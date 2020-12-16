Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року, - Мендель
Президента України Володимира Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.
"Час підбивати підсумки і в плані громадської думки. Політиком 2020 року визнано президента України Володимира Зеленського. Другий рік поспіль. До того ж, у цьому плані президент Володимир Зеленський відірвався настільки вперед, що має вдвічі більше підтримки, ніж другий політик, який іде за ним, і в чотири рази більше - ніж третій", - написала Мендель.
Також прессекретарка президента зазначила, що у людей зріс і рівень розчарування.
"Доля лідера - брати відповідальність і рухати вперед країну, незважаючи на критику і зниження рейтингів. І Володимир Олександрович формує нові ціннісні смисли для України, відкидаючи спрощені формулювання української ідентичності, які намагалися створити попередні президенти", - запевнила Мендель.
Крім того, Мендель зазначила, що важко впроваджувати зміни, які "перетворюватимуть українські системи й інститути на сильний і стабільний фундамент могутньої держави, де кожен почуватиметься захищеним, де працюватимуть соціальні ліфти і цінуватимуть за таланти, вміння і старання, де сильна економіка працюватиме для кожного, а кожен працюватиме для загальної економіки".
"Будувати таку країну після 28 років грабежу, з відсутністю політичних еліт і слабкими інститутами - завдання для сильних. І пройти складний шлях критики і розчарування - під силу тільки справжньому лідерові", - підкреслює прессекретарка Зеленського.
Нагадуємо, за даними дослідження "Україна 2020: невиправдані очікування, несподівані виклики. Підсумки року в дзеркалі громадської думки (грудень 2020 г.)", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова політиком 2020 року 20% респондентів назвали президента Володимира Зеленського, 10% - колишнього главу держави Петра Порошенка, ще 5% - співголову парламентської фракції ОПЗЖ Юрія Бойка. При цьому, 42% опитаних назвали Зеленського розчаруванням 2020 року.
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а убеждали, шо нема,
нюхнул и опа - 3 чудачки!
но шо вчера была - нема.
развлекалово с чудачкой...
то ж и блеет та мудачка,
мол, пiдманула - пiдвела...
Да. А ты меня?
Тоже.
Видишь, мы оба УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ.
Свита играет короля! У него свита... а руководит им... Подставте значения вместо многоточия
"Зеленский второй год подряд признан Мендель политиком года"
Просто слів нема - одна латинь.
В целом Государственное управление делами ("ДУСя") получит в следующем году 2,8 млрд грн. При этом Верховная Рада обойдется всего в 2,5 млрд.Сколько платим за президента Украины
Содержание Офиса президента (ОП) в 2021-м обойдется украинцам в 1,26 млрд грн. Это на 39% больше, чем в прошлом году. При этом расходы на медицину даже с учетом пандемии вырастут менее чем на 20%. Видимо, содержание президента сейчас более приоритетно, чем здравоохранение.https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/rashodyi-na-zelenskogo-vmeste-s-dusej-vzletyat-v-2021-m-chto-poluchit-prezident-za-schet-ukraintsev.htm
Але мене абсолютно не цікавить подальша доля Зеленського. Треба розуміти, що після нього доведеться стикнутися в жорсткому протистоянні з проросійськими запроданцями, які виросли і зміцніли саме за час правління Зеленського і за активного сприяння його оточення, яке він позичив у Януковича. Прибирати за ним знову доведеться важко, довго і боляче. Відновлювати теж. Володимир Ар'єв, FB
короче зря он он кричал тому патриоту про "я 43летний нелох"))) по фрейду всё)
Скушай крендель!
Может, полегчает...
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Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!..