Bloomberg: Зеленського ламає система, яку він обіцяв зруйнувати

Американське видання Bloomberg порівнює Зеленського з Ющенком і пише, що він не може зруйнувати олігархічну систему і втрачає підтримку власної політсили.

Про це йдеться в матеріалі видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Через півтора року після вступу на посаду глави держави Зеленський опинився в епіцентрі конституційної кризи, а надії отримати до кінця грудня транш МВФ практично розвіялися.

Зеленський "веде небезпечну гру, яка закінчиться демонстрацією його нездатності керувати політичними подіями. Структурно країна залишається майже такою ж: нею керують олігархи, а парламент і судова система пронизані корупцією і зовнішнім впливом", - цитує видання слова Марка МакНемі, керівника європейського напрямку в консалтинговій компанії DuckerFrontier.

Видання зазначає, що за час президентства Зеленського не було затримано жодного високопосадовця-корупціонера. А орієнтовані на ринок реформатори і західні члени рад держкомпаній позбулися посад.

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"Багатьом цей спад нагадує президента Віктора Ющенка – лідера "помаранчевої революції" 2004 року, чия проєвропейська адміністрація прагнула підвищити прозорість, поки не загрузла у чварах", - пише Bloomberg.

Видання зазначає, що частина депутатів партії "Слуга народу" перебувають під впливом олігарха Ігоря Коломойського. Депутати виходять з-під контролю: навіть для ухвалення бюджету знадобилася допомога опозиції.

"Президент міг би знайти підтримку у вулиці і запропонувати їй стати у нього за спиною, як це було в минулому: вже відбулися демонстрації, що звинувачували суддів Конституційного Суду в тому, що ті діють за наказом магнатів. Але цей шлях таїть небезпеки", - пише Bloomberg.

"Відступ ставить під сумнів майбутнє нації, яка впродовж десятиліть відігравала величезну роль у геополітиці, неодноразово тиснучи на Захід і Росію", - підкреслює видання.