Bloomberg: Зеленського ламає система, яку він обіцяв зруйнувати
Американське видання Bloomberg порівнює Зеленського з Ющенком і пише, що він не може зруйнувати олігархічну систему і втрачає підтримку власної політсили.
Про це йдеться в матеріалі видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Через півтора року після вступу на посаду глави держави Зеленський опинився в епіцентрі конституційної кризи, а надії отримати до кінця грудня транш МВФ практично розвіялися.
Зеленський "веде небезпечну гру, яка закінчиться демонстрацією його нездатності керувати політичними подіями. Структурно країна залишається майже такою ж: нею керують олігархи, а парламент і судова система пронизані корупцією і зовнішнім впливом", - цитує видання слова Марка МакНемі, керівника європейського напрямку в консалтинговій компанії DuckerFrontier.
Видання зазначає, що за час президентства Зеленського не було затримано жодного високопосадовця-корупціонера. А орієнтовані на ринок реформатори і західні члени рад держкомпаній позбулися посад.
"Багатьом цей спад нагадує президента Віктора Ющенка – лідера "помаранчевої революції" 2004 року, чия проєвропейська адміністрація прагнула підвищити прозорість, поки не загрузла у чварах", - пише Bloomberg.
Видання зазначає, що частина депутатів партії "Слуга народу" перебувають під впливом олігарха Ігоря Коломойського. Депутати виходять з-під контролю: навіть для ухвалення бюджету знадобилася допомога опозиції.
"Президент міг би знайти підтримку у вулиці і запропонувати їй стати у нього за спиною, як це було в минулому: вже відбулися демонстрації, що звинувачували суддів Конституційного Суду в тому, що ті діють за наказом магнатів. Але цей шлях таїть небезпеки", - пише Bloomberg.
"Відступ ставить під сумнів майбутнє нації, яка впродовж десятиліть відігравала величезну роль у геополітиці, неодноразово тиснучи на Захід і Росію", - підкреслює видання.
Будь ласка, зачекайте...
Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха(Ахметова, Коломойши). Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор. Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок.
Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну", - заявил Лерос.
Нарушенил предвыборные обещания и отсутствии стратегии развития страны. По словам Лероса, "страна движется в пропасть", а президент теперь возглавляет "кланы Януковича". Татаров, Портнов...
Лерос отметил, что президент назначил "кварталовца" Ивана Баканова главой СБУ - и тот "взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса".
Андрея Ермака "главным коррупционером в государстве", а также агентом российской разведки.
Карма для всіх політиків за їх марнославство і користолюбство.
(с)
На що можна було розраховувати від результату змови системи, олігархічних кланів, старих політичних иліт і медіапомийок з соціолухами?
о чем это? какая еще улица на которую он опирался в прошлом? что за чушь?
Зе клоун тільки обіцяв щоб його вибрали президентом, його вибрали і клав купу він на свої обіцянки. Ви переоцінюєте клоуна - він і не збирався нічого міняти
Грех не ломать то, что слеплено из го...на и веток. Жаль только, что прпоукраинские силы не позволяют себе ломать то, что Украине не на пользу.
Ющенко, который смачно харкнул в лицо каждому участнику Оранжевой Революции, усадив Януковича не на зону, а в премьерское кресло. Который к концу каденции полностью лёг под ПР и сделал всё возможное, что бы Янукович победил на выборах 2010г. Тем самым фактически заложил фундамент для последующих трагических событий, которые страна расхлёбывает по сей день. Именно тот Ющенко, которому Янукович в благодарность оставил гос-дачу в Конча-Заспе из которой тот съехал только весной 2014, практически одновременно с тем, как сам Янукович съехал с Межигорья. Этот Ющенко у порохоботов вполне положительный персонаж. И они еще кого-то зовут дебилами.
Рукалицо!