Проезд по всем дорогам общего пользования обеспечен, ограничений нет, - ГСЧС

По состоянию на 7.00 1 февраля проезд по всем дорогам общего пользования в Украине обеспечен, ограничений и пробок нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным спасателей, для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы автомобильных дорог привлечены 1 тыс. 160 работников и 887 единиц техники. Координацию действий осуществляют штабы областных государственных администраций и "Укравтодора".

Кроме этого уточняется, что местами наблюдается небольшой снег с дождем в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях; небольшой снег в Винницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях.

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