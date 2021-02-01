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Проезд по всем дорогам общего пользования обеспечен, ограничений нет, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По состоянию на 7.00 1 февраля проезд по всем дорогам общего пользования в Украине обеспечен, ограничений и пробок нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По данным спасателей, для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы автомобильных дорог привлечены 1 тыс. 160 работников и 887 единиц техники. Координацию действий осуществляют штабы областных государственных администраций и "Укравтодора".
Кроме этого уточняется, что местами наблюдается небольшой снег с дождем в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях; небольшой снег в Винницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях.
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Alexander Bereznuk e6baafd3
показать весь комментарий01.02.2021 10:04 Ответить Мне нравится 0
Євгенович Евгеньевич
показать весь комментарий01.02.2021 10:08 Ответить Мне нравится 0
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