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Зеленський (22411) олігарх (918) Слуга народу (2800)

Bloomberg: Зеленського ламає система, яку він обіцяв зруйнувати

Bloomberg: Зеленського ламає система, яку він обіцяв зруйнувати

Американське видання Bloomberg порівнює Зеленського з Ющенком і пише, що він не може зруйнувати олігархічну систему і втрачає підтримку власної політсили.

Про це йдеться в матеріалі видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Через півтора року після вступу на посаду глави держави Зеленський опинився в епіцентрі конституційної кризи, а надії отримати до кінця грудня транш МВФ практично розвіялися.

Зеленський "веде небезпечну гру, яка закінчиться демонстрацією його нездатності керувати політичними подіями. Структурно країна залишається майже такою ж: нею керують олігархи, а парламент і судова система пронизані корупцією і зовнішнім впливом", - цитує видання слова Марка МакНемі, керівника європейського напрямку в консалтинговій компанії DuckerFrontier.

Видання зазначає, що за час президентства Зеленського не було затримано жодного високопосадовця-корупціонера. А орієнтовані на ринок реформатори і західні члени рад держкомпаній позбулися посад.

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"Багатьом цей спад нагадує президента Віктора Ющенка – лідера "помаранчевої революції" 2004 року, чия проєвропейська адміністрація прагнула підвищити прозорість, поки не загрузла у чварах", - пише Bloomberg.

Видання зазначає, що частина депутатів партії "Слуга народу" перебувають під впливом олігарха Ігоря Коломойського. Депутати виходять з-під контролю: навіть для ухвалення бюджету знадобилася допомога опозиції.

"Президент міг би знайти підтримку у вулиці і запропонувати їй стати у нього за спиною, як це було в минулому: вже відбулися демонстрації, що звинувачували суддів Конституційного Суду в тому, що ті діють за наказом магнатів. Але цей шлях таїть небезпеки", - пише Bloomberg.

"Відступ ставить під сумнів майбутнє нації, яка впродовж десятиліть відігравала величезну роль у геополітиці, неодноразово тиснучи на Захід і Росію", - підкреслює видання.
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Топ коментарі
+45
От не треба зюзю з Ющенком рівняти.У Ющенка не було повністю своєї ВР,там була коаліція(чим все закінчилось-знаємо),він розумний,на відміну від Вави,і він не підстилка кремлівська,знову ж на відміну від оманського осла.
У нього багато своїх мінусів і помилок,але зюзі до Ющенка,як до неба раком
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17.12.2020 23:06
+41
Такое впечатление, что в ОП кроме жратвы, ничем больше не занимаются. Мендель и Зеля только мордяки себе наели. А что с ихними мордами будет, когда в 2021 расходы на ОП повысятся на 40%?
Bloomberg: Зеленского ломает система, которую он обещал разрушить - Цензор.НЕТ 1196
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17.12.2020 23:09
+40
Bloomberg: Зеленского ломает система, которую он обещал разрушить - Цензор.НЕТ 1640
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17.12.2020 23:03
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Насправді ніхто ще навіть не намагався нічого ламати ; очолити , користуватись із хабарництва - були і є досі такі діячі .
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18.12.2020 07:58 Відповісти
Зеленский Уробосос - змей, ломающий сам себя.
Bloomberg: Зеленського ламає система, яку він обіцяв зруйнувати - Цензор.НЕТ 3981
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18.12.2020 01:58 Відповісти
депутат Гео Лерос- Зеленский вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились.
Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха(Ахметова, Коломойши). Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор. Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок.


Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну", - заявил Лерос.

Нарушенил предвыборные обещания и отсутствии стратегии развития страны. По словам Лероса, "страна движется в пропасть", а президент теперь возглавляет "кланы Януковича". Татаров, Портнов...

Лерос отметил, что президент назначил "кварталовца" Ивана Баканова главой СБУ - и тот "взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса".

Андрея Ермака "главным коррупционером в государстве", а также агентом российской разведки.
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18.12.2020 02:46 Відповісти
Украинцы и первое лето с зекретином встречать не хотели.
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18.12.2020 09:28 Відповісти
Bloomberg: мы тупые идиоты но писать какие-то статьи это наш хлеб!
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18.12.2020 02:55 Відповісти
Зеленчуки, офшори, тарговлянакрави!
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18.12.2020 04:57 Відповісти
Вава не читает подобные статьи. Ему просто их не показывают. Он как ребенок в семье, где родители устанавливают на смартфон/планшет/телевизор/ПК "родительский контроль", чтобы обезопасить дитя от нежелательного контента. Вава - самый слабый президент не только в истории Украины, но и мира. Им управляет его окружение. Более позорной кармы для страны трудно себе представить.
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18.12.2020 05:48 Відповісти
Ви брешете , як порошенко - "альтернативи немає" . Не падайте так низько .
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18.12.2020 08:00 Відповісти
Пойди купи батончик рошен и растопчи.
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18.12.2020 09:46 Відповісти
посмотри серийку сватов и успокойся, зебил, такого зашквара как с клоуном у Украины не было никогда
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18.12.2020 18:30 Відповісти
Карма для народу за легковажність і наївність.
Карма для всіх політиків за їх марнославство і користолюбство.
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18.12.2020 08:46 Відповісти
Украине важно сделать систему в которой народ сможет контролировать власть - это избирать власть и увольнять. И под властью я имею ввиду все - президента, депутатов, министров, ген прокурора, главу СБУ, судей, и любого, кто обещания не держит или погряз в коррупции или просто не компетентен и не устраивают результаты его работы. Важно создать в Украине прямую демократию и чтобы люди могли при помощи нее проводить такие увольнения голосованием и все можно сделать очень легко и дешево - это создать сайт в котором любой сможет создать свою петицию, как на сайте петиций президента и собирать голоса людей, только тут петиция к народу и если нужное количество голосов большинства демократического соберет петиция, то она становится законом! Пока нет контроля такого, то очищение власти и люстрация подонков из власти невозможна! Потому будет постоянный упадок страны!
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18.12.2020 05:55 Відповісти
За прямої демократії (референдуми) уже б не було України. Можна подумати, що нарід такий розумний і відповідальний, що буде обирати розумних державних мужів. За обіцянку дешевого газу маму рідну продадуть
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18.12.2020 10:30 Відповісти
Про що мова? Зарубіжні СМІ ще після першої телефонної розмови з Трампом дали вичерпну характеристику "ломщику" системи.
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18.12.2020 06:42 Відповісти
Ражденный ползать - летать не может.

(с)
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18.12.2020 07:23 Відповісти
Зеленский и не собирался бороться с корупцией. он шёл в политику от самого главного корупционера страны.
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18.12.2020 07:41 Відповісти
"Зеленского ломает система, которую он обещал разрушить"

Bloomberg: Зеленського ламає система, яку він обіцяв зруйнувати - Цензор.НЕТ 4962
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18.12.2020 08:01 Відповісти
галустян следующий президент РФ
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18.12.2020 21:59 Відповісти
То, что гнется, сломать нельзя.
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18.12.2020 08:26 Відповісти
Зеленського ломає система, яка його створила.
На що можна було розраховувати від результату змови системи, олігархічних кланів, старих політичних иліт і медіапомийок з соціолухами?
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18.12.2020 08:34 Відповісти
Ніхто його не ламає, бо воно не чинить спротиву, а навпаки став плоть від плоті цієї системи і навіть її посилив своїми на 100% венедіктовими, єрмаками, портновими
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18.12.2020 10:25 Відповісти
какая хрень у нас в стране творится. это ужас. давайте с Польшей соединяться. Там хоть нет такой коррупции.
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18.12.2020 08:57 Відповісти
Нашли с кем это сракопудало сравнивать...оно Ющенко ногтя не стоит.
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18.12.2020 09:30 Відповісти
Ставит под сомнение будущее нации, - зато по приколу
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18.12.2020 09:57 Відповісти
я думав, що тільки 73% інфантильних любителів Голобородька повірила обіцянкам актора без досвіду і знань. Виявляється і Блумберг всерйоз віднісся до пустих обіцянок. Яка боротьба з олігархами, коли в вересні минулого року в кабінеті Зеленського було проведено нараду з Каломойським про шляхи задоволення забаганок цього пройдисвіта.
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18.12.2020 10:22 Відповісти
"Президент мог бы опереться на улицу и предложить ей встать у него за спиной, как это бывало в прошлом"
о чем это? какая еще улица на которую он опирался в прошлом? что за чушь?
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18.12.2020 10:36 Відповісти
Американское издание Bloomberg сравнивает Зеленского с Ющенко и пишет, что он не может разрушить олигархическую систему и теряет поддержку собственной политсилы. Источник: https://censor.net/ru/n3237658

Зе клоун тільки обіцяв щоб його вибрали президентом, його вибрали і клав купу він на свої обіцянки. Ви переоцінюєте клоуна - він і не збирався нічого міняти
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18.12.2020 13:06 Відповісти
Зеленского ломает система...
Грех не ломать то, что слеплено из го...на и веток. Жаль только, что прпоукраинские силы не позволяют себе ломать то, что Украине не на пользу.
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18.12.2020 14:46 Відповісти
Эта лента комментов очередное подтверждение полной белиберды в сознании среднестатистического порохобота. Непонятно только это последствия вживлённого в мозг армовируса или же природная особенность определённых слоёв населения.))
Ющенко, который смачно харкнул в лицо каждому участнику Оранжевой Революции, усадив Януковича не на зону, а в премьерское кресло. Который к концу каденции полностью лёг под ПР и сделал всё возможное, что бы Янукович победил на выборах 2010г. Тем самым фактически заложил фундамент для последующих трагических событий, которые страна расхлёбывает по сей день. Именно тот Ющенко, которому Янукович в благодарность оставил гос-дачу в Конча-Заспе из которой тот съехал только весной 2014, практически одновременно с тем, как сам Янукович съехал с Межигорья. Этот Ющенко у порохоботов вполне положительный персонаж. И они еще кого-то зовут дебилами.
Рукалицо!
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18.12.2020 15:54 Відповісти
А Блумберг абсолютно прав. Мало просто хотеть, нужно ещё и уметь. Об этом и хотелось донести в 2019г. тем 33%, которые увидели президентом просто хорошего человека. Но донести что-то было не возможно, потому, что с другой стороны орали бесноватые свидетели Петра, вместе с ватными сторонниками ОПЗЖ.
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18.12.2020 16:08 Відповісти
Ну и каша у вас в голове, бенина кукла - "просто хороший человек", из за таких зебилов у нас все и катится в пропасть
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18.12.2020 18:33 Відповісти
Отберите у него кокс и ломки возобновятся.
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18.12.2020 16:48 Відповісти
Обосрался ! Уже все это поняли!
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18.12.2020 21:29 Відповісти
еще один утырок не подписывает документы. напомню, что схема, когда Льоня Космос (Леонид Черновецкий) ставил на все документы, по которым его можно догнать - факсимиле, успешно принята опой на вооружение...
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19.12.2020 01:46 Відповісти
Зеленского никто не ломал, не уговаривал и не перевоспитывал. Зеленский давно в этой теме - теме прокладки для "минимизации" налоговых обязательств тов.Бени и его же протеже на борьбу с Порохом, который посмел, вы только вдумайтесь , поломать Бене пух по разграблению СТРАНЫ. Ведь тольо в двух судах - Кипрском и Лондонском против Бени идет суд на сумму ТРИ и ПЯТЬ млрд дол.США, украденных через ПРИВАТБАНК у УКРАИНЦЕВ - вкладчиков этого банка. А международная экспертная организация заявила, что Беня вывел из УКРАИНЫ в свои офшоры ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ млрд.дол.США за период с 2008 по 2016 год.
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01.02.2021 09:05 Відповісти
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