!
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17.12.2020 09:50 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3928454867217340?__cft__[0]=AZW2AUanDkO-GvyA8rgxL_IO0EoV7Rjs51jZX9Kl-Fe8rIYTfV0ZY_quznFjF0le5BQimrRLQ4CgIrphzd2DulHFUn2_5crFzLUZmCVAB7bPpdPhNaNwLP-wdmDRXQmi4j4&__tn__=%2CO%2CP-R Зеленський невідворотньо зникає, як явище , бо бреше, зневажає людей, оточив себе відвертими негідниками, з якими краде безупинно під прикриттям пандемії і зливає ворогу роботу спецслужб, непрофесійний і глухий до порад, і, взагалі, перелік «чеснот» може розтягнутися на два абзаци. Соціологія показала: зелень пожовкла і опадає.
Але мене абсолютно не цікавить подальша доля Зеленського. Треба розуміти, що після нього доведеться стикнутися в жорсткому протистоянні з проросійськими запроданцями, які виросли і зміцніли саме за час правління Зеленського і за активного сприяння його оточення, яке він позичив у Януковича. Прибирати за ним знову доведеться важко, довго і боляче. Відновлювати теж. Володимир Ар'єв, FB
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17.12.2020 09:56 Відповісти
т.е. даже мендель уверена что он настолько тупой, что достаточно влить ему в уши этот бред, а оно даже не сможет прочитать свежий рейтинг разумкова где оно топнет по нисходящей и есть "разочарованием года"?)))
короче зря он он кричал тому патриоту про "я 43летний нелох"))) по фрейду всё)
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17.12.2020 10:01 Відповісти
Необходимо звание "лизоблюд года". И тогда, в связке Зеленский+Мендель - все встает на свои места.
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17.12.2020 10:03 Відповісти
Кем признан? Окститесь. Это ЧМО года!
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17.12.2020 10:17 Відповісти
Мендель-Мендель
Скушай крендель!
Может, полегчает...
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17.12.2020 10:48 Відповісти
ржу не могу
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17.12.2020 10:50 Відповісти
************ ти, мендель.
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17.12.2020 10:57 Відповісти
Звичайно, у номінації "Найху...ший політик 2020-го року"
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17.12.2020 11:02 Відповісти
Доброго дня всім, в мене виникла маленька проблема з мікро кредитами, зараз є вирішення цього питання, але для цього потрібно найняти гарного адвоката щоб представляв мої інтереси і вирішив моє питання.
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!..
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17.12.2020 11:38 Відповісти
Дитино.Отямся,і перестань нюхати всяку гидоту.
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17.12.2020 11:48 Відповісти
Как же, как же .Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель. Но на исторической родине Мендель этого не понимают /В Израиле высмеяли выступление Зеленского на форуме в Давосе перед пустым залом. Украинский лидер наговорил массу абсурдных вещей. Среди них журналисты приводят, к примеру, просьбу Зеленского, адресованную Евросоюзу, взять Украину к себе вместо покидающей объединение Великобритании.
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17.12.2020 11:57 Відповісти
Ослаблядь знову несе несенитницю
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17.12.2020 13:56 Відповісти
"...я знаю языки, да, много языков, но самый бархатный - у Мендель..." (из неизданного (пока) творческого наследия Величайшего Лидера Современности, Политика Года (по версии Ю.Мендель), Истинного Сына Страны, Лучшего Друга Велосипедистов и прочая, прочая, прочая...)
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17.12.2020 14:13 Відповісти
Остается вьіяснить всего два вопроса: кем и где?
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17.12.2020 15:10 Відповісти
Зе продолжает громить оппонентов.
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17.12.2020 17:10 Відповісти
Если у него "политика" такая большая, и он своей "политикой" удовлетворяет Мендель, то я только ЗА, или ЗЕ...Да кака я раздница! Да, ЗЕлошары?
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17.12.2020 20:18 Відповісти
Какое убожество эта Шмаркля и его камарилья, которые лепят из ничтожества неизвестно что.
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17.12.2020 20:45 Відповісти
гігант мислі ! важно роздуває щоки ! скоро стане вязнем року.
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17.12.2020 20:46 Відповісти
Шановне товариство! Запитую у себе і у вас: коли закінчиться цей "забег в ширину"? В російській мові є такий вислів - "редкостной души ********". Так я особисто пропоную присвоїти це почесне звання Зе-президенту, воно до нього підходить з усіх сторін по всім питанням та як найкраще звання, хіба що можна додати - 2020 року. Це буде справедливо і не треба його іншими званнями ображати.
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17.12.2020 22:14 Відповісти
Политик года среди других политиков. Да у нас вообще политиков нет. Конкурирующие между собой мафии притворяющиеся политиками.
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01.06.2021 22:49 Відповісти
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