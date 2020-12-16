Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року, - Мендель

Президента України Володимира Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Час підбивати підсумки і в плані громадської думки. Політиком 2020 року визнано президента України Володимира Зеленського. Другий рік поспіль. До того ж, у цьому плані президент Володимир Зеленський відірвався настільки вперед, що має вдвічі більше підтримки, ніж другий політик, який іде за ним, і в чотири рази більше - ніж третій", - написала Мендель.

Також прессекретарка президента зазначила, що у людей зріс і рівень розчарування.

"Доля лідера - брати відповідальність і рухати вперед країну, незважаючи на критику і зниження рейтингів. І Володимир Олександрович формує нові ціннісні смисли для України, відкидаючи спрощені формулювання української ідентичності, які намагалися створити попередні президенти", - запевнила Мендель.

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Крім того, Мендель зазначила, що важко впроваджувати зміни, які "перетворюватимуть українські системи й інститути на сильний і стабільний фундамент могутньої держави, де кожен почуватиметься захищеним, де працюватимуть соціальні ліфти і цінуватимуть за таланти, вміння і старання, де сильна економіка працюватиме для кожного, а кожен працюватиме для загальної економіки".

"Будувати таку країну після 28 років грабежу, з відсутністю політичних еліт і слабкими інститутами - завдання для сильних. І пройти складний шлях критики і розчарування - під силу тільки справжньому лідерові", - підкреслює прессекретарка Зеленського.

Нагадуємо, за даними дослідження "Україна 2020: невиправдані очікування, несподівані виклики. Підсумки року в дзеркалі громадської думки (грудень 2020 г.)", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова політиком 2020 року 20% респондентів назвали президента Володимира Зеленського, 10% - колишнього главу держави Петра Порошенка, ще 5% - співголову парламентської фракції ОПЗЖ Юрія Бойка. При цьому, 42% опитаних назвали Зеленського розчаруванням 2020 року.





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